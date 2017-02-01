Обзор ноутбука HP 17-y044
Офисный AMD. Ноутбук HP с 17.3-дюймовым экраном создан для тех, кто ищет простой вариант для дома, причём с очень большим экраном. В нём много места для хранения данных (1 ТБ) и достаточно памяти (8 ГБ; двухканальный режим). Но на этом плюсы заканчиваются, а список минусов довольно большой.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Своим внешним видом ноутбук HP 17-y044 очень похож на своего брата HP 17-x110ng; немного отличается только цветовая гамма. Тем не менее, внутри корпуса есть более серьёзные отличия. Модель, рассматриваемая в данном обзоре, оборудована процессором AMD, а в конфигурациях HP-17-x установлены процессоры Intel. Возможными соперниками будут Acer Aspire E5-774, Lenovo IdeaPad 110-17IKB, и Dell Inspiron 17 5759.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Как HP 17-y004, так и недавно протестированный HP 17-x110ng - оба ноутбука практически идентичны в плане конструкции. Единственное отличие - в цветах: крышка и верхняя часть блока с клавиатурой - серебряного цвета у HP 17-y004ng, и чёрного у HP 17-x110ng. Поверхность верхней части блока с клавиатурой напоминает шершавый металл. Для данной серии HP-17 выпускаются также чёрный и серебряный чехлы.
2 | Экран
В этом ноутбуке HP установлен 17.3-дюймовый матовый экран с разрешением 1600 x 900. Его параметры - яркость (232 Кд/м²) и контраст (447:1) нас не впечатлили, но если учесть низкую стоимость ноутбука, то можно назвать их нормальными. Очень хорошо, что ШИМ не обнаружено.
|HP 17-y044ng
TN LED, 1600x900, 17.3
|HP Pavilion 17-x110ng
IPS, WLED, 1920x1080, 17.3
|Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
TN LED, 1600x900, 17.3
|Acer Aspire E5-774-54HJ
TN LED, 1920x1080, 17.3
|Dell Inspiron 17 5759-5118
TN LED, 1920x1080, 17.3
|Response Times
-13%
-6%
1%
-52%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
43
41
5%
50
-16%
42
2%
86
-100%
|Response Time Black / White *
23
30
-30%
22
4%
23
-0%
24
-4%
|PWM Frequency
200
50
1000
200
|Параметры экрана
26%
10%
36%
26%
|Brightness
232
285
23%
210
-9%
320
38%
292
26%
|Brightness Distribution
80
88
10%
83
4%
82
3%
84
5%
|Уровень чёрного *
0.59
0.61
-3%
0.37
37%
0.38
36%
0.37
37%
|Контрастность
447
472
6%
624
40%
929
108%
822
84%
|Colorchecker DeltaE *
10.58
4.56
57%
9.83
7%
5.07
52%
10.62
-0%
|DeltaE для серого *
13.13
4.95
62%
12.46
5%
13.38
-2%
11.78
10%
|Гамма
2.49 96%
2.48 97%
2.43 99%
2.69 89%
2.39 100%
|CCT
14044 46%
7669 85%
13115 50%
15991 41%
12997 50%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
48
48
0%
60.1
25%
59
23%
|Color Space (Percent of sRGB)
74
93
26%
73
-1%
91.6
24%
90
22%
|Среднее значение
7% / 17%
2% / 7%
19% / 29%
-13% / 10%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 459 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
Представление цветов также соответствует ноутбукам этой ценовой группы. Отклонение цветов DeltaE-2000 равно 10.58 при заводских настройках по умолчанию, в то время как идеальное значение - 3 или ниже. В дополнение, экран страдает от существенной синеватости.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|23 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 7 ms стадия 1
|↘ 16 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 20% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|43 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 21 ms стадия 1
|↘ 22 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 54% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 43.2 миллисек.)
HP оборудовал этот ноутбук 17.3-дюймовой TN-матрицей с узкими углами обзора. Это означает, что изображение не будет одинаково хорошо видно со всех сторон и углов. Данную модель сложно использовать на улице в солнечный день, потому что слабая яркость и контрастность сделают изображение на экране плохо читаемым. В тени, или в облачный день, вряд ли возникнут трудности.
