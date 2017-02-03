Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad Edge E570 (Core i5, GTX 950M)
Новый недорогой ThinkPad Edge. После того, как небольшой E470 оставил о себе положительное впечатление, в нашу лабораторию попал Lenovo ThinkPad Edge E570, первый 15.6-дюймовый вариант на Kaby Lake. Наши тесты покажут, будет ли большая по размеру модель семейства Edge так же хороша.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
В новый год – с новыми Thinkpadами. Стало почти традицией, что каждый год из всего семейства ноутбуков для бизнеса Lenovo Thinkpad, первой начинают продавать модели линейки Thinkpad Edge (в европе – просто E). Их уже анонсировали прошлой осенью, тогда как более дорогие ThinkPad T/X/L анонсируются сразу после выставки CES. Поэтому сначала мы получили на тестирование модель ThinkPad Edge E470 на Kaby Lake, а теперь – настала очередь большего E570.
E570 является прямым последователем E560, и являет собой первое крупное обновление семейства ThinkPad Edge E500 со времён ThinkPad Edge E550. Серия ThinkPad E – самая младшая во всей линейке ThinkPad. Его низкая цена привлекает в первую очередь представителей малого бизнеса, домашних пользователей, и студентов. Тот факт, что рассматриваемый образец продаётся студентам по специальной цене, косвенно свидетельствует о его целевой аудитории.
Поскольку в ноутбуке установлен видеоадаптер GeForce GTX 950M, его можно отнести к категории мультимедиа-ноутбуков, несмотря на то, что линейка ThinkPad традиционно используется в области бизнеса. Поэтому для сравнения имеет смысл выбрать ноутбуки из обеих категорий. Прямым соперником среди бизнес-категории можно считать HP ProBook 450 G4. У Dell есть серия Latitude 3000, которая напрямую конкурирует с линейкой ThinkPad E. Тем не менее, нам вполне подойдёт конфигурация Latitude 3570 на базе Skylake, поскольку вариант на Kaby Lake ещё не был анонсирован. В качестве достойных соперников из области мультимедиа мы выбрали Acer Aspire E5-575G и Lenovo IdeaPad 510-IKB.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Ноутбуки ThinkPad обладают дизайном, который либо очень нравится, либо сильно не нравится – в конце концов, это классика, в которой максимально чёрный корпус определяет внешний вид всех ThinkPad. Lenovo эксперементировала, и продолжает эксперементировать с цветами: предыдущее семейство E также предлагало цвет "Графитовый чёрный", который был более лёгким оттенком чёрного. Более ранние линейки Edge были даже с красными или синими крышками экрана. Lenovo продолжает лёгкие эксперименты с E570, но нашего образца это не коснулось. В онлайновом магазине Lenovo все ноутбуки, рассчитанные на обычного пользователя, поставляются с серебряной областью для рук. За исключением этого момента, Thinkpad Edge E570 выглядит так же, как и предыщущие поколения Edge E, то есть закруглённые углы вместо угловатого коробочного корпуса обычных ThinkPad.
Весь корпус сделан из пластика, и вполне типичен для дешёвого ноутбука. Основной блок, рамка экрана, а также область для рук сделаны из упрочнённого пластика без какой-либо доработки или покрытия; пользователь будет ощущать, ноутбук относится к категории дешёвых. Благодаря своему внешнему покрытию, пластиковая рамка экрана выглядит сделанной из немного более дорогого материала. При прикосновении, крышка ощущается сделанной из мягкого бархата.
Тем не менее, это ощущение "мягкости" относится не только к материалу крышки, но и к её прочности. Тонкая крышка не особо сопротивлялась нашим попыткам погнуть её. Основной корпус немного более прочный, но лишь немного. Он лучше противостоит попыткам нажать на него пальцем, не содержит неровностей, и клавиатура также ощущается прочной. При этом, нажатие на крышку экрана немедленно становится видным на экране.
К сожалению, качество сборки Edge E570 нельзя назвать безупречным. Шов, в месте которого рамка экрана переходит в заднюю часть крышки, которая немного выступает, и ощущается пальцем (в некоторых местах шов довольно острый). При разработке конструкции или производстве крышки этим моментам, возможно, не уделялось внимания – а ведь младшая модель, Edge E470, была лишена этих недостатков.
Петли также стали хуже, чем в обычных ThinkPad. Покрытие из серебряного пластика не создаёт ощущение высокого качества, вызываемое металлом (в других моделях). Более этого, эти петли позволяют открыть крышку экрана только на 130°. По крайней мере, они надёжно держат экран и он не болтается (лишь немного качаясь в условиях нестабильности).
