Обзор ноутбука-планшета Dell XPS 13 9365
Наконец-то, 2-в-1 с экраном InfinityEdge! Dell успешно переделала свой знаменитый ноутбук XPS 13 в конвертируемый ноутбук-планшет, сохранив удачные элементы, включая отличные дизайн и экран. По производительности и функциям он уступает современным ультрабукам лишь немного.
Эту статью можно также прочитать на английском языке.
Dell уже делала попытки продавать ноутбуки-конвертеры с петлями, позволяющими развернуть экран на 360 градусов (причём даже в массовой серии Inspiron), но ноутбуки получались габаритными, и на практике не удавалось использовать их в каком либо другом режиме, нежели «обычный ноутбук». Успех меньших по размеру продуктов вроде Lenovo Yoga серий 900/910 , HP Spectre x360 серии 13, а также Asus Zenbook Flip подтолкнул компанию взяться за дело по-настоящему, и усовершенствовать свой удачный XPS 13, полностью переделав его в настоящий конвертер. Резонно назвав новый продукт «XPS 13 2-в-1», Dell стремится предложить пользователям универсальность гибридного форм-фактора, при этом (по возможности) пожертвовав как можно меньшим количеством характеристик обычного XPS 13.
Пожалуй, самое радикальное изменение в новом XPS 13 – это замена процессора Kaby Lake U-серии (с активным охлаждением) на безвентиляторный процессор Y-серии. От такого процессора, который выделяет втрое меньше тепла, неразумно ожидать той же производительности, что была в XPS 13 9360. Интересно, каковы различия в производительности, времени работы от батареи, экранах, а также качестве сборки?
1 | Дизайн и особенности корпуса
В дизайне XPS 13 2-в-1 сохранили преемственность в плане того, как выглядел и ощущался XPS 13. Корпус сделан из тех же материалов: поверхность из механически обработанного алюминия, зона для рук из углеволокна, а края и углы теперь немного прорезинены, что поможет надёжнее держать его в режиме планшета. Разумеется, с трех сторон экрана есть фирменная кромка InfinityEdge, что сразу отличает его от HP Spectre x360 13.
Двойные петли – другое заметное отличие (после однопетельной конструкции XPS 13). Они позволяют развернуть экран на 360 градусов и при этом избежать дрожания или качания экрана во время печати. Всю поверхность крышки занимает стекло; её толщина примерно такая же, как и основной части с клавиатурой (что необычно, и нехарактерно для ноутбуков). Поэтому распределение веса между частями ноутбука ощущается более равномерно (и предсказуемо, при работе в режиме планшета).
Качество изготовления - превосходное во всех отношениях, в любой части, и без каких-либо щелей. Удивительно, но крышка почти такая же прочная, как и основание, так что дополнительная (хоть и узкая) кромка почти не влияет на внешний вид. Попытки скрутить или согнуть корпус вызовут едва заметный скрип, но не такой, чтобы переживать по этому поводу. Пожалуй, самым слабым местом корпуса будут области между двумя петлями, как на экране, так и в базовой части. Эти области пружинят немного больше, чем у обычного XPS 13.
Размер и вес почти не отличаются от XPS 13, может толщина даже немного меньше. Основным доводом в пользу замены процессора на Kaby Lake Y-серии могла быть необходимость сохранить вес в районе 1.2 кг, а не 1.3 кг или 1.4 кг - как в случае Spectre x360 13 и Yoga 910, соответственно. Теперь добавьте к этому более тонкую рамку экрана InfinityEdge, и получится гибридный ноутбук с отличной портативностью, которым будет легче пользоваться в режиме планшета.
2 | Порты и адаптеры
Вам будет доступно меньше портов, чем в XPS 13, а именно: 2 порта USB Type-C, и стандартный аудиопорт 3.5 мм. Поскольку каждый из портов USB Type-C можно использовать для зарядки, то в реальной жизни свободным останется только один порт, ведь к другому будет подключен блок питания. Для примера, в обоих конвертерах Yoga 910 и Spectre x360 13 есть один порт USB Type-A в дополнение к USB Type-C, чтобы уменьшить необходимость в переходниках и адаптерах. В случае XPS 2-в-1, Thunderbolt 3 поддерживается только в порту USB на правой стороне.
Поддержка карт памяти
В XPS 2-в-1 отказались от полноразмерного адаптера карт SD (использовавшегося в XPS 13 9350/9360) в пользу карт MicroSD. Хоть это и расстраивает, но всё-таки лучше, чем в Spectre 13 и Spectre x360 13, в которых нет адаптеров карт вообще. MicroSD карта сидит достаточно глубоко, так что некоторым пользователям может быть сложно извлечь её.
