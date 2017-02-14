Обзор ноутбука Dell XPS 15 9560 (7300HQ, Full-HD)
Всё будет хорошо?! Dell выпустила новый XPS 15 с новейшим процессором Kaby Lake и видеографикой GeForce GTX 1050, так что производительность заметно выросла. Как это повлияло на шум, нагрев, и время работы от аккумулятора? И более того: исправила ли Dell многочисленные недостатки предыдущих моделей?
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Ноутбук Dell XPS 15, известный в первую очередь своим экраном с тонкими рамками (который Dell называет Infinity-Edge), продаётся уже 4 года. В новой модели, которую мы будем рассматривать в этом обзоре, на первый взгляд ничего не изменилось – возможно, за исключением портов. Реальные изменения спрятаны внутри корпуса – там, где Dell изменил компоненты на более современные. Сегодня мы тестируем новейшую модель 2017 года - 9560 – на базе процессора Kaby Lake и с видеографикой GTX 1050 (они заменяют прежние проц
В предыдущих обзорах мы сравнивали модели с экранами разных разрешений – как Full HD, так и UHD. В этом году мы начнём с младшей модели 15 9560, которая продаётся за 1499 евро. Она оборудована процессором Intel i5-7300HQ (4 ядра), видеопроцессором Geforce GTX 1050, матовым экраном Full HD и обычным жёстким диском на 1 ТБ. Мы купили её в онлайн-магазине Dell в Германии.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Корпус новой модели XPS 15 выглядит и ощущается таким же, как и раньше. Dell продолжает использовать сочетание высококачественных материалов - таких, как алюминиевые плоскости крышки и нижней панели, магний для внутренней рамки, и углеволокно для верхней части блока с клавиатурой. Поверхность с эффектом мягкости вокруг области для рук приятна на ощупь, и помогает надёжно передвигать ноутбук, поскольку пальцы не проскальзывают при захвате. Но её не так просто чистить (рекомендуется использовать влажную тряпку). Матовое стекло тачпада притягивает отпечатки пальцев, словно магнит.
В целом, помня корпуса прошлых лет, этот оставляет хорошее впечатление. За исключением маркости тачпада, корпус сочетает удобство и прочность. Экран открывается до 130 градусов, чего должно быть достаточно для большинства сценариев, и хорошие углы обзора экрана помогут этому.
Dell обещает, что толщина новых XPS 15 9560 составляет от 11 до 17 мм. Это чересчур оптимистично, и применимо только для самых дальних частей корпуса. Высота ноутбука на столе составляет 22 мм. Самым существенным преимуществом перед большинством других 15.6-дюймовых ноутбуков являются сравнительно компактные габариты – благодаря тонким рамкам InfinityEdge.
Поставив Dell рядом с современным MacBook Pro 15, разница видна невооружённым глазом: Apple рекламирует высоту почти в 15 мм, но XPS 15 рядом с ним кажется почти вдвое толще...
Сравнение: Dell XPS 15 9560 (2017) vs. Apple MacBook Pro 15 (конец 2016)
2 | Порты и коммуникации
Dell не изменила набор портов. Как и в предыдущей модели, порты расположены по бокам, ближе к торцу, и на каждой из сторон есть быстрый порт USB 3.0 Type-A. Порт USB Type-C до всё также находится слева, но теперь он поддерживает Thunderbolt 3. Он поддерживает питание, а также двухстороннюю передачу данных на скоростях до 40 Гбит. Это мы протестировать не смогли, так как не было необходимого оборудования.
По словам высокопоставленного руководителя Dell, к порту Thunderbolt подведены 2 (x2) шины PCIe. Поэтому, скорость передачи через Thunderbolt будет снижена вдвое (2 ГБ/с) по сравнению с обычной конфигурацией в 4 шины. Если вы собираетесь использовать внешние графические устройства, это может стать узким местом, т.к. им нужна высокая пропускная способность. Сейчас мы работаем над обзором Asus XG Station 2, и обязательно протестируем её в связке с XPS 15.
Адаптер карт памяти
Мы тестируем максимальную пропускную способность адаптера, используя эталонную карту Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II. В прошлом, меньшие братья данной модели из серии Dell XPS 13 смогли показать очень хорошие результаты, но наша текущая модель XPS 15 9560 не оправдала ожиданий. Последовательное чтение в тесте AS SSD даёт неплохой результат в 202 MB/s, но стоит начать копировать кучу мелких фотографий (.jpeg, объёмом 1 ГБ), как ситуация тут же ухудшится. Причиной этого является низкая скорость записи на жёсткий диск, потому что он не твердотельный. Кэш-память повышает скорость в самом начале, но её ёмкость ограничена.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
128 MB/s ∼100% +123%
|Dell XPS 15-9550 i7
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
121 MB/s ∼95% +111%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
107.8 MB/s ∼84% +88%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
57.3 MB/s ∼45%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
250.6 MB/s ∼100% +24%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
248.1 MB/s ∼99% +22%
|Dell XPS 15-9550 i7
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
211 MB/s ∼84% +4%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
202.8 MB/s ∼81%
Коммуникации
Dell XPS 15 9560 оборудован беспроводным адаптером WiFi производства killer Networks (Wireless-n/a/ac 1535, 2x2). Скорость подключения составила 674 Мбит (вниз) и 641 Мбит (вверх) в нашем стандартном тесте (роутер Linksys EA8500, на расстоянии 1 метр). Это довольно хорошие результаты, и только новые модели от Apple существенно быстрее.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Broadcom BCM15700A2 802.11ac
|
950 Мбит ∼100% +41%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
802.11 a/b/g/n/ac
|
948 Мбит ∼100% +41%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
674 Мбит ∼71%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
525 Мбит ∼55% -22%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
|
246 Мбит ∼26% -64%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
802.11 a/b/g/n/ac
|
949 Мбит ∼100% +48%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Broadcom BCM15700A2 802.11ac
|
949 Мбит ∼100% +48%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
641 Мбит ∼68%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
575 Мбит ∼61% -10%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
|
306 Мбит ∼32% -52%
Безопасность
BIOS в Dell XPS 15 хорошо информирует о поддерживаемых функциях, начиная стандартные многоуровневые пароли, TPM 2.0, и так далее до Computrace. Кстати, в некоторых конфигурациях XPS 15 есть сканер отпечатков пальцев. Он работает от прикосновения (не надо скользить пальцем), и расположен в правой части области для рук, прямо под клавишами управления курсором. Его стоимость примерно 25 долл.
