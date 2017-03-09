Обзор ноутбука Dell Latitude 5480
Ноутбук для автономной работы, с аналогом TrackPoint. Непритязательный 14-дюймовый ноутбук Dell Latitude 5480 предназначен для бизнеса: он обладает целым рядом функций безопасности и настроек. Его отличительная черта, без сомнений - отличное время работы от аккумулятора. Хотя, по сравнению с предшественником, экран стал тусклее.
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14-дюймовый бизнес-ноутбук Dell Latitude 5480 является обновлённой версией Latitude 14 E5470. Эти модели характеризуются спокойным дизайном "без претензий", прочным корпусом, и привлекательным набором функций безопасности. "Массовая" серия Latitude 5000 находится где-то посередине между менее дорогим семейством 3000 "начального уровня" и "премиум" серией 7000. Низкая цена минимальной конфигурации этого 14-дюймового середнячка Dell (начинающаяся с 770 долларов) способна усыпить бдительность, но может быстро взлететь до небес: начальный вариант включает процессор Core i3, 4 ГБ памяти и 2.5-жёсткий диск 500 ГБ, тогда как наш ноутбук с экраном с поддержкой прикосновений оборудован процессором i7, 8 ГБ памяти и твердотельным диском 256 ГБ - цена такой конфигурации уже 1550 долларов (немногим более, чем в 2 раза выше). Максимальная конфигурация по всем параметрам опустошит ваш кошелёк на более чем 2000 долларов.
Разумеется, у этого 14-дюймового бизнес-ноутбука есть конкуренты. Во время обзора мы посмотрим, как наш Latitude 5480 сравнится с другими бизнес-ноутбуками вроде Lenovo ThinkPad T460s, новым Lenovo ThinkPad T470, HP ProBook 440 G4, и Acer TravelMate P648.
1 | Дизайн и особенности корпуса
На первый взгляд кажется, что полностью чёрный корпус - такой же, что Dell использовала и в его предшественнике. Но более тщательный осмотр выявляет различия: хотя по габаритам они похожи, тем не менее, в новой модели сумели избавиться от нескольких миллиметров. Более заметным отличием является отсутствие механического док-порта, или новый дизайн области клавиатуры. За исключением этого, в целом дизайн-концепция та же: матовые поверхности, закруглённые углы, и отсутствие выделяющихся элементов (за исключением логотипа Dell и металлических петель экрана бронзового оттенка). Петли, позволяющие раскрыть экран на 180 градусов, очень хорошо удерживают положение экрана - несмотря на то, что он поддерживает прикосновения, и оборудован более тяжёлой, чем обычно, стеклянной поверхностью. Экран окружён твёрдым прорезиненным пластиком, который соприкасается с базовым блоком, когда крышка закрыта - так что у пыли нет шансов попасть внутрь. Материалы поверхности корпуса - которые сначала кажутся мягким пластиком из Dell XPS 13 - таковыми не являются. Несмотря на то, что они быстро покрываются отпечатками, к ним приятно прикасаться, и помогают уверенно держать ноутбук в руках (даже влажные пальцы не проскальзывают).
Базовый блок уверенно сопротивляется попыткам скручивания, хотя ноутбук иногда отвечал на них слабым скрипом. Крышка экрана (по словам Dell, в ней используется усиленный углепластиком полимер) гнётся немного более охотно, но не настолько, чтобы подвергать сомнению прочность корпуса. Область клавиатуры, пожалуй, слишком мягкая, и при нажатии на клавиши G и H (слева и справа от тензометрического джойстика "pointstick", как Dell называет аналог trackpoint) приводит к весьма заметному прогибу. Как и предшественник E5470, новый ноутбук сертифицирован на соответствие американскому стандарту MIL-STD 810G для оборудования, предназначенного для использования в армии, поэтому должен без проблем выдерживать неблагоприятные условия, которым подвергаются ноутбуки частых путешественников.
По информации Dell, вес Latitude 5480 начинается от 1600 г (с аккумулятором 42 Вт⋅ч, твердотельным диском M.2, и FHD-экраном без поддержки прикосновений. В нашей версии установлен больший аккумулятор на 68 Вт⋅ч, а также экран с поддержкой прикосновений, что увеличивает вес до 1776 г. Это больше веса конкурентов, иногда значительно. К примеру, Thinkpad T460s весит всего лишь 1345 г; только у HP 440 G4 схожий вес в 1702 г. Ноутбук Latitude 5480 получился толще своих соперников - Dell указывает 22.45 мм в передней части - хотя мы не считаем это большим недостатком. Габариты 5480 (334 x 229 мм) в целом очень похожи на параметры соперников, и почти полностью соответствуют таковым у Thinkpad X1 Carbon.
2 | Порты и коммуникации
Набор физических интерфейсов довольно хорош для бизнес-ноутбука. Тогда как у Latitude 14 E5470 порт VGA располагался сзади, в этой модели Dell переместила его на правую сторону. Если честно, мы бы предпочли видеть там HDMI-порт, поскольку сегодня у большинства пользователей современные мониторы. На левой стороне находится порт, который Dell называет "DisplayPort через USB Type-C". Во время выбора параметров конфигурации, можно явным образом указать наличие поддержки Thunderbolt 3, хотя для этого будет необходимо согласиться на дискретный видеоадаптер NVIDIA GeForce 930MX (и доплатить 90 долларов сверху). В Thinkpad T470 порт Thunderbolt 3 есть по умолчанию, от функционирует также как USB Type-C (Gen2). Как упоминалось ранее, для 5480 больше нет специального док-порта, хотя у Dell есть другие решения в этой области.
