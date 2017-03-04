Notebookcheck

Обзор ноутбука Asus FX502VM

Allen Ngo (перевод - Andrei Manzhov), 05/03/2017

Игры без особых претензий. FX502VM - облегчённый вариант GL502VM, при этом без особых жертв в плане производительности. Тем не менее, стоит воздержаться от покупки этой конфигурации из-за ужаснейшего экрана с очень плохим контрастом.

Эту статью можно также прочитать на английском языке.

По аналогии с серией MSI GE, которая является удешевлённой версией более дорогой серии GT (практически без изменений в корпусе), ноутбук FX502VM является облегчённой версией модели GL502VM. У него практически идентичный корпус, за исключением незначительных изменений вроде цвета и портов, поэтому на нём в этом обзоре мы подробно останавливаться не будем (про корпус можно подробней почитать в обзоре GL502VM).

При рассмотрении облегчённых конфигураций обычно возникает вопрос: а изменили ли что-либо внутри FX502VM, чтобы уменьшить цену до уровня 1000 долларов? Да, Asus убрал несколько вещей (о чем стоит знать перед покупкой), но, к счастью, это не оказало большого эффекта на производительность в играх. В этом обзоре мы рассмотрим основные отличия между моделью FX502VM и её более дорогим близнецом-братом GL502VM. 

  • Asus GL502VM (Kaby Lake)
  • Asus GL502VM (Skylake)
  • Asus GL502VS
  • Asus GL502VY
Asus FX502VM-AS73
Процессор
Intel Core i7-7700HQ 2.8 GHz
Графический адаптер
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop) - 3072 Мбайт, Ядро: 1404 МГц, Память: 8008 МГц, GDDR5, 373.19
Оперативная память
16384 Мбайт 
, DDR4, 8 ГБ (припаяно), 8 ГБ SODIMM, двухканальная, 17-17-17-39
Дисплей
15.6 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 141 точек/дюйм, TN LED, ID: BOE069C, Name: BOE NT156FHM-N41, глянцевое покрытие: нет
Материнская плата
Intel HM175
Хранение данных
SK Hynix HFS256G39TND-N210A, 256 Гбайт 
, Второй: Toshiba MQ01ABD100
Звуковая плата
Intel A171
Интерфейсы
3 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 слот замка Kensington, Аудиоразъёмы: 3.5 мм совмещённый аудиопорт, картридер: Адаптер карт памяти
Коммуникации
Realtek RTL8168/8111 Gigabit-LAN (10/100/1000MBit), Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 23.5 x 390 x 266
Аккумулятор
, 4 ячейки
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: HD
Дополнительно
акустическая система: Стерео, клавиатура: Островная с плоскими клавишами, подсветка клавиатуры: да, MyAsus, Asus Giftbox, McAfee, 12 мес. гарантии в Европе
Вес
2.57 Кг, адаптер питания: 660 г
Стоимость
1250 USD
Ссылки
Asus - сайт производителя
Asus (сайт производителя)

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

Внутренняя рамка в углах экрана не вполне плоская
Внутренняя рамка в углах экрана не вполне плоская

Чёрный цвет корпуса FX502VM заметно отличается от серебряно-оранжевых оттенков более дорогих моделей ROG - например, серий G75x или G701; но качество сборки такое же высокое, как и в GL502VM - включая относительно крепкий основной блок и надёжные рамки. Если надавить на область для рук (или центр клавиатуры), они прогибаются едва заметно, не давая поводов для беспокойства. Попытка деформировать корпус вызовет небольшой скрип и чуть заметное искривление - весьма незначительное. Крышка гнётся немного легче, чем хотелось бы - мы надеемся, что в последующих моделях эта проблема будет устранена.

В корпусе не замечено незапланированных щелей или плохо прилегающих материалов, за исключением внутренней рамки экрана (показано на фото справа). Некоторые части рамки по углам немного выступают, именно это мы уже замечали раньше в некоторых моделях MSI и Clevo. На качество сборки это не оказывает совершенно никакого влияния, но выглядит небольшим несоответствием при в целом безупречном элегантном дизайне.

В плане габаритов и веса GL/FX502VM находится где-то посередине между великанов MSI GT62VR или Alienware 15 R3, и супер тонких собратьев MSI GS63VR, Razer Blade Pro, или даже собственной серии Asus G501. В более тонком ноутбуке MSI установлен тот же процессор и видеоадаптер, как и в нашем Asus, но это компенсируется более шумными вентиляторами, в целом более сильным нагревом, и более высокими ценами. Таким образом - FX502VM является очень хорошим вариантом для тех, кому нужен относительно мобильный игровой ноутбук, но не хочется тратить целое состояние на Razer или Aorus.

2 | Порты и коммуникации

Интерфейсы этой модели аналогичны GL502VM, за исключением убранного порта USB Type-C. Настоящих геймеров это может оттолкнуть, но обычные пользователи, являющиеся целевой аудиторией серии FX, вряд ли будут сильно переживать по поводу его отсутствия. Остальные порты находятся в лёгкой доступности и довольно равномерно распределены по обеим сторонам ноутбука. Сзади нет никаких интерфейсов, скорее всего из-за близости тепловых трубок и вентиляционных отверстий.

