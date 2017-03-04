Обзор ноутбука Asus FX502VM
Игры без особых претензий. FX502VM - облегчённый вариант GL502VM, при этом без особых жертв в плане производительности. Тем не менее, стоит воздержаться от покупки этой конфигурации из-за ужаснейшего экрана с очень плохим контрастом.
Эту статью можно также прочитать на английском языке.
По аналогии с серией MSI GE, которая является удешевлённой версией более дорогой серии GT (практически без изменений в корпусе), ноутбук FX502VM является облегчённой версией модели GL502VM. У него практически идентичный корпус, за исключением незначительных изменений вроде цвета и портов, поэтому на нём в этом обзоре мы подробно останавливаться не будем (про корпус можно подробней почитать в обзоре GL502VM).
При рассмотрении облегчённых конфигураций обычно возникает вопрос: а изменили ли что-либо внутри FX502VM, чтобы уменьшить цену до уровня 1000 долларов? Да, Asus убрал несколько вещей (о чем стоит знать перед покупкой), но, к счастью, это не оказало большого эффекта на производительность в играх. В этом обзоре мы рассмотрим основные отличия между моделью FX502VM и её более дорогим близнецом-братом GL502VM.
- Asus GL502VM (Kaby Lake)
- Asus GL502VM (Skylake)
- Asus GL502VS
- Asus GL502VY
1 | Дизайн и особенности корпуса
Чёрный цвет корпуса FX502VM заметно отличается от серебряно-оранжевых оттенков более дорогих моделей ROG - например, серий G75x или G701; но качество сборки такое же высокое, как и в GL502VM - включая относительно крепкий основной блок и надёжные рамки. Если надавить на область для рук (или центр клавиатуры), они прогибаются едва заметно, не давая поводов для беспокойства. Попытка деформировать корпус вызовет небольшой скрип и чуть заметное искривление - весьма незначительное. Крышка гнётся немного легче, чем хотелось бы - мы надеемся, что в последующих моделях эта проблема будет устранена.
В корпусе не замечено незапланированных щелей или плохо прилегающих материалов, за исключением внутренней рамки экрана (показано на фото справа). Некоторые части рамки по углам немного выступают, именно это мы уже замечали раньше в некоторых моделях MSI и Clevo. На качество сборки это не оказывает совершенно никакого влияния, но выглядит небольшим несоответствием при в целом безупречном элегантном дизайне.
В плане габаритов и веса GL/FX502VM находится где-то посередине между великанов MSI GT62VR или Alienware 15 R3, и супер тонких собратьев MSI GS63VR, Razer Blade Pro, или даже собственной серии Asus G501. В более тонком ноутбуке MSI установлен тот же процессор и видеоадаптер, как и в нашем Asus, но это компенсируется более шумными вентиляторами, в целом более сильным нагревом, и более высокими ценами. Таким образом - FX502VM является очень хорошим вариантом для тех, кому нужен относительно мобильный игровой ноутбук, но не хочется тратить целое состояние на Razer или Aorus.
2 | Порты и коммуникации
Интерфейсы этой модели аналогичны GL502VM, за исключением убранного порта USB Type-C. Настоящих геймеров это может оттолкнуть, но обычные пользователи, являющиеся целевой аудиторией серии FX, вряд ли будут сильно переживать по поводу его отсутствия. Остальные порты находятся в лёгкой доступности и довольно равномерно распределены по обеим сторонам ноутбука. Сзади нет никаких интерфейсов, скорее всего из-за близости тепловых трубок и вентиляционных отверстий.
Адаптер карт памяти SD
Встроенный адаптер карт памяти показал скорость передачи примерно 80 МБ/с в реальных тестах с эталонной картой Toshiba Exceria Pro UHS-II SD. Результат выглядит неплохо в сравнении с более 100 МБ/с у флагманских ноутбуков вроде XPS 15 9550 или MSI GT. Копирование 1 ГБ фотографий на рабочий стол заняло примерно 13 секунд.