Адаптер карт памяти показал намного более низкие скорости, чем в случае XPS 13 (мы использовали эталонную карту Toshiba Exceria Pro MicroSDXC). Копирование 1 ГБ фотографий с карты на рабочий стол заняло 17 секунд.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
107.8 MB/s ∼100% +75%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
62.5 MB/s ∼58% +1%
|Dell XPS 13-9365
(Toshiba THN-M401S0640E2)
|
61.6 MB/s ∼57%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
250.6 MB/s ∼100% +187%
|Dell XPS 13-9365
(Toshiba THN-M401S0640E2)
|
87.2 MB/s ∼35%
|Lenovo ThinkPad E570-20H6S00000
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
81.71 MB/s ∼33% -6%
3 | Коммуникации
Адаптер беспроводных сетей - Intel 8265 M.2 1216 – теоретически поддерживает скорость подключения до 867 Мбит. Во всех конфигурациях - один и тот же адаптер, без вариантов вроде Killer 1535 (доступного для XPS 13 9360). При подключении к нашему рутеру Linksys EA8500 реальная скорость передачи в среднем составляла 471 Мбит.
Bluetooth встроен в тот же беспроводной адаптер, но NFC или 4G не поддерживается.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|MSI GT72VR 7RE-433
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
|
672 Мбит ∼100% +117%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
525 Мбит ∼78% +70%
|Dell XPS 13-9365
802.11 a/b/g/n/ac
|
309 Мбит ∼46%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|MSI GT72VR 7RE-433
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
|
618 Мбит ∼100% +31%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
575 Мбит ∼93% +22%
|Dell XPS 13-9365
802.11 a/b/g/n/ac
|
471 Мбит ∼76%
4 | Аксессуары
Помимо обычного сетевого адаптера, каждому покупателю XPS 2-в-1 Dell дарит полезный переходник USB Type-C в USB 3.0. Ещё доступен (опциональный) адаптер Dell DA200 Thunderbolt 3, который добавит HDMI, VGA, USB 3.0, и RJ-45 интерфейсы.
Ещё можно купить дополнительный активный стилус, полезный для режима планшета XPS 2-в-1. Но при этом в корпусе для стилуса не предусмотрено ни отверстий, ни хотя бы крепления, как в случае ThinkPad X1 Yoga.
5 | Камера
Веб-камера расположена чуть лучше, чем в XPS 13 (там она почему-то была в углу). Тем не менее, угол съемки продолжает быть не оптимальным, если только вы не против, чтобы люди видели вас со стороны ноздрей. Dell частично поборола эту проблему с помощью возможности развернуть экран на 360 градусов, так что пользователь теперь может использовать камеру, расположив ноутбук в режиме «шалаша», вместо режима «ноутбук». Разумеется, при этом пропадёт возможность пользоваться клавиатурой, так что можно считать это платой за дизайн InfinityEdge, что справедливо критикуют конкуренты вроде HP и Lenovo.
6 | Обслуживание
Для снятия нижней крышки понадобятся отвёртка Philips и шестигранный ключ T5. А также тонкий треугольник и немного терпения, чтобы разделить части корпуса в местах сцепления. Пользователям откроется прямой доступ к аккумулятору, батарейке BIOS, процессору, и слоту M.2 2280 с твердотельным диском.
7 | Устройства ввода
Клавиатура
Визуально, клавиатуру немного изменили. Клавиши PgUp и PgDn теперь рядом с клавишами управления курсором, а вертикальное пространство между клавишами уменьшилось, чтобы была возможность немного увеличить клавиши вширину. Увы, ход клавиш остался маленьким, и хуже пружинят, чем в XPS 13. Меньшие клавиши вокруг основной зоны QWERTY нажимаются ещё мягче и неравномерно. В сравнении, на клавиатурах AccuType из ноутбуков ThinkPad клавиши нажимаются глубже, а ощущение нажатий сильнее и равномернее, независимо от расположения клавиш.
Тачпад
Широкий кликпад (10.5 x 6 cm) практически такой же, что и в XPS 13. Его поверхность гладкая, реакция на прикосновение однородная в любой части. При медленном перемещении курсора не случается проскальзываний, неожиданных рывков. Основным минусом можно считать встроенные клавишы, которые нажимаются весьма слабо, хотя щелчок вполне нормальный, особенно в нижней половине.
8 | Экран
Dell обещает, что в новой модели такой же глянцевый экран, как в XPS 13 9350/9360. Мы удостоверились, что установленная матрица Sharp SHP146A почти идентична SHP1449 из XPS 13 9360 в варианте FHD, включая показатели яркости, контраста, и времени отклика (переключение чёрный-белый). Поскольку ещё есть варианты с разрешением QHD (3200 x 1800), показатели их экрана могут отличаться.
К сожалению, фирменное адаптивное управление яркостью от Dell (зависящее от типа контента) работает и тут, так что наши замеры яркостью могут не полностью отражать потенциал подсветки экрана. Например, Dell указывает яркость подсветки в 400 Кд/м², тогда как наши замеры показали в среднем 300 Кд/м² при максимальных настройках. Посветив ярким фонариком на сенсор уровня освещения, мы и вправду добились повышения яркости экрана примерно до 425 Кд/м² по показаниям нашего спектрометра X-Rite.