Спереди: нет портов
Спереди: нет портов
Справа: 3.5 мм совмещённый аудиопорт, 2x USB 3.0, адаптер карт памяти SD, замок Kensington Lock
Справа: 3.5 мм совмещённый аудиопорт, 2x USB 3.0, адаптер карт памяти SD, замок Kensington Lock
Сзади: нет портов
Сзади: нет портов
Слева: разъём питания, порт Gigabit RJ-45, mDP, HDMI, USB 3.0
Слева: разъём питания, порт Gigabit RJ-45, mDP, HDMI, USB 3.0

Адаптер карт памяти SD

Встроенный адаптер карт памяти показал скорость передачи примерно 80 МБ/с в реальных тестах с эталонной картой Toshiba Exceria Pro UHS-II SD. Результат выглядит неплохо в сравнении с более 100 МБ/с у флагманских ноутбуков вроде XPS 15 9550 или MSI GT. Копирование 1 ГБ фотографий на рабочий стол заняло примерно 13 секунд.

Сам адаптер расположен не очень глубоко в корпусе - полностью вставленная карта SD будет выступать более чем наполовину, так что нужно будет соблюдать осторожность, чтобы случайно не погнуть или сломать её.

SDCardreader Transfer Speed
average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
Dell XPS 15-9550 i7
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
121 MB/s ∼100% +54%
Asus Strix GL502VM-DS74
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
80.3 MB/s ∼66% +2%
Asus FX502VM-AS73
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
78.8 MB/s ∼65%
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
Dell XPS 15-9550 i7
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
211 MB/s ∼100% +143%
Asus Strix GL502VM-DS74
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
89.5 MB/s ∼42% +3%
Asus FX502VM-AS73
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
86.9 MB/s ∼41%

Коммуникации

В FX502VM установлен тот же беспроводной адаптер Intel 8260 WLAN + Bluetooth, как и в GL502VM. Наши сетевые тесты показали лучший результат, чем у конфигурации GL, возможно, из-за фоновой активности и других программ, которые могли влиять на результаты тестов. Скорость передачи была стабильной, и в реальной жизни не стоит ожидать каких-либо проблем.

Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Alienware 15 R3
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
681 Мбит ∼100% +26%
Asus FX502VM-AS73
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
541 Мбит ∼79%
Asus Strix GL502VM-DS74
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
331 Мбит ∼49% -39%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
Alienware 15 R3
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
560 Мбит ∼100% +9%
Asus FX502VM-AS73
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
513 Мбит ∼92%
Asus Strix GL502VM-DS74
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
468 Мбит ∼84% -9%

Обслуживание

Заднюю крышку очень просто снять - для этого нужна отвёртка и острый ключ. Неудивительно, что внутренности выглядят аналогично модели GL502VM. Пользователь сможет легко заменить твердотельный диск M.2, 2.5-дюймовый жёсткий диск, беспроводной адаптер M.2 2232, а также единственный модуль памяти 1x DDR4 SODIMM. Доступ к батарейке BIOS немного затруднён, для этого понадобится разобрать больше компонентов.


Asus FX502VM
Asus FX502VM
Asus GL502VM
Asus GL502VM

3 | Устройства ввода

Клавиатура

Островная клавиатура с подсветкой - стандартный компонент ноутбуков Asus серии ROG. Ход клавиш примерно 1.6 мм, они нажимаются тихо, но с довольно ощутимой отдачей. В сравнении с недавно протестированным XPS 15 9560, клавиши на клавиатуре Asus меньше шумят и не так сильно болтаются. Отдача клавиш не настолько хороша, как в MSI GT или упомянутой модели Dell, но вполне достаточна.

Трёхуровневая красная подсветка является стандартной. Нам продолжает не нравится расположение кнопки питания - она расположена в опасной близости от часто используемых клавиш "PgDn" и "-". Дополнительные клавиши (для макро и других функций) не помешали бы - ведь они есть в сериях G75x и MSI GT/GE.

Тачпад

Кликпад достаточного размера (~10.5 x 7.5 см) работает как положено, хорошо реагирует даже по краям и в углах. Хотя скольжение хорошее, матовая поверхность быстро собирает грязь.

Основной минус этого кликпада - он слишком легко нажимается в нижней части, и труднее в верхней. Стоит чуть прикоснуться к его поверхности (для перемещения мыши), как она немного просядет. Эта особенность негативно влияет на в целом хорошие встроенные клавиши мыши.

Клавиатура с подсветкой, и довольно тихими клавишами
Клавиатура с подсветкой, и довольно тихими клавишами
Кликпад немного дребезжит при нажатии
Кликпад немного дребезжит при нажатии

4 | Дисплей

Самым существенным отличием между FX502VM и более дорогой моделью GL502VM является экран. В то время как GL502VM поставляется с двумя вариантами FHD IPS-экранов с покрытием 72% либо 94% пространства NTSC, в модели FX502VM - единственный дешёвый экраном с покрытием 45% пространства NTSC. Именно такой TN-дисплей начального уровня установлен в нашем ноутбуке, и особенно расстраивает видеть его в продукте, предназначенном для игр. Контраст очень низкий (300:1), яркость подсветки посредственная, а цветовая гамма разочаровывающе узкая. Такая же матрица (BOE NT156FHM-N41) установлена в ноутбуках Dell Vostro 15 5568 и Acer TravelMate P449-M, которые тоже разочаровывают своими экранами.

В реальной жизни, этот матовый экран с плохой контрастностью и узким цветовым пространством выглядит слишком серым, а цвета - блёклыми. Текст и изображения в принципе чёткие, с небольшой зернистостью. Засветка более-менее равномерная, но заметны большие флуктуации серого, что обычно для дешёвых TN-матриц.

