Notebookcheck

Обзор ноутбука HP 17-y044

Sascha Mölck (перевод - Andrei Manzhov), 02/02/2017

Офисный AMD. Ноутбук HP с 17.3-дюймовым экраном создан для тех, кто ищет простой вариант для дома, причём с очень большим экраном. В нём много места для хранения данных (1 ТБ) и достаточно памяти (8 ГБ; двухканальный режим). Но на этом плюсы заканчиваются, а список минусов довольно большой.

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

Своим внешним видом ноутбук HP 17-y044 очень похож на своего брата HP 17-x110ng; немного отличается только цветовая гамма. Тем не менее, внутри корпуса есть более серьёзные отличия. Модель, рассматриваемая в данном обзоре, оборудована процессором AMD, а в конфигурациях HP-17-x установлены процессоры Intel. Возможными соперниками будут Acer Aspire E5-774, Lenovo IdeaPad 110-17IKB, и Dell Inspiron 17 5759.

HP 17-y044ng (17 Серия)
Процессор
AMD A10-9600P 2.4 GHz
Графический адаптер
AMD Radeon R5 (Bristol Ridge), Ядро: 300-720 МГц, Двухканальная, Crimson 16.12.2
Оперативная память
8192 Мбайт 
, DDR4-2133, двухканальная, 2 слота (оба заняты)
Дисплей
17.3 дюйм. 16:9, 1600x900 пикс. 106 точек/дюйм, AU Optronics, TN-экран со светодиодной подсветкой, глянцевое покрытие: нет
Материнская плата
AMD CZ FCH
Хранение данных
WDC Scorpio Blue WD10JPVX-75JC3T0, 1000 Гбайт 
, 5400 об/мин, 890 Гбайт свободно
Звуковая плата
Realtek ALC282 @ AMD K15.6 - High Definition Audio Controller
Интерфейсы
2 USB 2.0, 1 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 HDMI, 1 слот замка Kensington, Аудиоразъёмы: совмещённый аудиопорт, картридер: Адаптер карт памяти SD, TPM 2.0
Коммуникации
Realtek RTL8102/8103/8136 Family PCI-E FE NIC (10/100MBit), Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC (b/g/n), Bluetooth 4.0
Оптический привод
HP DVDRW GUD1N
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 24.9 x 417 x 279
Аккумулятор
41 Вт⋅ч литий-ион., с возможностью замены, Автономная работа (сведения производителя): 5.5 час.
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: HD
Дополнительно
акустическая система: Стереодинамики, клавиатура: Островная, подсветка клавиатуры: нет, Cyberlink Power Media Player 14, Cyberlink PowerDirector 14, McAfee LiveSafe (trial version), MS Office для дома и учёбы 2016 (пробная версия), 12 мес. гарантии в Европе
Вес
2.65 Кг, адаптер питания: 345 г
Стоимость
499 Euro
Ссылки
HP - сайт производителя

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

Как HP 17-y004, так и недавно протестированный HP 17-x110ng - оба ноутбука практически идентичны в плане конструкции. Единственное отличие - в цветах: крышка и верхняя часть блока с клавиатурой - серебряного цвета у HP 17-y004ng, и чёрного у HP 17-x110ng. Поверхность верхней части блока с клавиатурой напоминает шершавый металл. Для данной серии HP-17 выпускаются также чёрный и серебряный чехлы.

2 | Экран

Массив пикселей
Массив пикселей

В этом ноутбуке HP установлен 17.3-дюймовый матовый экран с разрешением 1600 x 900. Его параметры - яркость (232 Кд/м²) и контраст (447:1) нас не впечатлили, но если учесть низкую стоимость ноутбука, то можно назвать их нормальными. Очень хорошо, что ШИМ не обнаружено.