Обслуживание
Открыть корпус Dell XPS 15 весьма просто, если у вас есть отвёртки Philips и Torx T5. Dell отказался от пластиковых защёлок для крепления нижней алюминиевой крышки. Когда вы отвинтили, казалось бы, все винты, нужно дополнительно открутить ещё 2. Они спрятаны под крышкой с наклейкой информации о системе. Как только алюминиевая крышка снята, глазам откроются все самые интересные компоненты: диски, память, аккумулятор, модули связи, и 2 вентилятора системы охлаждения. Заменить диски и память очень просто.
Есть важный момент – как и в случае с предшественником XPS 15 9550 – касающийся 2.5-дюймового жесткого диска рядом аккумулятором. Конфигурации без обычного жёсткого диска могут использовать это место, куда можно установить дополнительный аккумулятор. Такие конфигурации поставляются расширенным аккумулятором 97 Вт-ч.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Как и следовало ожидать, по сравнению с предыдущей моделью клавиатура не изменилась. Нам продолжает нравиться печатать на ней; нравится издаваемый звук и глубина нажатия клавиш. Они довольно твёрдые и нажимаются точно, даже если нажимать только с краю. Разумеется, ваши индивидуальные предпочтения могут сформировать другое впечатление о клавиатуре.
В клавиатуре есть два уровня подсветки. Если посмотреть на клавиатуру сбоку в темноте, то станет заметно, что свет проходит сквозь клавиши. Подсветка Dell использует ШИМ (PWM, pulse-width modulation), измеренная частота которой составляет 60 Гц. Большинство пользователей её не заметят, но для людей с чувствительными глазами это может стать проблемой. Этот эффект легко наблюдать в замедленной съемке (Huawei Mate 8, 120 Гц) ниже.
Ощущения от печати практически такие же, как и в случае с XPS 13, и раскладка тоже практически совпадает. Немного различается только размер клавиатуры, на XPS 13 она на 5 мм уже.
Тачпад
Скорее всего, тачпад Dell тоже не изменила. Управление курсором не вызвало никаких проблем в течение всего периода тестов. Скольжение работает отлично, а кнопочные области кликпада нажимаются идеально. Требуемая для нажатия сила хорошо рассчитана, а регистрация нажатия чётко ощущается благодаря нерезкому звуку. Dell не встроила в тачпад никаких устройств вроде сканера отпечатков. На наш взгляд, это преимущество, поскольку благодаря этому для управления можно использовать всю поверхность тачпада (8.5 x 10.5 см).
4 | Дисплей
Наша первая конфигурация из нового семейства, Dell XPS 15 9560, оснащена Full HD. Идентификатор модели "Sharp SHP1453 LQ156M1" намекает, что матрица сравнима с предшественником 9550. Наши измерения показали различия всего в несколько процентов по сравнению с предыдущей моделью. Результаты хорошие: высокая максимальная яркость в 416 Кд/м², низкий уровень чёрного, всего 0.26 Кд/м² (максимальный контраст 1538:1). Данному экрану Full HD не придётся краснеть, оказавшись рядом с Apple MacBook Pro 15. У последнего есть заметное превосходство только в цветовой гамме и точности цветов (sRGB) из коробки. Опциональная конфигурация с 4K-экраном – если это тоже можно сравнивать с моделью прошлого года – в целом почти не отличается, за исключением непревзойдённой цветовой гаммы AdobeRGB в 98%; в будущем мы её, разумеется, тоже протестируем.
Разрешение 1920 x 1080 пикселей на большом 15.6-дюймовом экране годится для большинства применений. Чёткость достойная, поэтому можно спокойно забыть об артефактах, возникающих при масштабировании шрифтов и элементов интерфейса, это не ухудшает читаемость. Интересно, что Dell по умолчанию устанавливает масштабирование 125%. В идеале, мы рекомендуем 100% для большей чёткости. Опциональная конфигурация с экраном 4K будет отличным выбором для профессионального дизайнера или художника, кому нужна высокая точность представления цветов гаммы AdobeRGB08. Программисты, редакторы и пользователи баз данных, Excel также будут довольны этим экраном, поскольку высокое разрешение позволит текстам оставаться чёткими даже при шрифтах очень маленького размера.
Мы заметили неравномерность подсветки в областях по краям экрана, что видно на тёмных экранах и в темноте. Впрочем, в повседневной работе это не мешало.
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Sharp SHP1453 LQ156M1, , 1920x1080, 15.6
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
1920x1080, 15.6
|Dell XPS 15-9550 i7
SHARP LQ156D1JX01 Dell PN: 7PHPT, , 3840x2160, 15.6
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Apple APPA030, , 2880x1800, 15.4
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
LG Philips LP156WF6-SPB6, , 1920x1080, 15.6
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Sharp SHP1449 LQ133M1, , 1920x1080, 13.3
|Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T
3840x2160, 15.6
|Response Times
-7%
13%
4%
38%
38%
34%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
54
64
-19%
58
-7%
46
15%
40
26%
32.8
39%
43.2
20%
|Response Time Black / White *
52.4
50
5%
35
33%
56
-7%
26
50%
33.2
37%
27.2
48%
|PWM Frequency
|Параметры экрана
-3%
-4%
12%
-15%
-8%
-14%
|Brightness
392
356
-9%
344
-12%
401
2%
316
-19%
325
-17%
250
-36%
|Brightness Distribution
89
92
3%
90
1%
90
1%
80
-10%
89
0%
89
0%
|Уровень чёрного *
0.26
0.252
3%
0.38
-46%
0.3
-15%
0.35
-35%
0.195
25%
0.297
-14%
|Контрастность
1538
1474
-4%
950
-38%
1400
-9%
931
-39%
1801
17%
852
-45%
|Colorchecker DeltaE *
4.9
5.55
-13%
5.34
-9%
3.33
32%
5.49
-12%
7.4
-51%
5.22
-7%
|DeltaE для серого *
7.2
7.1
1%
4.84
33%
2.73
62%
4.84
33%
6.71
7%
6.74
6%
|Гамма
2.11 114%
2.1 114%
2.21 109%
2.48 97%
2.23 108%
2.74 88%
2.45 98%
|CCT
6911 94%
7395 88%
6457 101%
5971 109%
7222 90%
6026 108%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
64.2
63.4
-1%
89
39%
78.09
22%
53
-17%
50.48
-21%
58.4
-9%
|Color Space (Percent of sRGB)
98.9
97.9
-1%
100
1%
99.97
1%
80
-19%
73.31
-26%
89.7
-9%
|Среднее значение
-5% / -4%
5% / -1%
8% / 10%
12% / -4%
15% / 1%
10% / -5%
* ... меньше = лучше
Мы уже упомянули, что точность цветов не является сильным местом Dell XPS 15 9560 с экраном Full HD. Например, в тесте CalMAN ColorChecker мы смогли замерить отклонение до 11 (deltaE, sRGB), в среднем оно составляло 4.9. Примечание: при значениях 3 и меньше, разницу невозможно заметить невооруженным глазом. Мы увидели небольшую тенденцию к зеленоватости в тесте оттенков серого, а также более сильную к оранжевому и жёлтому цвету. Это мы уже видели во время тестирования предыдущей модели.