Засветка минимальная, и очень ровная (даже в углах и по краям). Мы не заметили никаких бросающихся в глаза неравномерностей подсветки в виде ярких пятен, даже когда повысили яркость до максимальной, и поставили тёмный фон.
|Dell XPS 13-9365
IPS, 13.3, 1920x1080
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
AU Optronics AUO323D / B139HAN03.2, IPS, 13.9, 3840x2160
|HP Spectre x360 13-w023dx
Chi Mei CMN1367, IPS, 13.3, 1920x1080
|Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
AU Optronics AUO142D, TN LED, 13.3, 1920x1080
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Sharp SHP1449 LQ133M1, IPS, 13.3, 1920x1080
|Response Times
16%
23%
-16%
16%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
48
46
4%
33.2
31%
39
19%
32.8
32%
|Response Time Black / White *
32.8
24
27%
28
15%
24
27%
33.2
-1%
|PWM Frequency
1042
50
-95%
|Параметры экрана
-1%
-4%
-11%
6%
|Brightness
306
310
1%
319
4%
240
-22%
325
6%
|Brightness Distribution
91
80
-12%
90
-1%
90
-1%
89
-2%
|Уровень чёрного *
0.19
0.25
-32%
0.336
-77%
0.43
-126%
0.195
-3%
|Контрастность
1698
1392
-18%
996
-41%
574
-66%
1801
6%
|Colorchecker DeltaE *
7.7
7.86
-2%
6.21
19%
4.74
38%
7.4
4%
|DeltaE для серого *
7.9
8.25
-4%
7.71
2%
4.87
38%
6.71
15%
|Гамма
2.88 83%
2.05 117%
2.36 102%
2.57 93%
2.74 88%
|CCT
7044 92%
6834 95%
6458 101%
7450 87%
7222 90%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
44.1
58
32%
58.6
33%
57
29%
50.48
14%
|Color Space (Percent of sRGB)
69.9
90
29%
90
29%
88
26%
73.31
5%
|Среднее значение
8% / 3%
10% / 1%
-14% / -12%
11% / 8%
* ... меньше = лучше
Цветовая гамма покрывает примерно 70% и 44% диапазонов стандартов sRGB и AdobeRGB, соответствнно. Это гораздо меньше, чем дисплеи Yoga 910, Spectre x360 13, или Zenbook UX310UQ, все из которых способны отобразить около 90% спектра sRGB. Хотя это и не особо важно для работы с интернетом или документами, немного расстраивает знать, что на XPS 2-в-1 будут не такими сочными, несмотря на то, что экран экран в целом весьма хороший.
Дальнейшие замеры показали, что экран изначально неправильно отображает и цвета, и оттенки серого. Калибрация существенно улучшает ситуацию в обоих случаях, и поэтому очень рекомендуется её делать. С ростом уровня насыщения цвета становятся всё более неточными, что вызвано ограниченным покрытием sRGB.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|32.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 7.6 ms стадия 1
|↘ 25.2 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 81% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|48 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 16.4 ms стадия 1
|↘ 31.6 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 73% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 43.1 миллисек.)
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|1042 Hz
|29 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 1042 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 29 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 1042 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 460 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
Благодаря яркой подсветке, видимость на открытом воздухе волне приемлема, если находиться в тени. Небольшие блики незаметны, и с учётом больших углов обзора легко устраняются. Но под открытым солнцем работать уже сложнее (разумеется, цвета немного выцветут), но с этим вполне можно жить, если при этом увеличить размер шрифтов, чтобы меньше щуриться.
9 | Производительность
На момент обзора, XPS 2-в-1 предлагался только с двумя вариантами процессоров: Core i5-7Y54 и Core i7-7Y75. В старшей модели с i7 есть поддержка vPro, немного быстрее видеопроцессор (HD Graphics 615), а также немного быстрее базовая и максимальная частоты (на 100 МГц и 400 МГц быстрее i5-7Y54, соответственно). Модули памяти (от 4 до 16 ГБ) припаяны, а вынимаемый твердотельный диск M.2 можно выбрать от 128 до 512 ГБ.
Процессор
Новая архитектура Kaby Lake Y-серии очень похожа на уходящую Skylake Y-серию как по литографии, так и в производительности. А вот Kaby Lake i7-7Y75 заметно превосходит уходящий Skylake m7-6Y75 в основном своими более быстрыми тактовыми частотами. Тест CineBench R15 показывает, что i7-7Y75 из нашего Dell превосходит m7-6Y75 из EliteBook 1030 G1 примерно на 14% (в однопоточных задачах); в них процессор догоняет даже i5-7200U, часто встречающийся в новейших ультрабуках - включая XPS 13 9360 - что по-настоящему впечатляет. Ведь у нас процессор с пассивной системой охлаждения! Хотя Dell явно указывает, что процессор в XPS 2-в-1 может работать с превышением рубежа тепловыделения в 4.5 Вт для повышения производительности, мы увидели, что процессор держится в диапазоне частот 2.8 - 3.0 ГГц в однопоточных задачах.