Засветка типична для дешёвых TN-матриц
Засветка типична для дешёвых TN-матриц
Массив пикселей (141 точек на дюйм)
Массив пикселей (141 точек на дюйм)
206.8
cd/m²		206.5
cd/m²		203.4
cd/m²
200.3
cd/m²		209.5
cd/m²		207.6
cd/m²
196.2
cd/m²		214.2
cd/m²		200.5
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro Basic 2
Максимум: 214.2 cd/m² В среднем: 205 cd/m² Minimum: 22.01 cd/m²
Равномерность подсветки: 92 %
От батареи: 209.5 cd/m²
Контрастность: 304:1 (Уровень чёрного: 0.69 cd/m²)
ΔE Color 4.7 | - Ø
ΔE Greyscale 1.8 | - Ø
56.6% sRGB (Argyll) 36.2% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.23
Asus FX502VM-AS73
TN LED, 15.6, 1920x1080		Alienware 15 R3
HPJGK_B156HTN (AUO51ED), TN, 15.6, 1920x1080		MSI GT62VR 7RE-223
LG Philips LP156WF6 (LGD046F), IPS, 15.6, 1920x1080		Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Sharp SHP1453 LQ156M1, LED IGZO IPS InfinityEdge, 15.6, 1920x1080		Gigabyte P55W v7
LG Philips LP156WF6 (LGD046F), IPS, 15.6, 1920x1080		Asus Strix GL502VM-DS74
IPS, 15.6, 1920x1080
Response Times
29%
-21%
-112%
-21%
-47%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
28.4
25
12%
37
-30%
54
-90%
37
-30%
42
-48%
Response Time Black / White *
22.4
12
46%
25
-12%
52.4
-134%
25
-12%
32.8
-46%
PWM Frequency
Параметры экрана
-21%
39%
51%
38%
44%
Brightness
205
382
86%
311
52%
392
91%
289
41%
301
47%
Brightness Distribution
92
93
1%
85
-8%
89
-3%
87
-5%
88
-4%
Уровень чёрного *
0.69
0.39
43%
0.3
57%
0.26
62%
0.29
58%
0.33
52%
Контрастность
304
990
226%
1033
240%
1538
406%
990
226%
933
207%
Colorchecker DeltaE *
4.7
10.2
-117%
4.82
-3%
4.9
-4%
4.92
-5%
4.5
4%
DeltaE для серого *
1.8
11.28
-527%
3.94
-119%
7.2
-300%
3.66
-103%
2.9
-61%
Гамма
2.23 108%
2.23 108%
2.45 98%
2.11 114%
2.32 103%
2.22 108%
CCT
6975 93%
11383 57%
6877 95%
6911 94%
6482 100%
1136 572%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
36.2
59
63%
54
49%
64.2
77%
54
49%
55.4
53%
Color Space (Percent of sRGB)
56.6
90
59%
83
47%
98.9
75%
82
45%
84.8
50%
Среднее значение
4% / -11%
9% / 27%
-31% / 18%
9% / 26%
-2% / 25%

* ... меньше = лучше

Покрытие цветового пространства очень плохое: 57% sRGB или 36% AdobeRGB. Дешёвые TN-матрицы обычно отображают около 60% диапазона sRGB по сравнению с минимум 80% в случае IPS-матриц, так что в FX502VM по всем признакам установлен бюджетный экран. Ниже видно, насколько уже отображаемое цветовое пространство у FX502VM в сравнении с GL502VM. Хотя это напрямую не влияет на производительность, при большем отображаемом пространстве цветов играть приятнее.

vs. AdobeRGB
vs. AdobeRGB
vs. sRGB
vs. sRGB
vs. Asus GL502VM
vs. Asus GL502VM

Дальнейшие измерения с помощью спектрофотомера X-Rite показали неплохой баланс оттенков серого и цветов даже при заводских установках, так что калибровка существенно не улучшила бы ситуацию. Пожалуй, это единственный положительный момент этой матрицы, если сравнивать её с IPS-экранами в других ноутбуках. Неточность отображения цветов растёт с повышением уровня насыщенности из-за неидеального покрытия sRGB.

Оттенки серого до калибровки
Оттенки серого до калибровки
Насыщенность цветов до калибровки
Насыщенность цветов до калибровки
ColorChecker до калибровки
ColorChecker до калибровки
Оттенки серого после калибровки
Оттенки серого после калибровки
Насыщенность цветов после калибровки
Насыщенность цветов после калибровки
ColorChecker после калибровки
ColorChecker после калибровки

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
22.4 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 6 ms стадия 1
↘ 16.4 ms стадия 2
Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 19% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
28.4 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 11.2 ms стадия 1
↘ 17.2 ms стадия 2
Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 11% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.4 миллисек.)

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Ура! ШИМ не обнаружено

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 655 Гц (мин. 43 Гц, макс. 28740 Гц).

Как углы обзора, так и видимость на открытом воздухе - очень плохие. Максимальная яркость подсветки далека от минимально достаточной, чтобы можно было бы комфортно работать на открытом воздухе (в тени). Плохие углы обзора ещё больше портят изображение, если не смотреть на экран прямо.

На открытом воздухе, под солнечными лучами
На открытом воздухе, под солнечными лучами
Плохие углы обзора
Плохие углы обзора

5 | Производительность

Доступны такие же варианты основного процессора, как и в случае модели GL502VM, то есть Core i5-7300HQ или i7-7700HQ, с объёмом оперативной памяти DDR4 до 24 ГБ. Оба варианта четырёхъядерных процессоров с нормой тепловыделения 45 Вт вполне достаточно для популярных игр, и они хорошо дополняют видеоадаптер, который (на данный момент) в этой модели единственный - GTX 1060. Однако, возможно, в будущем появятся также конфигурации FX с видеоадаптерами GTX 1050 Ti или GTX 1050.

