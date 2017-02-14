Обзор ноутбука Dell XPS 15 9560 (7300HQ, Full-HD)

В плане устройств ввода, корпуса и беспроводных возможностей, впечатления от нашего Dell XPS 9560 (в наболее массовой конфигурации, с процессором Intel i5-7300HQ и гибридной системой хранения данных) очень похожи на предыдущую модель XPS 15 9550. Нам продолжает нравится корпус, который сочетает тщательно выбранные нестандартные материалы, и обладает хорошей стабильностью. Единственным минусом будет большая чувствительность к грязи и отпечаткам (на тачпаде и области для рук), которые не так легко убираются с пластика с эффектом мягкости. XPS до сих пор является одним из самых компактных 15-дюймовых мультимедиа-ноутбуков, благодаря своему экрану InfinityEdge. Самой большой проблемой в его случае является неудачное расположение веб-камеры в нижней части рамки экрана.

Доступность внутренних компонентов - образцовая. Даже неопытные пользователи смогут в два счёта заменить диск, оперативную память, или даже батарею - для этого нужна только отвёртка. К сожалению, порт Thunderbolt 3 подключен только с помощью 2х PCIe. Мы посмотрим, как он работает с внешними видеоадаптерами, в отдельном обзоре.

Матовый экран Full HD в целом хороший, и его качество на уровне остальных компонентов Dell XPS 15 9560. Вам понравится высокая яркость и хорошая контрастность, но для более точного отображения цветов лучше использовать ICC-файл (см. ссылку выше). Опциональные матрицы 4K обеспечивают большее высокую чёткость изображения, а также большую цветовую гамму, что может быть важно для некоторых.

Обновление до GeForce GTX 1050 можно оценить, посмотрев результаты производительности. В зависимости от приложений, виден рост производительности иногда более чем на 50% по сравнению с предыдущей моделью. Процессор i5-7300HQ из нашей конфигурации может соответствовать i7-6700HQ в одноядерном режиме, но в многоядерном существенно отстаёт. Как бы там ни было, модели i5 вполне достаточно для ежедневных задач, и даже игр. Не стоит упускать возможность установить настоящий твердотельный диск PCIe, а также аккумулятор большего объёма. Гибридное решение в нашей конфигурации (твердотельная память + обычный диск) не в состоянии конкурировать с твердотельным диском в качестве основного, это видно по работе интерфейса. Помимо этого, жёсткий диск издаёт определённый звук.

Экран Full HD ил 4K, процессор Intel i5 или i7 – у каждой из конфигураций есть свои преимущества. Тем не менее, мы советуем выбирать те, где есть твердотельный диск PCIe, и большой аккумулятор 97 Вт-ч.

Говоря о звуке: мы иногда слышали электронные звуки, но для этого нужно, чтобы уши были очень близко к ноутбуку. Это не должно вызвать неудобств. Максимальный шум вентилятора в играх может быть гораздо большей проблемой для людей с хорошим слухом. С другой стороны, динамики издают хороший звук.

Работа от аккумулятора возможна в течение 5.5 часов (чтение сайтов через WiFi). Такой результат может позволить иногда работать вдали от батареи, но не более. Конфигурация с экраном Full HD, а также более мощным аккумулятором на 97 Вт-ч (только в конфигурациях с твердотельным диском) должна обеспечить максимальный комфорт.

Сейчас мы ожидаем другой топовой конфигурации с экраном 4K, твердотельным диском 512 ГБ, и процессором Intel i7-7700HQ, а также попытаемся изучить вариант с Full HD, твердотельным диском и i7-7700HQ в отдельном обзоре. Мы также поподробнее изучим, исчезли ли проблемы, наблюдавшиеся у прежних моделей, где перегревались модули управления напряжением (VRMs) в 7700HQ. Наша текущая модель с i5-7300HQ не замечена в существенном снижении производительности в долгих тестах Cinebench или The Witcher 3.