А вот многопоточная производительность i7-7Y75 немного расстраивает, поскольку даже более старый m7-6Y75 смог обогнать наш XPS 2-в-1 примерно на 10% (тест CineBench R15). Это может быть вызвано тем, что в условиях стрессовых нагрузок Dell ограничивает тактовую частоту ядер меньшими значениями, чем HP. Более того, если выполнить два теста CineBench R15 подряд, один за другим, то следующий покажет меньший результат, как показано ниже. XPS 13 9360 и его i7-7200U ощутимо быстрее, чем XPS 13 2-в-1: на целых 23% в том же самом тесте.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|HP Pavilion 15t-au100 CTO (W0P31AV)
Intel Core i7-7500U
|
141 Points ∼74% +8%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Core i5-6267U (macOS)
|
131 Points ∼69% +1%
|Dell XPS 13-9365
Intel Core i7-7Y75
|
130 Points ∼68%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
124 Points ∼65% -5%
|HP EliteBook 1030 G1-X2F03EA
Intel Core m7-6Y75
|
114 Points ∼60% -12%
|Acer Spin 7 SP714-51-M09D
Intel Core i5-7Y54
|
111 Points ∼58% -15%
|Lenovo Ideapad 510S-13ISK
Intel Core i5-6200U
|
109 Points ∼57% -16%
|Asus TransformerBook T302CA-FL010T
Intel Core m3-6Y30
|
78 Points ∼41% -40%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P
|
75 Points ∼39% -42%
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Intel Atom x5-Z8550
|
36 Points ∼19% -72%
|CPU Multi 64Bit
|HP Pavilion 15t-au100 CTO (W0P31AV)
Intel Core i7-7500U
|
345 Points ∼21% +34%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Core i5-6267U (macOS)
|
339 Points ∼20% +31%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
318 Points ∼19% +23%
|Lenovo Ideapad 510S-13ISK
Intel Core i5-6200U
|
290 Points ∼18% +12%
|HP EliteBook 1030 G1-X2F03EA
Intel Core m7-6Y75
|
283 Points ∼17% +10%
|Dell XPS 13-9365
Intel Core i7-7Y75
|
258 Points ∼16%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P
|
215 Points ∼13% -17%
|Asus TransformerBook T302CA-FL010T
Intel Core m3-6Y30
|
209 Points ∼13% -19%
|Acer Spin 7 SP714-51-M09D
Intel Core i5-7Y54
|
205 Points ∼12% -21%
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Intel Atom x5-Z8550
|
134 Points ∼8% -48%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|HP Pavilion 15t-au100 CTO (W0P31AV)
Intel Core i7-7500U
|
1.67 Points ∼21% +8%
|Dell XPS 13-9365
Intel Core i7-7Y75
|
1.54 Points ∼19%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
1.45 Points ∼18% -6%
|HP EliteBook 1030 G1-X2F03EA
Intel Core m7-6Y75
|
1.37 Points ∼17% -11%
|Acer Spin 7 SP714-51-M09D
Intel Core i5-7Y54
|
1.27 Points ∼16% -18%
|Lenovo Ideapad 510S-13ISK
Intel Core i5-6200U
|
1.24 Points ∼15% -19%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P
|
0.87 Points ∼11% -44%
|CPU Multi 64Bit
|HP Pavilion 15t-au100 CTO (W0P31AV)
Intel Core i7-7500U
|
3.78 Points ∼21% +27%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
3.61 Points ∼20% +21%
|HP EliteBook 1030 G1-X2F03EA
Intel Core m7-6Y75
|
3.25 Points ∼18% +9%
|Dell XPS 13-9365
Intel Core i7-7Y75
|
2.98 Points ∼17%
|Lenovo Ideapad 510S-13ISK
Intel Core i5-6200U
|
2.79 Points ∼16% -6%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P
|
2.59 Points ∼15% -13%
|Acer Spin 7 SP714-51-M09D
Intel Core i5-7Y54
|
2.27 Points ∼13% -24%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|HP Pavilion 15t-au100 CTO (W0P31AV)
Intel Core i7-7500U
|
5670 Points ∼77% +3%
|Dell XPS 13-9365
Intel Core i7-7Y75
|
5496 Points ∼75%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
4910 Points ∼67% -11%
|Lenovo Ideapad 510S-13ISK
Intel Core i5-6200U
|
4419 Points ∼60% -20%
|Acer Spin 7 SP714-51-M09D
Intel Core i5-7Y54
|
3830 Points ∼52% -30%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P
|
2520 Points ∼34% -54%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|HP Pavilion 15t-au100 CTO (W0P31AV)
Intel Core i7-7500U
|
12043 Points ∼35% +28%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
10964 Points ∼32% +17%
|Lenovo Ideapad 510S-13ISK
Intel Core i5-6200U
|
9570 Points ∼28% +2%
|Dell XPS 13-9365
Intel Core i7-7Y75
|
9392 Points ∼27%
|Acer Spin 7 SP714-51-M09D
Intel Core i5-7Y54
|
7551 Points ∼22% -20%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD A10-9600P
|
6077 Points ∼17% -35%
|wPrime 2.0x - 1024m
|Dell XPS 13-9365
Intel Core i7-7Y75
|
618.91 s * ∼7%
|HP Pavilion 15t-au100 CTO (W0P31AV)
Intel Core i7-7500U
|
492.28 s * ∼6% +20%
|Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
|Acer Spin 7 SP714-51-M09D
Intel Core i5-7Y54
|
693 Seconds * ∼3% -18%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
642.8 Seconds * ∼3% -10%
|HP Pavilion 15t-au100 CTO (W0P31AV)
Intel Core i7-7500U
|
609.67 Seconds * ∼3% -4%
|Dell XPS 13-9365
Intel Core i7-7Y75
|
585.172 Seconds * ∼3%
* ... меньше = лучше
Общая производительность
В результатах PCMark 8 XPS 2-в-1 находится рядом с конкурентами на низковольных процессорах U-серии, включая Spectre x360 13 и Zenbook UX310UQ, несмотря на более слабый Core i7-7Y75 в Dell.