Надо отметить, что в GTX 1060 из FX502VM установлено вдвое меньше видеопамяти GDDR5, чем в GTX 1060 из GX502VM (3 ГБ, а не 6 ГБ). К счастью, результаты графических тестов показывают, что при игре в режиме 1080p это в целом не оказывает влияния на плавность игрового процесса (количество кадров в секунду).

Процессор

Производительность процессора Kaby Lake i7-7700HQ ненамного превышает таковую у Skylake i7-6700HQ или даже Broadwell i7-5700HQ. Тесты CineBench показывают, что Kaby Lake даёт менее 10% прироста производительности по сравнению со Skylake и Broadwell - как в однопоточных, так и в многопоточных задачах. Можно ожидать заметного роста производительности (от 15% до 30%) при использовании мобильного i7-7820HK или настольного i7-6700K. В случае i5-7300HQ и i7-7700HQ, последний будет на 40% быстрее в многопоточных задачах.

CineBench R10 32-bit
CineBench R10 32-bit
CineBench R11.5 64-bit
CineBench R11.5 64-bit
CineBench R15
CineBench R15
Cinebench R15 | Cinebench R11.5 | Cinebench R10 | wPrime 2.0x | Super Pi Mod 1.5 XS 32M
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
184 Points ∼95% +31%
Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
160 Points ∼83% +14%
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ (Win 10)
154 Points ∼80% +10%
Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ
146 Points ∼76% +4%
MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
144 Points ∼75% +3%
MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
140 Points ∼73% 0%
Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
140 Points ∼73%
Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
131 Points ∼68% -6%
CPU Multi 64Bit
Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
899 Points ∼54% +24%
Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
874 Points ∼53% +21%
Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
725 Points ∼44%
MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
719 Points ∼43% -1%
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ (Win 10)
704 Points ∼42% -3%
MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
676 Points ∼41% -7%
Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
566 Points ∼34% -22%
Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ
508 Points ∼31% -30%
Cinebench R11.5
CPU Single 64Bit
Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
2.08 Points ∼26% +25%
Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
1.72 Points ∼21% +3%
MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
1.68 Points ∼21% +1%
Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
1.67 Points ∼21%
MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
1.55 Points ∼19% -7%
Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
1.49 Points ∼18% -11%
CPU Multi 64Bit
Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
9.91 Points ∼56% +24%
Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
8.55 Points ∼48% +7%
Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
7.99 Points ∼45%
MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
7.96 Points ∼45% 0%
MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
7.39 Points ∼42% -8%
Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
6.02 Points ∼34% -25%
Cinebench R10
Rendering Single 32Bit
Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
6434 Points ∼88% +14%
Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
5660 Points ∼77%
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ
5580 Points ∼76% -1%
MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
5567 Points ∼76% -2%
MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
4720 Points ∼64% -17%
Rendering Multiple CPUs 32Bit
Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
23815 Points ∼68% +11%
MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
21681 Points ∼62% +1%
Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
21376 Points ∼61%
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ
21079 Points ∼61% -1%
MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
19720 Points ∼57% -8%
wPrime 2.0x - 1024m
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ
241 s * ∼3% -12%
Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
214.337 s * ∼3%
MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
206.294 s * ∼2% +4%
Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
205.867 s * ∼2% +4%
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ
581 Seconds * ∼3% -5%
MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
573.691 Seconds * ∼3% -4%
Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
552.594 Seconds * ∼2%
Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
484.635 Seconds * ∼2% +12%

* ... меньше = лучше

Cinebench R10 Shading 32Bit
10685
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
21376
Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
5660
Cinebench R11.5 OpenGL 64Bit
66.83 fps
Cinebench R11.5 CPU Multi 64Bit
7.99 Points
Cinebench R11.5 CPU Single 64Bit
1.67 Points
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
99.6 %
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
114.87 fps
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
725 Points
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
140 Points
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Общая производительность системы

Результаты PCMark 8 такие же, как и у соперников, за исключением неожиданно низкого результата в тесте офисных задач - 2722 - даже после повторного тестирования. Это может быть вызвано более низкими, чем ожидалось, скоростями записи на системный твердотельный диск (см. следующий раздел обзора). Как бы там ни было, мы не заметили никаких задержек, поскольку интерфейс и система в целом работали быстро, и отзывались почти мгновенно.  Во время работы над обзором, мы также не заметили никаких программных или аппаратных проблем.

PCMark 8 Home Accelerated
PCMark 8 Home Accelerated
PCMark 8 Creative Accelerated
PCMark 8 Creative Accelerated
PCMark 8 Work Accelerated
PCMark 8 Work Accelerated
PCMark 8
Work Score Accelerated v2
Asus Strix GL502VM-DS74
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
5447 Points ∼84% +100%
MSI GT62VR 7RE-223
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD PM871a MZNLN256HMHQ
5406 Points ∼83% +99%
Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256
5317 Points ∼82% +95%
Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
5299 Points ∼81% +95%
Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
4884 Points ∼75% +79%
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
2722 Points ∼42%
Creative Score Accelerated v2
MSI GT62VR 7RE-223
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD PM871a MZNLN256HMHQ
7738 Points ∼83% +7%
Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
7678 Points ∼82% +6%
Asus Strix GL502VM-DS74
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
7332 Points ∼79% +2%
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
7220 Points ∼78%
Home Score Accelerated v2
MSI GT62VR 7RE-223
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD PM871a MZNLN256HMHQ
5011 Points ∼84% +5%
Asus Strix GL502VM-DS74
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
4967 Points ∼83% +4%
Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
4966 Points ∼83% +4%
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
4765 Points ∼80%
Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256
4013 Points ∼67% -16%
Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
3659 Points ∼61% -23%
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
4765 баллов
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
7220 баллов
PCMark 8 Work Score Accelerated v2
2722 баллов
?