Адаптер карт памяти SD
Адаптер карт памяти показывает результаты выше среднего (в данной категории ноутбуков). Копирование фотографий с нашей эталонной карты Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II происходило со скоростью 131 МБ/с - очень достойный результат, оставляющий позади остальных соперников из этого обзора.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell Latitude 5480
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
131.3 MB/s ∼100%
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
76.6 MB/s ∼58% -42%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
74.3 MB/s ∼57% -43%
|Acer TravelMate P648-M-757N
|
72.6 MB/s ∼55% -45%
|Toshiba Tecra Z40-C-106
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
64.2 MB/s ∼49% -51%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
62.4 MB/s ∼48% -52%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell Latitude 5480
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
251.9 MB/s ∼100%
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
88.74 MB/s ∼35% -65%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
85.9 MB/s ∼34% -66%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
85.11 MB/s ∼34% -66%
|Toshiba Tecra Z40-C-106
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
84.54 MB/s ∼34% -66%
Коммуникации
Наш ноутбук оборудован беспроводным адаптером Qualcomm QCA6174A 802.11ac 2x2 с Bluetooth 4.1. На момент покупки также предлагался вариант Intel Dual-Band Wireless-AC 8265 (на 18 долларов дороже), и более современный Intel Tri-Band Wireless-AC 18265 с поддержкой WiGig за дополнительные 28 долларов (который также требует другую конфигурацию экрана - скорее всего, из-за антенн - что будет стоить ещё 21 доллар сверху). Скорость приёма Latitude 5480 составила отличные 645 Мб/с, хотя адаптер Intel Dual-Band Wireless-AC 8265 явно выходит вперёд по скорости передачи - как Lenovo Thinkpad T470, так и HP Spectre x360 оказались намного быстрее. Теоретически, в США в конфигурацию можно включить ещё и модем для мобильных сетей, Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (хотя у нас это не получилось).
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
657 Мбит ∼100% +2%
|Dell Latitude 5480
Qualcomm QCA6174
|
645 Мбит ∼98%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
625 Мбит ∼95% -3%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
512 Мбит ∼100% +63%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
503 Мбит ∼98% +60%
|Dell Latitude 5480
Qualcomm QCA6174
|
314 Мбит ∼61%
Безопасность
Помимо поддержки TPM 2.0, Latitude 5480 поддерживает ряд функций безопасности, например, двухфакторную аутентификацию оборудования с помощью сканера отпечатков пальцев, адаптера смарт-карт с поддержкой FIPS 201, и/или беспроводного адаптера смарт-карт NFC, сертифицированного Control Vault 2 Fips 140-2 Level 3 - всё это должно помочь предотвратить несанкционированный доступ. Замок Nobel Wedge помогает "привязать" ноутбук, чтобы затруднить его кражу. Вход с помощью сканера отпечатков пальцев работал быстро и надёжно.
Обслуживание
Как и у его предшественника, в Latitude 5480 нет никаких сервисных отсеков или крышек. Для доступа к внутренним компонентам придётся снять нижнюю крышку - задача довольно несложная, нужно только выкрутить 8 винтов (которые фиксированы, чтобы предотвратить их потерю). Как только крышка снята, открывается доступ к аккумулятору, диску (M.2 или 2.5-дюймовому), слоту WWAN, слотам памяти, а также вентилятору охлаждения.
Веб-камера
Для бизнес-ноутбука веб-камера стала довольно необходимым компонентом. Наш тестовый снимок был сделан в комнате с потолочным вентилятором, в котором были 3 белых светильника 13 Вт (эквивалент 60 Вт) тёплого оттенка, они светили сверху и слева от ноутбука. Хотя шум довольно заметен, баланс белого вполне приличный, а цвета умеренно точные, так что во время видеоконференций цвет кожи должен выглядеть естественно. Шерсть меховой игрушки не особо детализирована (по причине слабого уровня освещения), но мы видели снимки намного хуже.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Островная клавиатура состоит из 14-мм немного вогнутых клавиш, которые очень мягко нажимаются. Ход клавиш более чем адекватный - 2 мм, и на голову опережает клавиатуры большинства ультрабуков и ноутбуков для массового рынка, у которых он составляет от силы 1.3 - 1.5 мм. Клавиши весьма мягко пружинят, их отдача немного "мягкая". При этом, печатать на такой клавиатуре - одно удовольствие, в том числе с высокой скоростью (этого было сложно ожидать, если вспомнить прогибающуюся в середине основу). Двухуровневая подсветка работает хорошо, а клавиатура в целом (за исключением клавиши пробел) издаёт приглушенный звук, который не вызовет проблем даже в очень тихих помещениях.
Тачпад
Размер тачпада Alps составляет 10 x 5.4 см. Его поверхность грубовата, но это предотвращает прилипание влажных пальцев. Управление курсором, а также жесты (с использованием нескольких пальцев) отрабатывались надёжно и быстро. Клавиши мыши находятся прямо под тачпадом, обладают достаточным ходом, и нажимаются немного "вязко"; т.к. это не кликпад, то это не должно быть проблемой. Тензометрический джойстик (известный как pointing stick / trackpoint в ноутбуках ThinkPad) является нашим предпочтительным устройством ввода (по крайней мере, для перемещения курсора). Нам не очень понравилась конструкция кнопок джойстика: при нажатии на кнопки мыши, палец трётся об острую грань, разделяющую эти кнопки и тачпад. Lenovo использует более эргономичный дизайн - кнопки мыши немного приподнимаются.
Экран с поддержкой прикосновений
Тачскрин отрабатывает нажатия быстро и точно - даже в углах экрана. Dell не предусмотрела никакого пера или стилуса, хотя обычный ёмкостный стилус должен работать нормально.
4 | Дисплей
В нашей версии Latitude 5480 установлен 14-дюймовый экран Full-HD IPS с поддержкой прикосновений. Разрешение 1920 x 1080 (плотность 157 точек на дюйм). В своём конфигураторе Dell предлагает экран как HD (1366 x 768), так и Full-HD разрешения, но только последний поддерживает прикосновения. Матрица, которую Dell использует сейчас (LG Philips LGD0553) отличается от использовавшейся ранее в Latitude 14 E5470 в нескольких аспектах, но самое заметное отличие - средняя максимальная яркость экрана теперь существенно ниже - 205 Кд/м² - в то время как у предшественника было 316 Кд/м². Dell указывает яркость 220 Кд/м² для экранов Full HD как в версии с поддержкой прикосновений, так и без неё. Другие ноутбуки в этой категории, например, Lenovo ThinkPad T460s, или HP ProBook 440 G4 - тоже не очень яркие, но большинство остальных ноутбуков способны обеспечить 250 Кд/м². Lenovo ThinkPad X1 Carbon и ThinkPad T470 достигают 300 и 290 Кд/м², соответственно.
