Обзор ноутбука Dell Inspiron 5567

Корпус Dell Inspiron 5567 в основном сделан из пластика, и когда крышка закрыта, ноутбук выглядит достаточно бедно. Крышка чёрного цвета с глянцевым покрытием, а также серебряным логотипом Dell. Глянцевая поверхность очень легко царапается. Отпечатки пальцев тоже хорошо видны, но их можно легко убрать влажной тряпкой. Нижняя часть корпуса немного шершавая, и помогает уверенно держать ноутбук при переноске. Верхняя часть блока с клавиатурой серебряного цвета, и, похоже, с алюминиевым напылением. Тем не менее, она всё равно сделана из пластика, что не удивляет, раз цена начинается с 599 евро. Качество сборки хорошее, но ноутбук мог бы получше выдерживать скручивание. Мы не заметили никаких проблем при надавливании, так что этот ноутбук вполне на уровне своих конкурентов.

Чтобы открыть крышку, понадобятся 2 руки, и она всё равно немного отскакивает. Обе петли работают хорошо, и удерживают экран в нужном положении.

К сожалению, для доступа к внутренностям нужно полностью снять нижнюю крышку. Мы рекомендуем использовать для этого специальные инструменты.



На сайте Dell, этот ноутбук присутствует в 4 цветах - кроме черного, есть ещё синий, белый и серый.