Хорошие новости: Экран Full HD очень хорошо калибруется (sRGB). Среднее отклонение DeltaE в ColorChecker сразу падает до 1.3 (с 2.5), а оттенки серого тоже существенно улушаются: DeltaE падает до 1.4 (с 1.9). Максимальная яркость после калибровки падает до примерно 250 Кд/м². Ниже мы прикрепили соответствующий файл настроек icc, можете использовать его бесплатно.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|52.4 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 33.2 ms стадия 1
|↘ 19.2 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 99% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|54 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 33.2 ms стадия 1
|↘ 20 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 85% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 43.1 миллисек.)
Замеренное время отклика составило более 50 мс черный/белый, а серый/серый (50/80%), так что матрица не ставит рекордов скорости, но результаты всё равно не блещут по сравнению с опциональным экраном 4K из предыдущей модели, или текущего MacBook Pro 15. Геймерам лучше присмотреться к матрицам с поддержкой 120 Гц, которые сейчас очень популярны. Все остальные категории пользователей не заметят низкого времени отклика.
В данном абзаце мы дошли до щекотливой, но уже многократно пройденной темы: использование ШИМ (PWM, pulse-width modulation) для контроля уровня подсветки экрана. Как обычно, мы используем наши измерительные приборы, чтобы определить, используется она, или нет. Мы не смогли обнаружить признаки ШИМ ни на одном из 11 уровней яркости, заметили небольшие колебания с частотой 25,000 Гц на самом низком уровне подсветки. Это предел того, что мы способны определить с нашим измерительным оборудованием. Поскольку частота очень высокая, а проявляется только на минимальном уровне яркости, можно утверждать, что в этом плане ограничений нет. Мы проверили работу подсветки с помощью замедленной съёмки, и тоже не увидели там неравномерностей (тут стоит вспомнить, как заметна была ШИМ подсветки клавиатуры). Впрочем, мы способны определить только низкие частоты (<120 Гц) из-за частоты кадров в 120 FPS.
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 457 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
Матовый экран Full HD нашей конфигурации XPS 15 9560 характеризуется очень широкими углами, что обычно для матриц с технологией IPS. Как фотографии, так и тексты отображаются корректно – даже если приходится смотреть на экран из неидеальных позиций, например, сбоку. Мы смогли заметить лишь небольшую красно-жёлтость, если смотреть под углом более 45 градусов, но это не дожно вызвать неудобств в реальной жизни.
Ноутбук XPS 15 очень хорошо подходит для использования на открытом воздухе. Это возможно благодаря яркой подсветке, высокому контрасту и матовому экрану без бликов.
5 | Производительность
В новых моделях Dell XPS 15 9560, за производительность отвечают процессор Intel Kaby Lake и видеопроцессор Nvidia с архитектурой Pascal. В онлайн-магазине Dell предлагается 3 варианта. Конфигурация начального уровня поставляется с процессором Intel i3-7100H и интегрированной графикой Intel HD Graphics 630, так что в ней нет дискретного GPU. Эта модель стоит 999 долларов. Остальные 2 конфигурации включают более производительные процессоры Intel Core i5-7300HQ и Core i7-7700HQ, с одинаковым видеоадаптером Nvidia Geforce GTX 1050. Из других отличий, разумеется, объём памяти (до 32 ГБ DDR4) и диска. С учётом двух вариантов матриц (FHD and 4K), получается не так много конфигураций (на данный момент 7).
Модель, которую мы тестируем в этом обзоре, содержит Intel i5-7300HQ, GTX 1050, 8 ГБ памяти, и гибридный диск 1 ТБ, это самая массовая модель в США, которая стоит 1249 долларов.
Процессор
В процессоре нашего ноутбука, Intel Core i5-7300HQ Kaby Lake, 4 физических ядра. Они работают на частотах в диапазоне 2.5-3.5 GHz (Turbo) и нормой тепловыделения в 45 Вт. Он является более новой версией i5-6300HQ из предыдущих моделей XPS, и работает примерно на 10-25% быстрее (в много и однопоточном режимах).
Опциональный i7-7700HQ примерно на 10-40% быстрее, особенно если нагрузить ядра экстремальными тестами. С другой стороны, i3-7100H на 10-35% медленнее, чем i5-7300HQ, и больше всего проседает в многопоточном тесте Cinebench. Это неудивительно, ведь в i3 только 2 физических ядра. Любопытное наблюдение: по предварительным тестам, i3-7100H работает не особо быстрее чем современный низковольтный Intel i5-7200U, установленный в компактном Dell XPS 13.
Многоядерный тест Cinebench R15, работавший более часа (в цикле), не выявил никаких проблем. Похоже, процессор может работать в режиме максимальной производительности долгое время, и обычно может держать свою тактовую частоту в 3.1 ГГц во всех четырёх ядрах.