Все ноутбуки в данном сравнении – примерно одинакового размера и веса. Выделяется только ProBook 450 G4 – его вес в 2 кг делает его самым лёгким устройством этого обзора, он примерно на 300 грамм легче, чем E570. В сравнении с предыдущим E560, ThinkPad Edge E570 немного тоньше и легче, но также чуть больше.
2 | Порты и коммуникации
Thinkpad Edge E570 является примером плохого расположения интерфейсов. Все порты расположены слева и справа в передней части корпуса. Поэтому у пользователей проводных мышей будут проблемы при подключении чего угодно, и не имеет значения, левша или правша. В этой модели, Lenovo установила 3 порта USB Type-A, 2 из которых поддерживают USB 3.0. Они расположены слева, и очень близко друг к другу, из-за чего неудобно подключать некоторые из аксессуаров USB 3.0. При использовании левого порта, пользователю придётся довольствоваться скоростью USB 2.0.
Внешние мониторы подключаются через VGA и HDMI. В нашей конфигурации не было DisplayPort, а это значит, что мониторы 4K будут работать только с частотой максимум 30 Hz. При этом, конфигурации E570 с DisplayPort существуют: если выбрать процессор Core i5-7200U, то онлайн-магазин Lenovo предлагает конфигурацию с портом USB Type-C (которого в нашей модели тоже не было), и разъёмом DisplayPort.
Адаптер карт памяти
Адаптер карт памяти в Thinkpad Edge E570 показал посредственные результаты (мы тестируем эталонную карту SD Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II). Скорость примерно на одном уровне с HP, но есть адаптеры намного быстрее – например, в Dell XPS 13. При этом, адаптер в Dell Latitude 3570 ещё намного медленней.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
107.8 MB/s ∼100% +72%
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
|
72.7 MB/s ∼67% +16%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
62.5 MB/s ∼58%
|Dell Latitude 15-3570
|
22.24 MB/s ∼21% -64%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
250.6 MB/s ∼100% +207%
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
|
89 MB/s ∼36% +9%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
81.71 MB/s ∼33%
|Dell Latitude 15-3570
|
24.15 MB/s ∼10% -70%
Коммуникации
Беспроводной адаптер Atheros QCA6174 (который Lenovo также обозначает как Qualcomm 344A-AC) поддерживает диапазон AC (2x2) и Bluetooth 4.2. Кроме него, в других конфигурациях можно увидеть Intel 8265AC 2x2, и Qualcomm 435-AC – самый простой адаптер 1x1. Покупателю лучше проверить, что он заказывает систему с адаптером, способным работать в режиме 2x2. Лучшим выбором, возможно, будет Intel, хотя адаптер Qualcomm/Atheros 2x2 вполне нормально работает. Никаких проблем со связью не было. Скорость была выше, чем на Qualcomm/Atheros 1x1 в Acer Spin 5. В ноутбуке также есть порт Gigabit Ethernet.
Типичная конфигурация современного ноутбука включает веб-камеру и микрофоны. Веб-камера оказалась посредственной, а микрофоны вполне ничего. Веб-камера делает размытые и неконтрастные фото, а микрофоны записывают голос очень детально и громко.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
Atheros/Qualcomm QCA6174
|
495 Мбит ∼100%
|Acer Spin 5 SP513-51
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter (RTL GBE)
|
347 Мбит ∼70% -30%
|HP 15-ba077ng
Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC (I210-T1)
|
43 Мбит ∼9% -91%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
Atheros/Qualcomm QCA6174
|
434 Мбит ∼100%
|Acer Spin 5 SP513-51
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter (RTL GBE)
|
349 Мбит ∼80% -20%
|HP 15-ba077ng
Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC (I210-T1)
|
54 Мбит ∼12% -88%
Безопасность
Поскольку этот ноутбук предназначен как для бизнеса, так и для частных пользователей, но больше всё-таки для последних, то в плане функций безопасности он оснащён средне. В нашем Thinkpad Edge E570 были Kensington lock, чип TPM, поддержка паролей в BIOS, а также поддержка CompuTrace. В некоторых E570 бывает сканер отпечатков пальцев, но это не наш случай. Если вам нужен адаптер смарт-карт или инфракрасная камера, то вам нужно посмотреть другие ноутбуки.
