Обзор ноутбука Dell Inspiron 5567
Не впечатляет! Этот мультимедийный ноутбук от Dell довольно мощный, благодаря Kaby Lake и отдельному видеопроцессору. Но плохой экран всё портит.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Dell Inspiron 5567 (5000-й серии) предназначен в основном для домашних пользователей. Этот мультимедийный ноутбук с 15-дюймовым экраном работает на последнем поколении процессоров Intel с отдельной видеокартой AMD. Начальная модель с Intel Core i5-7200U и без внешнего видеоадаптера стоит 549 евро; с внешним видеоадаптером 619 евро. Наш же экземпляр на момент обзора стоил 719 евро. В нём есть Intel Core i7-7500U, 8 ГБ памяти, твердотельный диск на 256 ГБ, и внешний видеоадаптер AMD Radeon R7 M445 с 4 ГБ памяти GDDR5. Старшая модель сегодня стоит 799 евро. За дополнительные 80 евро пользователь получит вдвое больше памяти - 16 ГБ, и обычный (не твердотельный) диск объёмом 2 ТБ, так что производительность системы будет ниже той, что мы рассматриваем в этом обзоре. Экран размером 15.6 дюймов с разрешением FHD, это единственно возможный вариант.
Мы решили сравнивать конфигурации только с процессорами Kaby Lake, и отдельными видеокартами. Они стоят примерно одинаково:
|Acer Aspire E5-575G
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB
|Lenovo ThinkPad E470
|HP Pavilion 15-aw004ng
|HP Pavilion 17-x110ng
|Процессор
|Intel Core i5-7200U
|Intel Core i7-7500U
|Intel Core i5-7200U
|AMD A10-9600P
|Intel Core i5-7200U
|Видеоадаптер
|Nvidia GeForce GTX 950M
|Nvidia GeForce 940MX
|Nvidia GeForce 940MX
|AMD Radeon R8 M445DX
|AMD Radeon R7 M440MX
|Память
|8 ГБ DDR4-2133
|12 ГБ DDR4-2400
|8 ГБ DDR4-2133
|8 ГБ DDR4-2133
|8 ГБ DDR4-2133
|Цена
|630 евро
|999 евро
|680 евро
|599 евро
|699 евро
1 | Дизайн и особенности корпуса
Корпус Dell Inspiron 5567 в основном сделан из пластика, и когда крышка закрыта, ноутбук выглядит достаточно бедно. Крышка чёрного цвета с глянцевым покрытием, а также серебряным логотипом Dell. Глянцевая поверхность очень легко царапается. Отпечатки пальцев тоже хорошо видны, но их можно легко убрать влажной тряпкой. Нижняя часть корпуса немного шершавая, и помогает уверенно держать ноутбук при переноске. Верхняя часть блока с клавиатурой серебряного цвета, и, похоже, с алюминиевым напылением. Тем не менее, она всё равно сделана из пластика, что не удивляет, раз цена начинается с 599 евро. Качество сборки хорошее, но ноутбук мог бы получше выдерживать скручивание. Мы не заметили никаких проблем при надавливании, так что этот ноутбук вполне на уровне своих конкурентов.
Чтобы открыть крышку, понадобятся 2 руки, и она всё равно немного отскакивает. Обе петли работают хорошо, и удерживают экран в нужном положении.
К сожалению, для доступа к внутренностям нужно полностью снять нижнюю крышку. Мы рекомендуем использовать для этого специальные инструменты.
На сайте Dell, этот ноутбук присутствует в 4 цветах - кроме черного, есть ещё синий, белый и серый.
Габариты
Размеры Dell Inspiron 5567 составляют 39 x 25.9 x 2.3 сантиметров. Видно, что он лишь немного шире других 15.6-дюймовых моделей, а длина вполне обычная. Наша тестовая модель весит 2.3 кг и это сложно назвать лёгким, поскольку HP Pavilion 15 весит "лишь" 2 кг, а Lenovo ThinkPad E470 даже меньше 2 килограмм. Но последний - 14-дюймовый, так что это не совсем честное сравнение.
2 | Порты и коммуникации
В ноутбуке 3 порта USB, но только два из них (на левой стороне) - версии 3.0. Dell не реализовала порт USB Type-C, что достойно сожаления. Сегодня любое современное устройство должно быть оборудовано как минимум одним. Телевизоры или внешние экраны можно подключить по HDMI.
Можно спорить о нужности DVD, но в этот ноутбук встроен записывающий привод DVD. Есть порт Gigabit Ethernet.
Нам понравилось расположение портов, это не так важно, учитывая их малое количество. Большинство их них находятся на левой части, и на достаточном расстоянии друг от друга.