239
cd/m²		236
cd/m²		224
cd/m²
229
cd/m²		264
cd/m²		229
cd/m²
210
cd/m²		240
cd/m²		217
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 264 cd/m² В среднем: 232 cd/m²
Равномерность подсветки: 80 %
От батареи: 263 cd/m²
Контрастность: 447:1 (Уровень чёрного: 0.59 cd/m²)
ΔE Color 10.58 | - Ø
ΔE Greyscale 13.13 | - Ø
74% sRGB (Argyll) 48% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.49
HP 17-y044ng
TN LED, 1600x900, 17.3		HP Pavilion 17-x110ng
IPS, WLED, 1920x1080, 17.3		Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
TN LED, 1600x900, 17.3		Acer Aspire E5-774-54HJ
TN LED, 1920x1080, 17.3		Dell Inspiron 17 5759-5118
TN LED, 1920x1080, 17.3
Response Times
-13%
-6%
1%
-52%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
43
41
5%
50
-16%
42
2%
86
-100%
Response Time Black / White *
23
30
-30%
22
4%
23
-0%
24
-4%
PWM Frequency
200
50
1000
200
Параметры экрана
26%
10%
36%
26%
Brightness
232
285
23%
210
-9%
320
38%
292
26%
Brightness Distribution
80
88
10%
83
4%
82
3%
84
5%
Уровень чёрного *
0.59
0.61
-3%
0.37
37%
0.38
36%
0.37
37%
Контрастность
447
472
6%
624
40%
929
108%
822
84%
Colorchecker DeltaE *
10.58
4.56
57%
9.83
7%
5.07
52%
10.62
-0%
DeltaE для серого *
13.13
4.95
62%
12.46
5%
13.38
-2%
11.78
10%
Гамма
2.49 96%
2.48 97%
2.43 99%
2.69 89%
2.39 100%
CCT
14044 46%
7669 85%
13115 50%
15991 41%
12997 50%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
48
48
0%
60.1
25%
59
23%
Color Space (Percent of sRGB)
74
93
26%
73
-1%
91.6
24%
90
22%
Среднее значение
7% / 17%
2% / 7%
19% / 29%
-13% / 10%

* ... меньше = лучше

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Ура! ШИМ не обнаружено

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 459 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).

Представление цветов также соответствует ноутбукам этой ценовой группы. Отклонение цветов DeltaE-2000 равно 10.58 при заводских настройках по умолчанию, в то время как идеальное значение - 3 или ниже. В дополнение, экран страдает от существенной синеватости.

CalMAN - ColorChecker
CalMAN - ColorChecker
CalMAN - оттенки серого
CalMAN - оттенки серого
CalMAN - насыщенность цветов
CalMAN - насыщенность цветов

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
23 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 7 ms стадия 1
↘ 16 ms стадия 2
Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 20% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
43 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 21 ms стадия 1
↘ 22 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 54% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 43.2 миллисек.)

HP оборудовал этот ноутбук 17.3-дюймовой TN-матрицей с узкими углами обзора. Это означает, что изображение не будет одинаково хорошо видно со всех сторон и углов. Данную модель сложно использовать на улице в солнечный день, потому что слабая яркость и контрастность сделают изображение на экране плохо читаемым. В тени, или в облачный день, вряд ли возникнут трудности. 

HP 17 на улице (в облачный день)
HP 17 на улице (в облачный день)

3 | Производительность

Выпустив модель 17-y044, в линейке ноутбуков HP появился вариант с огромным 17.3-дюймовым дисплеем для работы с офисными программами, и у которого достаточно производительности как для офисных приложений, так и для работы в интернете. Наша тестовая конфигурация стоила 500 евро, но были доступны и другие версии. Самая дешевая модель из этой линейки сегодня стоит 300 евро, но в ней стоит слабый процессор E2-7110. Также доступны аналогичные по характеристикам модели HP 17-xXXXng с процессорами Intel, одну из них (HP 17-x110ng) мы уже тестировали.

Процессор

В этом 17.3-дюймовом ноутбуке установлен процессор AMD A10-9600P со встроенным видеопроцессором (Bristol Ridge). У него практически нет отличий от предыдущего поколения (Carrizo); Bristol Ridge это скорее оптимизированная версия Carrizo. С нормой тепловыделения 15 ватт, этот процессор соответствует семейству низковольтных процессоров Intel (ULV) с интегрированной графикой. Процессорная часть чипа состоит из четырёхядерного процессора с базовой частотой 2.4 ГГц, или 3.3 ГГц в режиме Turbo. Тем не менее, мы почти никогда не используем Turbo Boost по-максимуму в наших нагрузочных тестах. Однопоточные тесты работают на 2.6 ГГц. Одно из ядер изредка замедлялось до 2.4 ГГц. Многопоточные тесты начинали с диапазона 2.4...2.6 ГГц, но скоро показывали снижение частоты до диапазона 2...2.4 ГГц. В любом случае, возможная максимальная частота 3.3 ГГц может достигаться в повседневной работе.

Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
2340
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
5913
Cinebench R10 Shading 32Bit
5249
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
70 Points
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
195 Points
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
31.76 fps
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
98 %
?
Cinebench R15 | Cinebench R10 | Geekbench 3 | Geekbench 4 | JetStream 1.1
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
130 Points ∼68% +86%
HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U
130 Points ∼68% +86%
Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
129 Points ∼68% +84%
Dell Inspiron 17 5759-5118
Intel Core i5-6200U
106 Points ∼56% +51%
HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
70 Points ∼37%
Acer Aspire ES1-731G-P5UR
Intel Pentium N3700
39 Points ∼21% -44%
CPU Multi 64Bit
HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U
331 Points ∼20% +70%
Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
330 Points ∼20% +69%
Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
328 Points ∼20% +68%
Dell Inspiron 17 5759-5118
Intel Core i5-6200U
292 Points ∼18% +50%
HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
195 Points ∼12%
Acer Aspire ES1-731G-P5UR
Intel Pentium N3700
143 Points ∼9% -27%
Cinebench R10
Rendering Single 32Bit
Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
5004 Points ∼68% +114%
HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U
5001 Points ∼68% +114%
Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
4993 Points ∼68% +113%
Dell Inspiron 17 5759-5118
Intel Core i5-6200U
4396 Points ∼60% +88%
HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
2340 Points ∼32%
Acer Aspire ES1-731G-P5UR
Intel Pentium N3700
1205 Points ∼16% -49%
Rendering Multiple CPUs 32Bit
Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
11410 Points ∼33% +93%
Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
11401 Points ∼33% +93%
HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U
11318 Points ∼33% +91%
Dell Inspiron 17 5759-5118
Intel Core i5-6200U
9842 Points ∼28% +66%
HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
5913 Points ∼17%
Acer Aspire ES1-731G-P5UR
Intel Pentium N3700
3064 Points ∼9% -48%
Geekbench 3
32 Bit Multi-Core Score
Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
6923 Points ∼26% +32%
Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
6338 Points ∼24% +21%
Dell Inspiron 17 5759-5118
Intel Core i5-6200U
5993 Points ∼22% +14%
HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
5252 Points ∼19%
32 Bit Single-Core Score
Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
3209 Points ∼69% +60%
Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
2852 Points ∼61% +43%
Dell Inspiron 17 5759-5118
Intel Core i5-6200U
2782 Points ∼60% +39%
HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
2000 Points ∼43%
Geekbench 4
64 Bit Multi-Core Score
Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
7421 Points ∼35% +58%
Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
6447 Points ∼30% +37%
HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
4711 Points ∼22%
64 Bit Single-Core Score
Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U
3902 Points ∼76% +91%
Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U
3502 Points ∼69% +71%
HP 17-y044ng
AMD A10-9600P
2047 Points ∼40%
JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Intel Core i5-7200U (edge)
216.9 Points ∼1% +76%
HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U (EDGE: 38.14393.0.0)
213.08 Points ∼1% +73%
Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel Core i5-7200U (Edge 38)
211.53 Points ∼1% +72%
Dell Inspiron 17 5759-5118
Intel Core i5-6200U (Edge 25.10586.0.0)
186.9 Points ∼1% +52%
HP 17-y044ng
AMD A10-9600P (Edge 38)
123.3 Points ∼0%

Общая производительность системы

Ноутбук работал плавно и без задержек; мы не заметили ничего, что могло бы считаться проблемой. Тест PCMark 8 показал хорошие результаты на этом процессоре AMD. Но всё равно, HP 17 оказался позади соперников, работающих на процессорах Intel. Это вызвано довольно низкой однопоточной производительностью процессора AMD, если сравнивать с современными процессорами Core-i. А именно производительность в однопоточных тестах играет ключевую роль на сегодняшний день. Разумеется, общую производительность системы можно немного повысить, заменив жёсткий диск на твердотельный.