Аксессуары
В комплекте с этим Lenovo не было аксессуаров. Так как в ноутбуке также нет портов USB Type-C или выделенного док-порта, то и док-станций для этой линейки не производится. Можно использовать универсальные, подключающиеся через USB 3.0 (модели с портами USB Type-C могут использовать недавно анонсированную док-станцию Lenovo USB Type-C docking station, которая может ещё и заряжать ноутбук).
Обслуживание
Поскольку Thinkpad Edge E570 – это классический ноутбук, то в плане возможности замены компонентов он отличается от многих современных ультрабуков в лучшую сторону. В них обычно требуется снять всю нижнюю крышку, а в E570 для этого есть служебный отсек, который открывается вывинчиванием всего лишь двух винтов. Через него открывается доступ 2.5-дюймовому жёсткому диску (в нашем ноутбуке вместо него был установлен муляж), оперативной памяти, слоту с 2280M M.2 SSD, и адаптеру Wi-Fi. Только для чистки вентилятора придётся приложить больше усилий (он расположен в труднодоступном месте, и придётся разбирать корпус). Даже если снять клавиатуру, система охлаждения всё равно будет внутри. Чтобы добраться до вентилятора, нужно читать объёмный E570 Hardware Maintenance Manual.
В E570 используется внешний аккумулятор, который легко вынимается, как это принято в классических ноутбуках. В век встроенных аккумуляторов это становится редкостью.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
В ThinkPad Edge E570 используется 6-рядная клавиатура с цифровым блоком и типичными, чуть углубленными плоскими клавишами. Lenovo называет её "Precision Keyboard". Почти все клавиши стандартного размера, и только блок клавиш управления курсором немного меньше, что не вызывает неудобств, как в случае с некоторыми другими производителями. Впервые 2013 года, Lenovo внесла небольшие изменения в раскладку. Они касаются функций клавиш F10, F11 и F12. В предыдущих линейках, на этих клавишах были изображены общие функции Windows 8. В данном ноутбуке, F10 выключает Bluetooth, а F11 и F12 взаимосвязаны: на F12 изображена звёздочка, и это должно означать, что эту кнопку можно сконфигурировать для выполнения различных действий; их можно настроить в предустановленной программе Lenovo, которая запускается при нажатии F11. Нажатие комбинации Fn-print теперь открывает Windows Snipping Tool.
Клавиатуры ThinkPad знамениты комфором и высокой точностью печати, и E570 не является исключением. Но надо отметить, что клавиатуры в более дорогих ThinkPad – лучше. В этом, нажатие клавиш ощущается немного менее четко, а ход клавиш немного короче. Необходимая сила нажатия не так хорош рассчитана, и звук нажатия клавиш менее внятный. При всём этом клавиатура всё равно на порядок лучше, чем во многих других ноутбуков этой ценовой категории.
Клавиши ощущаются несколько жёсткими. Возможно, из-за того, что в E570, как и в других моделях семейства Edge, нет подсветки клавиш. Клавиатуры с подсветкой, которые встречаются в некоторых более дорогих ThinkPadах, выглядят более элегантно.
Тачпад и TrackPoint
Одной из заметных инноваций в линейке ThinkPad Edge этого поколения стал тачпад. В плане дизайна с виду ничего не изменилось, это тот же кликпад без отдельных клавиш, но теперь Lenovo сделала его совместимым со спецификацией Microsoft Precision Touchpad. Поэтому, настройки тачпада переехали в родные настройки Windows (тогда как раньше для этого использовалась утилита производителя). Для пользователя это значит вот что: теперь проблемы с тачпадом, встречавшиеся в предыщущих поколениях, остались в прошлом. Сложные жесты, прокручивание двумя пальцами, двухпальцевое масштабирование – теперь всё работает идеально, как и в MacBookах от Apple.
Аппаратная часть тачпада E570, похоже, не изменилась. Как и в E470, его поверхность ровная, гладкая, и с надёжным нажатием – как и должно быть у качественного кликпада.
Разумеется, помимо кликпада в клавиатуре ThinkPad установлен TrackPoint, уникальная функция для ноутбука этого ценового диапазона. TrackPoint отлично и быстро управляет мышью, а клавиши производят впечатление дорогого устройства. Они нажимаются очень тихо, но не вязнут. Отлично, что Lenovo всё ещё устанавливает TrackPoint во все модели ThinkPad. Его можно использовать или нет, но привыкшие к его удобству пользователи обычно покупают только модели с TrackPoint.
