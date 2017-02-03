Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad Edge E570 (Core i5, GTX 950M)

ThinkPad Edge E570 обнаружил немало качеств, которые говорят в пользу этого первого 15.6-дюймового ноутбука на Kaby Lake. Главными аргументами являются качественные клавиатура с Trackpoint и качественный кликпад. В плане экрана ничего ужасного – ограниченную цветовую гамму дешёвому ноутбуку можно простить, если в остальном экран нормальный (что так и есть). Thinkpad Edge E570 довольно просто обслуживать, в нём хорошие динамики, и довольно мощный видеоадаптер – всё это делает его хорошим мультимедиа устройством. Кроме того, тесты показали, что ноутбук всегда холодный и бесшумный в условиях низкой нагрузки.

К сожалению, не обошлось без ложки дёгтя: расположение портов очень далеко от идеального, хотя размер ноутбука вполне позволял разработать более комфортную схему, даже несмотря на наличие дисковода DVD. Процессор и видеопроцессор сильно снижают частоту в условиях экстремальной нагрузки, что свидетельствует о недостаточно эффективной системе охлаждения. И, наконец, нужно покритиковать корпус: крышка, в которой закреплён экран, не блещет ни качеством сборки, ни прочностью.

Очень печально, что Lenovo позволяет себе такие минусы в проектировании, потому что Thinkpad Edge E570 является по-настоящему интересным ноутбуком, в первую очередь для студентов. Тем не менее, более маленький E470 может оказаться лучшим выбором.



Несмотря на минусы, Thinkpad Edge E570 можно рекомендовать к покупке благодаря в целом хорошему показателю цена/производительность. Он понравится многим студентам и домашним пользователям, особенно если нужна качественная клавиатура (и Trackpoint). Для студентов в некоторых странах существуют специальные цены, поэтому для всех остальных, кому предлагается заплатить больше, цена/производительность может склонить чашу весов в пользу другого ноутбука: фиксированные конфигурации начинаются от 750 евро (при 1ТБ не-твердотельном диске, и интегрированной графике). HP ProBook 450 G4 стоит дешевле, но поставляется с плохим TN-экраном.