Хранение данных

В данном ноутбуке поддерживаются диски M.2 2280, а также 2.5-дюймовые SATA III (в соответствующий отсек можно установить как 7 мм, так и 8.5 мм диски). В нашей конфигурации системным диском был твердотельный диск SK Hynix M.2 SATA III на 128 ГБ, а вторым - обычный жёсткий диск Toshiba MQ01ABD100 на 1 ТБ. 

Твердотельный диск показал отличные результаты при последовательном чтении данных: 500 МБ/с это вполне соответствует большинству твердотельных дисков SATA III. Но в тестах записи, 138 МБ/с является очень низким результатом, это почти вдвое ниже, чем у твердотельного диска Lite-On SATA III из Gigabyte P55W v7. Что касается жёсткого диска Toshiba, его средняя пропускная способность по результатам HD Tune составила 89 МБ/с, что нормально для диска с 5400 об/с.

CrystalDiskMark (основной твердотельный диск)
CrystalDiskMark (основной твердотельный диск)
AS SSD
AS SSD
CrystalDiskMark (второй жёсткий диск)
CrystalDiskMark (второй жёсткий диск)
HD Tune (жёсткий диск)
HD Tune (жёсткий диск)
PCMark 8 хранение данных
PCMark 8 хранение данных
 
Asus FX502VM-AS73
SK Hynix HFS256G39TND-N210A		Alienware 15 R3
Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache		Gigabyte P55W v7
Liteonit CV3-8D256		Asus Strix GL502VM-DS74
Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
CrystalDiskMark 3.0
146%
-75%
31%
351%
Write 4k QD32
99.74
429.8
331%
1.057
-99%
240.1
141%
542.1
444%
Read 4k QD32
369.9
541.7
46%
69.75
-81%
358.5
-3%
651.6
76%
Write 4k
70.91
122.9
73%
1.021
-99%
54.98
-22%
152.4
115%
Read 4k
29.36
37.8
29%
10.84
-63%
25.4
-13%
56.81
93%
Write 512
137.8
428.1
211%
42.51
-69%
254.8
85%
1115
709%
Read 512
343.5
833.2
143%
101.7
-70%
252.5
-26%
862.9
151%
Write Seq
138.2
429.2
211%
74.17
-46%
261.9
90%
1477
969%
Read Seq
502.5
1123
123%
123
-76%
466.2
-7%
1747
248%
hddimg
SK Hynix HFS256G39TND-N210A
Sequential Read: 502.5 MB/s
Sequential Write: 138.2 MB/s
512K Read: 343.5 MB/s
512K Write: 137.8 MB/s
4K Read: 29.36 MB/s
4K Write: 70.91 MB/s
4K QD32 Read: 369.9 MB/s
4K QD32 Write: 99.74 MB/s

Производительность видеоадаптера

3DMark 11
3DMark 11
Ice Storm Unlimited
Ice Storm Unlimited
Cloud Gate
Cloud Gate
Fire Strike
Fire Strike
Fire Strike Extreme
Fire Strike Extreme
Fire Strike Ultra
Fire Strike Ultra

В тесте 3DMark видеоадаптер GeForce GTX 1060 из FX502VM оказался на 40...45% быстрее GTX 1050 Ti и почти на 50% быстрее GTX 1050. Что более важно - его общая производительность в целом на уровне GTX 1060 из более дорогого GL502VM, и снижения производительности (троттлинга) не замечено. По результатам тестов Fire Strike, настольный GTX 1060 на 10...15% быстрее мобильного GTX 1060, а мобильный GTX 1070 на 50...55% быстрее мобильного GTX 1060.

3DMark | 3DMark 11
3DMark
3840x2160 Fire Strike Ultra Graphics
Acer Predator 17 X GX-792-76DL
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
5046 Points ∼50% +97%
Gigabyte P57X v7
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
4005 Points ∼40% +56%
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K
2893 Points ∼29% +13%
Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
2565 Points ∼25%
Asus Strix GL502VM-DS74
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
2534 Points ∼25% -1%
Fire Strike Extreme Graphics
Acer Predator 17 X GX-792-76DL
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
10451 Points ∼77% +91%
Gigabyte P57X v7
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
8236 Points ∼61% +51%
Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
5463 Points ∼40%
Asus Strix GL502VM-DS74
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
5369 Points ∼40% -2%
HP Pavilion 17t-ab200
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
2694 Points ∼20% -51%
1920x1080 Fire Strike Graphics
Acer Predator 17 X GX-792-76DL
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
22566 Points ∼58% +94%
Gigabyte P57X v7
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
17170 Points ∼44% +48%
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K
12984 Points ∼33% +12%
Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
11633 Points ∼30%
Asus Strix GL502VM-DS74
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
11186 Points ∼29% -4%
MSI GE72 7RE-046
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
8086 Points ∼21% -30%
HP Pavilion 17t-ab200
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
5961 Points ∼15% -49%
3DMark 11
1280x720 Performance Combined
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K
11160 Points ∼90% +24%
Acer Predator 17 X GX-792-76DL
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
11082 Points ∼90% +24%
Gigabyte P57X v7
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
9116 Points ∼74% +2%
Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
8967 Points ∼73%
Asus Strix GL502VM-DS74
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
8583 Points ∼69% -4%
HP Pavilion 17t-ab200
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
7440 Points ∼60% -17%
MSI GE72 7RE-046
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
7216 Points ∼58% -20%
1280x720 Performance GPU
Acer Predator 17 X GX-792-76DL
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
28595 Points ∼56% +94%
Gigabyte P57X v7
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
23243 Points ∼46% +58%
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K
17401 Points ∼34% +18%
Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
14732 Points ∼29%
Asus Strix GL502VM-DS74
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
14347 Points ∼28% -3%
MSI GE72 7RE-046
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
10186 Points ∼20% -31%
HP Pavilion 17t-ab200
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
7649 Points ∼15% -48%
3DMark 11 Performance
12736 баллов
3DMark Ice Storm Standard Score
125692 баллов
3DMark Cloud Gate Standard Score
25979 баллов
3DMark Fire Strike Score
9845 баллов
3DMark Fire Strike Extreme Score
5189 баллов
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Производительность в играх