Мы снова прогнали тест Cinebench R15, но в этот раз при работе от аккумулятора. Мы получили 142 пунктов в одноядерном тесте с профилем электропитания "Сбалансированный", в котором процессор работал в диапазоне 3.1-3.3 ГГц. Многоядерный тест показал 491 пунктов, так что оба теста показали, что производительность в автономном режиме почти такая же (на 3% меньше - это в рамках погрешности). С планом "Высокая производительность" результаты тоже не меняются.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ (Windows)
|
163 Points ∼86% +12%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ (OS-X)
|
156 Points ∼82% +7%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Core i7-7700HQ
|
159 Points ∼84% +9%
|Dell XPS 15-9550 i7
Intel Core i7-6700HQ
|
147 Points ∼77% +1%
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
Intel Core i7-6700HQ
|
146 Points ∼77% 0%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ
|
146 Points ∼77%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Core i7-6500U
|
130 Points ∼68% -11%
|no name
Intel Core i3-7100H
|
130 Points ∼68% -11%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
124 Points ∼65% -15%
|Dell XPS 15 2016 9550
Intel Core i5-6300HQ
|
118 Points ∼62% -19%
|Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T
Intel Core i7-6700HQ
|
113 Points ∼59% -23%
|CPU Multi 64Bit
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ (OS-X)
|
740 Points ∼45% +46%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ (Windows)
|
729 Points ∼44% +44%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Core i7-7700HQ
|
724 Points ∼44% +43%
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
Intel Core i7-6700HQ
|
680 Points ∼41% +34%
|Dell XPS 15-9550 i7
Intel Core i7-6700HQ
|
663 Points ∼40% +31%
|Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T
Intel Core i7-6700HQ
|
656 Points ∼40% +29%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ
|
508 Points ∼31%
|Dell XPS 15 2016 9550
Intel Core i5-6300HQ
|
461 Points ∼28% -9%
|no name
Intel Core i3-7100H
|
330 Points ∼20% -35%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Core i7-6500U
|
326 Points ∼20% -36%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
318 Points ∼19% -37%
Общая производительность
Быстрый взгляд на результаты PCMark 8 подтверждает первое впечатление: наш ноутбук XPS 15 9560 достойно показывает себя в тестах производительности в сравнении с другими мощными мультимедийными ноутбуками, но и эти результаты можно улучшить. Например, вы можете существенно повысить производительность дисковой подсистемы, выбрав твердотельный диск M.2-PCIe, и уже упомянутый выше более мощный процессор.
Как бы там ни было, эта популярная модель вполне быстрая, и только гибридный диск нельзя назвать хорошим выбором. Благодаря ему, во время копирования больших файлов или запуска больших приложений будут заметны задержки, устранить которые можно будет только установкой SSD. Поэтому мы настоятельно рекомендуем конфигурацию с твердотельным диском.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
5068 Points ∼78% +4%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|
4884 Points ∼75%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Radeon Pro 460, 6920HQ, Apple SSD SM1024L
|
4755 Points ∼73% -3%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
4568 Points ∼70% -6%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
GeForce GTX 960M, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
4341 Points ∼67% -11%
|Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T
GeForce GTX 960M, 6700HQ, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
3867 Points ∼59% -21%
|Home Score Accelerated v2
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Radeon Pro 460, 6920HQ, Apple SSD SM1024L
|
4066 Points ∼72% +11%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
3850 Points ∼68% +5%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|
3659 Points ∼65%
|Dell XPS 15 2016 9550
GeForce GTX 960M, 6300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + LiteON CS1-SP32-11 M.2 2242 32GB
|
3575 Points ∼63% -2%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
3535 Points ∼62% -3%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
GeForce GTX 960M, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
3370 Points ∼59% -8%
|Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T
GeForce GTX 960M, 6700HQ, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
3077 Points ∼54% -16%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3659 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4884 баллов
Хранение данных
Для данной конфигурации Dell выбрала обычный диск (HDD), а также отдельный модуль кэш-памяти, которая ускоряет операции в ряде случаев. Это не то же самое, что и диск SSHD, в котором флэш-память находится внутри диска. Кэш-память является отдельным компонентом системы, и в случае XPS установлена в слот M.2. Работа данного гибрида контролируется программой Intel Rapid Storage, которая автоматически (и прозрачно для пользователя) сохраняет наиболее часто используемые файлы в кэш-памяти, чтобы они могли быть прочитаны быстрее, чем с жёсткого диска. К сожалению, объём кэш-памяти - 32 GB – очень маленький, и не помогает, когда загружаются тяжёлые приложения (или обрабатываются фалы большого объёма).
Некоторые пользователи могут захотеть использовать 2 слота для хранения данных. В нашей модели XPS 15 9560 ещё есть полнофункциональный слот M.2 (PCIe x4, NVMe) и, кроме этого, отсек для 2.5-дюймового диска SATA. Модуль кэш-памяти можно вынуть (перед этим надо отключить Intel SRT и отключить RAID в BIOS), после чего в него можно установить тверотельный диск M.2. Его можно использовать как системный (загрузочный), 2.5-дюймовый HDD для хранения файлов. При этом надо помнить, что конфигурации с установленными твердотельными дисками (PCIe) включают аккумулятор большего объёма (97 Вт-ч вместо 56 Вт-ч), расширение которого устанавливается как раз в отсек для 2.5-дюймового диска. К счастью, конфигурацию можно переключать джамперами на материнской плате, но ещё понадобится найти батарею меньшего размера, а также соответствующие кабели и отсек для диска. В таком случае нужно решить: не выгоднее ли (или лучше) вместо этого потратить больше денег на более ёмкий тверотельный диск M.2 PCIe-SSD, и таким образом, сохранив аккумулятор большего объёма.