Сам адаптер расположен не очень глубоко в корпусе - полностью вставленная карта SD будет выступать более чем наполовину, так что нужно будет соблюдать осторожность, чтобы случайно не погнуть или сломать её.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell XPS 15-9550 i7
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
121 MB/s ∼100% +54%
|Asus Strix GL502VM-DS74
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
80.3 MB/s ∼66% +2%
|Asus FX502VM-AS73
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
78.8 MB/s ∼65%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 15-9550 i7
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
211 MB/s ∼100% +143%
|Asus Strix GL502VM-DS74
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
89.5 MB/s ∼42% +3%
|Asus FX502VM-AS73
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
86.9 MB/s ∼41%
Коммуникации
В FX502VM установлен тот же беспроводной адаптер Intel 8260 WLAN + Bluetooth, как и в GL502VM. Наши сетевые тесты показали лучший результат, чем у конфигурации GL, возможно, из-за фоновой активности и других программ, которые могли влиять на результаты тестов. Скорость передачи была стабильной, и в реальной жизни не стоит ожидать каких-либо проблем.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Alienware 15 R3
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
|
681 Мбит ∼100% +26%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
541 Мбит ∼79%
|Asus Strix GL502VM-DS74
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
331 Мбит ∼49% -39%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Alienware 15 R3
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
|
560 Мбит ∼100% +9%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
513 Мбит ∼92%
|Asus Strix GL502VM-DS74
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
468 Мбит ∼84% -9%
Обслуживание
Заднюю крышку очень просто снять - для этого нужна отвёртка и острый ключ. Неудивительно, что внутренности выглядят аналогично модели GL502VM. Пользователь сможет легко заменить твердотельный диск M.2, 2.5-дюймовый жёсткий диск, беспроводной адаптер M.2 2232, а также единственный модуль памяти 1x DDR4 SODIMM. Доступ к батарейке BIOS немного затруднён, для этого понадобится разобрать больше компонентов.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Островная клавиатура с подсветкой - стандартный компонент ноутбуков Asus серии ROG. Ход клавиш примерно 1.6 мм, они нажимаются тихо, но с довольно ощутимой отдачей. В сравнении с недавно протестированным XPS 15 9560, клавиши на клавиатуре Asus меньше шумят и не так сильно болтаются. Отдача клавиш не настолько хороша, как в MSI GT или упомянутой модели Dell, но вполне достаточна.
Трёхуровневая красная подсветка является стандартной. Нам продолжает не нравится расположение кнопки питания - она расположена в опасной близости от часто используемых клавиш "PgDn" и "-". Дополнительные клавиши (для макро и других функций) не помешали бы - ведь они есть в сериях G75x и MSI GT/GE.
Тачпад
Кликпад достаточного размера (~10.5 x 7.5 см) работает как положено, хорошо реагирует даже по краям и в углах. Хотя скольжение хорошее, матовая поверхность быстро собирает грязь.
Основной минус этого кликпада - он слишком легко нажимается в нижней части, и труднее в верхней. Стоит чуть прикоснуться к его поверхности (для перемещения мыши), как она немного просядет. Эта особенность негативно влияет на в целом хорошие встроенные клавиши мыши.
4 | Дисплей
Самым существенным отличием между FX502VM и более дорогой моделью GL502VM является экран. В то время как GL502VM поставляется с двумя вариантами FHD IPS-экранов с покрытием 72% либо 94% пространства NTSC, в модели FX502VM - единственный дешёвый экраном с покрытием 45% пространства NTSC. Именно такой TN-дисплей начального уровня установлен в нашем ноутбуке, и особенно расстраивает видеть его в продукте, предназначенном для игр. Контраст очень низкий (300:1), яркость подсветки посредственная, а цветовая гамма разочаровывающе узкая. Такая же матрица (BOE NT156FHM-N41) установлена в ноутбуках Dell Vostro 15 5568 и Acer TravelMate P449-M, которые тоже разочаровывают своими экранами.
В реальной жизни, этот матовый экран с плохой контрастностью и узким цветовым пространством выглядит слишком серым, а цвета - блёклыми. Текст и изображения в принципе чёткие, с небольшой зернистостью. Засветка более-менее равномерная, но заметны большие флуктуации серого, что обычно для дешёвых TN-матриц.