Уровень контраста в 980:1 является существенным улучшением по сравнению с предшественником. Ноутбуки Lenovo находятся на таком же уровне; Acer TravelMate P648 превосходит всех остальных. Распределение яркости очень однородное, и с засветками нет проблем.
|Dell Latitude 5480
LG Philips LGD0553, IPS, 14, 1920x1080
|Dell Latitude 14 E5470
LP140WF3, AH-IPS, WLED, 14, 1920x1080
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
N140HCE-EAA, LEN40A9, IPS, 14, 1920x1080
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
AUO1E3D, TN, 14, 1920x1080
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
IPS, 14, 1920x1080
|Acer TravelMate P648-M-757N
AU Optronics B140HAN02.1, IPS, 14, 1920x1080
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
N140HCA-EAB, IPS, 14, 1920x1080
|Toshiba Tecra Z40-C-106
Toshiba TOS508F, IPS, 14, 1920x1080
|Response Times
-9%
-20%
-12%
-25%
-15%
-28%
3%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
32.8
39
-19%
42
-28%
43.2
-32%
47.2
-44%
44
-34%
41.6
-27%
32.8
-0%
|Response Time Black / White *
26.4
26
2%
29.2
-11%
24.4
8%
27.6
-5%
25
5%
34
-29%
25.2
5%
|PWM Frequency
|Параметры экрана
-5%
-9%
-52%
16%
9%
-8%
-2%
|Brightness
205
316
54%
211
3%
203
-1%
301
47%
243
19%
287
40%
257
25%
|Brightness Distribution
90
79
-12%
89
-1%
83
-8%
89
-1%
90
0%
88
-2%
86
-4%
|Уровень чёрного *
0.22
0.57
-159%
0.22
-0%
0.47
-114%
0.294
-34%
0.19
14%
0.3
-36%
0.52
-136%
|Контрастность
981
567
-42%
1027
5%
460
-53%
1094
12%
1337
36%
1020
4%
517
-47%
|Colorchecker DeltaE *
5.1
3.68
28%
6.44
-26%
8.98
-76%
3.96
22%
4.93
3%
6.2
-22%
3.45
32%
|DeltaE для серого *
4
2.99
25%
5.87
-47%
9.61
-140%
3.15
21%
2.71
32%
5.8
-45%
2.28
43%
|Гамма
2.41 100%
2.49 96%
2.37 101%
2.63 91%
2.34 103%
2.36 102%
2.04 118%
2.38 101%
|CCT
6856 95%
6572 99%
6856 95%
11265 58%
7082 92%
6914 94%
6277 104%
6230 104%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
41.96
55
31%
39.58
-6%
35.9
-14%
53.8
28%
34
-19%
39.62
-6%
55.24
32%
|Color Space (Percent of sRGB)
61.15
85
39%
61.15
0%
56.7
-7%
82.7
35%
53
-13%
61.44
0%
84.32
38%
|Среднее значение
-7% / -5%
-15% / -11%
-32% / -44%
-5% / 8%
-3% / 4%
-18% / -12%
1% / -1%
* ... меньше = лучше
Отображение 61% цветов sRGB и 42% AdobeRGB оставляет желать лучшего, но явно не представляет большой проблемы в категории бизнес-ноутбуков. Lenovo ThinkPad X1 Carbon отображает около 83% sRGB, и будет лучшим выбором для тех, кто собирается использовать ноутбук для профессионального редактирования фотографий. Предшественник, Latitude 14 E5470, также показывал лучшие результаты по этому параметру.
Чтобы определить точность отображения цветов, мы используем колориметр в сочетании с программным комплексом CalMan. Среднее отклонение DeltaE составило 4 для оттенков серого и 5.1 для цветов - то есть, очень хороший результат (учитывая, что идеальными считаются значения меньше 3), но отклонение по синему цвету намного больше, чем по другим. Быстрая калибровка почти не оказала никакого результата, хотя цветовой баланс улучшился. В целом, цвета выглядят довольно натуральными, а их точность вполне достаточна для бизнес-ноутбука.
Этот ноутбук сложно использовать на открытом воздухе: низкая яркость в сочетании с очень глянцевой поверхностью экрана (на которой очень видны блики) означает, что даже в условиях умеренного освещения смотреть на экран будет тяжело. Даже находясь в тени, приходится выбирать такой угол экрана, чтобы отражения были минимальны. Предшественник, Dell Latitude 14 E5470, а также Thinkpad X1 Carbon и ThinkPad T470 намного лучше подходят для работы на открытом воздухе - благодаря матовым экранам и более высокой яркости.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|26.4 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 5.2 ms стадия 1
|↘ 21.2 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 49% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|32.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 14 ms стадия 1
|↘ 18.8 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 19% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.5 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 61 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 765 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Углы обзора отличные, и нет видимой деградации цветов, хотя яркость немного уменьшается при просмотре с отклонением по вертикали - причём больше, чем у других экранов. Для повседневных задач это не будет проблемой. Благодаря технологии IPS, экран Latitude 5480 намного лучше, чем TN-матрицы вроде используемых в HP ProBook 440 G4.
5 | Производительность
На момент обзора Latitude 5480 поставлялся с процессорами Kaby Lake i3, i5, и i7, начиная с ULV Core i3-7100U (2 ядра, 2.4 ГГц, 3М кэш-памяти, 15 Вт) и заканчивая Core i7-7820HQ (4 ядра, от 2.9 до 3.9 ГГц, 8М кэш-памяти, 35 Вт). В нашей конфигурации установлен Intel Core i7-7600U (2 ядра, от 2.8 до 3.9 ГГц, 4М кэш-памяти, 15 Вт). Большинство вариантов на сайте Dell, могут быть заказаны с объёмом памяти DDR4 до 16 ГБ (в конфигурации 2 x 8 ГБ), и твердотельными дисками до 512 ГБ. В моделях максимальных конфигураций может быть дискретный видеоадаптер Nvidia GeForce 930MX (за дополнительные 90 долларов); в нашем Latitude используется встроенный Intel HD Graphics 620.
Latitude 5480 с i7-7820HQ, 16 ГБ памяти и твердотельным диском 512 ГБ PCIe NVMe SSD стоит весьма впечатляющих 2300 долларов - для модели средней ценовой категории это явно недёшево.