На наш взгляд, интерфейс системы и приложения работают быстро и плавно, как и должно быть на устройстве с твердотельным диском. А вот более тяжёлые пакеты вроде Photoshop или игр уже запускаются гораздо медленнее, чем на классическом ультабуке. Мы не заметили каких-либо проблем, вызванных оборудованием или установленным ПО, но наш XPS 2-в-1 загружался и просыпался медленнее (оценено по появлению загрузочного экрана с логотипом Dell, который почему-то появляется с задержкой в несколько секунд после нажатия клавиши включения).
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|HP Spectre x360 13-w023dx
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|
4910 Points ∼75% +5%
|Dell XPS 13-9365
HD Graphics 615, 7Y75, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
4674 Points ∼72%
|Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
GeForce 940MX, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
4603 Points ∼71% -2%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
4568 Points ∼70% -2%
|Creative Score Accelerated v2
|HP Spectre x360 13-w023dx
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|
4699 Points ∼55% +10%
|Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
GeForce 940MX, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
4440 Points ∼52% +4%
|Dell XPS 13-9365
HD Graphics 615, 7Y75, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
4277 Points ∼50%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
4211 Points ∼49% -2%
|Home Score Accelerated v2
|HP Spectre x360 13-w023dx
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|
3795 Points ∼67% +21%
|Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
GeForce 940MX, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
3769 Points ∼66% +20%
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|
3555 Points ∼63% +13%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
3535 Points ∼62% +13%
|Dell XPS 13-9365
HD Graphics 615, 7Y75, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
3134 Points ∼55%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3134 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|4277 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4674 баллов
Хранение данных
Не удивляет, что в нашем XPS 13 2-в-1 установлен тот же самый твердотельный диск 256 ГБ Toshiba NVMe M.2 2280, что был и XPS 13 9360. Результаты CrystalDiskMark такие же, так что пользователи могут рассчитывать на ту же безкопромиссную производительность диска. Установка второго диска не предусмотрена, хотя Dell обещает конфигурации с дисками, поддерживающими аппаратное шифрование.
|Dell XPS 13-9365
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|HP Spectre x360 13-w023dx
Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
SanDisk SD8SNAT256G1002
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|CrystalDiskMark 3.0
28%
17%
-46%
3%
|Write 4k QD32
250.2
488.7
95%
361.2
44%
200.2
-20%
218.3
-13%
|Read 4k QD32
411
570.3
39%
535.2
30%
147.4
-64%
479.2
17%
|Write 4k
121.2
159.7
32%
137.9
14%
72.07
-41%
116.9
-4%
|Read 4k
32.93
43.5
32%
42.66
30%
22.03
-33%
29.31
-11%
|Write 512
410.7
579.6
41%
570.5
39%
272.8
-34%
439.9
7%
|Read 512
966.3
701.1
-27%
679
-30%
318.6
-67%
1036
7%
|Write Seq
629.4
578.4
-8%
570.7
-9%
319.2
-49%
732.6
16%
|Read Seq
1206
1412
17%
1376
14%
468.1
-61%
1233
2%
Графика
Производительность графики в тестах (согласно 3DMark) лучше, чем на HD Graphics 520 в Skylake i5-6200U, но всё ещё не дотягивает до HD Graphics 620 из Kaby Lake i7-7500U и дискретным видеопроцессором GeForce 940MX начального уровня. Общая производительность встроенных видеопроцессоров очень низкая, особенно в случае процессоров с пассивным охлаждением.