|Asus FX502VM-AS73
TN LED, 15.6, 1920x1080
|Alienware 15 R3
HPJGK_B156HTN (AUO51ED), TN, 15.6, 1920x1080
|MSI GT62VR 7RE-223
LG Philips LP156WF6 (LGD046F), IPS, 15.6, 1920x1080
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Sharp SHP1453 LQ156M1, LED IGZO IPS InfinityEdge, 15.6, 1920x1080
|Gigabyte P55W v7
LG Philips LP156WF6 (LGD046F), IPS, 15.6, 1920x1080
|Asus Strix GL502VM-DS74
IPS, 15.6, 1920x1080
|Response Times
29%
-21%
-112%
-21%
-47%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
28.4
25
12%
37
-30%
54
-90%
37
-30%
42
-48%
|Response Time Black / White *
22.4
12
46%
25
-12%
52.4
-134%
25
-12%
32.8
-46%
|PWM Frequency
|Параметры экрана
-21%
39%
51%
38%
44%
|Brightness
205
382
86%
311
52%
392
91%
289
41%
301
47%
|Brightness Distribution
92
93
1%
85
-8%
89
-3%
87
-5%
88
-4%
|Уровень чёрного *
0.69
0.39
43%
0.3
57%
0.26
62%
0.29
58%
0.33
52%
|Контрастность
304
990
226%
1033
240%
1538
406%
990
226%
933
207%
|Colorchecker DeltaE *
4.7
10.2
-117%
4.82
-3%
4.9
-4%
4.92
-5%
4.5
4%
|DeltaE для серого *
1.8
11.28
-527%
3.94
-119%
7.2
-300%
3.66
-103%
2.9
-61%
|Гамма
2.23 108%
2.23 108%
2.45 98%
2.11 114%
2.32 103%
2.22 108%
|CCT
6975 93%
11383 57%
6877 95%
6911 94%
6482 100%
1136 572%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
36.2
59
63%
54
49%
64.2
77%
54
49%
55.4
53%
|Color Space (Percent of sRGB)
56.6
90
59%
83
47%
98.9
75%
82
45%
84.8
50%
|Среднее значение
4% / -11%
9% / 27%
-31% / 18%
9% / 26%
-2% / 25%
* ... меньше = лучше
Покрытие цветового пространства очень плохое: 57% sRGB или 36% AdobeRGB. Дешёвые TN-матрицы обычно отображают около 60% диапазона sRGB по сравнению с минимум 80% в случае IPS-матриц, так что в FX502VM по всем признакам установлен бюджетный экран. Ниже видно, насколько уже отображаемое цветовое пространство у FX502VM в сравнении с GL502VM. Хотя это напрямую не влияет на производительность, при большем отображаемом пространстве цветов играть приятнее.
Дальнейшие измерения с помощью спектрофотомера X-Rite показали неплохой баланс оттенков серого и цветов даже при заводских установках, так что калибровка существенно не улучшила бы ситуацию. Пожалуй, это единственный положительный момент этой матрицы, если сравнивать её с IPS-экранами в других ноутбуках. Неточность отображения цветов растёт с повышением уровня насыщенности из-за неидеального покрытия sRGB.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|22.4 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 6 ms стадия 1
|↘ 16.4 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 19% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|28.4 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 11.2 ms стадия 1
|↘ 17.2 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 11% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.4 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 655 Гц (мин. 43 Гц, макс. 28740 Гц).
Как углы обзора, так и видимость на открытом воздухе - очень плохие. Максимальная яркость подсветки далека от минимально достаточной, чтобы можно было бы комфортно работать на открытом воздухе (в тени). Плохие углы обзора ещё больше портят изображение, если не смотреть на экран прямо.
5 | Производительность
Доступны такие же варианты основного процессора, как и в случае модели GL502VM, то есть Core i5-7300HQ или i7-7700HQ, с объёмом оперативной памяти DDR4 до 24 ГБ. Оба варианта четырёхъядерных процессоров с нормой тепловыделения 45 Вт вполне достаточно для популярных игр, и они хорошо дополняют видеоадаптер, который (на данный момент) в этой модели единственный - GTX 1060. Однако, возможно, в будущем появятся также конфигурации FX с видеоадаптерами GTX 1050 Ti или GTX 1050.
Надо отметить, что в GTX 1060 из FX502VM установлено вдвое меньше видеопамяти GDDR5, чем в GTX 1060 из GX502VM (3 ГБ, а не 6 ГБ). К счастью, результаты графических тестов показывают, что при игре в режиме 1080p это в целом не оказывает влияния на плавность игрового процесса (количество кадров в секунду).