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Apple SSD SM1024L
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
SanDisk SD8SNAT256G1002
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
Samsung PM951 NVMe 512 GB
|Dell XPS 15-9550 i7
Samsung PM951 NVMe 512 GB
|CrystalDiskMark 3.0
4538%
7628%
3855%
6213%
4766%
|Write 4k QD32
1.057
218.3
20553%
562.1
53079%
234
22038%
343.8
32426%
225.4
21225%
|Read 4k QD32
69.75
479.2
587%
679.3
874%
149
114%
542
677%
457.9
556%
|Write 4k
1.021
116.9
11350%
10.9
968%
74.86
7232%
132.4
12868%
129.7
12603%
|Read 4k
10.84
29.31
170%
9.786
-10%
22.43
107%
41.4
282%
37.02
242%
|Write 512
42.51
439.9
935%
1058
2389%
280.1
559%
588.1
1283%
595.6
1301%
|Read 512
101.7
1036
919%
913.7
798%
279.2
175%
632.2
522%
674.1
563%
|Write Seq
74.17
732.6
888%
1440
1841%
325.5
339%
589.9
695%
593.8
701%
|Read Seq
123
1233
902%
1458
1085%
459.3
273%
1291
950%
1274
936%
Видеоадаптер
Видеоадаптер Geforce GTX 1050 в Dell XPS 15 9560 – это прямой потомок GTX 960M из XPS 15 9550. Он обещает существенный (около 50%) прирост производительности, что является хорошей новостью для геймеров. Это также означает, что XPS 15 2017-го года теперь быстрее продающегося сейчас MacBook Pro 15 даже топовой конфигурации (с AMD Radeon Pro 460), цена которой начинается от 2600 долларов. Следующий самый быстрый видеоадаптер, Geforce GTX 1050 Ti (например, игровой ноутбук Inspiron 7000), должен быть примерно на 20% быстрее нашего XPS 15 со стандартным GTX 1050. Если вы планируете покупать много современных игр, стоит выбрать GTX 1060, поскольку он на 65% быстрее GTX 1050, и обеспечит больше плавности в современных играх, рассчитанных на разрешение 4K.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Razer Blade (2016) FHD
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-6700HQ
|
13534 Points ∼27% +65%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Intel Core i7-7700HQ
|
9725 Points ∼19% +19%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), Intel Core i5-7300HQ
|
8201 Points ∼16%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
AMD Radeon Pro 460, Intel Core i7-6920HQ
|
6749 Points ∼13% -18%
|Dell XPS 15-9550 i7
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
5279 Points ∼10% -36%
|Dell XPS 15 2016 9550
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6300HQ
|
5258 Points ∼10% -36%
|Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
5220 Points ∼10% -36%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1545 Points ∼3% -81%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Razer Blade (2016) FHD
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-6700HQ
|
10791 Points ∼28% +69%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Intel Core i7-7700HQ
|
7646 Points ∼19% +20%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), Intel Core i5-7300HQ
|
6393 Points ∼16%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
AMD Radeon Pro 460, Intel Core i7-6920HQ
|
4584 Points ∼12% -28%
|Dell XPS 15 2016 9550
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6300HQ
|
4362 Points ∼11% -32%
|Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
4290 Points ∼11% -33%
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
4232 Points ∼11% -34%
|Dell XPS 15-9550 i7
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
4201 Points ∼11% -34%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
963 Points ∼2% -85%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Razer Blade (2016) FHD
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-6700HQ
|
61281 Points ∼37% +54%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Intel Core i7-7700HQ
|
49539 Points ∼30% +24%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), Intel Core i5-7300HQ
|
39864 Points ∼24%
|Dell XPS 15 2016 9550
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6300HQ
|
30296 Points ∼19% -24%
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
29118 Points ∼18% -27%
|Dell XPS 15-9550 i7
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
27090 Points ∼17% -32%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
AMD Radeon Pro 460, Intel Core i7-6920HQ
|
27064 Points ∼17% -32%
|Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
25748 Points ∼16% -35%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
8177 Points ∼5% -79%
|3DMark 11 Performance
|7504 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|14758 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|5458 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|2715 баллов
Игры
Выигрыш в производительности виден не только в синтетических тестах; Geforce GTX 1050 существенно ускоряет и настоящие игры. Если у GTX 960M часто были проблемы с современными играми в режиме FHD и высоких настройках, то GTX 1050 обычно показывает хорошие результаты при максимальных настройках и FHD разрешении.
Мы запустили игру The Witcher 3 (персонаж неподвижен, настройки Ultra) чтобы посмотреть на стабильность, и записать отчёт о количестве кадров в течение часа игры. График показывает, что количество кадров очень стабильное, практически без скачков. Это даёт основания ожидать, что в реальных играх тоже не будет замедлений в течение долгого времени.
Мы видим рост производительности в 20-80% по сравнению с GeForce GTX 960M из модели предыщущего поколения (в зависимости от игры и настроек), и наибольший выигрыш наблюдается при самых требовательных настройках и высоких разрешениях. GTX 1050 Ti немного быстрее, примерно на 10-40%, а начальный видеоадаптер из топовой категории, GTX 1060, примерно на 10-90%. Большая разница в каждом случае объясняется разными видеодрайверами, которые мы использовали в тестах в последние месяцы. Nvidia обновляет драйверы регулярно, и некоторые игры получают заметный выигрыш в производительности.
В автономном режиме игры будут существенно медленнее. Результаты теста видеоадаптера в тесте Fire Strike упали на ~22%, а в тесте Physics снизились более чем на 50%. Среднее число кадров в нашем реалистичном тесте The Witcher 3 (benchmark, настройки Ultra) упало с ~25 до 18 кадров в секунду, то есть на 28%.