|3DMark 11
|1280x720 Performance Combined
|HP Pavilion 15t-au100 CTO (W0P31AV)
NVIDIA GeForce 940MX, 7500U
|
1946 Points ∼16% +48%
|Asus Zenbook UX3410UA
Intel HD Graphics 620, 7500U
|
1758 Points ∼14% +34%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
1483 Points ∼12% +13%
|Dell XPS 13-9365
Intel HD Graphics 615, 7Y75
|
1313 Points ∼11%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD Radeon R8 M445DX, A10-9600P
|
1296 Points ∼10% -1%
|HP 250 G5 SP X0N33EA
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
1196 Points ∼10% -9%
|Acer Spin 7 SP714-51-M09D
Intel HD Graphics 615, 7Y54
|
1018 Points ∼8% -22%
|Asus TransformerBook T302CA-FL010T
Intel HD Graphics 515, 6Y30
|
839 Points ∼7% -36%
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Intel HD Graphics 400 (Braswell), Z8550
|
480 Points ∼4% -63%
|1280x720 Performance GPU
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD Radeon R8 M445DX, A10-9600P
|
3775 Points ∼7% +176%
|HP Pavilion 15t-au100 CTO (W0P31AV)
NVIDIA GeForce 940MX, 7500U
|
2556 Points ∼5% +87%
|Asus Zenbook UX3410UA
Intel HD Graphics 620, 7500U
|
1666 Points ∼3% +22%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
1545 Points ∼3% +13%
|Dell XPS 13-9365
Intel HD Graphics 615, 7Y75
|
1370 Points ∼3%
|HP 250 G5 SP X0N33EA
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
1257 Points ∼2% -8%
|Acer Spin 7 SP714-51-M09D
Intel HD Graphics 615, 7Y54
|
1032 Points ∼2% -25%
|Asus TransformerBook T302CA-FL010T
Intel HD Graphics 515, 6Y30
|
1001 Points ∼2% -27%
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Intel HD Graphics 400 (Braswell), Z8550
|
418 Points ∼1% -69%
|3DMark
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD Radeon R8 M445DX, A10-9600P
|
12483 Points ∼8% +59%
|Asus Zenbook UX3410UA
Intel HD Graphics 620, 7500U
|
9307 Points ∼6% +19%
|HP Pavilion 15t-au100 CTO (W0P31AV)
NVIDIA GeForce 940MX, 7500U
|
9297 Points ∼6% +19%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
8177 Points ∼5% +4%
|Dell XPS 13-9365
Intel HD Graphics 615, 7Y75
|
7839 Points ∼5%
|HP 250 G5 SP X0N33EA
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
6314 Points ∼4% -19%
|Acer Spin 7 SP714-51-M09D
Intel HD Graphics 615, 7Y54
|
5478 Points ∼3% -30%
|Asus TransformerBook T302CA-FL010T
Intel HD Graphics 515, 6Y30
|
5076 Points ∼3% -35%
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Intel HD Graphics 400 (Braswell), Z8550
|
2455 Points ∼2% -69%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
80634 Points ∼18% +2%
|Dell XPS 13-9365
Intel HD Graphics 615, 7Y75
|
78953 Points ∼18%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD Radeon R8 M445DX, A10-9600P
|
66130 Points ∼15% -16%
|1920x1080 Ice Storm Extreme Graphics
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
49119 Points ∼13% +16%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD Radeon R8 M445DX, A10-9600P
|
47091 Points ∼13% +12%
|Dell XPS 13-9365
Intel HD Graphics 615, 7Y75
|
42163 Points ∼12%
|1280x720 Ice Storm Standard Graphics
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
77111 Points ∼10% +12%
|Dell XPS 13-9365
Intel HD Graphics 615, 7Y75
|
69035 Points ∼9%
|HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA
AMD Radeon R8 M445DX, A10-9600P
|
63360 Points ∼8% -8%
|HP 250 G5 SP X0N33EA
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
51590 Points ∼7% -25%
|Acer Spin 7 SP714-51-M09D
Intel HD Graphics 615, 7Y54
|
45589 Points ∼6% -34%
|3DMark 11 Performance
|1505 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|56912 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|5828 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|829 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|392 баллов
Игры
Производительность в играх одна из худших, поскольку на данном ноутбуке не получится играть в большинство современных 3D-игр, даже установив самые минимальные установки. Хотя в результатах 3DMark HD Graphics 615 обгоняет HD Graphics 520, наш Dell всё равно показывает худшие результаты в тесте Bioshock Infinite.
Во время игр наблюдается ограничение тактовой частоты (throttling). Наш первый прогон теста Metro: Last Light показал в среднем 20.2 фрейма в секунду. Повторный запуск (ещё 4 раза подряд) понизило результат до стабильных 17.6.
|BioShock Infinite - 1280x720 Very Low Preset
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Iris Graphics 550, 6267U, Apple SSD AP0256
|
103 fps ∼100% +168%
|HP 17-y044ng
Radeon R5 (Bristol Ridge), A10-9600P, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-75JC3T0
|
63.9 fps ∼62% +66%
|Asus Zenbook UX3410UA
HD Graphics 620, 7500U, SanDisk SD8SN8U512G1002
|
62.9 fps ∼61% +64%
|Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL
HD Graphics 520, 6600U, ADATA SU800 256 GB
|
58.5 fps ∼57% +52%
|Asus TransformerBook T302CA-FL010T
HD Graphics 515, 6Y30, Samsung CM871 MZNLF128HCHP
|
38.9 fps ∼38% +1%
|Dell XPS 13-9365
HD Graphics 615, 7Y75, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
38.4 fps ∼37%
|Acer Spin 7 SP714-51-M09D
HD Graphics 615, 7Y54, Kingston RBUSNS4180S3256GG
|
32 fps ∼31% -17%
|Medion Akoya E2215T
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
18.9 fps ∼18% -51%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|38.4
|18.8
|fps
|Metro: Last Light (2013)
|20.2
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|12.9
|fps
Нагрузочные тесты
Мы подвергаем ноутбуки экстремальным нагрузкам, чтобы определить возможные проблемы стабильности, или ограничения тактовой частоты. В нагрузочном тесте Prime95, в течение нескольких секунд процессор держался в диапазоне 3.0 - 3.1 ГГц, после чего стабильно понижал частоту до 2.0 - 2.1 ГГц, сохраняя температуру 78 C. Такой результат впечатляет, ведь перед нами процессор с пассивным охлаждением, к тому же базовая частота Core i7-7Y75 гораздо более скромная - 1.3 ГГц. В нагрузочном тесте FurMark интегрированный видеопроцессор держит частоту 650 МГц.