PCMark 8 Home Score Accelerated v2
2754 баллов
?
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2
Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
Radeon R5 M430, 7200U, WDC Scorpio Blue WD10JPCX-24UE4T0
3434 Points ∼61% +25%
Dell Inspiron 17 5759-5118
Radeon R5 M335, 6200U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
3232 Points ∼57% +17%
HP Pavilion 17-x110ng
Radeon R7 M440, 7200U, SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
3102 Points ∼55% +13%
Acer Aspire E5-774-54HJ
HD Graphics 620, 7200U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0
2854 Points ∼50% +4%
HP 17-y044ng
Radeon R5 (Bristol Ridge), A10-9600P, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-75JC3T0
2754 Points ∼49%
Acer Aspire ES1-731G-P5UR
GeForce 910M, N3700, Toshiba MQ01ABD100
1741 Points ∼31% -37%

Хранение данных

Жёстким диском служит обычный 2.5-дюймовый жёсткий диск Western Digital ёмкостью 1 ТБ. Он вращается со скоростью 5400 оборотов в минуту. Показатели чтения и записи нормальные для жёстких дисков этой категории. 

hddimg
WDC Scorpio Blue WD10JPVX-75JC3T0
Мин. скорость передачи данных: 41.6 MB/s
Макс. скорость передачи данных: 118.6 MB/s
Средняя скорость передачи данных: 86.6 MB/s
Время случайного доступа: 16.8 ms
Пиковая скорость: 174.7 MB/s
Использование процессора: 8 %
HP 17-y044ng
WDC Scorpio Blue WD10JPVX-75JC3T0		HP Pavilion 17-x110ng
SanDisk Z400s SD8SNAT-256G		Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
WDC Scorpio Blue WD10JPCX-24UE4T0		Acer Aspire E5-774-54HJ
Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0		Acer Aspire ES1-731G-P5UR
Toshiba MQ01ABD100		Dell Inspiron 17 5759-5118
Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
CrystalDiskMark 3.0
7161%
38%
18%
4%
-12%
Write 4k QD32
1.03
272.7
26376%
1.234
20%
1.13
10%
1
-3%
0.642
-38%
Read 4k QD32
0.891
145.4
16219%
1.079
21%
0.891
0%
0.892
0%
0.59
-34%
Write 4k
1.013
86.03
8393%
1.201
19%
1.117
10%
0.755
-25%
0.638
-37%
Read 4k
0.328
11.24
3327%
0.45
37%
0.381
16%
0.324
-1%
0.288
-12%
Write 512
28.27
300.3
962%
52.92
87%
51.59
82%
25.77
-9%
32.7
16%
Read 512
19.17
290.2
1414%
39.19
104%
33.01
72%
32.89
72%
26.59
39%
Write Seq
102
325.1
219%
109
7%
70.86
-31%
96.03
-6%
84.69
-17%
Read Seq
105.5
500.1
374%
110.3
5%
88.92
-16%
105
0%
91.85
-13%

Графика

В процессор встроен видеоадаптер Radeon R5 (Bristol Ridge). Он поддерживает DirectX 12 и работает на частоте до 720 МГц. Он может работать с памятью в двухканальном режиме. Результаты тестов 3DMark примерно на том же уровне, что и у видеоадаптера Intel HD Graphics 620 (тоже в двухканальном режиме).