4 | Дисплей
Для модели Thinkpad Edge E570 Lenovo предлагает 2 конфигурации экрана, обе – матовые, и без поддержки прикосновений. Первый вариант – 15.6-дюймовый TN с разрешением HD (1366x768), эта опция предназначена для самых дешёвых конфигураций. Второй вариант - 15.6-дюймовый IPS с разрешением Full HD (1920x1080). К счастью, в нашей конфигурации был второй вариант. Lenovo использует разные матрицы FHD, от различных производителей; в нашем ноутбуке была установлена B156HAN04.4, произведённая AUO.
По спецификации Lenovo, яркость экрана должна быть 250 Кд/м². Обычно эта матрица показывает даже больше - 289 Кд/м². Тем не менее, измерения показали, что экран работает на яркости максимум 75%, которая немного снижается в нижнем углу, но в работе это (к счастью) незаметно. Средняя замеренная яркость экрана составила 244 Кд/м², что вполне приемлимо для этого ценового диапазона. ШИМ не обнаружено, а засветка была чуть-чуть заметна в углу (на фотографии это выглядит проблемней, чем в реальной жизни).
В сравнении с конкурентами, экран E570 можно считать хорошим. Ноутбуки Acer, HP, и Dell оснащены TN-матрицами, которые намного хуже в визуальном плане. Можно сказать, что экран E570 немного лучше, чем у его предшественника, где также был установлен FHD IPS экран.
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
AUO B156HAN04.4, , 1920x1080, 15.6
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000XPB
LG Display LEN40BA / LP156WF6-SPK1, , 1920x1080, 15.6
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
Chi Mei CMN15C4, , 1920x1080, 15.6
|Dell Latitude 15-3570
LG Philips LGD04AF / 156WHU, , 1366x768, 15.6
|Acer Aspire E5-575G-549D
Chi Mei CMN15C4, , 1920x1080, 15.6
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
BOE HF NV156FHM-N42, , 1920x1080, 15.6
|Response Times
-16%
-14%
10%
-31%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
44.8
51
-14%
37
17%
39
13%
51
-14%
|Response Time Black / White *
25.6
30
-17%
37
-45%
24
6%
38
-48%
|PWM Frequency
50
50
|Параметры экрана
-14%
-63%
-84%
-53%
8%
|Brightness
243
301
24%
201
-17%
211
-13%
169
-30%
265
9%
|Brightness Distribution
75
80
7%
77
3%
88
17%
91
21%
86
15%
|Уровень чёрного *
0.24
0.4
-67%
0.43
-79%
0.62
-158%
0.47
-96%
0.23
4%
|Контрастность
1008
831
-18%
498
-51%
326
-68%
374
-63%
1265
25%
|Colorchecker DeltaE *
4.65
10.68
-130%
12.35
-166%
8.83
-90%
4.78
-3%
|DeltaE для серого *
3.39
11.32
-234%
13.46
-297%
8.97
-165%
3.49
-3%
|Гамма
2.7 89%
2.26 106%
2.44 98%
2.43 99%
2.58 93%
|CCT
6246 104%
12204 53%
15217 43%
10234 64%
6013 108%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
36.69
38
4%
39
6%
36.8
0%
40
9%
|Color Space (Percent of sRGB)
57.66
59
2%
61
6%
57.3
-1%
64
11%
|Среднее значение
-14% / -14%
-40% / -53%
-49% / -70%
-22% / -41%
-12% / 1%
* ... меньше = лучше
Уровень чёрного хороший, а контраст матрицы AUO почти равен очень IPS матрицам. Субъективная оценка тоже положительная.
Воспроизводимое пространство цветов не позволяет этому IPS экрану считаться продуктом высшего класса. Значение всего в 57% sRGB – это показатель очень дешёвых матриц. Как результат, он не подходит для профессионального редактирования фотографий.
Экран не идеален для работы на открытом воздухе, даже несмотря на то, что он матовый. Для этого нужна яркость 300 Кд/м², или больше. Если избегать прямых солнечных лучей, то показатель нашей матрицы - 244 Кд/м² - позволит нормально работать.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|25.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 6.8 ms стадия 1
|↘ 18.8 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 40% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|44.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 16.4 ms стадия 1
|↘ 28.4 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 64% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 43.1 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 455 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
Поскольку это IPS-экран, то углы обзора очень хорошие, и не идут ни в какое сравнение с ужасными дешёвыми TN-матрицами. Заметна небольшая синеватость, если смотреть на экран вниз со стороны, но в реальной жизни это не доставит неудобств.