Адаптер карт памяти SD
Адаптер карт памяти расположен в начале правой части. Карта вставляется в корпус не полностью, около 1/3 будет снаружи. В наших тестах, адаптер показал себя ужасно. В сравнении с HP Pavilion 17-x110ng, производительность не соответствует ожиданиям. Мы получили всего лишь 23.2 МБ/с при копировании jpg фото (эталонная карта Toshiba Exceria Pro SDXC 64 ГБ UHS-II), а последовательное чтение показало 27.5 МБ/с. Лишь Lenovo IdeaPad 510-15IKB и HP Pavilion 17-x110ng показывают худшие результаты. Изредка скопировать что-то с карты - сойдёт, но для чего-то большего, лучше использоваться другим USB 3.0 адаптером.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
67.3 MB/s ∼100% +190%
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
59 MB/s ∼88% +154%
|Acer Aspire F15 F5-573G-53V1
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
57.36 MB/s ∼85% +147%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
57.3 MB/s ∼85% +147%
|Acer Aspire E5-575G-549D
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
52.6 MB/s ∼78% +127%
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
23.2 MB/s ∼34%
|HP Pavilion 17-x110ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
19 MB/s ∼28% -18%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
85.3 MB/s ∼100% +210%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
81.04 MB/s ∼95% +195%
|Acer Aspire E5-575G-549D
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
80.9 MB/s ∼95% +194%
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27.5 MB/s ∼32%
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
24.9 MB/s ∼29% -9%
|HP Pavilion 17-x110ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
20.5 MB/s ∼24% -25%
Коммуникации
Dell Inspiron 5567 поддерживает проводные и беспроводные сети. Установлен Wi-Fi модуль от Intel, Dual Band Wireless-AC 3165 с поддержкой Bluetooth 4.2. Мы получили скорости 350 Мбит (вниз) и 319 Мбит (вверх) в нашем эталонном тесте. Этого достаточно для быстрой и надёжной работы. Тем не менее, данную модель опередил ThinkPad E470.
Кстати, Dell разместила разъем Ethernet рядом с HDMI, что удобно, если вы предпочитаете провода. Порт RJ45 поддерживает гигабитные скорости, и всё работает отлично.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
Atheros/Qualcomm QCA6174
|
621 Мбит ∼100% +77%
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
|
350 Мбит ∼56%
|HP Pavilion 17-x110ng
Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC (I210-T1)
|
44 Мбит ∼7% -87%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
Atheros/Qualcomm QCA6174
|
413 Мбит ∼100% +29%
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
|
319 Мбит ∼77%
|HP Pavilion 17-x110ng
Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC (I210-T1)
|
51 Мбит ∼12% -84%
Безопасность
Видно, что это мультимедийный ноутбук. Пользователю доступен лишь слот Noble Security Lock , а также чип Trusted Platform Module 2.0 (TPM). Можно упомянуть ещё годовую подписку на McAfee LiveSafe.
Обслуживание
Разобрать Dell Inspiron 5567 довольно сложно, поскольку его обслуживание не предусмотрено. Нижняя часть крышки держалась довольно хорошо даже после того, как были вывернуты все винты. В этом виноваты многочисленные пластиковые защелки, равномерно расположенные по диаметру. Если у вас нет специального инструмента, в этот момент лучше остановится, или вы повредите базовый блок. Как только панель будет с осторожностью снята, вам наконец-то откроются все компоненты. Можно добавить только память, поскольку есть свободный слот SODIMM. Ещё можно почистить вентилятор или заменить диск (поддерживаются только диски с высотой 7 мм).
Операционная система
В нашей модели была установлена 64-битная версия Windows 10. На сайте Dell есть также драйверы для Ubuntu 16.04, так что с Linux не должно возникнуть сложностей.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
В ноутбуке установлена полноразмерная клавиатура с плоскими кнопками, и она немного утоплена в корпус. Dell обещает очень хорошее качество печати, которое выдержит 10 миллионов нажатий (по итогом внутренних тестов). Клавиши жёсткие, размером 16 x 16 мм, с 3 мм пространства между ними. Во время печати клавиатуры почти не слышно. Клавиши Num-Lock немного уже, и нужно привыкать к расположению клавиш управления курсором. Они кажутся слишком узкими.
Нажатие клавиш в целом ощущается, но могло бы быть и посильнее. Белые буквы хорошо читаемы, но подсветки нет.
Тачпад
Огромный тачпад сразу бросится в глаза после первого открытия крышки. Его размеры 10.5 x 8 см, с клавишами мыши в нижней части. Левую и правую разделяет лишь тонкая чёрная полоска. Производитель утверждает, что на них можно нажать минимум 1 миллион раз. Поверхность немного грубая, но это не мешает быстро и точно управлять курсором. Даже мокрые пальцы не вызвали затруднений. Как и во многих других тачпадах, чувствительность по краям - хуже.
Чтобы воспользоваться клавишами мыши, надо нажать на нижнюю часть тачпада. При нажатии слышен лёгкий клик.
И ещё про тачпад: когда мы открыли корпус, после снятия батареи, мы смогли добраться до тачпада. Мы посильнее закрутили его винты, потому что изначально он немного болтался, и издавал шум, похожий на клик (хотя мы ничего не нажимали).