Субъективно, производительность системы - отличная, благодаря быстрому процессору и твердотельному диску. Не было замечено никаких замедлений или зависаний.
Процессор
Intel Core i7-7600U семейства Kaby Lake является двухъядерным ULV процессором высокой категории. Он работает на частоте 2.8 ГГц, которая поднимается до 3.9 ГГц в режиме Turbo Boost, и должен быть на 10% быстрее намного более распространённого Intel Core i7-7500U (2.7 - 3.5 ГГц), установленного в HP ProBook 440 G4. Результаты Cinebench R15 это подтверждают: Latitude 5480 получил 161 пунктов в одноядерном и 355 пунктов в двухъядерном тесте, тогда как у ProBook получилось 145 и 335 пунктов, соответственно.
Пользователи, которые решат выбрать самый мощный Core i7-7820HQ, могут ожидать роста производительности в многопоточном режиме до 40% или даже выше, т.к. это процессор с нормой тепловыделения 35 Вт - но за рост производительности придётся пожертвовать временем автономной работы. Модель начального уровня, с процессором Core i3-7100U будет на 30...45% медленнее нашего i7-7500U.
Как видно из графика результатов многопоточного теста Cinebench 15 (30 минут в цикле), приведённого ниже, процессор Latitude 5480 обеспечивает стабильную производительность лишь с небольшими отклонениями. Некоторые соперники - особенно с пассивным охлаждением - в ситуации такой продолжительной нагрузки неизбежно (и заметно) снижают производительность.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Dell Latitude 5480
Intel Core i7-7600U
|
161 Points ∼83%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
Intel Core i7-7500U
|
145 Points ∼75% -10%
|Dell Latitude 14 E5470
Intel Core i5-6440HQ
|
128 Points ∼66% -20%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Intel Core i5-6200U
|
116 Points ∼60% -28%
|Acer TravelMate P648-M-757N
Intel Core i7-6500U
|
110 Points ∼57% -32%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
Intel Core i5-6300U
|
91 Points ∼47% -43%
|Toshiba Tecra Z40-C-106
Intel Core i5-6200U
|
70 Points ∼36% -57%
|CPU Multi 64Bit
|Dell Latitude 14 E5470
Intel Core i5-6440HQ
|
501 Points ∼30% +41%
|Dell Latitude 5480
Intel Core i7-7600U
|
355 Points ∼21%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
Intel Core i7-7500U
|
335 Points ∼20% -6%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
Intel Core i5-6300U
|
301 Points ∼18% -15%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Intel Core i5-6200U
|
288 Points ∼17% -19%
|Acer TravelMate P648-M-757N
Intel Core i7-6500U
|
284 Points ∼17% -20%
|Toshiba Tecra Z40-C-106
Intel Core i5-6200U
|
184 Points ∼11% -48%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Dell Latitude 5480
Intel Core i7-7600U
|
1.87 Points ∼85%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
Intel Core i7-7500U
|
1.66 Points ∼75% -11%
|Dell Latitude 14 E5470
Intel Core i5-6440HQ
|
1.46 Points ∼66% -22%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Intel Core i5-6200U
|
1.31 Points ∼60% -30%
|Acer TravelMate P648-M-757N
Intel Core i7-6500U
|
1.26 Points ∼57% -33%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
Intel Core i5-6300U
|
1.1 Points ∼50% -41%
|Toshiba Tecra Z40-C-106
Intel Core i5-6200U
|
0.94 Points ∼43% -50%
|CPU Multi 64Bit
|Dell Latitude 14 E5470
Intel Core i5-6440HQ
|
5.78 Points ∼32% +45%
|Dell Latitude 5480
Intel Core i7-7600U
|
3.98 Points ∼22%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
Intel Core i7-7500U
|
3.77 Points ∼21% -5%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
Intel Core i5-6300U
|
3.38 Points ∼19% -15%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Intel Core i5-6200U
|
3.18 Points ∼18% -20%
|Acer TravelMate P648-M-757N
Intel Core i7-6500U
|
3.11 Points ∼17% -22%
|Toshiba Tecra Z40-C-106
Intel Core i5-6200U
|
2.4 Points ∼13% -40%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Dell Latitude 5480
Intel Core i7-7600U
|
6316 Points ∼86%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
Intel Core i7-7500U
|
5662 Points ∼77% -10%
|Dell Latitude 14 E5470
Intel Core i5-6440HQ
|
4880 Points ∼66% -23%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
Intel Core i5-6300U
|
4573 Points ∼62% -28%
|Acer TravelMate P648-M-757N
Intel Core i7-6500U
|
4198 Points ∼57% -34%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Dell Latitude 14 E5470
Intel Core i5-6440HQ
|
18175 Points ∼52% +43%
|Dell Latitude 5480
Intel Core i7-7600U
|
12679 Points ∼36%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
Intel Core i7-7500U
|
11727 Points ∼34% -8%
|Acer TravelMate P648-M-757N
Intel Core i7-6500U
|
9478 Points ∼27% -25%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
Intel Core i5-6300U
|
7812 Points ∼22% -38%
|wPrime 2.0x - 1024m
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
Intel Core i5-6300U
|
504.835 s * ∼6% -8%
|Dell Latitude 5480
Intel Core i7-7600U
|
465.67 s * ∼6%
|Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
Intel Core i5-6300U
|
753.883 Seconds * ∼3% -47%
|Dell Latitude 5480
Intel Core i7-7600U
|
511.67 Seconds * ∼2%
* ... меньше = лучше
Общая производительность системы
Высокопроизводительный 2-ядерный процессор i7, 8 ГБ памяти DDR4 (в двухканальном режиме), а также быстрый твердотельный диск - всё это гарантирует то, что Latitude будет "летать". В тесте PCMark 8, HP ProBook 440 G4 с процессором i7-7500U и дискретным GeForce 930MX не имеет никаких преимуществ, и оказался даже на 3...8% медленнее (в зависимости от теста). Ноутбуки с процессорами предыдущего поколения - например, Acer TravelMate P648 с Core i7-6500U, оказались на 8...23% медленней.