Подключение внешних мониторов через порты HDMI и VGA работало безупречно.
5 | Производительность
Во ряде стран Lenovo продаёт Thinkpad Edge E570 в 6 предопределённых конфигурациях, 2 из которых предназначены для студентов, и мы тестируем более дешёвую из них.
В качестве процессора, Lenovo устанавливает только 2 варианта: Core i5-7200U или Core i7-7500U. В Lenovo configuration tool доступны ещё и Core i3-7100U или Core i3-6006U (Skylake), но Lenovo говорит, что это нужно для совместимости с Windows 7.
В плане графики, наблюдается такое же конфигурационное разнообразие. Во всех моделях используется видеоадаптер Intel HD 620, за исключением модели на Skylake, который идёт с более Intel HD 520. Кроме этого, Lenovo предлагает 2 дискретных видеоадаптера от Nvidia: GeForce GTX 950M и GeForce 940MX, но они доступны только в онлайн-конфигурациях на сайте Lenovo.
Поскольку в E570 есть слот M.2 для твердотельных дисков NVMe, а также отсек для дисков 2.5, то можно легко выбрать нужную конфигурацию (или проапгрейдить диск позднее самостоятельно). Доступны жётские диски до 1 ТБ HDD и твердотельные NVMe до 256 ГБ.
В ThinkPad Edge E570 есть 2 слота для модулей оперативной памяти DDR4-2400, которая работает на 2133 МГц. Продаются конфигурации с максимум 16 ГБ памяти, которые пользователь может увеличить до 32 ГБ.
Процессор
В нашем ноутбуке был процессор Core i5-7200U. Это популярный процессор среднего класса из семейства Intel U. Все процессоры U рассчитаны на норму тепловыделения 15 Вт, и поэтому могут считаться низковольтными ULV (ultra-low voltage). Изначально их разрабатывали специально для ультрабуков, но теперь они применяются и в обычных компьютерах. Процессор поддерживает Hyper-Threading и Turbo Boost. Его базовая частота 2.5 ГГц, которая повышается до 3.1 ГГц в режиме Turbo Boost.
Процессор может полностью раскрыть свой потенциал в таких тестах, как Cinebench, где ему приходится работать на максимальной частоте (3.1 ГГц) во время всего многопоточного теста. По его результатам, E570 идёт ноздря в ноздрю с Acer Aspire E5-575G, который работает на таком же процессоре. Результаты почти не отличаются от предыдущей модели E560 с i7-6500U. Во время работы от аккумулятора производительность не падала.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
Intel Core i7-7500U
|
148 Points ∼78% +15%
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
Intel Core i7-7500U
|
146 Points ∼77% +13%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000XPB
Intel Core i7-6500U
|
132 Points ∼69% +2%
|Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U
|
129 Points ∼68% 0%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
Intel Core i5-7200U
|
129 Points ∼68%
|Dell Latitude 15-3570
Intel Core i5-6200U
|
116 Points ∼61% -10%
|CPU Multi 64Bit
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
Intel Core i7-7500U
|
355 Points ∼21% +8%
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
Intel Core i7-7500U
|
338 Points ∼20% +2%
|Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U
|
331 Points ∼20% 0%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
Intel Core i5-7200U
|
330 Points ∼20%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000XPB
Intel Core i7-6500U
|
305 Points ∼18% -8%
|Dell Latitude 15-3570
Intel Core i5-6200U
|
290 Points ∼18% -12%
Общая производительность
Производительность системы (на уровне ощущений) очень хорошая, во время работы не приходится чего-нибудь ждать. В сравнении со своими соперниками из этого обзора, E570 выходит практически на первое место - не исключено, что благодаря твердотельному диску NVMe.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
GeForce 930MX, 7500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
4725 Points ∼73% +1%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
GeForce GTX 950M, 7200U, Toshiba THNSF5256GPUK
|
4666 Points ∼72%
|Dell Latitude 15-3570
HD Graphics 520, 6200U, Samsung CM871 MZNLF128HCHP
|
4477 Points ∼69% -4%
|Acer Aspire E5-575G-549D
GeForce GTX 950M, 7200U, Toshiba MQ01ABD100
|
4047 Points ∼62% -13%
|Home Score Accelerated v2
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
GeForce 940MX, 7500U, Liteonit CV3-DE256
|
3778 Points ∼67% +6%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
GeForce GTX 950M, 7200U, Toshiba THNSF5256GPUK
|
3550 Points ∼63%
|Dell Latitude 15-3570
HD Graphics 520, 6200U, Samsung CM871 MZNLF128HCHP
|
3337 Points ∼59% -6%
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
GeForce 930MX, 7500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
3163 Points ∼56% -11%
|Acer Aspire E5-575G-549D
GeForce GTX 950M, 7200U, Toshiba MQ01ABD100
|
3162 Points ∼56% -11%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3550 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4666 баллов
Хранение данных
Lenovo устанавливает твердотельный диск на 256 ГБ. Эта быстрая модель PCIe NVMe производства Toshiba. Номер модели - THNSF5256GPUK. Такие диски намного быстрее, чем твердотельные диски SATA III, установленные во всех остальных ноутбуках нашего обзора, что влияет на производительность. В предыдущей модели E560 был дешёвый и медленный твердотельный диск Samsung CM871, он остался далеко позади, что видно по результатам теста.