4 | Дисплей
15.6-дюймовый TN-экран со светодиодной подсветкой в нашей модели был с разрешением 1920x1080 пикселов, что составляет 141 точек на дюйм. Его поверхность матовая, так что нет раздражающих бликов. Других вариантов дисплея не предлагается.
Экран этого Dell - наверно, самый тусклый, замеры показали яркость всего лишь 144 Кд/м². Это и вправду очень темно, сегодня даже недорогие ноутбуки обладают гораздо более яркими матрицами. В последние годы TN-экраны стали намного лучше, так что Dell следует исправить ситуацию как можно быстрее. Контраст всего лишь 296:1 - тоже далеко позади конкурентов. Хотя бы распределение яркости неплохое, 90% (что помогает избежать засветов), и ШИМ не обнаружена.
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
BOE NT15N41, 1920x1080, 15.6
|Acer Aspire E5-575G-549D
Chi Mei CMN15C4, 1920x1080, 15.6
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
BOE HF NV156FHM-N42, 1920x1080, 15.6
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
N140HCA-EAB, 1920x1080, 14
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
Chi Mei, 1920x1080, 15.6
|HP Pavilion 17-x110ng
Chi Mei CMN1738, 1920x1080, 17.3
|Response Times
-31%
-95%
-56%
-30%
-55%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
43
39
9%
51
-19%
40.8
5%
41
5%
41
5%
|Response Time Black / White *
14
24
-71%
38
-171%
30.4
-117%
23
-64%
30
-114%
|PWM Frequency
50
200
|Параметры экрана
11%
76%
39%
17%
44%
|Brightness
144
169
17%
265
84%
231
60%
228
58%
285
98%
|Brightness Distribution
90
91
1%
86
-4%
89
-1%
89
-1%
88
-2%
|Уровень чёрного *
0.49
0.47
4%
0.23
53%
0.37
24%
0.49
-0%
0.61
-24%
|Контрастность
296
374
26%
1265
327%
659
123%
490
66%
472
59%
|Colorchecker DeltaE *
9.27
8.83
5%
4.78
48%
6.41
31%
10.96
-18%
4.56
51%
|DeltaE для серого *
12.28
8.97
27%
3.49
72%
5.94
52%
11.34
8%
4.95
60%
|Гамма
2.03 118%
2.43 99%
2.58 93%
2.28 105%
2.27 106%
2.48 97%
|CCT
10732 61%
10234 64%
6013 108%
6101 107%
12292 53%
7669 85%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
35
36.8
5%
40
14%
39.3
12%
39
11%
|Color Space (Percent of sRGB)
55
57.3
4%
64
16%
61.1
11%
60
9%
93
69%
|Среднее значение
-10% / 3%
-10% / 42%
-9% / 20%
-7% / 7%
-6% / 22%
* ... меньше = лучше
Качество изображения тоже не радует. Сочетание низкого контраста (296:1) и относительно высокого значения для чёрного (0.49) выражается в бледных цветах, и сероватостью тёмного контента. Замеры с помощью DeltaE-2000 показали, что цель в 3 не достигается (ColorChecker 9.27, grayscale: 12.28), и заметна синеватость. Калибровка может исправить ситуацию, можно скачать соответствующий icc профайл по ссылке выше. TN-матрица отображает 55% sRGB и только 35% AdobeRGB. Нельзя рекомендовать этот экран для работы с фотографиями, хотя для обычного домашнего использования его может хватить.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|14 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 6 ms стадия 1
|↘ 8 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 7% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|43 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 18 ms стадия 1
|↘ 25 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 54% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 43.2 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 459 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
Низкая яркость экрана станет ещё одной проблемой на открытом воздухе. В тени работать можно, но подсветки не хватит, чтобы побороть более яркое освещение, не говоря уже о прямых солнечных лучах.
Будут заметны обычные для TN-матриц неважные углы обзора. За последние годы эта технология немного улучшилась, но не в случае этого экрана: изображение будет видно без искажений только в том случае, если смотреть с идеальной позиции. Стоит чуть сдвинуться в сторону, как качество изображения упадёт, и возникнут искажения цветов, и сероватость.
5 | Производительность
Производительность Inspiron 5567 - очень хорошая, благодаря Kaby Lake Intel Core i7-7500U и 8 ГБ памяти DDR4. Её вполне достаточно для домашнего использования, и даже с запасом на будущее. Твердотельный диск - хороший выбор для основной массы пользователей, но его размер маловат, если вспомнить, что это мультимедийный ноутбук. Dell предлагает также конфигурацию с жёстким диском в 2 ТБ, но при этом придётся пожертвовать производительностью. Лучше был бы SSD на 500 илли 1000 ГБ.
