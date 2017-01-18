Краткий обзор ноутбука Acer Aspire E5-553G
Ограниченная конкурентоспособность. Несмотря на то, что Acer использовала неплохой подход к деталям и оснастила тестируемый ноутбук достаточно производительным процессором AMD и твердотельным накопителем, все еще есть моменты, которые не позволяют однозначно рекомендовать его требовательным пользователям, например, низкая эффективность процессора по сравнению с решениями Intel и плохое качество TN-дисплея, который обладает скромными углами обзора и урезанной цветопередачей.
Полную версию этой статьи можно прочитать на английском и немецком языках.
В кратких обзорах отображены ключевые измерения тестируемого устройства, а также его фотографии и характеристики. Они приведены ниже. В конце страницы можно прочитать наши итоговые мысли.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
57.3 MB/s ∼100%
|Acer Aspire E5-575G-549D
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
52.6 MB/s ∼92% -8%
|Medion Akoya P6670
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
21.8 MB/s ∼38% -62%
|Lenovo Ideapad 510-15ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
16.7 MB/s ∼29% -71%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
83.15 MB/s ∼100%
|Acer Aspire E5-575G-549D
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
80.9 MB/s ∼97% -3%
|Medion Akoya P6670
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27.3 MB/s ∼33% -67%
|Lenovo Ideapad 510-15ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
26.3 MB/s ∼32% -68%
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter (RTL GBE)
|
333 Мбит ∼100%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter (RTL GBE)
|
346 Мбит ∼100%
Maintenance
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
Chi Mei CMN15C4 / N156HGE-EAB, , 1920x1080, 15.6
|Lenovo Ideapad 510-15ISK
LG Philips LGD04A7 / LG Display LP156WF6-SPK2 , , 1920x1080, 15.6
|Acer Aspire E5-575G-549D
Chi Mei CMN15C4, , 1920x1080, 15.6
|Medion Akoya P6670
LG Philips LP156WF6-SPK3, , 1920x1080, 15.6
|Response Times
-20%
-19%
-16%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
45
40
11%
39
13%
42
7%
|Response Time Black / White *
16
24
-50%
24
-50%
22
-38%
|PWM Frequency
50
50
|Параметры экрана
27%
1%
10%
|Brightness
201
276
37%
169
-16%
269
34%
|Brightness Distribution
75
80
7%
91
21%
74
-1%
|Уровень чёрного *
0.46
0.33
28%
0.47
-2%
0.65
-41%
|Контрастность
487
861
77%
374
-23%
442
-9%
|Colorchecker DeltaE *
10.5
7.21
31%
8.83
16%
5.42
48%
|DeltaE для серого *
11.23
6.86
39%
8.97
20%
5.14
54%
|Гамма
2.12 113%
2.46 98%
2.43 99%
2.48 97%
|CCT
11096 59%
6726 97%
10234 64%
6952 93%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
38
37
-3%
36.8
-3%
36
-5%
|Color Space (Percent of sRGB)
59
58
-2%
57.3
-3%
57
-3%
|Среднее значение
4% / 18%
-9% / -3%
-3% / 5%
* ... меньше = лучше
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|16 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 10 ms стадия 1
|↘ 6 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 7% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|45 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 24 ms стадия 1
|↘ 21 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 64% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 43.2 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 459 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U
|
129 Points ∼68% +65%
|Medion Akoya P6670
Intel Core i5-6200U
|
117 Points ∼62% +50%
|Lenovo Ideapad 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
|
109 Points ∼57% +40%
|Acer TravelMate P249-M-3895
Intel Core i3-6100U
|
98 Points ∼52% +26%
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
AMD A12-9700P
|
78 Points ∼41%
|CPU Multi 64Bit
|Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U
|
331 Points ∼20% +45%
|Lenovo Ideapad 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
|
293 Points ∼18% +28%
|Medion Akoya P6670
Intel Core i5-6200U
|
291 Points ∼18% +27%
|Acer TravelMate P249-M-3895
Intel Core i3-6100U
|
250 Points ∼15% +9%
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
AMD A12-9700P
|
229 Points ∼14%
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Acer Aspire E5-575G-549D
GeForce GTX 950M, 7200U, Toshiba MQ01ABD100
|
4047 Points ∼62% +5%
|Lenovo Ideapad 510-15ISK