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
Toshiba THNSF5256GPUK
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000XPB
Samsung CM871 MZ7LF192HCGS
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
SanDisk SD8SNAT256G1002
|Dell Latitude 15-3570
Samsung CM871 MZNLF128HCHP
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
Liteonit CV3-DE256
|AS SSD
-70%
-46%
-75%
-33%
|Score Total
1578
305
-81%
607
-62%
267
-83%
951
-40%
|4K-64 Write
232.51
33.68
-86%
195.5
-16%
19.37
-92%
203.69
-12%
|4K-64 Read
653.5
84.64
-87%
137.12
-79%
81.84
-87%
345.55
-47%
|4K Write
73.1
34.76
-52%
73.41
0%
21.57
-70%
59.67
-18%
|4K Read
37.12
17.46
-53%
17.96
-52%
17.25
-54%
32.4
-13%
|Seq Write
635.81
169.9
-73%
315.86
-50%
130.02
-80%
377.79
-41%
|Seq Read
1226.97
489.54
-60%
493.84
-60%
489.1
-60%
479.81
-61%
Видеоадаптер
Видеоадаптер GeForce GTX 950M, который мы тестируем сегодня, относится к самому верху средней ценовой категории, поэтому его надо сравнивать с прошлогодними видеоадаптерами такого же класса. К тому же, на рынке появляется всё больше видеопроцессоров Pascal (вроде GeForce GTX 1050), но 950M построен на старой архитектуре Maxwell.
640 шейдеров работают с максимальной частотой 914 МГц, и тесты это демонстрируют. В тесте 3Dmark E570 явно обгоняет предшественника (в котором был AMD Radeon R7 M370). HP ProBook 450 G4 с GeForce 930MX также оставлен позади. Как и в случае с процессором, при работе от аккумулятора не зафиксировано снижения производительности.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
4251 Points ∼8% 0%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
4243 Points ∼8%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000XPB
AMD Radeon R7 M370, Intel Core i7-6500U
|
2524 Points ∼5% -41%
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-7500U
|
2436 Points ∼5% -43%
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
NVIDIA GeForce 930MX, Intel Core i7-7500U
|
2092 Points ∼4% -51%
|Dell Latitude 15-3570
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
1273 Points ∼2% -70%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
3574 Points ∼9% +1%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
3545 Points ∼9%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000XPB
AMD Radeon R7 M370, Intel Core i7-6500U
|
1693 Points ∼4% -52%
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
NVIDIA GeForce 930MX, Intel Core i7-7500U
|
1637 Points ∼4% -54%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
22439 Points ∼14% +3%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
21835 Points ∼13%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000XPB
AMD Radeon R7 M370, Intel Core i7-6500U
|
10364 Points ∼6% -53%
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
NVIDIA GeForce 930MX, Intel Core i7-7500U
|
9122 Points ∼6% -58%
|Dell Latitude 15-3570
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
5909 Points ∼4% -73%
|3DMark 11 Performance
|4255 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|10297 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|3244 баллов
Игры
Благодаря видеопроцессору, который весьма мощный для бизнес-ноутбука, можно нормально играть даже в современные игры. Тем не менее, максимальный уровень детализации в играх последнего поколения, разумеется, недостижим (это возможно только с играми прошлых лет). Чтобы играть в современные игры с максимальными настройками, нужно выбирать другой, более мощный ноутбук (или рабочую станцию), которые будут дороже, тяжелее, и больше.