|The Witcher 3
|1920x1080 Ultra Graphics & Postprocessing (HBAO+)
|Razer Blade (2016)
Intel Core i7-6700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop)
|
37.3 fps ∼100% +50%
|MSI GE72 7RE-046
Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook)
|
26.9 fps ∼72% +8%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook)
|
24.9 fps ∼67%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ, AMD Radeon Pro 460
|
17.4 fps ∼47% -30%
|Asus GL552VW-DK725T
Intel Core i7-6700HQ, NVIDIA GeForce GTX 960M
|
14 fps ∼38% -44%
|Schenker XMG A505
Intel Core i7-4720HQ, NVIDIA GeForce GTX 960M
|
13.7 (min: 11) fps ∼37% -45%
|1920x1080 High Graphics & Postprocessing (Nvidia HairWorks Off)
|Razer Blade (2016)
Intel Core i7-6700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop)
|
66.2 fps ∼100% +91%
|MSI GE72 7RE-046
Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook)
|
48.7 fps ∼74% +41%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook)
|
34.6 fps ∼52%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ, AMD Radeon Pro 460
|
28.9 fps ∼44% -16%
|Schenker XMG A505
Intel Core i7-4720HQ, NVIDIA GeForce GTX 960M
|
27.1 (min: 21) fps ∼41% -22%
|Asus GL552VW-DK725T
Intel Core i7-6700HQ, NVIDIA GeForce GTX 960M
|
21.3 fps ∼32% -38%
|Battlefield 1
|1920x1080 Ultra Preset AA:T
|Razer Blade (2016)
Intel Core i7-6700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop) (ForceWare 375.95)
|
56.4 fps ∼100% +20%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook)
|
51.2 fps ∼91% +9%
|MSI GE72 7RE-046
Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook)
|
50.8 fps ∼90% +8%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook)
|
47 fps ∼83%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ, AMD Radeon Pro 460
|
35.4 fps ∼63% -25%
|Schenker XMG A505
Intel Core i7-4720HQ, NVIDIA GeForce GTX 960M
|
33.9 (min: 28) fps ∼60% -28%
|1920x1080 High Preset AA:T
|Razer Blade (2016)
Intel Core i7-6700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop) (ForceWare 375.95)
|
59.9 fps ∼100% +20%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook)
|
56.9 fps ∼95% +14%
|MSI GE72 7RE-046
Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook)
|
56.7 fps ∼95% +13%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook)
|
50.1 fps ∼84%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ, AMD Radeon Pro 460
|
40.9 fps ∼68% -18%
|Schenker XMG A505
Intel Core i7-4720HQ, NVIDIA GeForce GTX 960M
|
37.4 (min: 33) fps ∼62% -25%
|Titanfall 2
|1920x1080 Very High (Insane Texture Quality) / Enabled AA:TS AF:16x
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook)
|
66.7 fps ∼100% +38%
|MSI GE72 7RE-046
Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook)
|
56.2 fps ∼84% +16%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook)
|
48.4 fps ∼73%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ, AMD Radeon Pro 460
|
32 fps ∼48% -34%
|Schenker XMG A505
Intel Core i7-4720HQ, NVIDIA GeForce GTX 960M
|
30.8 (min: 24) fps ∼46% -36%
|1920x1080 High / Enabled AA:TS AF:8x
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook)
|
75.8 fps ∼100% +44%
|MSI GE72 7RE-046
Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook)
|
62 fps ∼82% +17%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook)
|
52.8 fps ∼70%
|Schenker XMG A505
Intel Core i7-4720HQ, NVIDIA GeForce GTX 960M
|
36.2 (min: 25) fps ∼48% -31%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ, AMD Radeon Pro 460
|
35.3 fps ∼47% -33%
|FIFA 17
|1920x1080 Ultra Preset AA:4xMS
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ, AMD Radeon Pro 460
|
146.4 fps ∼100% 0%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook)
|
146 fps ∼100%
|MSI GE72 7RE-046
Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook)
|
128 fps ∼87% -12%
|Schenker XMG A505
Intel Core i7-4720HQ, NVIDIA GeForce GTX 960M
|
115 (min: 96) fps ∼79% -21%
|1920x1080 High Preset
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ, AMD Radeon Pro 460
|
151.9 fps ∼100% +4%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook)
|
146.2 fps ∼96%
|MSI GE72 7RE-046
Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook)
|
130 fps ∼86% -11%
|Schenker XMG A505
Intel Core i7-4720HQ, NVIDIA GeForce GTX 960M
|
123 (min: 108) fps ∼81% -16%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|The Witcher 3 (2015)
|125.5
|77.3
|34.6
|24.9
|fps
|FIFA 17 (2016)
|184.3
|183.7
|146.2
|146
|fps
|Battlefield 1 (2016)
|121.4
|103.2
|50.1
|47
|fps
|Titanfall 2 (2016)
|141.3
|110.5
|52.8
|48.4
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
Мы тестировали конфигурацию с обычным жёстким диском, так что ноутбук никогда не работал полностью бесшумно. Жёсткий диск работает постоянно, и его шуршание отчётливо слышно в моменты тишины. Замеренный шум составил примерно 31.6 дБ. Два вентилятора внутри корпуса в режиме простоя обычно выключены; в этом случае, конфигурация с твердотельным диском была бы полностью бесшумной. Тем не менее, мы заметили, что вентиляторы иногда раскручиваются и издают шум до 33.4 дБ даже без работающих приложений. HWiNFO показывает, что они работают со скоростью 2500 об/с, и выключаются при уменьшении температуры процессора до 35 °C.
В случае более реалистичного теста (наш скрипт, читающий сайты через Wi-Fi) вентиляторы не включаются, если включен план энергопотребления Экономия энергии, и температура ядер процессора выровняется на уровне 40 °C. Но стоит только переключиться в план Сбалансированный, как мы заметили более резкий рост температуры ядер. Если между этими короткими всплесками роста температуры проходит мало времени, то кулер может начать вращаться. Температура процессора может достигать 50-60 °C. Хотите ли вы полностью бесшумный ноутбук для работы с офисными документами (для чего, разумеется, нужна конфигурация с твердотельным диском), или вас устроит не так уж и громко работающий вентилятор, который, однако, слышно в тихих помещениях, - очень сильно зависит от ваших сценариев работы. Вы всегда можете снизить температуру процессора, ограничив его производительность, в таком случае кулеры останутся выключенными.
Игровая сессия (Witcher 3 Ultra) быстро увеличивает скорость вращения вентиляторов до 4900 об/с, а шум возрастает до 47.8 дБ. В этом случае ноутбук становится уже некомфортно шумным, хотя сам по себе звук не является раздражающим.
Побочные электронные звуки – например, печально знаменитые стоны тепловых трубок – слышны только время от времени, если прислониться ухом к клавиатуре. Шуршание жёсткого диска однозначно громче. Мы посмотрели, как меняются эти звуки в разных сценариях, режимах работы процессора, подключения блока питания, итп. Нелзя сказать, что они являются большой проблемой (из-за своей низкой громкости), даже в случае системы без жёсткого диска.
В нашей модели была установлена версия BIOS 1.0.3. Обновления могут изменять поведение системы, особенно в плане нагрева и шума.