Если запустить Prime95 и FurMark одновременно, частоты снизятся до стабильных 800 МГц (процессор) и 500 МГц (графика), чтобы поддерживать температуру ядер около 75 C. Похоже, вначале система пытается работать на максимальных частотах (Boost), но как только температура достигнет 87 C, то начнёт принудительно снижать частоты до необходимых.
Тест Unigine Valley лучше симулирует работу игр, и в нём ноутбук вёл себя так же, как и в случае Prime95. Ядра сначала работают на 3 ГГц, а затем плавно понижают частоту до стабильной – и даже меньшей – из диапазона от 0.8 до 1.1 ГГц. Несмотря на это, частота видеопроцессора стабильно держалась на уровне 700 МГц во время всего теста. Не исключено, что в случаях максимальной или критической нагрузки система балансирует ресурсы и энергопотребление в пользу интегрированной графики (за счёт основного процессора).
При работе от батареи, производительность и процессора, и графики будет ограничена. При работе от аккумулятора, 3DMark 11 показал результаты физики и графики в 2934 и 1116 пунктов соответственно. Если подключить блок питания, то результаты вырастут до 3710 и 1370.
|Процессор (ГГц)
|Видеоадаптер (МГц)
|Средняя частота процессора (°C)
|Стресс-тест, Prime95
|1.9 - 2.0
|--
|78
|Стресс-тест, FurMark
|--
|648
|76
|Prime95 + FurMark
|0.8
|499
|75
|Unigine Valley
|1.1
|699
|73
10 | Нагрев и шум
Шум
Ноутбук работает полностью бесшумно, поскольку в нём нет вентиляторов. Для охлаждения используется медный рассеиватель тепла. Он изредка издаёт завывающе-ноющие звуки, но чтобы их услышать, нужно плотно прижаться ухом к клавиатуре.
|Dell XPS 13-9365
HD Graphics 615, 7Y75, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|HP Spectre x360 13-w023dx
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
GeForce 940MX, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|Уровень шума
|Мин. в простое *
31.7
29.1
30.5
28.9
|В простое, сред. *
31.7
29.1
30.5
28.9
|В простое, макс. *
31.7
31.2
31.5
28.9
|Нагрузка, сред. *
38.4
37.3
36.2
30.9
|Нагрузка, макс. *
34.7
39.6
40
33.5
* ... меньше = лучше
Нагрев
Поверхность корпуса во время простоя относительно тёплая по всем сторонам ноутбука. Области, которые ближе к процессору, во время простоя могут нагреваться до 26 C в комнате с температурой воздуха 20 C.
Под очень высокими нагрузками области рядом с процессором могут нагреться до 50 C. Передняя зона, включая область для рук, сохраняет комфортную температуру, так что печатать всегда комфортно. За исключением блока функциональных клавиш, т.к. она находится прямо над медным рассеивателем тепла, но эти клавиши так редко нужны, что это нас никогда не беспокоило. Ноутбук Spectre x360 13 может нагреться так же сильно в той же самой области, но его клавиатура расположена пониже, чтобы этот эффект меньше ощущался.
Акустическая система
2 Вт стерео динамики (1 Вт x 2) такие же громкие, как и XPS 13. Но качество звука на XPS 2-в-1 не такое хорошее, что показали наши замеры микрофоном. Воспроизведение басов беднее, а верхи неравномерны. На высокой громкости нет статики или ревербераций, но звуковой баланс страдает от слабых басов.
Анализ АЧХ аудиосистемы Dell XPS 13-9365
(-) | невысокий уровень макс. громкости (68.91 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 15.5% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.5% от медианы)
(-) | он недостаточно ровный, с "горбами" и проваламиВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (27.4% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 78% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 20% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 77% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 18% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 94% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 2% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 97% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
11 | Энергоэффективность
Потребление энергии
Наш гибридный ноубук Dell в состоянии простоя потребляет немного меньше энергии, чем похожие по размеру ноутбуки с низковольтными процесорами U-серий Skylake или Kaby Lake. Во время выполнения 3DMark энергопотребление взлетает до 24 Вт, и до 23 Вт во время Prime95 и FurMark (из-за упомянутого выше принудительного снижения частоты).
Комплектный блок питания небольшой (~8.25 x 5.5 x 2 см) рассчитан на 50 вт, то есть с двойным запасом по реальному потреблению под максимальной нагрузкой. В нём есть полноразмерный порт USB Type-A исключительно для заряда смартфонов и других устройств. Хотя ноутбук заряжается от блока питания USB Type-C других производителей (20 В/5 А, 2.25 А/3 А), тем не менее всегда лучше использовать оригинальный, входящий в комплект.
|Выкл.