В тесте 3DMark 11 наш Latitude 5480 показал одинаковые результаты - как при работе от сети, так и от аккумулятора.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Dell Latitude 5480
HD Graphics 620, 7600U, Toshiba SG5 256GB THNSNK256GVN8
|
4992 Points ∼77%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
GeForce 930MX, 7500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
4837 Points ∼74% -3%
|Dell Latitude 14 E5470
HD Graphics 530, 6440HQ, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|
4612 Points ∼71% -8%
|Acer TravelMate P648-M-757N
HD Graphics 520, 6500U, Lite-On CV1-8B256
|
4594 Points ∼71% -8%
|Toshiba Tecra Z40-C-106
HD Graphics 520, 6200U, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
4383 Points ∼67% -12%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS
|
4121 Points ∼63% -17%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
HD Graphics 520, 6300U, Samsung SM951 MZVPV256 m.2
|
3944 Points ∼61% -21%
|Creative Score Accelerated v2
|Dell Latitude 5480
HD Graphics 620, 7600U, Toshiba SG5 256GB THNSNK256GVN8
|
4923 Points ∼53%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
GeForce 930MX, 7500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
4554 Points ∼49% -7%
|Dell Latitude 14 E5470
HD Graphics 530, 6440HQ, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|
4312 Points ∼46% -12%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
HD Graphics 520, 6300U, Samsung SM951 MZVPV256 m.2
|
3989 Points ∼43% -19%
|Acer TravelMate P648-M-757N
HD Graphics 520, 6500U, Lite-On CV1-8B256
|
3798 Points ∼41% -23%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS
|
3644 Points ∼39% -26%
|Home Score Accelerated v2
|Dell Latitude 5480
HD Graphics 620, 7600U, Toshiba SG5 256GB THNSNK256GVN8
|
3913 Points ∼65%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
GeForce 930MX, 7500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
3614 Points ∼60% -8%
|Acer TravelMate P648-M-757N
HD Graphics 520, 6500U, Lite-On CV1-8B256
|
3511 Points ∼59% -10%
|Dell Latitude 14 E5470
HD Graphics 530, 6440HQ, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|
3465 Points ∼58% -11%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
HD Graphics 520, 6300U, Samsung SM951 MZVPV256 m.2
|
3237 Points ∼54% -17%
|Toshiba Tecra Z40-C-106
HD Graphics 520, 6200U, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
3114 Points ∼52% -20%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS
|
3024 Points ∼51% -23%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3913 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|4923 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4992 баллов
Хранение данных
Latitude 5480 оснащается либо обычными 2.5-дюймовыми жёсткими дисками, либо твердотельными M.2 / PCIe NVMe - но не двумя вариантами сразу. Апгрейд базового жёсткого диска 500 ГБ 7200 об/с на твердотельный 256 ГБ M.2 2280 SATA (именно такой установлен в нашей конфигурации) обойдётся в 140 долларов сверху. Самый дорогой диск - твердотельный 512 ГБ PCIe NVME 2280, за который просят доплатить почти 400 долларов дополнительно.
Производительность твердотельного диска 256 ГБ Toshiba THNSN5512GPUK очень хорошая, но далека от отличной: скорость чтения 470 МБ/с и записи 265 МБ/с (результаты CrystalDiskMark). Большинство ноутбуков из нашего обзора - за исключением Lenovo ThinkPad T460s - показали более высокие скорости последовательного чтения и записи. Исходя из нашего практического опыта, и того факта, что на на таких уровнях производительности разница уже едва ли будет заметна, мы бы предпочли потратить деньги на выбор большего объёма оперативной памяти (до 16 ГБ), нежели замену интерфейса твердотельного диска с PCIe на NVMe. В нашем ноутбуке, замена диска на 256 ГБ с интерфейсом PCIe NVMe обошлась бы в 90 долларов дополнительно, а увеличение памяти до 2 x 8 ГБ DDR4 примерно в 125 долларов.
|Dell Latitude 5480
Toshiba SG5 256GB THNSNK256GVN8
|Dell Latitude 14 E5470
Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Samsung CM871 MZ7LF192HCGS
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
SanDisk SD8SNAT256G1002
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
Samsung SM951 MZVPV256 m.2
|Acer TravelMate P648-M-757N
Lite-On CV1-8B256
|Toshiba Tecra Z40-C-106
Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|CrystalDiskMark 3.0
-7%
-52%
-11%
177%
6%
3%
|Write 4k QD32
207.2
197.7
-5%
36.43
-82%
241.4
17%
354.7
71%
225.3
9%
153.6
-26%
|Read 4k QD32
380.3
246.1
-35%
94.91
-75%
146.3
-62%
464.6
22%
239.4
-37%
229
-40%
|Write 4k
114.8
80.35
-30%
35.47
-69%
77.85
-32%
123
7%
80.29
-30%
79.6
-31%
|Read 4k
24.66
25.83
5%
5.78
-77%
19.57
-21%
49.65
101%
31.3
27%
20.32
-18%
|Write 512
265.5
246.1
-7%
167.2
-37%
276
4%
1249
370%
363
37%
421
59%
|Read 512
408.1
338.4
-17%
259.2
-36%
310.1
-24%
1223
200%
384.8
-6%
420.2
3%
|Write Seq
264.8
363.1
37%
171.1
-35%
322.2
22%
1263
377%
358.8
35%
444.5
68%
|Read Seq
469.4
465.4
-1%
446.5
-5%
491.2
5%
1720
266%
531.3
13%
521.1
11%
Видеоадаптер
Интегрированный Intel HD Graphics 620 в низковольтном процессоре ULV семейства Kaby Lake поддерживает 24 унифицированных шейдера. В случае Core i7-7600U, максимальная тактовая частота составляет 1150 МГц. В ноутбуках вроде 12.5-дюймового HP EliteBook 820 G4 с i7-7500U и Intel HD Graphics 620, в котором в случае процессора 7500U частота ограничена 1050 МГц, по результатам теста 3DMark 11 производительность на 10% ниже. Очень хорошо, что в ноутбуке установлены 2 высокоскоростных модуля памяти, которые работают в двухканальном режиме, что повышает производительность графики. Апгрейд на видеоадаптер Nvidia GeForce 930MX (Maxwell) скорее всего повысит производительность на 30% в ряде задач.