3 | Производительность
Выпустив модель 17-y044, в линейке ноутбуков HP появился вариант с огромным 17.3-дюймовым дисплеем для работы с офисными программами, и у которого достаточно производительности как для офисных приложений, так и для работы в интернете. Наша тестовая конфигурация стоила 500 евро, но были доступны и другие версии. Самая дешевая модель из этой линейки сегодня стоит 300 евро, но в ней стоит слабый процессор E2-7110. Также доступны аналогичные по характеристикам модели HP 17-xXXXng с процессорами Intel, одну из них (HP 17-x110ng) мы уже тестировали.
Процессор
В этом 17.3-дюймовом ноутбуке установлен процессор AMD A10-9600P со встроенным видеопроцессором (Bristol Ridge). У него практически нет отличий от предыдущего поколения (Carrizo); Bristol Ridge это скорее оптимизированная версия Carrizo. С нормой тепловыделения 15 ватт, этот процессор соответствует семейству низковольтных процессоров Intel (ULV) с интегрированной графикой. Процессорная часть чипа состоит из четырёхядерного процессора с базовой частотой 2.4 ГГц, или 3.3 ГГц в режиме Turbo. Тем не менее, мы почти никогда не используем Turbo Boost по-максимуму в наших нагрузочных тестах. Однопоточные тесты работают на 2.6 ГГц. Одно из ядер изредка замедлялось до 2.4 ГГц. Многопоточные тесты начинали с диапазона 2.4...2.6 ГГц, но скоро показывали снижение частоты до диапазона 2...2.4 ГГц. В любом случае, возможная максимальная частота 3.3 ГГц может достигаться в повседневной работе.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
|
130 Points ∼68% +86%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U
|
130 Points ∼68% +86%
|Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
|
129 Points ∼68% +84%
|Dell Inspiron 17 5759-5118
Intel Core i5-6200U
|
106 Points ∼56% +51%
|HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
|
70 Points ∼37%
|Acer Aspire ES1-731G-P5UR
Intel Pentium N3700
|
39 Points ∼21% -44%
|CPU Multi 64Bit
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U
|
331 Points ∼20% +70%
|Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
|
330 Points ∼20% +69%
|Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
|
328 Points ∼20% +68%
|Dell Inspiron 17 5759-5118
Intel Core i5-6200U
|
292 Points ∼18% +50%
|HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
|
195 Points ∼12%
|Acer Aspire ES1-731G-P5UR
Intel Pentium N3700
|
143 Points ∼9% -27%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
|
5004 Points ∼68% +114%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U
|
5001 Points ∼68% +114%
|Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
|
4993 Points ∼68% +113%
|Dell Inspiron 17 5759-5118
Intel Core i5-6200U
|
4396 Points ∼60% +88%
|HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
|
2340 Points ∼32%
|Acer Aspire ES1-731G-P5UR
Intel Pentium N3700
|
1205 Points ∼16% -49%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
|
11410 Points ∼33% +93%
|Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
|
11401 Points ∼33% +93%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U
|
11318 Points ∼33% +91%
|Dell Inspiron 17 5759-5118
Intel Core i5-6200U
|
9842 Points ∼28% +66%
|HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
|
5913 Points ∼17%
|Acer Aspire ES1-731G-P5UR
Intel Pentium N3700
|
3064 Points ∼9% -48%
|Geekbench 3
|32 Bit Multi-Core Score
|Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
|
6923 Points ∼26% +32%
|Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
|
6338 Points ∼24% +21%
|Dell Inspiron 17 5759-5118
Intel Core i5-6200U
|
5993 Points ∼22% +14%
|HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
|
5252 Points ∼19%
|32 Bit Single-Core Score
|Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
|
3209 Points ∼69% +60%
|Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
|
2852 Points ∼61% +43%
|Dell Inspiron 17 5759-5118
Intel Core i5-6200U
|
2782 Points ∼60% +39%
|HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
|
2000 Points ∼43%
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score
|Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
|
7421 Points ∼35% +58%
|Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
|
6447 Points ∼30% +37%
|HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
|
4711 Points ∼22%
|64 Bit Single-Core Score
|Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
|
3902 Points ∼76% +91%
|Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
|
3502 Points ∼69% +71%
|HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
|
2047 Points ∼40%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U (edge)
|
216.9 Points ∼1% +76%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U (EDGE: 38.14393.0.0)
|
213.08 Points ∼1% +73%
|Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U (Edge 38)
|
211.53 Points ∼1% +72%
|Dell Inspiron 17 5759-5118
Intel Core i5-6200U (Edge 25.10586.0.0)
|
186.9 Points ∼1% +52%
|HP 17-y044ng
AMD A10-9600P (Edge 38)
|
123.3 Points ∼0%
Общая производительность системы
Ноутбук работал плавно и без задержек; мы не заметили ничего, что могло бы считаться проблемой. Тест PCMark 8 показал хорошие результаты на этом процессоре AMD. Но всё равно, HP 17 оказался позади соперников, работающих на процессорах Intel. Это вызвано довольно низкой однопоточной производительностью процессора AMD, если сравнивать с современными процессорами Core-i. А именно производительность в однопоточных тестах играет ключевую роль на сегодняшний день. Разумеется, общую производительность системы можно немного повысить, заменив жёсткий диск на твердотельный.