Processor
Dell использует процессор последнего поколения, Intel Core i7-7500U. Этот двухъядерный процессор предназначен для ноутбуков и ультрабуков, и при этом обеспечивает приличную производительность даже для сложных задач. Ядра могут работать на 2.7 ГГц, или до 3.5 ГГц в Турбо режиме. Благодаря двум виртуальным ядрам (Hyperthreading), процессор подходит для многозадачности. Наш тест Cinebench R15 показал, что производительность примерно на уровне Lenovo IdeaPad 510-15IKB, хотя последний на 10% быстрее Intel Core i5-7200U в однопоточном тесте. В многопоточном режиме оба процессора одинаковы, что видно в Cinebench R11.5.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
Intel Core i7-7500U
|
148 Points ∼78% +4%
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U
|
142 Points ∼75%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U
|
130 Points ∼68% -8%
|Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U
|
129 Points ∼68% -9%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
Intel Core i5-7200U
|
129 Points ∼68% -9%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P
|
75 Points ∼39% -47%
|CPU Multi 64Bit
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
Intel Core i7-7500U
|
338 Points ∼20% 0%
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U
|
338 Points ∼20%
|Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U
|
331 Points ∼20% -2%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
Intel Core i5-7200U
|
331 Points ∼20% -2%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U
|
331 Points ∼20% -2%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P
|
215 Points ∼13% -36%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U
|
1.66 Points ∼20%
|Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U
|
1.48 Points ∼18% -11%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
Intel Core i5-7200U
|
1.48 Points ∼18% -11%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U
|
1.48 Points ∼18% -11%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P
|
0.87 Points ∼11% -48%
|CPU Multi 64Bit
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U
|
3.75 Points ∼21%
|Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U
|
3.7 Points ∼21% -1%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
Intel Core i5-7200U
|
3.7 Points ∼21% -1%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U
|
3.69 Points ∼21% -2%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P
|
2.59 Points ∼15% -31%
|Cinebench R10
|Rendering Single CPUs 64Bit
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U
|
7111 Points ∼79%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U
|
6496 Points ∼72% -9%
|Rendering Multiple CPUs 64Bit
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U
|
15362 Points ∼38%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U
|
14471 Points ∼35% -6%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
Intel Core i7-7500U (Edge 38)
|
244.58 Points ∼1% +5%
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U (EDGE: 38.14393.0.0)
|
233.11 Points ∼1%
|Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U (Edge 25)
|
220.75 Points ∼1% -5%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U (EDGE: 38.14393.0.0)
|
213.08 Points ∼1% -9%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
Intel Core i5-7200U (Edge 38)
|
207.21 Points ∼1% -11%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P (Edge 38)
|
127.57 Points ∼0% -45%
|Octane V2 - Total Score
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U (EDGE: 38.14393.0.0)
|
36101 Points ∼80%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
Intel Core i5-7200U (Edge 38)
|
32356 Points ∼72% -10%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U (EDGE: 38.14393.0.0)
|
32288 Points ∼71% -11%
|Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U (Edge 25)
|
32242 Points ∼71% -11%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P (Edge 38)
|
18921 Points ∼42% -48%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P (Edge 38)
|
2098.3 ms * ∼4% -100%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U (EDGE: 38.14393.0.0)
|
1186.7 ms * ∼2% -13%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
Intel Core i5-7200U (Edge 38)
|
1163.8 ms * ∼2% -11%
|Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U (Edge 25)
|
1139.5 ms * ∼2% -8%
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U (EDGE: 38.14393.0.0)
|
1050.8 ms * ∼2%
* ... меньше = лучше
Производительность системы
Здесь нет сюрпризов. Мы уже сказали, что производительность ноутбука в тестах очень хорошая, это подтвердили PCMark 8 и PCMark 7. Наша модель всегда оказывалась на первом месте, немного опережая конкурентов на Intel Core i5-7200U. Только HP Pavilion отставал довольно существенно, что вызвано его медленным процессором AMD A10-9600P.
Отличные результаты PCMark подтвердили наше изначально хорошее впечатление о быстроте ноутбука во время работы над обзором.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U, 2700, SanDisk X400 SED 256GB, SATA (SD8TB8U-256G)
|
5033 Points ∼77%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
Intel Core i5-7200U, 2500, SanDisk X400 SED 256GB, SATA (SD8TB8U-256G)
|
4642 Points ∼71% -8%
|Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U, 2500, Toshiba MQ01ABD100
