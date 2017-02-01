Обзор ноутбука HP 17-y044

Шум

В режиме простоя вентилятор медленно, но постоянно работает. Как и во многих других ноутбуках HP, причиной этого является включенная в BIOS опция "Fan always on". Несмотря на это, вентилятор едва слышно, поскольку шуршание жёсткого диска громче. Отключение указанной опции, и замена диска на твердотельный, снизит количество шума до минимума (а частично - и до полной тишины), по крайней мере, в моменты простоя.

Под нагрузкой вентилятор становится заметно шумнее, но мы зарегистрировали максимум 34.8 дБ во время нагрузочного теста. Пусть эти результаты не вводят вас в заблуждение: во время экстремальных нагрузок процессор и видеопроцессор снижают свои частоты до минимально возможных, так, чтобы вентилятору не нужно было сильнее вращаться. В реальной жизни, вентилятор иногда раскручивался сильнее. Чтобы он пришел в движение, достаточно даже небольшой нагрузки.