Производительность в реальных играх в разрешении 1080p была на уровне 60 кадров в секунду, при средних или высоких настройках. В таких играх, как Rise of the Tomb Raider, частота кадров часто была меньше 60 к/с, а в более требовательных - вроде Mafia 3 - потребуется ограничить настройки ещё больше. Производительность во всех играх была выше, чем на более старом GTX 980M из GL502VY, но настольный GTX 1060 Founder's Edition немного опережает наш мобильный GTX 1060.

BioShock Infinite | Metro: Last Light | Sleeping Dogs | Thief | Fallout 4 | Rise of the Tomb Raider | Ashes of the Singularity | Doom | Overwatch | Mafia 3
BioShock Infinite - 1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF)
Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
164.7 fps ∼100% +60%
Gigabyte P57X v7
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, Transcend MTS800 256GB M.2 (TS256GMTS800)
130 fps ∼79% +26%
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
103.1 fps ∼63%
Asus Strix GL502VY-DS71
GeForce GTX 980M, 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
86.4 fps ∼52% -16%
MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
66.2 fps ∼40% -36%
Metro: Last Light - 1920x1080 Very High (DX11) AF:16x
Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
130 fps ∼100% +64%
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
79.3 fps ∼61%
Sleeping Dogs - 1920x1080 Extreme Preset AA:Extreme
Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
140.6 fps ∼100% +81%
Gigabyte P57X v7
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, Transcend MTS800 256GB M.2 (TS256GMTS800)
116.3 fps ∼83% +50%
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
77.5 fps ∼55%
Asus Strix GL502VY-DS71
GeForce GTX 980M, 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
57.5 fps ∼41% -26%
Thief - 1920x1080 Very High Preset AA:FXAA & High SS AF:8x
Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
125 fps ∼100% +62%
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
77.3 fps ∼62%
Asus Strix GL502VY-DS71
GeForce GTX 980M, 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
58.6 fps ∼47% -24%
MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
43.6 fps ∼35% -44%
Fallout 4 - 1920x1080 Ultra Preset AA:T AF:16x
Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
124 fps ∼100% +68%
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K
77.1 fps ∼62% +5%
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
73.7 fps ∼59%
Asus Strix GL502VY-DS71
GeForce GTX 980M, 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
57.9 fps ∼47% -21%
MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
46.2 fps ∼37% -37%
Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 Very High Preset AA:FX AF:16x
Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
118 fps ∼100% +92%
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K (DX11)
66.9 fps ∼57% +9%
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K (DX12)
66.5 fps ∼56% +8%
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
61.3 fps ∼52%
Asus Strix GL502VY-DS71
GeForce GTX 980M, 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
55 fps ∼47% -10%
MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
39.7 fps ∼34% -35%
MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
33.7 fps ∼29% -45%
Ashes of the Singularity - 1920x1080 high
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
54.8 fps ∼100%
MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
29.1 fps ∼53% -47%
Doom - 1920x1080 Ultra Preset AA:SM
Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
153 fps ∼100% +61%
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K
99.7 fps ∼65% +5%
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
95.1 fps ∼62%
MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
63.8 fps ∼42% -33%
Asus Strix GL502VY-DS71
GeForce GTX 980M, 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
56 fps ∼37% -41%
Overwatch - 1920x1080 Epic (Render Scale 100 %) AA:SM AF:16x
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K
116 fps ∼100% +8%
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
107.3 fps ∼93%
Asus Strix GL502VY-DS71
GeForce GTX 980M, 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
87.3 fps ∼75% -19%
MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
72.6 fps ∼63% -32%
Mafia 3 - 1920x1080 High Preset
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
46.7 fps ∼100%
MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
28.7 fps ∼61% -39%
мин. сред. выс. макс.
Sleeping Dogs (2012) 77.5fps
BioShock Infinite (2013) 103.1fps
Metro: Last Light (2013) 79.3fps
Thief (2014) 77.3fps
Metal Gear Solid V (2015) 60fps
Fallout 4 (2015) 73.7fps
Rise of the Tomb Raider (2016) 61.3fps
Ashes of the Singularity (2016) 54.8fps
Doom (2016) 95.1fps
Overwatch (2016) 107.3fps
Mafia 3 (2016) 46.7fps

Нагрузочный тест

Мы подвергаем ноутбуки экстремальным нагрузкам с помощью синтетических тестов, чтобы определить возможное принудительное ограничение производительности, или нестабильную работу. Результаты практически такие же, как в случае GL502VM: относительно стабильный режим Turbo Boost, и нет проседания частоты даже в тесте Prime95. Так и должен работать нормальный ноутбук, особенно предназначенный для игр. При экстремальной нагрузке температура процессора и видеопроцессора поднимется до 90 C и 80 C, соответственно, в то время как в реальных играх она будет держаться в районе 70 C.

Работа от аккумулятора не особо повлияет на производительность основного процессора, но вот видеопроцессор будет работать медленней. В автономном режиме, тест 3DMark 11 показал значения 9237 (физика) и 7306 (графика), тогда как при работе от сети они составляли 9116 и 14732. Мы выполняли тесты в режиме высокой производительности, и с отключенной Nvidia BatteryBoost.

