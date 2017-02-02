Обзор ноутбука-планшета Dell XPS 13 9365

Зачем покупать "обычный" ноутбук XPS 13, когда появился более универсальный конвертер 2-в-1, сочетающий лучшее из двух миров?

Несмотря на почти полную внешнюю похожесть, всё ещё остаются причины, которые могут перевесить в пользу обычного XPS 13. Для начала, "классический" XPS 13 немного толще и прочнее в нижней части и центре клавиатуры, причём при том же весе. Во-вторых, в XPS 13 есть как порт USB Type-A, так и более быстрый адаптер карт памяти SD (в отличие от USB без поддержки Type-A, и адаптера карт 2-in-1 с поддержкой только лишь MicroSD). В-третьих, клавиши XPS 13 нажимаются более уверенно, и по ощущениям ближе к прекрасной клавиатуре AccuType, которая есть в некоторых ноутбуках Lenovo.

Также, производительность процессоров настолько отличается, что её сложно игнорировать. Начальная конфигурация XPS 13 с i7-5200U почти на 25% быстрее i7-7Y75 из топовой конфигурации XPS 2-в-1. Разница увеличивается ещё больше, если сравнить топовый XPS 13 с i7-7500U и младший XPS 2-в-1 с i5-7Y54. Во время обычного набора текста или работы с интернетом она не заметна, но при запуске тяжёлых тестов или ресурсоёмких программ становится ощутимой. Добавьте сюда ограниченный Turbo Boost и возможное принудительное снижение частоты (безвентиляторная конструкция), и у вас получится ноутбук, который будет сложно использовать для редактирования фото, видео и серьъёзной многозадачности - по сравнению с обычными современными ультабуками, или конкурентами в виде Spectre x360 13 и Yoga 910.

Пользователи, которые видят потенциал конвертера и которых не смущают данные минусы, станут обладателями современного продукта 2-в-1, сочетающего лучшее из двух миров - ноутбуков и планшетов. Этот 13-дюймовый ноутбук даже тоньше и легче, чем новейшие модели от Lenovo или HP. Дизайн InfinityEdge идеально выражается в гибридном форм-факторе, а также других важных аспектах, вроде отличного экрана, высокой производительности диска, длительном времени работы от батареи, и общего ощущения качественного продукта, как и в случае XPS 13.