|3DMark 11
|1280x720 Performance Combined
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
NVIDIA GeForce 930MX, 7500U
|
1858 Points ∼15% +21%
|Dell Latitude 5480
Intel HD Graphics 620, 7600U
|
1536 Points ∼12%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
Intel HD Graphics 520, 6300U
|
1454 Points ∼12% -5%
|Acer TravelMate P648-M-757N
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
1416 Points ∼11% -8%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
Intel HD Graphics 620, 7500U
|
1279 Points ∼10% -17%
|Dell Latitude 14 E5470
Intel HD Graphics 530, 6440HQ
|
1266 Points ∼10% -18%
|Toshiba Tecra Z40-C-106
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
1064 Points ∼9% -31%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
878 Points ∼7% -43%
|1280x720 Performance GPU
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
NVIDIA GeForce 930MX, 7500U
|
2206 Points ∼4% +31%
|Dell Latitude 5480
Intel HD Graphics 620, 7600U
|
1685 Points ∼3%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
Intel HD Graphics 620, 7500U
|
1515 Points ∼3% -10%
|Dell Latitude 14 E5470
Intel HD Graphics 530, 6440HQ
|
1310 Points ∼3% -22%
|Acer TravelMate P648-M-757N
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
1274 Points ∼2% -24%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
Intel HD Graphics 520, 6300U
|
1227 Points ∼2% -27%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
1156 Points ∼2% -31%
|Toshiba Tecra Z40-C-106
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
1149 Points ∼2% -32%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
NVIDIA GeForce 930MX, 7500U
|
1621 Points ∼4% +58%
|Dell Latitude 5480
Intel HD Graphics 620, 7600U
|
1027 Points ∼3%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
Intel HD Graphics 620, 7500U
|
886 Points ∼2% -14%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
Intel HD Graphics 520, 6300U
|
826 Points ∼2% -20%
|Acer TravelMate P648-M-757N
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
814 Points ∼2% -21%
|Dell Latitude 14 E5470
Intel HD Graphics 530, 6440HQ
|
750 Points ∼2% -27%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
597 Points ∼2% -42%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
NVIDIA GeForce 930MX, 7500U
|
9056 Points ∼6% +4%
|Dell Latitude 5480
Intel HD Graphics 620, 7600U
|
8740 Points ∼5%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
Intel HD Graphics 620, 7500U
|
7618 Points ∼5% -13%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
Intel HD Graphics 520, 6300U
|
7031 Points ∼4% -20%
|Acer TravelMate P648-M-757N
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
6674 Points ∼4% -24%
|Dell Latitude 14 E5470
Intel HD Graphics 530, 6440HQ
|
6185 Points ∼4% -29%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
5053 Points ∼3% -42%
|1920x1080 Ice Storm Extreme Graphics
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
Intel HD Graphics 520, 6300U
|
43466 Points ∼11%
|HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET
Intel HD Graphics 620, 7500U
|
39537 Points ∼10%
|Dell Latitude 14 E5470
Intel HD Graphics 530, 6440HQ
|
33064 Points ∼9%
|3DMark 11 Performance
|1845 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|67522 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|6916 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|952 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|444 баллов
Игры
Поскольку этот ноутбук предназначен для бизнеса, вопрос его производительности в играх - вторичен. Тогда как более старые игры вроде Anno 2070 или Tomb Raider работают вполне сносно, в новые не получится играть с приемлемой частотой кадров (даже в минимальном разрешении и самыми низкими настройками).
|Tomb Raider
|1920x1080 Ultra Preset AA:FX AF:16x (по убыванию)
|Dell Latitude 5480
HD Graphics 620, 7600U, Toshiba SG5 256GB THNSNK256GVN8
|
13.2 fps ∼5%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
GeForce 930MX, 7500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
17.7 fps ∼6% +34%
|Acer TravelMate P648-M-757N
HD Graphics 520, 6500U, Lite-On CV1-8B256
|
10.9 fps ∼4% -17%
|1366x768 High Preset AA:FX AF:8x (по убыванию)
|Dell Latitude 5480
HD Graphics 620, 7600U, Toshiba SG5 256GB THNSNK256GVN8
|
28.6 fps ∼6%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS
|
13.3 fps ∼3% -53%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
GeForce 930MX, 7500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
34.9 fps ∼7% +22%
|Acer TravelMate P648-M-757N
HD Graphics 520, 6500U, Lite-On CV1-8B256
|
23.4 fps ∼5% -18%
|1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x (по убыванию)
|Dell Latitude 5480
HD Graphics 620, 7600U, Toshiba SG5 256GB THNSNK256GVN8
|
45.1 fps ∼8%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS
|
21.1 fps ∼4% -53%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
GeForce 930MX, 7500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
62.3 fps ∼11% +38%
|Acer TravelMate P648-M-757N
HD Graphics 520, 6500U, Lite-On CV1-8B256
|
33.8 fps ∼6% -25%
|1024x768 Low Preset (по убыванию)
|Dell Latitude 5480
HD Graphics 620, 7600U, Toshiba SG5 256GB THNSNK256GVN8
|
86.2 fps ∼14%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS
|
39.3 fps ∼6% -54%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
GeForce 930MX, 7500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
134.6 fps ∼22% +56%
|Acer TravelMate P648-M-757N
HD Graphics 520, 6500U, Lite-On CV1-8B256
|
67.3 fps ∼11% -22%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|Anno 2070 (2011)
|88.9
|49.7
|30.3
|13.8
|fps
|Tomb Raider (2013)
|86.2
|45.1
|28.6
|13.2
|fps
Нагрузочный тест
Мы подвергаем ноутбук экстремальным нагрузкам, чтобы выявить возможное ограничение производительности, и нестабильную работу. Когда тест Prime95 работает в одиночку, ядра замедляются с начальной частоты 3.9 ГГц до примерно 3.1 - 3.2 ГГц, и нагреваются до 72 C. Иногда заметны провалы до 743 МГц, но частота восстанавливается почти мгновенно. Даже после продолжительного тестирования, заметных изменений не произошло. Тест Furmark показал частоты видеопроцессора в диапазоне 950 - 1150 МГц, и нагрев до 68 С. Через 15 минут видеопроцессор достиг максимальной частоты 900 - 950 МГц, хотя температура заметно не изменилась.