3DMark 11 Performance
1913 баллов
?
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
HP Pavilion 17-x110ng
AMD Radeon R7 M440, Intel Core i5-7200U
2280 Points ∼4% +54%
Dell Inspiron 17 5759-5118
AMD Radeon R5 M335, Intel Core i5-6200U
1784 Points ∼3% +20%
Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
AMD Radeon R5 M430, Intel Core i5-7200U
1735 Points ∼3% +17%
Lenovo B70-80 80MR0006GE
NVIDIA GeForce 920M, Intel Core i5-5200U
1733 Points ∼3% +17%
HP 17-y044ng
AMD Radeon R5 (Bristol Ridge), AMD A10-9600P
1482 Points ∼3%
Acer Aspire ES1-731G-P5UR
NVIDIA GeForce 910M, Intel Pentium N3700
1413 Points ∼3% -5%
Acer Aspire E5-774-54HJ
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U (Single-Channel)
1331 Points ∼3% -10%

Игры

Приличное количество игр идёт довольно плавно на нашем HP 17, и в особенности - игры с низкими требованиями к оборудованию (выпущенные несколько лет назад). Наша таблица показывает, что из игр 2016 более-менее играбельны Farming Simulator и - в меньшей степени - Civilization VI. Недавно вышедшая Resident Evil 7 тоже показывает неплохое количество кадров в секунду. В любом случае, владельцу придётся смириться с низким разрешением и низкими настройками в играх.

мин. сред. выс. макс.
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) 36.225.918.8fps
BioShock Infinite (2013) 63.932.725.5fps
Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) 34.618.3fps
F1 2014 (2014) 5434fps
Dragon Age: Inquisition (2014) 25.718.2fps
Battlefield Hardline (2015) 22.812.8fps
GTA V (2015) 3835.2fps
Metal Gear Solid V (2015) 46.130fps
Anno 2205 (2015) 17.411fps
Rainbow Six Siege (2015) 36.324.3fps
XCOM 2 (2016) 15.96.1fps
Far Cry Primal (2016) 138fps
The Division (2016) 19.611.5fps
Need for Speed 2016 (2016) 18.615fps
Mirror's Edge Catalyst (2016) 21.113.6fps
Deus Ex Mankind Divided (2016) 13.910.1fps
Battlefield 1 (2016) 16.512.1fps
Civilization VI (2016) 30.513.9fps
Farming Simulator 17 (2016) 60.338.4fps
Titanfall 2 (2016) 27.923.4fps
Resident Evil 7 (2017) 38.829.1fps

4 | Нагрев и шум

Шум

В режиме простоя вентилятор медленно, но постоянно работает. Как и во многих других ноутбуках HP, причиной этого является включенная в BIOS опция "Fan always on". Несмотря на это, вентилятор едва слышно, поскольку шуршание жёсткого диска громче. Отключение указанной опции, и замена диска на твердотельный, снизит количество шума до минимума (а частично - и до полной тишины), по крайней мере, в моменты простоя.  

Под нагрузкой вентилятор становится заметно шумнее, но мы зарегистрировали максимум 34.8 дБ во время нагрузочного теста. Пусть эти результаты не вводят вас в заблуждение: во время экстремальных нагрузок процессор и видеопроцессор снижают свои частоты до минимально возможных, так, чтобы вентилятору не нужно было сильнее вращаться. В реальной жизни, вентилятор иногда раскручивался сильнее. Чтобы он пришел в движение, достаточно даже небольшой нагрузки.

Уровень шума

Ожидание
32 / 32 / 32 дб
Шум от HDD
33.4 дб
Шум от DVD-привода
36.3 / дб
Нагрузка
35.6 / 34.8 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   Audix TM1, Arta (15 см от источника шума)   фоновый шум: 30.2 dB(A)
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2036.536.236.839.736.5253739.638.439.6373131.231.133.130.531.24031.330.932.632.931.35030.831.932.33130.86332.632.335.332.332.6802931.23128.52910027.330.430.429.127.312526.12725.525.826.116025.825.926.725.625.820025.625.926.124.625.625023.924.123.922.823.931524.324.423.82324.340022.82322.221.622.850023.323.522.12123.363024.624.422.519.624.680026.626.322.91926.610002726.321.618.727125025.824.520.41825.8160026.1252117.526.1200025.924.319.617.325.9250022.821.619.117.122.8315020.219.218.116.920.2400018.718.41816.818.750001817.917.816.918630017.917.917.816.817.9800017.617.717.716.717.61000017.417.417.516.617.41250017.417.317.516.417.41600017.717.617.916.417.7SPL35.634.832.330.335.6N2.22.21.81.42.2median 23.9HP 17-y044ngmedian 24.1median 21median 18median 23.9Delta3.13.32.93.13.1hearing rangehide median Fan Noise