Уровень шума
|Ожидание
|
31.6 / 31.6 / 33.4 дб
|Шум от HDD
|
|31.6 дб
|Нагрузка
|
|47.8 / 47.8 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 30.3 dB(A)
Стресс тест
В обычном стресс-тесте FurMark ноутбук повысил скорость вентилятора до 4900 об/с. Видеопроцессор начал работать на частоте 1518 МГц, но быстро сбросил её до 582 МГц при достижении нагрева до 75 °C в первый раз. Частота видеопроцессора поднялась до 1088 МГц, а температура выровнялась в районе 70 °C. Тест Prime95, который перегружает ядра основного процессора, начал работу на частоте 3.1 ГГц (все 4 ядра). Температура поднимается значительно, и ноутбук повышает обороты вентилятора. В итоге температура доходит до 80 °C, а обороты вентилятора до 3700, и держатся на этом уровне. Экстремальный сценарий, в котором оба теста работали одновременно, показали частоту 2.3 ГГц и ~75 °C, при этом частота видеографики падает до 556 МГц при температуре ~67 °C.
Надо отметить, что ни наш реалистичный нагрузочный тест (60 минут Cinebench Multi в цикле), ни симуляция игр (60 минут The Witcher 3 Ultra) не вызвали никакого принудительного снижения производительности, так что работа под нагрузкой ноутбуку не страшна. Наша тестовая модель Dell XPS 15 9560 должна полноценно выдерживать длительные периоды высокой нагрузки, работая с максимальной производительностью.
Нагрев
Во время простоя, или лёгких офисных задач ни корпус, ни компоненты особо не нагреваются. Но стоит нагрузить ноутбук как следует, и Dell XPS 15 9560 превратится в печку. Наш реалистичный игровой тест The Witcher 3 с самыми высокими настройками повысил температуру до очень высокого уровня. Область над центральной частью клавиатуры нагрелась до 50 °C, центр клавиатуры до ~45 °C, при этом область для рук оставалась (относительно) прохладной: ~30 °C. Нижняя часть нагревается гораздо меньше, но не стоит ставить ноутбук на мягкие поверхности, закрывающие вентиляционные отверстия, и при этом серъёзно нагружать ноутбук. Горячий воздух выходит с торца, где расположены экранные петли; при высокой нагрузке надо убедиться, что через нижние вентиляционные отверстия поступает холодный воздух.
7 | Акустическая система
В ноутбуке Dell XPS 15 (9560) модели 2017 года есть 2 динамика, расположенных снизу в передней части, они направлены в сторону пользователя. Издаваемый ими звук хорошо сбалансирован, чист, и достаточно громкий (хотя его не хватит для вечеринок). Динамики прекрасно подходят для комфортного прослушивания музыки, но, разумеется, динамики во внешнем исполнении будут звучать объёмнее.
Диаграмма теста поддерживаемого диапазона частот подтверждает это. Apple MacBook Pro 15 – в данный момент эталон качества звука среди ноутбуков – сильнее в воспроизведении низких частот, что ощущается слушателями как "более богатый" звук. За исключением этого, качество звука такое же высокое.
Анализ АЧХ аудиосистемы Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
(+) | отличный уровень макс. громкости (86.97 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 15.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.4% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (14.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 22% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 70% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 11% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 85% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
(+) | отличный уровень макс. громкости (86 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 6.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 11% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 85% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 2% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Frequency Comparison (Checkboxes select/deselectable!)
Веб-камера и микрофоны
В XPS 15 есть массив из двух микрофонов, он находится в центре рамки экрана. В видеозвонке качество звука не вызвало никаких нареканий. Однако при одновременной печати (нажатия клавиш), шум механических щелчков фиксировался, потому что микрофоны находятся близко к клавиатуре.
Качество изображения с веб-камеры нормальное, хотя результат не всегда идеальный (из-за автоматического баланса белого). К нестандартному расположению веб-камеры слева внизу экрана, нужно привыкнуть. Лицо всегда будет видно слева и снизу. Окна камеры надо было бы расположить в левой нижней части экрана, чтобы глаза смотрели в сторону собеседника. Мы советуем использование внешних веб-камер, если видеозвонки - важная часть вашей жизни.
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Давайте посмотрим на энергопотребление этой массовой модели Dell XPS 15 9560 с процессором Intel Core i5-7300HQ CPU, жёстким диском с внешним модулем кэш-памяти, и экраном Full HD. Наши замеры в режиме простоя показывают, что система потребляет меньше энергии, чем большинство похожих ноутбуков прежнего поколения, и гораздо более эффективна, чем конфигурация с процессором Intel i7 CPU и экраном 4K screen. Мы предполагаем, что новая модель XPS 15 с Kaby Lake, графикой GTX 1050 и экраном 4K будет потреблять больше энергии, чем конфигурация с экраном Full HD.
Экстремальная нагрузка приведёт к росту потребления энергии до уровня 130 Вт (нагрузочный тест), что является предельным значением для штатного блока питания. Наш тест в игре The Witcher 3 (Ultra settings), которая хорошо отражает высокие нагрузки в видеоиграх, показал потребление ~90 Watts, так что комплектного адаптера доложно быть достаточно.
|Выкл.
|0.36 / 0.55 Вт
|Ожидание
| 6.6 / 9 / 10.7 Вт
|Нагрузка
|
77.5 / 130 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
|Dell XPS 15 2016 9550
|Dell XPS 15-9550 i7
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
|Razer Blade (2016) FHD
|Энергопотребление
-25%
-67%
13%
58%
14%
-62%
|В простое, мин. *
6.6
9.9
-50%
12.5
-89%
3
55%
4.1
38%
5
24%
14
-112%
|В простое, сред. *
9
12.6
-40%
19.6
-118%
9.9
-10%
4.2
53%
8.9
1%
18
-100%
|В простое, макс. *
10.7
16.8
-57%
22.8
-113%
12.5
-17%
5.1
52%
11.8
-10%
21
-96%
|Нагрузка, сред. *
77.5
70
10%
102
-32%
70.6
9%
22.1
71%
55
29%
70
10%
|Нагрузка, макс. *
130
114
12%
107
18%
90.8
30%
29.4
77%
93
28%
146
-12%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Мы уже упоминали, что конфигурации XPS 15 с обычными жёсткими дисками, поставляются с аккумулятором меньшего размера, потому что часть места используется под отсек для жёсткого диска. Аккумулятор номиналом 56 Вт показывает такие же результаты, как и в предыдущем поколении XPS. Время работы от аккумулятора почти не выросло, а под нагрузкой даже уменьшилось. Около 5 часов, которые ноутбук проработает в реальной жизни, вполне хватит для некоторых коротких поездок, но совершенно недостаточно для работы в течение полного рабочего дня (если только вы не готовы ограничить себя в использовании ноутбука, включив план экономии энергии, существенно уменьшить подсветку, использовать не использовать прожорливые приложения). Интересно, что предшественник нашей модели (с экраном 4K и аккумулятором большего размера) работал ненамного дольше. Поэтому очень любопытно посмотреть, как в этом плане покажет себя конфигурация с экраном 4K; эти результаты скоро появятся.