Работа двух тестов одновременно привела к снижению частоты до 1.5 ГГц, и работе видеопроцессора в диапазоне 900 - 950 МГц. Как и процессор, видеопроцессор иногда проваливается до 340 МГц на пару секунд. Помимо этого, до конца теста мы не заметили ничего интересного. Выполнение теста PCMark 11 сразу после нагрузочного (когда Latitude не успел охладиться после экстремальной нагрузки) не показала снижения производительности.
Unigine Heaven симулирует более реалистичную нагрузку, вроде игр или других требовательных приложений. Вначале процессор и видеопроцессор держали частоты 2.9 - 3.4 ГГц и 1100 - 1150 МГц, соответственно, а нагрев составил около 64 градусов. По прошествии 10 минут процессор работал уже на частоте только 2.9 ГГц, а видеопроцессор - 850 - 900 МГц. Температура упала до 62 C.
Примечательно, что вентилятор охлаждения продолжает работать несколько минут после исчезновения нагрузки - в этой ситуации другие ноутбуки практически немедленно снижают обороты вентиляторов.
|Процессор (ГГц)
|Видеопроцессор (МГц)
|Средняя температура процессора (°C)
|Средняя температура видеопроцессора (°C)
|Prime95
|3.2
|-
|72
|FurMark
|-
|950
|-
|68
|Prime95 + FurMark
|1.5
|950
|63
|63
|Unigine Heaven
|3.2
|1100
|64
|64
6 | Нагрев и шум
Шум
Как видно по нагрузочным тестам, единственный вентилятор охлаждения вполне справляется с низковольтным процессором, т.к. температура редко превышает 70 C. Во время простоя шум всегда держится на уровне менее 30 дБ. При средних и высоких нагрузках вентилятор увеличивает обороты, и шум растёт до 33 - 42 дБ. Максимальный уровень шума составил 47 дБ, хотя для этого нужно подвергнуть ноутбук нагрузкам, которые не встречаются в реальной жизни. Даже при максимальной нагрузке, шум Latitude 5480 не раздражает. Остальные ноутбуки нашего обзора шумят намного меньше - только HP ProBook 440 достигает уровня 40 дБ. Acer TravelMate P648 очень тихий - 32 дБ.
Мы заметили прерывистый электронный шум (писк) во время доступа к твердотельному диску, особенно во время выполнения дисковых тестов. Этот звук слышен с расстояния 1,5 метров и, возможно, будет раздражать пользователей с хорошим слухом.
Уровень шума
|Ожидание
|
29.6 / 29.6 / 29.6 дб
|Нагрузка
|
|42 / 47.1 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1 (15 см от источника шума)
|Dell Latitude 5480
HD Graphics 620, 7600U, Toshiba SG5 256GB THNSNK256GVN8
|Acer TravelMate P648-M-757N
HD Graphics 520, 6500U, Lite-On CV1-8B256
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
GeForce 930MX, 7500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
HD Graphics 520, 6300U, Samsung SM951 MZVPV256 m.2
|Toshiba Tecra Z40-C-106
HD Graphics 520, 6200U, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|Dell Latitude 14 E5470
HD Graphics 530, 6440HQ, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|Уровень шума
7%
10%
7%
10%
8%
9%
|Мин. в простое *
29.6
31.2
-5%
29.1
2%
29
2%
28.8
3%
29.8
-1%
30.3
-2%
|В простое, сред. *
29.6
31.2
-5%
29.1
2%
29
2%
28.9
2%
29.8
-1%
30.3
-2%
|В простое, макс. *
29.6
31.6
-7%
29.1
2%
29
2%
28.9
2%
29.8
-1%
30.3
-2%
|Нагрузка, сред. *
42
33.3
21%
32.3
23%
37.4
11%
35
17%
32.6
22%
31.6
25%
|Нагрузка, макс. *
47.1
32.4
31%
36.6
22%
39
17%
35.8
24%
37.2
21%
35
26%
* ... меньше = лучше
Нагрев
Температура в режиме простоя довольно низкая, и при комнатной температуре 20 С максимальный нагрев корпуса составил 27 С. Экстремальная нагрузка приводит к нагреву до 45 С в нижней левой части, при этом пользоваться ноутбуком будет немного не комфортно, если держать его на коленях. Область для рук всегда оставалась прохладной - нагрев до 25 С. Latitude способен как следует нагреваться, особенно учитывая, что он толще соперников: супер-тонкий (16.5 мм) ThinkPad X1 Carbon нагревается до 43 C. Карта нагрева Latitude не обещает ничего хорошего для самого мощного процессора с нормой тепловыделения 35 Вт с дискретным видеоадаптером, поскольку в этом случае нагрев будет сильнее. Предшественник с Core i5-6440HQ и интегрированным видеопроцессором нагревался до 43 C - но, похоже, Dell доработала конструкцию системы охлаждения, так как вентилятор теперь в другом месте, и горячий воздух выходит сзади, а не слева.
7 | Акустическая система
Стерео динамики расположены спереди, и обращены к пользователю (чуть вниз). Как обычно для бизнес-ноутбуков, качество звука не поражает воображение. Хотя басы слабоваты (тем не менее, присутствуют), средние частоты на удивление хорошо сбалансированы. Динамики способны выдавать довольно большую громкость без искажений - голоса очень чёткие и разборчивые. Это явно большой плюс для бизнес-ноутбука, который может часто использоваться в онлайн-конференциях. Как обычно, для более качественного звука мы рекомендуем внешние динамики или наушники.