Процессор
Производительность процессора Kaby Lake i7-7700HQ ненамного превышает таковую у Skylake i7-6700HQ или даже Broadwell i7-5700HQ. Тесты CineBench показывают, что Kaby Lake даёт менее 10% прироста производительности по сравнению со Skylake и Broadwell - как в однопоточных, так и в многопоточных задачах. Можно ожидать заметного роста производительности (от 15% до 30%) при использовании мобильного i7-7820HK или настольного i7-6700K. В случае i5-7300HQ и i7-7700HQ, последний будет на 40% быстрее в многопоточных задачах.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
|
184 Points ∼95% +31%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
160 Points ∼83% +14%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ (Win 10)
|
154 Points ∼80% +10%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ
|
146 Points ∼76% +4%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
144 Points ∼75% +3%
|MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
140 Points ∼73% 0%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
|
140 Points ∼73%
|Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
|
131 Points ∼68% -6%
|CPU Multi 64Bit
|Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
|
899 Points ∼54% +24%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
874 Points ∼53% +21%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
|
725 Points ∼44%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
719 Points ∼43% -1%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ (Win 10)
|
704 Points ∼42% -3%
|MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
676 Points ∼41% -7%
|Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
|
566 Points ∼34% -22%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ
|
508 Points ∼31% -30%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
|
2.08 Points ∼26% +25%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
1.72 Points ∼21% +3%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
1.68 Points ∼21% +1%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
|
1.67 Points ∼21%
|MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
1.55 Points ∼19% -7%
|Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
|
1.49 Points ∼18% -11%
|CPU Multi 64Bit
|Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
|
9.91 Points ∼56% +24%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
8.55 Points ∼48% +7%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
|
7.99 Points ∼45%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
7.96 Points ∼45% 0%
|MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
7.39 Points ∼42% -8%
|Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
|
6.02 Points ∼34% -25%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
6434 Points ∼88% +14%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
|
5660 Points ∼77%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ
|
5580 Points ∼76% -1%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
5567 Points ∼76% -2%
|MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
4720 Points ∼64% -17%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
23815 Points ∼68% +11%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
21681 Points ∼62% +1%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
|
21376 Points ∼61%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ
|
21079 Points ∼61% -1%
|MSI GE72VR-6RF16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
19720 Points ∼57% -8%
|wPrime 2.0x - 1024m
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ
|
241 s * ∼3% -12%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
|
214.337 s * ∼3%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
206.294 s * ∼2% +4%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
205.867 s * ∼2% +4%
|Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.7 GHz, 455)
Intel Core i7-6820HQ
|
581 Seconds * ∼3% -5%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
573.691 Seconds * ∼3% -4%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
|
552.594 Seconds * ∼2%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
484.635 Seconds * ∼2% +12%
* ... меньше = лучше
Общая производительность системы
Результаты PCMark 8 такие же, как и у соперников, за исключением неожиданно низкого результата в тесте офисных задач - 2722 - даже после повторного тестирования. Это может быть вызвано более низкими, чем ожидалось, скоростями записи на системный твердотельный диск (см. следующий раздел обзора). Как бы там ни было, мы не заметили никаких задержек, поскольку интерфейс и система в целом работали быстро, и отзывались почти мгновенно. Во время работы над обзором, мы также не заметили никаких программных или аппаратных проблем.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Asus Strix GL502VM-DS74
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|
5447 Points ∼84% +100%
|MSI GT62VR 7RE-223
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD PM871a MZNLN256HMHQ
|
5406 Points ∼83% +99%
|Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256
|
5317 Points ∼82% +95%
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
5299 Points ∼81% +95%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|
4884 Points ∼75% +79%
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
2722 Points ∼42%
|Creative Score Accelerated v2
|MSI GT62VR 7RE-223
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD PM871a MZNLN256HMHQ
|
7738 Points ∼83% +7%
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
7678 Points ∼82% +6%
|Asus Strix GL502VM-DS74
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|
7332 Points ∼79% +2%
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
7220 Points ∼78%
|Home Score Accelerated v2
|MSI GT62VR 7RE-223
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD PM871a MZNLN256HMHQ
|
5011 Points ∼84% +5%
|Asus Strix GL502VM-DS74
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|
4967 Points ∼83% +4%
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
4966 Points ∼83% +4%
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
4765 Points ∼80%
|Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256
|
4013 Points ∼67% -16%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|
3659 Points ∼61% -23%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|4765 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|7220 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|2722 баллов
Хранение данных
В данном ноутбуке поддерживаются диски M.2 2280, а также 2.5-дюймовые SATA III (в соответствующий отсек можно установить как 7 мм, так и 8.5 мм диски). В нашей конфигурации системным диском был твердотельный диск SK Hynix M.2 SATA III на 128 ГБ, а вторым - обычный жёсткий диск Toshiba MQ01ABD100 на 1 ТБ.