Prime95
Prime95
FurMark
FurMark
Prime95+FurMark
Prime95+FurMark
Unigine Valley
Unigine Valley
Частота процессора (ГГц) Частота видеопроцессора (МГц) Средняя температура процессора (°C) Средняя температура видеопроцессора (°C)
Prime95 3.3 -- 76 57
FurMark -- 1266 81 71
Prime95 + FurMark 3.1 1266 87 78
Unigine Valley 3.5+ 1620 74 73

6 | Нагрев и шум

Шум

Система охлаждения состоит из двух тонких вентиляторов и двух симметричных тепловых трубок между ними. Вентиляторы работают всегда - независимо от того, есть нагрузка или нет, так что мы всегда слышали ровное гудение на уровне 31 дБ (даже в режиме простоя). Запуск игр увеличит шум вентиляторов до гораздо более заметных 46 дБ. Это настолько громко, что вполне может отвлекать от процесса игры в тихие игры вроде MGS V. Обороты вентиляторов постоянные, так что во время игр пульсирующий шум раздражать не будет. Более мощный Alienware 15 R3 в аналогичных играх шумит сильнее, а новый XPS 15 9560 - ещё больше, и это при его более слабом видеопроцессоре GTX 1050. Экстремальная нагрузка с помощью Prime95 и FurMark приведёт к повышению уровня шума до 50 дБ, аналогично большинству игровых ноутбуков в аналогичной ситуации.

Уровень шума

Ожидание
30.6 / 30.6 / 31 дб
Нагрузка
46.2 / 52.3 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   BK Precision 732A (15 см от источника шума)   фоновый шум: 28.7 dB(A)
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A		Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ		Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache		Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256		Asus Strix GL502VM-DS74
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
Уровень шума
-9%
-2%
-2%
-3%
Мин. в простое *
30.6
31
-1%
31.6
-3%
33
-8%
32
-5%
В простое, сред. *
30.6
32
-5%
31.6
-3%
34
-11%
32
-5%
В простое, макс. *
31
42
-35%
33.4
-8%
35
-13%
32
-3%
Нагрузка, сред. *
46.2
49
-6%
47.8
-3%
39
16%
48.3
-5%
Нагрузка, макс. *
52.3
50
4%
47.8
9%
50
4%
51.2
2%

* ... меньше = лучше

Нагрев

Поверхность корпуса в режиме простоя относительно прохладная: области в задней части ноутбука нагреваются до скромных 30 C. Под экстремальной нагрузкой они нагреваются гораздо сильнее, до 50 C, но они расположены довольно далеко от области для рук. Клавиши WASD всегда остаются холодными - независимо от нагрузки. В сравнении с MSI GT62VR, наш Asus в целом был более прохладным, несмотря на то, что области нагрева нагревались сильнее.

Максимальная нагрузка (верх)
Максимальная нагрузка (верх)
Максимальная нагрузка (низ)
Максимальная нагрузка (низ)
Макс.
 39.8 °C53.2 °C38.8 °C 
 27.2 °C43.6 °C25.4 °C 
 21.6 °C22 °C22.2 °C 
Максимум: 53.2 °C
В среднем: 32.6 °C
50.2 °C56.8 °C47 °C
25.8 °C40.4 °C23.4 °C
23.4 °C23 °C23 °C
Максимум: 56.8 °C
В среднем: 34.8 °C
Блок питания (макс)  44 °C | Темп. воздуха 20 °C | Fluke 62 Mini IR Thermometer

7 | Акустическая система

Замеры микрофоном при заводских настройках показали плохое воспроизведение баса на уровне 200 Гц и ниже, что типично для большинства ноутбуков. Верха задраны, а звуковой диапазон ощущается неполным. Максимальной громкости достаточно, чтобы заполнить звуком небольшую комнату, хотя максимальная громкость меньше, чем у некоторых мультимедиа ноутбуков, вроде HP Spectre x360 15. На максимальной громкости нет искажений, а реверберация корпуса незначительная. Как обычно, очень рекомендуются проводные наушники.

Asus ROG FX502VM
Asus ROG FX502VM
Asus ROG GL553
Asus ROG GL553
HP Spectre x360 15 2017
HP Spectre x360 15 2017
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2036.734.92535.632.13132.835.64030.632.55033.632.86331.931.28030.430.61003130.512531.730.716028.230.520027.236.825026.148.631525.35140025.35250025.149.363024.454.180025.360.1100024.357.2125023.953160024.154.7200023.352.1250023.154.9315023.155.740002357.250002358.8630023.158.6800023.251.41000023.243.31250023.142.31600023.238.3SPL35.967.8N2.623median 24.1Asus FX502VM-AS73median 52Delta1.86.735.335.132.931.831.83236.535.132.428.93328.936.328.848.32761.52752.924.860.92462.822.763.32269.521.267.82174.82075.919.472.718.97117.770.117.86917.671.817.668.117.671.417.673.717.670.417.571.617.671.617.669.617.459.717.583.630.662.51.5median 69.6Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHzmedian 17.84.62.4hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Asus FX502VM-AS73

(-) | невысокий уровень макс. громкости (67.7 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 14% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.9% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (25.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 90% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 6% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 29%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 68% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 24% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz

(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Frequency Comparison (Checkbox selectable!)
Graph 1: Pink Noise 100% Vol.; Graph 2: Audio off

8 | Энергопотребление и автономная работа

Энергоэффективность

Наш Asus потребляет около 15 Вт в режиме ожидания, и более 100 Вт при работе теста 3DMark. Это очень похоже на показатели GL502VM, но существенно больше как XPS 15 9560, так и Gigabyte P55W v7. Удивительно высокое энергопотребление ноутбука Xotic PC GL502VM в режиме простоя, скорее всего, приводит к его существенно меньшему времени автономной работы, чем у нашего FX502VM.