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|2754 баллов
|PCMark 8 - Home Score Accelerated v2
|Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Radeon R5 M430, 7200U, WDC Scorpio Blue WD10JPCX-24UE4T0
|
3434 Points ∼61% +25%
|Dell Inspiron 17 5759-5118
Radeon R5 M335, 6200U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
|
3232 Points ∼57% +17%
|HP Pavilion 17-x110ng
Radeon R7 M440, 7200U, SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
|
3102 Points ∼55% +13%
|Acer Aspire E5-774-54HJ
HD Graphics 620, 7200U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0
|
2854 Points ∼50% +4%
|HP 17-y044ng
Radeon R5 (Bristol Ridge), A10-9600P, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-75JC3T0
|
2754 Points ∼49%
|Acer Aspire ES1-731G-P5UR
GeForce 910M, N3700, Toshiba MQ01ABD100
|
1741 Points ∼31% -37%
Хранение данных
Жёстким диском служит обычный 2.5-дюймовый жёсткий диск Western Digital ёмкостью 1 ТБ. Он вращается со скоростью 5400 оборотов в минуту. Показатели чтения и записи нормальные для жёстких дисков этой категории.
|HP 17-y044ng
WDC Scorpio Blue WD10JPVX-75JC3T0
|HP Pavilion 17-x110ng
SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
|Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
WDC Scorpio Blue WD10JPCX-24UE4T0
|Acer Aspire E5-774-54HJ
Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0
|Acer Aspire ES1-731G-P5UR
Toshiba MQ01ABD100
|Dell Inspiron 17 5759-5118
Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
|CrystalDiskMark 3.0
7161%
38%
18%
4%
-12%
|Write 4k QD32
1.03
272.7
26376%
1.234
20%
1.13
10%
1
-3%
0.642
-38%
|Read 4k QD32
0.891
145.4
16219%
1.079
21%
0.891
0%
0.892
0%
0.59
-34%
|Write 4k
1.013
86.03
8393%
1.201
19%
1.117
10%
0.755
-25%
0.638
-37%
|Read 4k
0.328
11.24
3327%
0.45
37%
0.381
16%
0.324
-1%
0.288
-12%
|Write 512
28.27
300.3
962%
52.92
87%
51.59
82%
25.77
-9%
32.7
16%
|Read 512
19.17
290.2
1414%
39.19
104%
33.01
72%
32.89
72%
26.59
39%
|Write Seq
102
325.1
219%
109
7%
70.86
-31%
96.03
-6%
84.69
-17%
|Read Seq
105.5
500.1
374%
110.3
5%
88.92
-16%
105
0%
91.85
-13%
Графика
В процессор встроен видеоадаптер Radeon R5 (Bristol Ridge). Он поддерживает DirectX 12 и работает на частоте до 720 МГц. Он может работать с памятью в двухканальном режиме. Результаты тестов 3DMark примерно на том же уровне, что и у видеоадаптера Intel HD Graphics 620 (тоже в двухканальном режиме).