Твердотельный диск показал отличные результаты при последовательном чтении данных: 500 МБ/с это вполне соответствует большинству твердотельных дисков SATA III. Но в тестах записи, 138 МБ/с является очень низким результатом, это почти вдвое ниже, чем у твердотельного диска Lite-On SATA III из Gigabyte P55W v7. Что касается жёсткого диска Toshiba, его средняя пропускная способность по результатам HD Tune составила 89 МБ/с, что нормально для диска с 5400 об/с.
|Asus FX502VM-AS73
SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|Alienware 15 R3
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|Gigabyte P55W v7
Liteonit CV3-8D256
|Asus Strix GL502VM-DS74
Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|CrystalDiskMark 3.0
146%
-75%
31%
351%
|Write 4k QD32
99.74
429.8
331%
1.057
-99%
240.1
141%
542.1
444%
|Read 4k QD32
369.9
541.7
46%
69.75
-81%
358.5
-3%
651.6
76%
|Write 4k
70.91
122.9
73%
1.021
-99%
54.98
-22%
152.4
115%
|Read 4k
29.36
37.8
29%
10.84
-63%
25.4
-13%
56.81
93%
|Write 512
137.8
428.1
211%
42.51
-69%
254.8
85%
1115
709%
|Read 512
343.5
833.2
143%
101.7
-70%
252.5
-26%
862.9
151%
|Write Seq
138.2
429.2
211%
74.17
-46%
261.9
90%
1477
969%
|Read Seq
502.5
1123
123%
123
-76%
466.2
-7%
1747
248%
Производительность видеоадаптера
В тесте 3DMark видеоадаптер GeForce GTX 1060 из FX502VM оказался на 40...45% быстрее GTX 1050 Ti и почти на 50% быстрее GTX 1050. Что более важно - его общая производительность в целом на уровне GTX 1060 из более дорогого GL502VM, и снижения производительности (троттлинга) не замечено. По результатам тестов Fire Strike, настольный GTX 1060 на 10...15% быстрее мобильного GTX 1060, а мобильный GTX 1070 на 50...55% быстрее мобильного GTX 1060.
|3DMark
|3840x2160 Fire Strike Ultra Graphics
|Acer Predator 17 X GX-792-76DL
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
|
5046 Points ∼50% +97%
|Gigabyte P57X v7
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
4005 Points ∼40% +56%
|Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K
|
2893 Points ∼29% +13%
|Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
2565 Points ∼25%
|Asus Strix GL502VM-DS74
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
2534 Points ∼25% -1%
|Fire Strike Extreme Graphics
|Acer Predator 17 X GX-792-76DL
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
|
10451 Points ∼77% +91%
|Gigabyte P57X v7
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
8236 Points ∼61% +51%
|Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
5463 Points ∼40%
|Asus Strix GL502VM-DS74
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
5369 Points ∼40% -2%
|HP Pavilion 17t-ab200
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
2694 Points ∼20% -51%
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Acer Predator 17 X GX-792-76DL
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
|
22566 Points ∼58% +94%
|Gigabyte P57X v7
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
17170 Points ∼44% +48%
|Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K
|
12984 Points ∼33% +12%
|Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
11633 Points ∼30%
|Asus Strix GL502VM-DS74
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
11186 Points ∼29% -4%
|MSI GE72 7RE-046
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
8086 Points ∼21% -30%
|HP Pavilion 17t-ab200
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
5961 Points ∼15% -49%
|3DMark 11
|1280x720 Performance Combined
|Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K
|
11160 Points ∼90% +24%
|Acer Predator 17 X GX-792-76DL
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
|
11082 Points ∼90% +24%
|Gigabyte P57X v7
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
9116 Points ∼74% +2%
|Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
8967 Points ∼73%
|Asus Strix GL502VM-DS74
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
8583 Points ∼69% -4%
|HP Pavilion 17t-ab200
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
7440 Points ∼60% -17%
|MSI GE72 7RE-046
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
7216 Points ∼58% -20%
|1280x720 Performance GPU
|Acer Predator 17 X GX-792-76DL
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
|
28595 Points ∼56% +94%
|Gigabyte P57X v7
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
23243 Points ∼46% +58%
|Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K
|
17401 Points ∼34% +18%
|Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
14732 Points ∼29%
|Asus Strix GL502VM-DS74
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
14347 Points ∼28% -3%
|MSI GE72 7RE-046
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
10186 Points ∼20% -31%
|HP Pavilion 17t-ab200
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
7649 Points ∼15% -48%
|3DMark 11 Performance
|12736 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|125692 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|25979 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|9845 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|5189 баллов
Производительность в играх
Производительность в реальных играх в разрешении 1080p была на уровне 60 кадров в секунду, при средних или высоких настройках. В таких играх, как Rise of the Tomb Raider, частота кадров часто была меньше 60 к/с, а в более требовательных - вроде Mafia 3 - потребуется ограничить настройки ещё больше. Производительность во всех играх была выше, чем на более старом GTX 980M из GL502VY, но настольный GTX 1060 Founder's Edition немного опережает наш мобильный GTX 1060.