Запуск Prime95 и FurMark одновременно потребует около 149 Вт от маленького блока питания на 180 Вт.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.46 / 0.74 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 14.9 / 15.1 / 15.2 Вт
Нагрузка midlight 105.8 / 148.8 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Asus FX502VM-AS73Alienware 15 R3Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)Gigabyte P55W v7Asus Strix GL502VM-DS74
Энергопотребление
-36%
33%
15%
-102%
В простое, мин. *
14.9
19
-28%
6.6
56%
8
46%
38.3
-157%
В простое, сред. *
15.1
23
-52%
9
40%
13
14%
40.5
-168%
В простое, макс. *
15.2
29
-91%
10.7
30%
18
-18%
42.2
-178%
Нагрузка, сред. *
105.8
85
20%
77.5
27%
76
28%
110.4
-4%
Нагрузка, макс. *
148.8
192
-29%
130
13%
143
4%
155.7
-5%

* ... меньше = лучше

Работа от аккумулятора

Встроенный аккумулятор номиналом 64 Вт обеспечивает достойное время автономной работы, на уровне нового Alienware 15 R3. Отсутствие Optimus вполне очевидно, поскольку Gigabyte P55W v7 с таким же процессором, видеоадаптером и аккумулятором, в таком же тесте WLAN работает на час дольше нашего FX502VM. Пользователи данного ноутбука могут рассчитывать на 4 часа 30 минут работы в интернете. Стоит отметить, что конфигурация Xotic PC GL502VM из этого обзора показывает очень маленькое время автономной работы скорее всего из-за адаптации и настройки программ этого ноутбука реселлером для максимальной производительности.

Полная зарядка с нуля комплектным блоком питания займёт от 2 до 2,5 часов.

Автономная работа
Без нагрузки
6час. 03мин.
Интернет через WiFi v1.3
4час. 37мин.
Макс. расход энергии
1час. 04мин.
Asus FX502VM-AS73
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop),  Вт⋅ч		Alienware 15 R3
7700HQ, GeForce GTX 1070 (Laptop), 99 Вт⋅ч		Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
7300HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 56 Вт⋅ч		Gigabyte P55W v7
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 63 Вт⋅ч		Asus Strix GL502VM-DS74
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 64 Вт⋅ч
Время работы
20%
36%
65%
-50%
В простое
363
382
5%
565
56%
789
117%
104
-71%
Нагрузка и 100% яркости
64
102
59%
84
31%
98
53%
57
-11%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
277
264
-5%
334
21%
346
25%
88
-68%

За

+ простой доступ к внутренностям: 2 отсека для дисков, 1x модуль памяти SODIMM
+ для игрового ноутбука, относительно тонкий и маленький
+ хорошая производительность, нет существенного ограничения производительности (throttling)
+ тихая клавиатура

Против

- очень плохой TN-экран; нет поддержки 120 Гц/5 мс
- относительно шумные вентиляторы, и они всегда работают
- 3 ГБ GTX 1060 вместо 6 ГБ GTX 1060
- кликпад мог бы быть пожёстче
- крышке стоило бы лучше держать своё положение
- нет портов USB Type-C

Вердикт

В обзоре: Asus ROG FX502VM. Предоставлено CUKUSA.com
В обзоре: Asus ROG FX502VM. Предоставлено CUKUSA.com

Модель FX502VM продаётся на пару сотен долларов дешевле GL502VM несмотря на то, что у них одинаковый процессор и видеоадаптер. Покупателям FX502VM придётся пожертвовать портом USB Type-C и согласиться на половинный объём видеопамяти видеоадаптера GTX 1060. При этом он останется хорошо сбалансированным игровым ноутбуком, т.к. эти ухудшения почти не влияют на плавность игр в разрешении 1080p. Остаются в силе плюсы и минусы более дорогой конфигурации GL502VM, включая относительно высокий уровень шума, гибкую крышку, и отсутствие Thunderbolt 3. GL502VM сам по себе уже вполне хороший игровой ноутбук, и модель FX502VM является небольшим шагом назад с целью сделать цену более доступной. У этих ноутбуков корпус тоньше, чем в серии MSI GE/GL, и (возможно) более привлекательный, чем HP Omen, при этом цена более доступная, чем у Gigabyte.

Хотя мы можем уверенно рекомендовать ноутбук из данного обзора геймерам с ограниченным бюджетом - покупателям следовало бы воздержаться от покупки конфигураций с такими плохими TN-экранами. В категории игровых ноутбуков для таких экранов просто нет оправданий - яркость, цвета и контраст ужасны даже по меркам бюджетных ноутбуков, не говоря уже о игровой системе стоимостью 1000 долларов. 

Asus FX502VM-AS73 - 04/03/2017 v6
Allen Ngo

Внешний вид
82 / 98 → 83%
Клавиатура
84%
Сенсорная панель
78%
Интерфейсы
58 / 81 → 71%
Портативность
59 / 66 → 88%
Автономность
79%
Дисплей
74%
Игры и 3D
92%
Процессор
87%
Охлаждение
87 / 95 → 92%
Бесшумность
76 / 90 → 84%
Аудиосистема
70%
Камера
55 / 85 → 65%
Средний балл
76%
82%
Gaming - Итоговый рейтинг

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> Главная > Каталог обзоров > Обзор ноутбука Asus FX502VM
Allen Ngo, 2017-03- 5 (Update: 2017-03- 6)

 