Продающийся в данный момент Apple MacBook Pro 15 особо выделяется своим временем работы от аккумулятора. Топовая модель с графикой Radeon Pro 460 работает почти вдвое дольше, чем Dell XPS 15 (был использован наш обычный Wi-Fi тест). Новый Dell XPS 13 также работает вдвое дольше.
Время работы через WiFi не оправдало наших ожиданий, так что мы ещё раз прогнали наш скрипт, в этот раз выбрав план электропитания "Экономия энергии". Подсветку опять установили в 150 Кд/м² (37% от максимума экрана нашей модели). Новый результат составил 450 минут, то есть более 7 часов.
|Без нагрузки
|9час. 25мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|5час. 34мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 24мин.
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
7300HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 56 Вт⋅ч
|Dell XPS 15 2016 9550
6300HQ, GeForce GTX 960M, 56 Вт⋅ч
|Dell XPS 15-9550 i7
6700HQ, GeForce GTX 960M, 84 Вт⋅ч
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
6920HQ, Radeon Pro 460, 76 Вт⋅ч
|Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T
6700HQ, GeForce GTX 960M, 96 Вт⋅ч
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
6500U, GeForce GTX 960M, 48 Вт⋅ч
|Dell Inspiron 15 7000 7567
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 74 Вт⋅ч
|Razer Blade (2016) FHD
6700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 70 Вт⋅ч
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч
|Время работы
21%
12%
24%
25%
29%
63%
11%
106%
|В простое
565
544
-4%
528
-7%
689
22%
816
44%
1174
108%
760
35%
1295
129%
|Нагрузка и 100% яркости
84
140
67%
125
49%
52
-38%
117
39%
95
13%
81
-4%
59
-30%
157
87%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
334
332
-1%
309
-7%
619
85%
379
13%
430
29%
622
86%
427
28%
677
103%
|Воспр. видео H.264
361
318
547
428
455
312
Вердикт
В плане устройств ввода, корпуса и беспроводных возможностей, впечатления от нашего Dell XPS 9560 (в наболее массовой конфигурации, с процессором Intel i5-7300HQ и гибридной системой хранения данных) очень похожи на предыдущую модель XPS 15 9550. Нам продолжает нравится корпус, который сочетает тщательно выбранные нестандартные материалы, и обладает хорошей стабильностью. Единственным минусом будет большая чувствительность к грязи и отпечаткам (на тачпаде и области для рук), которые не так легко убираются с пластика с эффектом мягкости. XPS до сих пор является одним из самых компактных 15-дюймовых мультимедиа-ноутбуков, благодаря своему экрану InfinityEdge. Самой большой проблемой в его случае является неудачное расположение веб-камеры в нижней части рамки экрана.
Доступность внутренних компонентов - образцовая. Даже неопытные пользователи смогут в два счёта заменить диск, оперативную память, или даже батарею - для этого нужна только отвёртка. К сожалению, порт Thunderbolt 3 подключен только с помощью 2х PCIe. Мы посмотрим, как он работает с внешними видеоадаптерами, в отдельном обзоре.
Матовый экран Full HD в целом хороший, и его качество на уровне остальных компонентов Dell XPS 15 9560. Вам понравится высокая яркость и хорошая контрастность, но для более точного отображения цветов лучше использовать ICC-файл (см. ссылку выше). Опциональные матрицы 4K обеспечивают большее высокую чёткость изображения, а также большую цветовую гамму, что может быть важно для некоторых.
Обновление до GeForce GTX 1050 можно оценить, посмотрев результаты производительности. В зависимости от приложений, виден рост производительности иногда более чем на 50% по сравнению с предыдущей моделью. Процессор i5-7300HQ из нашей конфигурации может соответствовать i7-6700HQ в одноядерном режиме, но в многоядерном существенно отстаёт. Как бы там ни было, модели i5 вполне достаточно для ежедневных задач, и даже игр. Не стоит упускать возможность установить настоящий твердотельный диск PCIe, а также аккумулятор большего объёма. Гибридное решение в нашей конфигурации (твердотельная память + обычный диск) не в состоянии конкурировать с твердотельным диском в качестве основного, это видно по работе интерфейса. Помимо этого, жёсткий диск издаёт определённый звук.
Экран Full HD ил 4K, процессор Intel i5 или i7 – у каждой из конфигураций есть свои преимущества. Тем не менее, мы советуем выбирать те, где есть твердотельный диск PCIe, и большой аккумулятор 97 Вт-ч.
Говоря о звуке: мы иногда слышали электронные звуки, но для этого нужно, чтобы уши были очень близко к ноутбуку. Это не должно вызвать неудобств. Максимальный шум вентилятора в играх может быть гораздо большей проблемой для людей с хорошим слухом. С другой стороны, динамики издают хороший звук.
Работа от аккумулятора возможна в течение 5.5 часов (чтение сайтов через WiFi). Такой результат может позволить иногда работать вдали от батареи, но не более. Конфигурация с экраном Full HD, а также более мощным аккумулятором на 97 Вт-ч (только в конфигурациях с твердотельным диском) должна обеспечить максимальный комфорт.
Сейчас мы ожидаем другой топовой конфигурации с экраном 4K, твердотельным диском 512 ГБ, и процессором Intel i7-7700HQ, а также попытаемся изучить вариант с Full HD, твердотельным диском и i7-7700HQ в отдельном обзоре. Мы также поподробнее изучим, исчезли ли проблемы, наблюдавшиеся у прежних моделей, где перегревались модули управления напряжением (VRMs) в 7700HQ. Наша текущая модель с i5-7300HQ не замечена в существенном снижении производительности в долгих тестах Cinebench или The Witcher 3.
Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD) - 14/02/2017 v6
J. Simon Leitner