|BioShock Infinite - 1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF)
|Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
164.7 fps ∼100% +60%
|Gigabyte P57X v7
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, Transcend MTS800 256GB M.2 (TS256GMTS800)
|
130 fps ∼79% +26%
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
103.1 fps ∼63%
|Asus Strix GL502VY-DS71
GeForce GTX 980M, 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
|
86.4 fps ∼52% -16%
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
66.2 fps ∼40% -36%
|Metro: Last Light - 1920x1080 Very High (DX11) AF:16x
|Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
130 fps ∼100% +64%
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
79.3 fps ∼61%
|Sleeping Dogs - 1920x1080 Extreme Preset AA:Extreme
|Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
140.6 fps ∼100% +81%
|Gigabyte P57X v7
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, Transcend MTS800 256GB M.2 (TS256GMTS800)
|
116.3 fps ∼83% +50%
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
77.5 fps ∼55%
|Asus Strix GL502VY-DS71
GeForce GTX 980M, 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
|
57.5 fps ∼41% -26%
|Thief - 1920x1080 Very High Preset AA:FXAA & High SS AF:8x
|Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
125 fps ∼100% +62%
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
77.3 fps ∼62%
|Asus Strix GL502VY-DS71
GeForce GTX 980M, 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
|
58.6 fps ∼47% -24%
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
43.6 fps ∼35% -44%
|Fallout 4 - 1920x1080 Ultra Preset AA:T AF:16x
|Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
124 fps ∼100% +68%
|Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K
|
77.1 fps ∼62% +5%
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
73.7 fps ∼59%
|Asus Strix GL502VY-DS71
GeForce GTX 980M, 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
|
57.9 fps ∼47% -21%
|MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
46.2 fps ∼37% -37%
|Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 Very High Preset AA:FX AF:16x
|Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
118 fps ∼100% +92%
|Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K (DX11)
|
66.9 fps ∼57% +9%
|Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K (DX12)
|
66.5 fps ∼56% +8%
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
61.3 fps ∼52%
|Asus Strix GL502VY-DS71
GeForce GTX 980M, 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
|
55 fps ∼47% -10%
|MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
39.7 fps ∼34% -35%
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
33.7 fps ∼29% -45%
|Ashes of the Singularity - 1920x1080 high
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
54.8 fps ∼100%
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
29.1 fps ∼53% -47%
|Doom - 1920x1080 Ultra Preset AA:SM
|Aorus X7 DT v6
GeForce GTX 1080 (Laptop), 6820HK, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
153 fps ∼100% +61%
|Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K
|
99.7 fps ∼65% +5%
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
95.1 fps ∼62%
|MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
63.8 fps ∼42% -33%
|Asus Strix GL502VY-DS71
GeForce GTX 980M, 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
|
56 fps ∼37% -41%
|Overwatch - 1920x1080 Epic (Render Scale 100 %) AA:SM AF:16x
|Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB
GeForce GTX 1060 (Desktop), 6700K
|
116 fps ∼100% +8%
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
107.3 fps ∼93%
|Asus Strix GL502VY-DS71
GeForce GTX 980M, 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
|
87.3 fps ∼75% -19%
|MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
72.6 fps ∼63% -32%
|Mafia 3 - 1920x1080 High Preset
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
46.7 fps ∼100%
|MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
28.7 fps ∼61% -39%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|Sleeping Dogs (2012)
|77.5
|fps
|BioShock Infinite (2013)
|103.1
|fps
|Metro: Last Light (2013)
|79.3
|fps
|Thief (2014)
|77.3
|fps
|Metal Gear Solid V (2015)
|60
|fps
|Fallout 4 (2015)
|73.7
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|61.3
|fps
|Ashes of the Singularity (2016)
|54.8
|fps
|Doom (2016)
|95.1
|fps
|Overwatch (2016)
|107.3
|fps
|Mafia 3 (2016)
|46.7
|fps
Нагрузочный тест
Мы подвергаем ноутбуки экстремальным нагрузкам с помощью синтетических тестов, чтобы определить возможное принудительное ограничение производительности, или нестабильную работу. Результаты практически такие же, как в случае GL502VM: относительно стабильный режим Turbo Boost, и нет проседания частоты даже в тесте Prime95. Так и должен работать нормальный ноутбук, особенно предназначенный для игр. При экстремальной нагрузке температура процессора и видеопроцессора поднимется до 90 C и 80 C, соответственно, в то время как в реальных играх она будет держаться в районе 70 C.