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|138.13
|95.39
|86.79
|35.66
|fps
|Company of Heroes 2 (2013)
|47.25
|40.03
|27.41
|16.89
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|71.45
|40.32
|21.2
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
Как и должно быть (в идеале), в режиме простоя системы, вентилятор системы охлаждения не работает. Зато он хорошо разгоняется при нагрузке, хотя шум не вызывает дискомфорта. Шум не высокочастотный, и пульсаций тоже не замечено.
Другим источником шума является обычный жёсткий диск, но в нашей конфигурации он не установлен.
Уровень шума
|Ожидание
|
29 / 29 / 29 дб
|Нагрузка
|
|34.3 / 40.1 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 29 dB(A)
Нагрев
Наш ноутбук оказался не только тихим, но также и холодным (при отсутствии нагрузки). Процессор относительно энергоэффективный, и не выделяет так много тепла, как некоторые более мощные четырёхядерные собратья. Более того, видеопроцессор GeForce – другой надёжный источник тепла – в режиме простоя выключен. Но стоит добавить нагрузки, как ситуация поменяется, и нагрев нижней части может достичь почти 50 °C.
Нагрузочный тест (FurMark и Prime95) показывает, что система охлаждения не способна справиться с одновременной нагрузкой на процессор и видеографику. Сначала процессор начинает работу на частоте 3.1 ГГц. Но уже через пару минут она падает до 2.8 ГГц, что всё ещё выше базовой. Но подожите 15 минут: процессор нагреется до 91 °C (максимальная температура, которую мы увидели в стресс-тесте). В такой ситуации процессор немедленно уменьшает частоту дo 1.4 ГГц, и находится в этом состоянии, пока температура не понизится до примерно до 65 °C. После этого, процессор резко повышает частоту до желаемых 3.1 ГГц, и всё для того, чтобы снова понизить её до 1.4 ГГц после нагрева до 91 °C. Этот цикл наблюдался в результате 1-часового нагрузочного теста. Видеопроцессор тоже ограничивает частоту, она падает с 915 МГц до 700 МГц сразу после начала теста.
Тест Cinebench, выполненный сразу после нагрузочного, показал нормальные результаты.
7 | Акустическая система
Качественные динамики, установленные в E570, требуют присвоить ему категорию мультимедийного ноутбука. Большие динамики над клавиатурой производятся JBL. На максимальном уровне динамики производят хороший звук, он не искажается. Единственным минусом является недостаток баса, но это обычно для большинства ноутбуков.
Динамики вполне годятся для комфортного просмотра фильмов в дороге - например, в комнате отеля.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
(±) | неплохой уровень макс. громкости (80.7 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 16.8% меньше медианы)
(-) | он недостаточно сбалансирован (есть провалы и "горбы")Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.1% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (17.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 46% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 12% примерно так же, 42% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 28% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 66% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 2% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 97% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Frequency diagram in comparison (checkboxes above can be turned on/off!)
8 | Энергопотребление и автономная работа
Потребление энергии
В режиме ожидания тестируемый ноутбук показал себя лучше всех ноутбуков в обзоре. Но при нагрузке ситуация немного меняется. Видеоадаптер GeForce GTX 950M потребляет существенно больше энергии, чем графика в остальных ноутбуках обзора. Надо признать, что, учитывая результаты тестов производительности, E570 не тратит энергию зря: Acer E5-575G, построенный на тех же процессоре и видеопроцессоре, под нагрузкой потребляет гораздо больше энергии.
Блок питания, рассчитанный на 90 Вт, имеет достаточный запас мощности.
|Выкл.
|0.4 / 0.48 Вт
|Ожидание
| 2.8 / 6.3 / 6.9 Вт
|Нагрузка
|
51.6 / 69.7 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
7200U, GeForce GTX 950M, Toshiba THNSF5256GPUK, IPS LED, 1920x1080, 15.6
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000XPB
6500U, Radeon R7 M370, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS, IPS, 1920x1080, 15.6
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
7500U, GeForce 930MX, SanDisk SD8SNAT256G1002, TN LED, 1920x1080, 15.6
|Dell Latitude 15-3570
6200U, HD Graphics 520, Samsung CM871 MZNLF128HCHP, TN LED, 1366x768, 15.6
|Acer Aspire E5-575G-549D
7200U, GeForce GTX 950M, Toshiba MQ01ABD100, TN, 1920x1080, 15.6
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
7500U, GeForce 940MX, Liteonit CV3-DE256, IPS, 1920x1080, 15.6
|Энергопотребление
-29%
-9%
3%
-41%
-8%
|В простое, мин. *
2.8
3.6
-29%
3.8
-36%
4.9
-75%
6
-114%
3.9
-39%
|В простое, сред. *
6.3
8.7
-38%
6.6
-5%
7.2
-14%
8.1
-29%
7.4
-17%
|В простое, макс. *
6.9
11.5
-67%
11.3
-64%
7.5
-9%
9.8
-42%
9.5
-38%
|Нагрузка, сред. *
51.6
61.9
-20%
38
26%
25.4
51%
52.5
-2%
41
21%
|Нагрузка, макс. *
69.7
64.8
7%
45
35%
28
60%
81.6
-17%
48
31%
* ... меньше = лучше
Время работы от аккумулятора
В этой модели, Lenovo использует литий-ионный аккумулятор ёмкостью 41 Вт-ч, и он немного приподнимает заднюю часть ноутбука. Продаётся также плоский литий-полимерный аккумулятор меньшего размера на 32 Вт-ч.