|0.45 / 1.48 Вт
|Ожидание
| 3.1 / 4.3 / 4.9 Вт
|Нагрузка
|
24.3 / 22.8 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Dell XPS 13-9365
7Y75, HD Graphics 615, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, IPS, 1920x1080, 13.3
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
7500U, HD Graphics 620, Samsung PM951 NVMe MZVLV512, IPS, 3840x2160, 13.9
|HP Spectre x360 13-w023dx
7500U, HD Graphics 620, Samsung PM951 NVMe MZVLV512, IPS, 1920x1080, 13.3
|Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
6500U, GeForce 940MX, SanDisk SD8SNAT256G1002, TN LED, 1920x1080, 13.3
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, IPS, 1920x1080, 13.3
|Энергопотребление
-46%
-54%
-68%
-11%
|В простое, мин. *
3.1
4.3
-39%
5.5
-77%
3
3%
4.1
-32%
|В простое, сред. *
4.3
6.3
-47%
6.7
-56%
5.6
-30%
4.2
2%
|В простое, макс. *
4.9
9
-84%
7.1
-45%
6.8
-39%
5.1
-4%
|Нагрузка, сред. *
24.3
32.7
-35%
33.1
-36%
48.7
-100%
22.1
9%
|Нагрузка, макс. *
22.8
28.8
-26%
35.2
-54%
63
-176%
29.4
-29%
* ... меньше = лучше
Время работы от батареи
Ёмкость входящей в комплект батареи немного меньше, чем у гибридных моделей-конкурентов, и даже меньше, чем в обычном XPS 13. Тем не менее, в автономном режиме, время работы XPS 13 2-в-1 почти совпадает со своим классическим близнецом-братом, благодаря менее требовательному низковольтному процессору i7-7Y75 CPU и пассивному охлаждению. Пользователи могут рассчитывать на почти 11,5 часов работы с включенным Wi-Fi адаптером, что больше, чем 9 часов в случае HP Spectre 13, или 11 часов у Yoga 910. В худшем случае, выйдет 3 часа работы при максимальной яркости экрана и под экстремальными нагрузками.
Для зарядки можно использовать любой из двух доступных портов USB Type-C. Зарядка с нуля до 100% займёт около 2 часов (если ноутбук выключен), и от 3 до 4 часов в рабочем состоянии.
|Без нагрузки
|16час. 11мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|11час. 26мин.
|Макс. расход энергии
|2час. 55мин.
|Dell XPS 13-9365
7Y75, HD Graphics 615, 46 Вт⋅ч
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
7500U, HD Graphics 620, 78 Вт⋅ч
|HP Spectre x360 13-w023dx
7500U, HD Graphics 620, 57.8 Вт⋅ч
|Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
6500U, GeForce 940MX, 48 Вт⋅ч
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч
|Время работы
1%
-8%
-27%
7%
|В простое
971
1069
10%
1233
27%
878
-10%
1295
33%
|Нагрузка и 100% яркости
175
174
-1%
121
-31%
103
-41%
157
-10%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
686
644
-6%
558
-19%
486
-29%
677
-1%
За
Против
Вердикт
Зачем покупать "обычный" ноутбук XPS 13, когда появился более универсальный конвертер 2-в-1, сочетающий лучшее из двух миров?
Несмотря на почти полную внешнюю похожесть, всё ещё остаются причины, которые могут перевесить в пользу обычного XPS 13. Для начала, "классический" XPS 13 немного толще и прочнее в нижней части и центре клавиатуры, причём при том же весе. Во-вторых, в XPS 13 есть как порт USB Type-A, так и более быстрый адаптер карт памяти SD (в отличие от USB без поддержки Type-A, и адаптера карт 2-in-1 с поддержкой только лишь MicroSD). В-третьих, клавиши XPS 13 нажимаются более уверенно, и по ощущениям ближе к прекрасной клавиатуре AccuType, которая есть в некоторых ноутбуках Lenovo.
Также, производительность процессоров настолько отличается, что её сложно игнорировать. Начальная конфигурация XPS 13 с i7-5200U почти на 25% быстрее i7-7Y75 из топовой конфигурации XPS 2-в-1. Разница увеличивается ещё больше, если сравнить топовый XPS 13 с i7-7500U и младший XPS 2-в-1 с i5-7Y54. Во время обычного набора текста или работы с интернетом она не заметна, но при запуске тяжёлых тестов или ресурсоёмких программ становится ощутимой. Добавьте сюда ограниченный Turbo Boost и возможное принудительное снижение частоты (безвентиляторная конструкция), и у вас получится ноутбук, который будет сложно использовать для редактирования фото, видео и серьъёзной многозадачности - по сравнению с обычными современными ультабуками, или конкурентами в виде Spectre x360 13 и Yoga 910.
Пользователи, которые видят потенциал конвертера и которых не смущают данные минусы, станут обладателями современного продукта 2-в-1, сочетающего лучшее из двух миров - ноутбуков и планшетов. Этот 13-дюймовый ноутбук даже тоньше и легче, чем новейшие модели от Lenovo или HP. Дизайн InfinityEdge идеально выражается в гибридном форм-факторе, а также других важных аспектах, вроде отличного экрана, высокой производительности диска, длительном времени работы от батареи, и общего ощущения качественного продукта, как и в случае XPS 13.
Пользователи, которым нужно нечто большее, нежели редактирование документов, работа с интернетом, или просмотр потокового видео, могут всё-таки сделать выбор в пользу ультрабука с процессором семейства U. А для остальных скажем совершенно точно: это наш любимый конвертер 2-в-1, потому что он маленький, и очень удобен в режиме планшета.
Dell XPS 13-9365 - 02/02/2017 v6
Allen Ngo