Работа от аккумулятора не особо повлияет на производительность основного процессора, но вот видеопроцессор будет работать медленней. В автономном режиме, тест 3DMark 11 показал значения 9237 (физика) и 7306 (графика), тогда как при работе от сети они составляли 9116 и 14732. Мы выполняли тесты в режиме высокой производительности, и с отключенной Nvidia BatteryBoost.
|Частота процессора (ГГц)
|Частота видеопроцессора (МГц)
|Средняя температура процессора (°C)
|Средняя температура видеопроцессора (°C)
|Prime95
|3.3
|--
|76
|57
|FurMark
|--
|1266
|81
|71
|Prime95 + FurMark
|3.1
|1266
|87
|78
|Unigine Valley
|3.5+
|1620
|74
|73
6 | Нагрев и шум
Шум
Система охлаждения состоит из двух тонких вентиляторов и двух симметричных тепловых трубок между ними. Вентиляторы работают всегда - независимо от того, есть нагрузка или нет, так что мы всегда слышали ровное гудение на уровне 31 дБ (даже в режиме простоя). Запуск игр увеличит шум вентиляторов до гораздо более заметных 46 дБ. Это настолько громко, что вполне может отвлекать от процесса игры в тихие игры вроде MGS V. Обороты вентиляторов постоянные, так что во время игр пульсирующий шум раздражать не будет. Более мощный Alienware 15 R3 в аналогичных играх шумит сильнее, а новый XPS 15 9560 - ещё больше, и это при его более слабом видеопроцессоре GTX 1050. Экстремальная нагрузка с помощью Prime95 и FurMark приведёт к повышению уровня шума до 50 дБ, аналогично большинству игровых ноутбуков в аналогичной ситуации.
Уровень шума
|Ожидание
|
30.6 / 30.6 / 31 дб
|Нагрузка
|
|46.2 / 52.3 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: BK Precision 732A (15 см от источника шума) фоновый шум: 28.7 dB(A)
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256
|Asus Strix GL502VM-DS74
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe
|Уровень шума
-9%
-2%
-2%
-3%
|Мин. в простое *
30.6
31
-1%
31.6
-3%
33
-8%
32
-5%
|В простое, сред. *
30.6
32
-5%
31.6
-3%
34
-11%
32
-5%
|В простое, макс. *
31
42
-35%
33.4
-8%
35
-13%
32
-3%
|Нагрузка, сред. *
46.2
49
-6%
47.8
-3%
39
16%
48.3
-5%
|Нагрузка, макс. *
52.3
50
4%
47.8
9%
50
4%
51.2
2%
* ... меньше = лучше
Нагрев
Поверхность корпуса в режиме простоя относительно прохладная: области в задней части ноутбука нагреваются до скромных 30 C. Под экстремальной нагрузкой они нагреваются гораздо сильнее, до 50 C, но они расположены довольно далеко от области для рук. Клавиши WASD всегда остаются холодными - независимо от нагрузки. В сравнении с MSI GT62VR, наш Asus в целом был более прохладным, несмотря на то, что области нагрева нагревались сильнее.
7 | Акустическая система
Замеры микрофоном при заводских настройках показали плохое воспроизведение баса на уровне 200 Гц и ниже, что типично для большинства ноутбуков. Верха задраны, а звуковой диапазон ощущается неполным. Максимальной громкости достаточно, чтобы заполнить звуком небольшую комнату, хотя максимальная громкость меньше, чем у некоторых мультимедиа ноутбуков, вроде HP Spectre x360 15. На максимальной громкости нет искажений, а реверберация корпуса незначительная. Как обычно, очень рекомендуются проводные наушники.
Анализ АЧХ аудиосистемы Asus FX502VM-AS73
(-) | невысокий уровень макс. громкости (67.7 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 14% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.9% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (25.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 90% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 6% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 29%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 68% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 24% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Frequency Comparison (Checkbox selectable!)