Анализ АЧХ аудиосистемы Dell Latitude 5480
(±) | неплохой уровень макс. громкости (80.52 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 8.7% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (13.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 4% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 90% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 21%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 10% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 88% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Максимальное энергопотребление ноутбука в режиме простоя составляет примерно 7.8 Вт, что находится на уровне Tecra Z40-C-106 или Lenovo ThinkPad T460s. Под сильной нагрузкой Latitude потребляет около 32 Вт, что довольно скромно - особенно если посмотреть на HP ProBook 440 G4 с его более 60 Вт. Комплектного блока питания номиналом 65 Вт более, чем достаточно, и он нагревается максимум до 36 C. Dell предлагает также модель номиналом 90 Вт - возможно, для более прожорливых максимальных конфигураций.
|Выкл.
|0.35 / 0.59 Вт
|Ожидание
| 6.64 / 6.67 / 7.78 Вт
|Нагрузка
|
30.83 / 31.7 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Dell Latitude 5480
7600U, HD Graphics 620, Toshiba SG5 256GB THNSNK256GVN8, IPS, 1920x1080, 14
|Acer TravelMate P648-M-757N
6500U, HD Graphics 520, Lite-On CV1-8B256, IPS, 1920x1080, 14
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
6200U, HD Graphics 520, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS, IPS, 1920x1080, 14
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
7500U, GeForce 930MX, SanDisk SD8SNAT256G1002, TN, 1920x1080, 14
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
6300U, HD Graphics 520, Samsung SM951 MZVPV256 m.2, IPS, 1920x1080, 14
|Toshiba Tecra Z40-C-106
6200U, HD Graphics 520, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY, IPS, 1920x1080, 14
|Dell Latitude 14 E5470
6440HQ, HD Graphics 530, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN), AH-IPS, WLED, 1920x1080, 14
|Энергопотребление
-14%
11%
-4%
-9%
5%
-19%
|В простое, мин. *
6.64
5.3
20%
3.7
44%
3
55%
7.6
-14%
4.3
35%
4.1
38%
|В простое, сред. *
6.67
9.3
-39%
6.8
-2%
5.4
19%
9
-35%
7.6
-14%
8.1
-21%
|В простое, макс. *
7.78
11.5
-48%
7.3
6%
6.3
19%
9.6
-23%
8.3
-7%
11.4
-47%
|Нагрузка, сред. *
30.83
30.8
-0%
26.3
15%
37.5
-22%
24.5
21%
26.8
13%
33.5
-9%
|Нагрузка, макс. *
31.7
32
-1%
34.6
-9%
61.1
-93%
30.3
4%
32.6
-3%
49
-55%
* ... меньше = лучше
Автономная работа
В нашем Latitude 5480 установлен аккумулятор на 68 Вт⋅ч, что обеспечивает отличное время автономной работы. Во время нашего теста чтения веб-сайтов по Wi-Fi ноутбук смог проработать 16 часов. В данном обзоре нашему ноутбуку просто нет равных: Acer TravelMate P648 (54 Вт⋅ч) находится на втором месте с гораздо более скромным результатом в 9 часов. При наличии увеличенного аккумулятора 72 Вт⋅ч, в теории, ThinkPad T470 может проработать до 14 часов 30 минут (экстраполяция), но такой аккумулятор не очень подходит для его корпуса и увеличит не только вес, но и размер. Тест Readers - который мы используем для определения максимального времени работы - потребовал целых 24 часов. Можно без сомнений утверждать, что данный ноутбук без проблем выдержит по меньшей мере полный рабочий день (а скорее всего, даже больше).
Из брошюр Dell можно узнать, что для данной модели предлагается 3 вида аккумуляторов, от 42 до 68 Вт⋅ч. В онлайн-конфигураторе Dell во всех конфигурациях Latitude были либо аккумуляторы 51 Вт⋅ч (3 ячейки), либо 68 Вт⋅ч (4 ячейки). Этим летом Dell планирует таже выпустить новый аккумулятор 68 Вт⋅ч Long Life Cycle Polymer battery.
Зарядка ноутбука (находившегося в режиме ожидания) до 50% заняла чуть больше часа, что довольно быстро - учитывая ёмкость аккумулятора и отсутствие поддержки быстрой зарядки.
|Без нагрузки
|24час. 08мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|16час. 04мин.
|Макс. расход энергии
|2час. 39мин.
|Dell Latitude 5480
7600U, HD Graphics 620, 68 Вт⋅ч
|Acer TravelMate P648-M-757N
6500U, HD Graphics 520, 54 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
6200U, HD Graphics 520, 49 Вт⋅ч
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
7500U, GeForce 930MX, 48 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
6300U, HD Graphics 520, 52 Вт⋅ч
|Toshiba Tecra Z40-C-106
6200U, HD Graphics 520, 64 Вт⋅ч
|Dell Latitude 14 E5470
6440HQ, HD Graphics 530, 62 Вт⋅ч
|Время работы
-33%
-41%
-29%
-42%
-23%
-46%
|В простое
1448
1083
-25%
915
-37%
1083
-25%
776
-46%
1045
-28%
913
-37%
|Нагрузка и 100% яркости
159
110
-31%
116
-27%
151
-5%
123
-23%
164
3%
85
-47%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
964
543
-44%
395
-59%
414
-57%
411
-57%
539
-44%
432
-55%
За
Против
Вердикт
С виду в этом ноутбуке мало что изменилось: своим непритязательным дизайном и элегантным чёрным корпусом, наш 14-дюймовый Dell Latitude 5480 очень напоминает своего предшественника, Latitude 14 E5470. Высокопроизводительный процессор Kaby Lake i7 (2 ядра) обеспечивает отличную производительность, которой хватит для большинства бизнес-задач. Встроенный видеопроцессор ускоряет 3D-графику умеренно; если требуется работать с требовательными графическими приложениями - лучше выбрать модель Latitude с дискретным Nvidia GeForce 930MX. Качество сборки высокое, материалы прилегают равномерно. Хотя центральная часть клавиатуры прогибается немного сильнее, чем хотелось бы. Устройства ввода (включая экран с поддержкой прикосновений) работают хорошо, а печатающие вслепую обнаружат, что печатать на клавиатуре - одно удовольствие. В этом ноутбуке есть тензометрический джойстик (аналог TrackPoint) - но пользователи, которые перейдут на эту модель после ThinkPad, скорее всего, будут не вполне довольны его кнопками мыши.
Одним из существенных изменений (и большим шагом назад) является новый экран. Хотя его контраст лучше, остальные параметры - точность отображения цветов, и на 35% меньшая яркость - в этой модели существенно ухудшены. С положительной стороны, время автономной работы стало намного лучше, и в разы лучше всех остальных ноутбуков в данном обзоре.
Время автономной работы данного Latitude 5480 - непревзойдённое: 16 часов в тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi; это гарантирует работу от аккумулятора в течение полного рабочего дня. Хотя лично мы с удовольствием пожертвовали бы несколькими часами работы в пользу более яркого экрана.
Dell Latitude 5480 - 09/03/2017 v6
Bernhard Pechlaner