|
4047 Points ∼62% -20%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P, 2400,
|
3883 Points ∼60% -23%
|Creative Score Accelerated v2
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U, 2700, SanDisk X400 SED 256GB, SATA (SD8TB8U-256G)
|
4862 Points ∼57%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U, 2500, SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
|
4429 Points ∼52% -9%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
Intel Core i5-7200U, 2500, SanDisk X400 SED 256GB, SATA (SD8TB8U-256G)
|
4389 Points ∼51% -10%
|Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U, 2500, Toshiba MQ01ABD100
|
3696 Points ∼43% -24%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P, 2400,
|
3569 Points ∼42% -27%
|Home Score Accelerated v2
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U, 2700, SanDisk X400 SED 256GB, SATA (SD8TB8U-256G)
|
3978 Points ∼70%
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
Intel Core i7-7500U, 2700, Liteonit CV3-DE256
|
3778 Points ∼67% -5%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
Intel Core i5-7200U, 2500, SanDisk X400 SED 256GB, SATA (SD8TB8U-256G)
|
3546 Points ∼63% -11%
|Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U, 2500, Toshiba MQ01ABD100
|
3162 Points ∼56% -21%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U, 2500, SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
|
3102 Points ∼55% -22%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P, 2400,
|
2904 Points ∼51% -27%
|PCMark 7
|Entertainment
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U, 2700, SanDisk X400 SED 256GB, SATA (SD8TB8U-256G)
|
4052 Points ∼38%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U, 2500, SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
|
3654 Points ∼34% -10%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P, 2400,
|
3409 Points ∼32% -16%
|Productivity
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U, 2700, SanDisk X400 SED 256GB, SATA (SD8TB8U-256G)
|
4639 Points ∼43%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U, 2500, SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
|
3953 Points ∼36% -15%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P, 2400,
|
3062 Points ∼28% -34%
|Score
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
Intel Core i7-7500U, 2700, SanDisk X400 SED 256GB, SATA (SD8TB8U-256G)
|
5650 Points ∼70%
|HP Pavilion 17-x110ng
Intel Core i5-7200U, 2500, SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
|
5035 Points ∼63% -11%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P, 2400,
|
4340 Points ∼54% -23%
|PCMark Vantage Result
|15917 баллов
|PCMark 7 Score
|5650 баллов
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3978 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|4862 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|5033 баллов
Устройства хранения данных
В этом ноутбуке установлен тверотельный диск 256 ГБ 2.5-мм, и других вариантов не предлагается. В тесте AS, диск SanDisk X400 показал 505 МБ/с (последовательное чтение) и 220 МБ/с (последовательная запись). Чтение блоками 4K весьма быстрое; 26 МБ/с явно лучше 20 МБ/с, что ускоряет загрузку системы.
При замене диска нужно выбирать варианты с высотой 7 мм, т.к. диски 9.5 мм не влезут.
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
SanDisk X400 SED 256GB, SATA (SD8TB8U-256G)
|Acer Aspire E5-575G-549D
Toshiba MQ01ABD100
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
Liteonit CV3-DE256
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
SanDisk X400 SED 256GB, SATA (SD8TB8U-256G)
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
|HP Pavilion 17-x110ng
SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
|CrystalDiskMark 3.0
-93%
0%
-1%
-31%
-15%
|Write 4k QD32
239.6
0.722
-100%
245.9
3%
178.3
-26%
131.4
-45%
272.7
14%
|Read 4k QD32
285.2
0.647
-100%
364.7
28%
276
-3%
125
-56%
145.4
-49%
|Write 4k
55.87
0.726
-99%
66.8
20%
78.82
41%
46.55
-17%
86.03
54%
|Read 4k
29.25
0.366
-99%
28.68
-2%
35.15
20%
17.04
-42%
11.24
-62%
|Write 512
385.7
25.93
-93%
297.9
-23%
291.1
-25%
281.2
-27%
300.3
-22%
|Read 512
382.8
29.32
-92%
338.3
-12%
346.4
-10%
261.9
-32%
290.2
-24%
|Write Seq
458.1
85.61
-81%
431.5
-6%
458.7
0%
316.6
-31%
325.1
-29%
|Read Seq
502.2
95.33
-81%
469.2
-7%
476.5
-5%
502.8
0%
500.1
0%
Производительность графики
За графику Dell Inspiron 5567 отвечает AMD Radeon R7 M445 (и встроенная графика Intel HD Graphics 620, в зависимости от приложения). 3D вычисления производятся на отдельном видеоадаптере AMD, переключение автоматическое, а для простых задач используется Intel HD Graphics 620.
AMD Radeon R7 M445 припаян, и работает на частоте 920 МГц. У него 4 ГБ памяти GDDR5 VRAM (1000 МГц 64 бит). Производительность примерно похожа на GeForce 930MX от Nvidia. R7 M445 намного быстрее AMD Radeon R7 M440 в 3DMark Fire Strike, но Lenovo ThinkPad E470 с Nvidia GeForce 940MX будет ещё на 11% быстрее.
Когда дополнительная мощность не нужна, ноутбук будет автоматом использовать встроенный видеоадаптер Intel HD Graphics 620. Это происходит в фоновом режиме, и совершенно прозрачно (для пользователя). Он также используется для проигрывания видео, что снижает загрузку основного процессора.