Можно было бы предположить, что E570 будет мало работать от аккумулятора такого размера. Но ноутбук весьма экономный, и время автономной работы хорошее. Наш тест Wi-Fi показал 7 часов 42 минуты, что довольно хорошо для ноутбука низкой ценовой категормии. Dell Latitude 3570 проработал существенно больше, но в нём установлена батарея большего объема, в 65 Вт-ч.
|Без нагрузки
|14час. 43мин.
|Интернет через WiFi v1.3 (Edge)
|7час. 42мин.
|Макс. расход энергии
|2час. 9мин.
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
7200U, GeForce GTX 950M, 41 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000XPB
6500U, Radeon R7 M370, 48 Вт⋅ч
|HP ProBook 450 G4 Y8B60EA
7500U, GeForce 930MX, 45 Вт⋅ч
|Dell Latitude 15-3570
6200U, HD Graphics 520, 65 Вт⋅ч
|Acer Aspire E5-575G-549D
7200U, GeForce GTX 950M, 62 Вт⋅ч
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
7500U, GeForce 940MX, 30 Вт⋅ч
|Время работы
-11%
-3%
18%
-19%
-40%
|В простое
883
789
-11%
746
-16%
1024
16%
767
-13%
|Нагрузка и 100% яркости
129
123
-5%
157
22%
75
-42%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
331
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
462
513
11%
542
17%
451
-2%
275
-40%
|Воспр. видео H.264
460
За
Против
Вердикт
ThinkPad Edge E570 обнаружил немало качеств, которые говорят в пользу этого первого 15.6-дюймового ноутбука на Kaby Lake. Главными аргументами являются качественные клавиатура с Trackpoint и качественный кликпад. В плане экрана ничего ужасного – ограниченную цветовую гамму дешёвому ноутбуку можно простить, если в остальном экран нормальный (что так и есть). Thinkpad Edge E570 довольно просто обслуживать, в нём хорошие динамики, и довольно мощный видеоадаптер – всё это делает его хорошим мультимедиа устройством. Кроме того, тесты показали, что ноутбук всегда холодный и бесшумный в условиях низкой нагрузки.
К сожалению, не обошлось без ложки дёгтя: расположение портов очень далеко от идеального, хотя размер ноутбука вполне позволял разработать более комфортную схему, даже несмотря на наличие дисковода DVD. Процессор и видеопроцессор сильно снижают частоту в условиях экстремальной нагрузки, что свидетельствует о недостаточно эффективной системе охлаждения. И, наконец, нужно покритиковать корпус: крышка, в которой закреплён экран, не блещет ни качеством сборки, ни прочностью.
Очень печально, что Lenovo позволяет себе такие минусы в проектировании, потому что Thinkpad Edge E570 является по-настоящему интересным ноутбуком, в первую очередь для студентов. Тем не менее, более маленький E470 может оказаться лучшим выбором.
Несмотря на минусы, Thinkpad Edge E570 можно рекомендовать к покупке благодаря в целом хорошему показателю цена/производительность. Он понравится многим студентам и домашним пользователям, особенно если нужна качественная клавиатура (и Trackpoint). Для студентов в некоторых странах существуют специальные цены, поэтому для всех остальных, кому предлагается заплатить больше, цена/производительность может склонить чашу весов в пользу другого ноутбука: фиксированные конфигурации начинаются от 750 евро (при 1ТБ не-твердотельном диске, и интегрированной графике). HP ProBook 450 G4 стоит дешевле, но поставляется с плохим TN-экраном.
Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000 - 03/02/2017 v6
Benjamin Herzig