|3DMark 11 Performance
|1913 баллов
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|HP Pavilion 17-x110ng
AMD Radeon R7 M440, Intel Core i5-7200U
|
2280 Points ∼4% +54%
|Dell Inspiron 17 5759-5118
AMD Radeon R5 M335, Intel Core i5-6200U
|
1784 Points ∼3% +20%
|Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
AMD Radeon R5 M430, Intel Core i5-7200U
|
1735 Points ∼3% +17%
|Lenovo B70-80 80MR0006GE
NVIDIA GeForce 920M, Intel Core i5-5200U
|
1733 Points ∼3% +17%
|HP 17-y044ng
AMD Radeon R5 (Bristol Ridge), AMD A10-9600P
|
1482 Points ∼3%
|Acer Aspire ES1-731G-P5UR
NVIDIA GeForce 910M, Intel Pentium N3700
|
1413 Points ∼3% -5%
|Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U (Single-Channel)
|
1331 Points ∼3% -10%
Игры
Приличное количество игр идёт довольно плавно на нашем HP 17, и в особенности - игры с низкими требованиями к оборудованию (выпущенные несколько лет назад). Наша таблица показывает, что из игр 2016 более-менее играбельны Farming Simulator и - в меньшей степени - Civilization VI. Недавно вышедшая Resident Evil 7 тоже показывает неплохое количество кадров в секунду. В любом случае, владельцу придётся смириться с низким разрешением и низкими настройками в играх.
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)
|36.2
|25.9
|18.8
|fps
|BioShock Infinite (2013)
|63.9
|32.7
|25.5
|fps
|Middle-earth: Shadow of Mordor (2014)
|34.6
|18.3
|fps
|F1 2014 (2014)
|54
|34
|fps
|Dragon Age: Inquisition (2014)
|25.7
|18.2
|fps
|Battlefield Hardline (2015)
|22.8
|12.8
|fps
|GTA V (2015)
|38
|35.2
|fps
|Metal Gear Solid V (2015)
|46.1
|30
|fps
|Anno 2205 (2015)
|17.4
|11
|fps
|Rainbow Six Siege (2015)
|36.3
|24.3
|fps
|XCOM 2 (2016)
|15.9
|6.1
|fps
|Far Cry Primal (2016)
|13
|8
|fps
|The Division (2016)
|19.6
|11.5
|fps
|Need for Speed 2016 (2016)
|18.6
|15
|fps
|Mirror's Edge Catalyst (2016)
|21.1
|13.6
|fps
|Deus Ex Mankind Divided (2016)
|13.9
|10.1
|fps
|Battlefield 1 (2016)
|16.5
|12.1
|fps
|Civilization VI (2016)
|30.5
|13.9
|fps
|Farming Simulator 17 (2016)
|60.3
|38.4
|fps
|Titanfall 2 (2016)
|27.9
|23.4
|fps
|Resident Evil 7 (2017)
|38.8
|29.1
|fps
4 | Нагрев и шум
Шум
В режиме простоя вентилятор медленно, но постоянно работает. Как и во многих других ноутбуках HP, причиной этого является включенная в BIOS опция "Fan always on". Несмотря на это, вентилятор едва слышно, поскольку шуршание жёсткого диска громче. Отключение указанной опции, и замена диска на твердотельный, снизит количество шума до минимума (а частично - и до полной тишины), по крайней мере, в моменты простоя.
Под нагрузкой вентилятор становится заметно шумнее, но мы зарегистрировали максимум 34.8 дБ во время нагрузочного теста. Пусть эти результаты не вводят вас в заблуждение: во время экстремальных нагрузок процессор и видеопроцессор снижают свои частоты до минимально возможных, так, чтобы вентилятору не нужно было сильнее вращаться. В реальной жизни, вентилятор иногда раскручивался сильнее. Чтобы он пришел в движение, достаточно даже небольшой нагрузки.
Уровень шума
|Ожидание
|
32 / 32 / 32 дб
|Шум от HDD
|
|33.4 дб
|Шум от DVD-привода
|
|36.3 / дб
|Нагрузка
|
|35.6 / 34.8 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 30.2 dB(A)
Нагрев
Данная модель HP выполняет нагрузочный тест (Prime95 и FurMark работают минимум 1 час) с одинаковым результатом что при работе от батареи, что от блока питания. Процессор стабильно держит частоту 800 МГц, а вот видеоадаптер начинает с 500 МГц, но постоянно снижает её 300 МГц. На производительность в реальной жизни это повлияет мало, поскольку нагрузочные тесты подвергают систему экстремальным нагрузкам, которые не встречаются в повседневности. Под сильной нагрузкой ноутбук не особо нагревается, только одна точка из всех едва превысила 40 °C.
Анализ АЧХ аудиосистемы HP 17-y044ng
(-) | невысокий уровень макс. громкости (69 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 13.6% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (14.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 8% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 87% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 12% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 87% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 2% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 97% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Frequency comparison (checkboxes are selectable/deselectable!)