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
3574 Points ∼9% +126%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD Radeon R8 M445DX, AMD A10-9600P
|
2209 Points ∼6% +40%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-7200U
|
1752 Points ∼4% +11%
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
AMD Radeon R7 M445, Intel Core i7-7500U
|
1579 Points ∼4%
|HP Pavilion 17-x110ng
AMD Radeon R7 M440, Intel Core i5-7200U
|
1190 Points ∼3% -25%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
22439 Points ∼14% +133%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD Radeon R8 M445DX, AMD A10-9600P
|
12483 Points ∼8% +30%
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
AMD Radeon R7 M445, Intel Core i7-7500U
|
9617 Points ∼6%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-7200U
|
9501 Points ∼6% -1%
|HP Pavilion 17-x110ng
AMD Radeon R7 M440, Intel Core i5-7200U
|
5953 Points ∼4% -38%
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
4251 Points ∼8% +93%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD Radeon R8 M445DX, AMD A10-9600P
|
3775 Points ∼7% +71%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-7200U
|
2556 Points ∼5% +16%
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-7500U
|
2436 Points ∼5% +10%
|HP Pavilion 17-x110ng
AMD Radeon R7 M440, Intel Core i5-7200U
|
2280 Points ∼4% +3%
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
AMD Radeon R7 M445, Intel Core i7-7500U
|
2208 Points ∼4%
|3DMark 03 Standard
|25949 баллов
|3DMark 05 Standard
|21189 баллов
|3DMark 06 Standard
|12657 баллов
|3DMark Vantage P Result
|6872 баллов
|3DMark 11 Performance
|2422 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|44716 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|7092 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|1455 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|705 баллов
|3DMark Time Spy Score
|530 баллов
Игры
Отдельный AMD Radeon R7 M445 - звучит хорошо, но не стоит ожидать от него слишком многого. Для современных игр, производительности иногда не хватает, чтобы играть в них в родном разрешении экрана. Зато в режиме HD и половинных настройках почти все игры идут плавно. Мы заметили, что AMD Radeon R7 M445 уступил Nvidia GeForce 940MX в тестах 3DMark, но ситуация меняется в реальных игровых тестах, где AMD иногда показывает лучшие результаты. В целом, видеокарты вполне хватает для того, чтобы время от времени поиграть (на средних установках), а для большего - лучше поискать более мощную видеокарту.
|BioShock Infinite - 1366x768 Medium Preset
|Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M
|
96.8 fps ∼100% +80%
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
AMD Radeon R7 M445
|
53.9 (min: 14.5) fps ∼56%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
NVIDIA GeForce 940MX
|
53.1 fps ∼55% -1%
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
NVIDIA GeForce 940MX
|
48.6 fps ∼50% -10%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD Radeon R8 M445DX
|
42.9 fps ∼44% -20%
|HP Pavilion 17-x110ng
AMD Radeon R7 M440
|
42 fps ∼43% -22%
|Rise of the Tomb Raider - 1366x768 Medium Preset AF:2x
|Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M
|
31.6 fps ∼100% +109%
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
AMD Radeon R7 M445
|
15.1 (min: 14) fps ∼48%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD Radeon R8 M445DX
|
13.9 fps ∼44% -8%
|HP Pavilion 17-x110ng
AMD Radeon R7 M440
|
11.9 fps ∼38% -21%
|Battlefield 4 - 1366x768 Medium Preset
|Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M
|
78.6 fps ∼100% +58%
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
AMD Radeon R7 M445
|
49.6 (min: 45) fps ∼63%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
NVIDIA GeForce 940MX
|
46.7 fps ∼59% -6%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD Radeon R8 M445DX
|
37.2 fps ∼47% -25%
|HP Pavilion 17-x110ng
AMD Radeon R7 M440
|
36.9 fps ∼47% -26%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|98.7
|53.9
|44.5
|13.8
|fps
|Battlefield 4 (2013)
|74.3
|49.6
|32.7
|11.7
|fps
|Sims 4 (2014)
|132.9
|66.9
|28.8
|27.4
|fps
|GTA V (2015)
|50.7
|43.7
|12.2
|fps
|The Witcher 3 (2015)
|30.8
|18.2
|9.6
|4.7
|fps
|Rainbow Six Siege (2015)
|64.4
|37.8
|20.1
|13.5
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|29.6
|15.1
|8.5
|6.7
|fps
|XCOM 2 (2016)
|22.8
|7.9
|5.2
|4.9
|fps
|Far Cry Primal (2016)
|27
|12
|10
|fps
|The Division (2016)
|32.4
|24.5
|9.6
|6.7
|fps
|Doom (2016)
|35
|28
|14
|fps
|Overwatch (2016)
|75.3
|52.6
|23.5
|14.1
|fps
|Deus Ex Mankind Divided (2016)
|21
|14
|7
|fps
|FIFA 17 (2016)
|61.8
|59.7
|34.6
|29.4
|fps
|Battlefield 1 (2016)
|40
|28
|13
|12
|fps
|Farming Simulator 17 (2016)
|64.2
|42.9
|16.9
|10
|fps
|Titanfall 2 (2016)
|57
|41
|17
|16
|fps
|Call of Duty Infinite Warfare (2016)
|27
|24
|16
|fps
|Dishonored 2 (2016)
|23.4
|18.6
|12.2
|9.9
|fps
|Watch Dogs 2 (2016)
|30.2
|24.1
|11.5
|fps
|Resident Evil 7 (2017)
|55.3
|24.1
|13.9
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
Уровень шума Dell Inspiron 5567 не раздражает, а во время простоя ноутбук бесшумен. Вентилятор будет наращивать обороты под нагрузкой, и шум может вырасти до 42 дБ. Особой разницы между режимами средней и высокой нагрузки нет, но управление скоростью вентилятора работает хорошо и предотвращает пульсирующий шум.