Нагрев

нагрузочный тест
нагрузочный тест

Данная модель HP выполняет нагрузочный тест (Prime95 и FurMark работают минимум 1 час) с одинаковым результатом что при работе от батареи, что от блока питания. Процессор стабильно держит частоту 800 МГц, а вот видеоадаптер начинает с 500 МГц, но постоянно снижает её 300 МГц. На производительность в реальной жизни это повлияет мало, поскольку нагрузочные тесты подвергают систему экстремальным нагрузкам, которые не встречаются в повседневности. Под сильной нагрузкой ноутбук не особо нагревается, только одна точка из всех едва превысила 40 °C.

Макс.
 32.8 °C28.6 °C25.4 °C 
 31.6 °C30.7 °C24.9 °C 
 28.4 °C33.9 °C26.6 °C 
Максимум: 33.9 °C
В среднем: 29.2 °C
27.7 °C28.3 °C40.1 °C
27.1 °C32.1 °C37.7 °C
26.5 °C31.2 °C25.7 °C
Максимум: 40.1 °C
В среднем: 30.7 °C
Блок питания (макс)  37.2 °C | Темп. воздуха 22 °C | FIRT 550-Pocket
распределение тепла в верхней части (под нагрузкой)
распределение тепла в верхней части (под нагрузкой)
распределение тепла в нижней части (под нагрузкой)
распределение тепла в нижней части (под нагрузкой)
распределение тепла в верхней части (в простое)
распределение тепла в верхней части (в простое)
распределение тепла в нижней части (в простое)
распределение тепла в нижней части (в простое)
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2042.239.742.22542.239.642.23136.430.536.44038.832.938.85039.73139.7634032.3408041.728.541.710040.929.140.912543.425.843.41604525.64520047.924.647.925052.722.852.731556.82356.840056.321.656.350061.42161.463067.519.667.580067.61967.6100061.518.761.5125061.41861.4160058.917.558.9200059.617.359.6250064.917.164.9315068.516.968.5400069.316.869.3500069.616.969.6630064.316.864.3800062.516.762.51000058.916.658.91250058.316.458.31600062.216.462.2SPL77.630.377.6N40.41.440.4median 61.4HP 17-y044ngmedian 18median 61.4Delta5.33.15.335.335.132.931.831.83236.535.132.428.93328.936.328.848.32761.52752.924.860.92462.822.763.32269.521.267.82174.82075.919.472.718.97117.770.117.86917.671.817.668.117.671.417.673.717.670.417.571.617.671.617.669.617.459.717.583.630.662.51.5median 69.6Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHzmedian 17.84.62.4hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы HP 17-y044ng

(-) | невысокий уровень макс. громкости (69 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 13.6% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (14.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 8% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 87% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 12% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 87% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz

(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 2% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 97% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Frequency comparison (checkboxes are selectable/deselectable!)

5 | Энергопотребление и автономная работа

Во время простоя системы, максимальное энергопотребление составило 9 Вт - это очень хороший показатель для 17.3-дюймового ноутбука. Во время нагрузочных тестов, потребление увеличивается до 38.3 Вт. В течение этого заметно принудительное снижение частоты (throttling), так что максимальное энергопотребление может быть немного больше. Входящий в комплект блок питания рассчитан на 65 вт. 

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.4 / 0.47 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 4.7 / 7.7 / 9 Вт
Нагрузка midlight 35.3 / 38.3 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy

Время работы от аккумулятора

Наш тест, приближенный к реальным условиям, симулирует чтение веб-сайтов через Wi-Fi при профиле электропитания "Сбалансированный". Функции экономии энергии при этом выключаются, а яркость экрана устанавливается на 150 Кд/м². В таких условиях ноутбук HP 17 смог проработать 4 часа 23 минуты. Это существенно меньше, чем у аналогичной модели с процессором Intel HP Pavilion 17-x110ng Notebook Review(5 часов 46 минут).