5 | Энергопотребление и автономная работа
Во время простоя системы, максимальное энергопотребление составило 9 Вт - это очень хороший показатель для 17.3-дюймового ноутбука. Во время нагрузочных тестов, потребление увеличивается до 38.3 Вт. В течение этого заметно принудительное снижение частоты (throttling), так что максимальное энергопотребление может быть немного больше. Входящий в комплект блок питания рассчитан на 65 вт.
|Выкл.
|0.4 / 0.47 Вт
|Ожидание
| 4.7 / 7.7 / 9 Вт
|Нагрузка
|
35.3 / 38.3 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
Время работы от аккумулятора
Наш тест, приближенный к реальным условиям, симулирует чтение веб-сайтов через Wi-Fi при профиле электропитания "Сбалансированный". Функции экономии энергии при этом выключаются, а яркость экрана устанавливается на 150 Кд/м². В таких условиях ноутбук HP 17 смог проработать 4 часа 23 минуты. Это существенно меньше, чем у аналогичной модели с процессором Intel HP Pavilion 17-x110ng Notebook Review(5 часов 46 минут).
|Интернет через WiFi v1.3 (Edge 38)
|4час. 23мин.
|Battery Runtime - WiFi Websurfing 1.3
|HP Pavilion 17-x110ng
7200U, Radeon R7 M440, 41 Вт⋅ч (EDGE: 38.14393.0.0)
|
346 min ∼29% +32%
|Lenovo B70-80 80MR0006GE
5200U, GeForce 920M, 41 Вт⋅ч
|
335 min ∼28% +27%
|Acer Aspire E5-774-54HJ
7200U, HD Graphics 620, 41 Вт⋅ч (Edge 38)
|
320 min ∼27% +22%
|Dell Inspiron 17 5759-5118
6200U, Radeon R5 M335, 40 Вт⋅ч (Edge 25.10586.0.0)
|
301 min ∼25% +14%
|Acer Aspire ES1-731G-P5UR
N3700, GeForce 910M, 38 Вт⋅ч (Edge 25.10586.0.0)
|
283 min ∼24% +8%
|HP 17-y044ng
A10-9600P, Radeon R5 (Bristol Ridge), 41 Вт⋅ч (Edge 38)
|
263 min ∼22%
|Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
7200U, Radeon R5 M430, 32 Вт⋅ч (Edge 38)
|
245 min ∼20% -7%
За
Против
Вердикт
Времена меняются, и на сегодняшний день производительности процессора AMD с интегрированной графикой вполне хватит для работы с офисными приложениями и интернетом. Ноутбук нагревается слабо, и может работать бесшумно (по крайней мере, во время простоя). Вам должно надолго хватить 1ТБ места на жёстком диске, хотя его следовало бы заменить на твердотельный, что потребует сложного снятия нижней крышки (более простого способа не предусмотрено). Встроенная клавиатура также хорошо подходит для домашнего использования. Время работы от аккумулятора небольшое, но вполне нормальное для ноутбука с огромным экраном 17.3 дюймов. Матовый экран отличается низкой яркостью, плохим контрастом, и ограниченными углами обзора.
Ноутбук HP 17-y044 с 17.3-дюймовым экраном является хорошим выбором для домашнего офиса. Несмотря на это, у него неоправданно большой список компромиссов.
Помимо этих минусов, есть и другие, которые сложно заметить сразу: встроенный адаптер Wi-Fi не поддерживает быстрый стандарт AC. HP также срезала углы в проводном подключении: 17.3-дюймовый ноутбук поддерживает только проводные подключения со скоростью 100 Mбит. Кроме этого, нет порта USB Type-C.
HP 17 стоит около 500 евро. По этой цене будет сложно найти покупателей, поскольку конкуренты предлагают больше за те же деньги. Acer Aspire E5-774 является отличным примером. В конфигурации, которую мы протестировали, был намного более мощный процессор Core i5-7200U, более яркий экран с большим разрешением Full HD, есть порт USB Type-C, есть Gigabit Ethernet, есть возможность легко поменять диск, а также есть свободный слот M.2. Цена на сегодняшний день установилась в районе 550 евро, что немногим больше, чем рассмотренный в данном обзоре HP 17.
HP 17-y044ng - 01/02/2017 v6
Sascha Mölck