Все сравнимаемые модели по этому показателю отличаются в пределах 10%. Lenovo ThinkPad E470 удалось выйти на первое место, с показателем в 35.6 дБ при средних нагрузках.
Уровень шума
|Ожидание
|
30.6 / 30.6 / 30.6 дб
|Шум от DVD-привода
|
|36.9 / дб
|Нагрузка
|
|41.9 / 41.8 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 30.6 dB(A)
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
7500U, Radeon R7 M445
|Acer Aspire E5-575G-549D
7200U, GeForce GTX 950M
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
7500U, GeForce 940MX
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
7200U, GeForce 940MX
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
A10-9600P, Radeon R8 M445DX
|HP Pavilion 17-x110ng
7200U, Radeon R7 M440
|Уровень шума
4%
1%
8%
-2%
2%
|Мин. в простое *
30.6
30.8
-1%
32.6
-7%
29
5%
31.7
-4%
31
-1%
|В простое, сред. *
30.6
30.8
-1%
32.6
-7%
29
5%
31.9
-4%
31
-1%
|В простое, макс. *
30.6
30.8
-1%
32.6
-7%
29
5%
31.9
-4%
31
-1%
|Нагрузка, сред. *
41.9
33.4
20%
35.3
16%
35.6
15%
41
2%
33.8
19%
|Нагрузка, макс. *
41.8
40.1
4%
37.1
11%
38.5
8%
42.7
-2%
44.8
-7%
* ... меньше = лучше
Температура
Система охлаждения состоит из одной тепловой трубки, соединяющей процессор и видеочип, а также небольшого вентилятора, вытягивающего тепло из корпуса. Его производительности хватает для охлаждения всех компонентов, но процессор работает на грани, за которой он принудительно сбросит частоту из-за перегрева. Один час нагрузочного теста Prime95 и FurMark привели к тому, что температура процессора повысилась до 93 °C (согласно HWiNFO), а тактовая частота держалась около 2.9 ГГц. AMD Radeon R7 M445 грелся до 79 °C и работал на частоте 920 МГц. При таких результатах не видно большого запаса прочности, так что пыль или грязь со временем могут легко привести к повышению температуры до критических 100 °C. Мы прогнали тест 3DMark 11 сразу же после нагрузочных тестах, чтобы проверить работу 3D графики под нагрузкой, и результат был такой же, как и на холодной системе.
Корпус нашей модели довольно тёплый, и только Acer Aspire E5 греется сильнее. Можно заметить область повышенного выделения тепла в центральной области, ближе к задней части. В нижней части замеры показали 51.3 °C, так что не стоит ставить ноутбук на плотную поверхность, что затруднит вентиляцию. Свежий воздух поступает в ноутбук именно через эту более тёплую область.
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
7500U, Radeon R7 M445
|Acer Aspire E5-575G-549D
7200U, GeForce GTX 950M
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
7500U, GeForce 940MX
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
7200U, GeForce 940MX
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
A10-9600P, Radeon R8 M445DX
|HP Pavilion 17-x110ng
7200U, Radeon R7 M440
|Нагрев
-10%
19%
5%
18%
15%
|Нагрузка, макс. сверху *
41.6
48.1
-16%
38.3
8%
43.8
-5%
33.4
20%
40.3
3%
|Нагрузка, макс. на дне *
51.3
60.8
-19%
36
30%
53
-3%
32.9
36%
46.1
10%
|В простое сверху *
29.4
30.8
-5%
24.9
15%
25.9
12%
27.7
6%
23.8
19%
|В простое на дне *
32.4
31.9
2%
25.6
21%
27.1
16%
29.4
9%
23.4
28%
* ... меньше = лучше
7 | Акустическая система
Оба динамика расположены спереди, и направляют звук к низу, после чего он отражается от (например) стола. На мягких поверхностях это может привести к ухудшению слышимости. Маленькие динамики хорошо воспроизводят средние и высокие частоты, а басы полностью отсутствуют. При высоком уровне громкости звук не искажается, и громкость хорошая. Включенное в комплект ПО MaxxAudio Pro содержит эквалайзер, где можно немного подрегулировать звук.
Встроенные динамики достаточны для видеоконференций, но для видео, игр и музыки лучше использовать внешние.
Анализ АЧХ аудиосистемы Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
(±) | неплохой уровень макс. громкости (72 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 19.4% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.1% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (17.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 44% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 52% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 23% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 70% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 2% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 97% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Frequency Comparison (Checkboxes select/deselectable!)
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Dell Inspiron 5567 потребляет не особо много энергии, даже несмотря на отдельную видеокарту. Результаты хорошие, хотя Lenovo ThinkPad E470 более эффективен, а наш ноутбук - на достойном втором месте. Он потребляет до 55.4 ватт, это среднее значение, которое у Acer Aspire E5 доходит до 81.6 ватт. Впрочем, в последнем случае Nvidia GeForce GTX 950M внутри Acer - самая мощная карта из всех ноутбуков в данном обзоре.