Graph 1: Pink Noise 100% Vol.; Graph 2: Audio off
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Наш Asus потребляет около 15 Вт в режиме ожидания, и более 100 Вт при работе теста 3DMark. Это очень похоже на показатели GL502VM, но существенно больше как XPS 15 9560, так и Gigabyte P55W v7. Удивительно высокое энергопотребление ноутбука Xotic PC GL502VM в режиме простоя, скорее всего, приводит к его существенно меньшему времени автономной работы, чем у нашего FX502VM.
Запуск Prime95 и FurMark одновременно потребует около 149 Вт от маленького блока питания на 180 Вт.
|Выкл.
|0.46 / 0.74 Вт
|Ожидание
| 14.9 / 15.1 / 15.2 Вт
|Нагрузка
|
105.8 / 148.8 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Asus FX502VM-AS73
|Alienware 15 R3
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
|Gigabyte P55W v7
|Asus Strix GL502VM-DS74
|Энергопотребление
-36%
33%
15%
-102%
|В простое, мин. *
14.9
19
-28%
6.6
56%
8
46%
38.3
-157%
|В простое, сред. *
15.1
23
-52%
9
40%
13
14%
40.5
-168%
|В простое, макс. *
15.2
29
-91%
10.7
30%
18
-18%
42.2
-178%
|Нагрузка, сред. *
105.8
85
20%
77.5
27%
76
28%
110.4
-4%
|Нагрузка, макс. *
148.8
192
-29%
130
13%
143
4%
155.7
-5%
* ... меньше = лучше
Работа от аккумулятора
Встроенный аккумулятор номиналом 64 Вт обеспечивает достойное время автономной работы, на уровне нового Alienware 15 R3. Отсутствие Optimus вполне очевидно, поскольку Gigabyte P55W v7 с таким же процессором, видеоадаптером и аккумулятором, в таком же тесте WLAN работает на час дольше нашего FX502VM. Пользователи данного ноутбука могут рассчитывать на 4 часа 30 минут работы в интернете. Стоит отметить, что конфигурация Xotic PC GL502VM из этого обзора показывает очень маленькое время автономной работы скорее всего из-за адаптации и настройки программ этого ноутбука реселлером для максимальной производительности.
Полная зарядка с нуля комплектным блоком питания займёт от 2 до 2,5 часов.
|Без нагрузки
|6час. 03мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|4час. 37мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 04мин.
|Asus FX502VM-AS73
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), Вт⋅ч
|Alienware 15 R3
7700HQ, GeForce GTX 1070 (Laptop), 99 Вт⋅ч
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
7300HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 56 Вт⋅ч
|Gigabyte P55W v7
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 63 Вт⋅ч
|Asus Strix GL502VM-DS74
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 64 Вт⋅ч
|Время работы
20%
36%
65%
-50%
|В простое
363
382
5%
565
56%
789
117%
104
-71%
|Нагрузка и 100% яркости
64
102
59%
84
31%
98
53%
57
-11%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
277
264
-5%
334
21%
346
25%
88
-68%
За
Против
Вердикт
Модель FX502VM продаётся на пару сотен долларов дешевле GL502VM несмотря на то, что у них одинаковый процессор и видеоадаптер. Покупателям FX502VM придётся пожертвовать портом USB Type-C и согласиться на половинный объём видеопамяти видеоадаптера GTX 1060. При этом он останется хорошо сбалансированным игровым ноутбуком, т.к. эти ухудшения почти не влияют на плавность игр в разрешении 1080p. Остаются в силе плюсы и минусы более дорогой конфигурации GL502VM, включая относительно высокий уровень шума, гибкую крышку, и отсутствие Thunderbolt 3. GL502VM сам по себе уже вполне хороший игровой ноутбук, и модель FX502VM является небольшим шагом назад с целью сделать цену более доступной. У этих ноутбуков корпус тоньше, чем в серии MSI GE/GL, и (возможно) более привлекательный, чем HP Omen, при этом цена более доступная, чем у Gigabyte.
Хотя мы можем уверенно рекомендовать ноутбук из данного обзора геймерам с ограниченным бюджетом - покупателям следовало бы воздержаться от покупки конфигураций с такими плохими TN-экранами. В категории игровых ноутбуков для таких экранов просто нет оправданий - яркость, цвета и контраст ужасны даже по меркам бюджетных ноутбуков, не говоря уже о игровой системе стоимостью 1000 долларов.
Asus FX502VM-AS73 - 04/03/2017 v6
Allen Ngo