Обзор ноутбука Dell Latitude 5480

На первый взгляд кажется, что полностью чёрный корпус - такой же, что Dell использовала и в его предшественнике. Но более тщательный осмотр выявляет различия: хотя по габаритам они похожи, тем не менее, в новой модели сумели избавиться от нескольких миллиметров. Более заметным отличием является отсутствие механического док-порта, или новый дизайн области клавиатуры. За исключением этого, в целом дизайн-концепция та же: матовые поверхности, закруглённые углы, и отсутствие выделяющихся элементов (за исключением логотипа Dell и металлических петель экрана бронзового оттенка). Петли, позволяющие раскрыть экран на 180 градусов, очень хорошо удерживают положение экрана - несмотря на то, что он поддерживает прикосновения, и оборудован более тяжёлой, чем обычно, стеклянной поверхностью. Экран окружён твёрдым прорезиненным пластиком, который соприкасается с базовым блоком, когда крышка закрыта - так что у пыли нет шансов попасть внутрь. Материалы поверхности корпуса - которые сначала кажутся мягким пластиком из Dell XPS 13 - таковыми не являются. Несмотря на то, что они быстро покрываются отпечатками, к ним приятно прикасаться, и помогают уверенно держать ноутбук в руках (даже влажные пальцы не проскальзывают).

Базовый блок уверенно сопротивляется попыткам скручивания, хотя ноутбук иногда отвечал на них слабым скрипом. Крышка экрана (по словам Dell, в ней используется усиленный углепластиком полимер) гнётся немного более охотно, но не настолько, чтобы подвергать сомнению прочность корпуса. Область клавиатуры, пожалуй, слишком мягкая, и при нажатии на клавиши G и H (слева и справа от тензометрического джойстика "pointstick", как Dell называет аналог trackpoint) приводит к весьма заметному прогибу. Как и предшественник E5470, новый ноутбук сертифицирован на соответствие американскому стандарту MIL-STD 810G для оборудования, предназначенного для использования в армии, поэтому должен без проблем выдерживать неблагоприятные условия, которым подвергаются ноутбуки частых путешественников.