Компактный адаптер питания рассчитан на 65 ватт, так что он будет эффективно заряжать батарею даже под нагрузкой.
|Выкл.
|0.17 / 0.4 Вт
|Ожидание
| 4 / 5.4 / 8.3 Вт
|Нагрузка
|
54 / 55.4 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
7500U, Radeon R7 M445, SanDisk X400 SED 256GB, SATA (SD8TB8U-256G)
|Acer Aspire E5-575G-549D
7200U, GeForce GTX 950M, Toshiba MQ01ABD100
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
7500U, GeForce 940MX, Liteonit CV3-DE256
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
7200U, GeForce 940MX, SanDisk X400 SED 256GB, SATA (SD8TB8U-256G)
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
A10-9600P, Radeon R8 M445DX,
|HP Pavilion 17-x110ng
7200U, Radeon R7 M440, SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
|Энергопотребление
-32%
-2%
10%
-18%
-59%
|В простое, мин. *
4
6
-50%
3.9
2%
2.7
32%
5.5
-38%
7.7
-93%
|В простое, сред. *
5.4
8.1
-50%
7.4
-37%
5.5
-2%
8.2
-52%
14
-159%
|В простое, макс. *
8.3
9.8
-18%
9.5
-14%
6.5
22%
9.5
-14%
15.1
-82%
|Нагрузка, сред. *
54
52.5
3%
41
24%
44.2
18%
44.5
18%
33
39%
|Нагрузка, макс. *
55.4
81.6
-47%
48
13%
65.2
-18%
58
-5%
54.6
1%
* ... меньше = лучше
Время работы от батареи
Литий-ионная батарея Dell Inspiron 5567 встроенная, и рассчитана на 42 Вт-ч. Этого достаточно, но Acer демонстрирует, что батарея может быть даже больше (62 Вт-ч в Aspire E5). Батарея Dell обеспечивает работу в течение 7 часов 46 минут, после чего она заряжается в течение 1 часа 35 минут. Наш более реалистичный тест, симулирующий чтение веб-сайтов через Wi-Fi, открывает по одному сайту каждые 30 секунд. Используется план электропитания "Сбалансированный", а яркость установлена около 150 Кд/м². В данном ноутбуке очень тусклый экран, так что тест выполнялся при максимальной яркости экрана. Dell Inspiron 5567 проработал 6 часов 57 минут, что является вторым лучшим результатом в группе.
Мы снова запустили 3DMark 11 в режиме работы от батареи, и сравнили результаты. 689 пунктов - намного ниже, чем при подключенном блоке питания.
|Без нагрузки
|7час. 46мин.
|Интернет через WiFi v1.3 (EDGE: 38.14393.0.0)
|6час. 57мин.
|1080p-видео
|5час. 16мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 35мин.
|Dell Inspiron 15 5000 5567-1753
7500U, Radeon R7 M445, 42 Вт⋅ч
|Acer Aspire E5-575G-549D
7200U, GeForce GTX 950M, 62 Вт⋅ч
|Lenovo IdeaPad 510-15IKB 80SV0087GE
7500U, GeForce 940MX, 30 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
7200U, GeForce 940MX, 45 Вт⋅ч
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
A10-9600P, Radeon R8 M445DX, 41 Вт⋅ч
|HP Pavilion 17-x110ng
7200U, Radeon R7 M440, 41 Вт⋅ч
|Время работы
25%
-34%
48%
-14%
-5%
|В простое
466
767
65%
1043
124%
560
20%
527
13%
|Нагрузка и 100% яркости
95
75
-21%
124
31%
95
0%
90
-5%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
417
451
8%
275
-34%
326
-22%
260
-38%
346
-17%
|Воспр. видео H.264
316
460
46%
503
59%
194
-39%
287
-9%
За
Против
Вердикт
Dell Inspiron 5567 - мультимедийный ноутбук с простым и непритязательным дизайном. При этом, глянцевая пластиковая крышка легко царапается, что может быстро испортить его внешний вид. Наш экземпляр с 15.6-дюймовым экраном работал на современном и мощном процессоре Intel Kaby Lake Core i7-7500U. Он обеспечивает достаточную производительность для большинства мультимедийных задач, и даже для многих современных игр (хотя для комфортной игры придётся понизить разрешение). Наша модель стоила 719 евро.
Dell Inspiron 5567 достаточно быстрый для ежедневных задач, и оборудован хорошим набором портов. Но плохой экран совершенно не соответствует нашим ожиданиям, и полностью портит впечатление от ноутбука. Dell следует быстро исправить эту ситуацию, поскольку TN-экраны должны остаться в прошлом.
Выбор диска в основном зависит от того, какой объем данных вы планируете хранить. Установив несколько современных игр, вы быстро израсходуете свободное пространство, так что имеет смысл установить твердотельный диск большего объёма. Это возможно, но требуется снят нижнюю крышку, и эта процедура довольно сложна.
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 - 30/01/2017 v6
Sebastian Bade