Автономная работа
Интернет через WiFi v1.3 (Edge 38)
4час. 23мин.
Battery Runtime - WiFi Websurfing 1.3
HP Pavilion 17-x110ng
7200U, Radeon R7 M440, 41 Вт⋅ч (EDGE: 38.14393.0.0)
346 min ∼29% +32%
Lenovo B70-80 80MR0006GE
5200U, GeForce 920M, 41 Вт⋅ч
335 min ∼28% +27%
Acer Aspire E5-774-54HJ
7200U, HD Graphics 620, 41 Вт⋅ч (Edge 38)
320 min ∼27% +22%
Dell Inspiron 17 5759-5118
6200U, Radeon R5 M335, 40 Вт⋅ч (Edge 25.10586.0.0)
301 min ∼25% +14%
Acer Aspire ES1-731G-P5UR
N3700, GeForce 910M, 38 Вт⋅ч (Edge 25.10586.0.0)
283 min ∼24% +8%
HP 17-y044ng
A10-9600P, Radeon R5 (Bristol Ridge), 41 Вт⋅ч (Edge 38)
263 min ∼22%
Lenovo Ideapad 110-17IKB 80VK0001GE
7200U, Radeon R5 M430, 32 Вт⋅ч (Edge 38)
245 min ∼20% -7%

За

+ матовый экран без бликов
+ не сильно нагревается
+ много места для хранения данных

Против

- тёмный экран с плохим контрастом
- плохие углы обзора
- Wi-Fi адаптер без поддержки AC
- нет Gigabit Ethernet
- нет портов USB Type-C

Вердикт

В обзоре: HP 17-y044. Ноутбук предоставлен Notebooksbilliger.de
В обзоре: HP 17-y044. Ноутбук предоставлен Notebooksbilliger.de

Времена меняются, и на сегодняшний день производительности процессора AMD с интегрированной графикой вполне хватит для работы с офисными приложениями и интернетом. Ноутбук нагревается слабо, и может работать бесшумно (по крайней мере, во время простоя). Вам должно надолго хватить 1ТБ места на жёстком диске, хотя его следовало бы заменить на твердотельный, что потребует сложного снятия нижней крышки (более простого способа не предусмотрено). Встроенная клавиатура также хорошо подходит для домашнего использования. Время работы от аккумулятора небольшое, но вполне нормальное для ноутбука с огромным экраном 17.3 дюймов. Матовый экран отличается низкой яркостью, плохим контрастом, и ограниченными углами обзора.

Ноутбук HP 17-y044 с 17.3-дюймовым экраном является хорошим выбором для домашнего офиса. Несмотря на это, у него неоправданно большой список компромиссов.

Помимо этих минусов, есть и другие, которые сложно заметить сразу: встроенный адаптер Wi-Fi не поддерживает быстрый стандарт AC. HP также срезала углы в проводном подключении: 17.3-дюймовый ноутбук поддерживает только проводные подключения со скоростью 100 Mбит. Кроме этого, нет порта USB Type-C.

HP 17 стоит около 500 евро. По этой цене будет сложно найти покупателей, поскольку конкуренты предлагают больше за те же деньги. Acer Aspire E5-774 является отличным примером. В конфигурации, которую мы протестировали, был намного более мощный процессор Core i5-7200U, более яркий экран с большим разрешением Full HD, есть порт USB Type-C, есть Gigabit Ethernet, есть возможность легко поменять диск, а также есть свободный слот M.2. Цена на сегодняшний день установилась в районе 550 евро, что немногим больше, чем рассмотренный в данном обзоре HP 17.

HP 17-y044ng - 01/02/2017 v6
Sascha Mölck

Внешний вид
79 / 98 → 80%
Клавиатура
78%
Сенсорная панель
77%
Интерфейсы
39 / 80 → 49%
Портативность
59 / 67 → 83%
Автономность
78%
Дисплей
75%
Игры и 3D
55 / 68 → 81%
Процессор
61 / 92 → 66%
Охлаждение
94%
Бесшумность
90%
Аудиосистема
59%
Камера
42 / 85 → 50%
Средний балл
68%
77%
Office - Итоговый рейтинг

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> Главная > Каталог обзоров > Обзор ноутбука HP 17-y044
Sascha Mölck, 2017-02- 2 (Update: 2017-02- 8)

 