GeForce 940MX, 6200U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
|
3907 Points ∼60% +2%
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
Radeon R8 M445DX, A12-9700P, Liteonit CV3-8D128
|
3844 Points ∼59%
|Home Score Accelerated v2
|Medion Akoya P6670
GeForce 940MX, 6200U, Phison S11-128G
|
3396 Points ∼60% +19%
|Lenovo Ideapad 510-15ISK
GeForce 940MX, 6200U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
|
3294 Points ∼58% +16%
|Acer Aspire E5-575G-549D
GeForce GTX 950M, 7200U, Toshiba MQ01ABD100
|
3162 Points ∼56% +11%
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
Radeon R8 M445DX, A12-9700P, Liteonit CV3-8D128
|
2847 Points ∼50%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|2847 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|3844 баллов
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
Liteonit CV3-8D128
|Lenovo Ideapad 510-15ISK
Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
|Acer Aspire E5-575G-549D
Toshiba MQ01ABD100
|Medion Akoya P6670
Phison S11-128G
|CrystalDiskMark 3.0
-91%
-90%
9%
|Write 4k QD32
143.2
0.612
-100%
0.722
-99%
85.68
-40%
|Read 4k QD32
171.6
0.602
-100%
0.647
-100%
258
50%
|Write 4k
44.94
0.595
-99%
0.726
-98%
59.99
33%
|Read 4k
23.76
0.326
-99%
0.366
-98%
31.19
31%
|Write 512
185.8
28.08
-85%
25.93
-86%
75.51
-59%
|Read 512
295.9
28.87
-90%
29.32
-90%
295.5
0%
|Write Seq
311.8
69.91
-78%
85.61
-73%
398
28%
|Read Seq
348.6
84.54
-76%
95.33
-73%
441.8
27%
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
4251 Points ∼8% +12%
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
AMD Radeon R8 M445DX, AMD A12-9700P
|
3811 Points ∼7%
|Medion Akoya P6670
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
|
2516 Points ∼5% -34%
|Lenovo Ideapad 510-15ISK
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
|
2343 Points ∼5% -39%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
3574 Points ∼9% +71%
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
AMD Radeon R8 M445DX, AMD A12-9700P
|
2090 Points ∼5%
|Lenovo Ideapad 510-15ISK
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
|
1580 Points ∼4% -24%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
|
22439 Points ∼14% +85%
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
AMD Radeon R8 M445DX, AMD A12-9700P
|
12140 Points ∼7%
|Lenovo Ideapad 510-15ISK
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
|
8541 Points ∼5% -30%
|3DMark 11 Performance
|2992 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|6270 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|1644 баллов
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|The Witcher 3 (2015)
|24.3
|15.3
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|23.9
|14.8
|fps
|Battlefield 1 (2016)
|31.2
|7.9
|fps
|Civilization VI (2016)
|36.8
|9.7
|fps
|Farming Simulator 17 (2016)
|63.8
|21.6
|fps
|Dishonored 2 (2016)
|13.8
|fps
Уровень шума
|Ожидание
|
31.4 / 31.4 / 31.9 дб
|Шум от DVD-привода
|
|36.6 / дб
|Нагрузка
|
|33.7 / 33.8 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 30.5 dB(A)
Анализ АЧХ аудиосистемы Acer Aspire E15 E5-553G-109A
(±) | неплохой уровень макс. громкости (76 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 24.7% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.4% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (24.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 72% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 20% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 61% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 9% примерно так же, 30% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo Ideapad 510-15ISK
(-) | невысокий уровень макс. громкости (70 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 23.7% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 1.9% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (19.4% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 56% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 40% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 35% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 59% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Acer Aspire E5-575G-549D
(±) | неплохой уровень макс. громкости (80.2 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 17.8% меньше медианы)
(-) | он недостаточно сбалансирован (есть провалы и "горбы")Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (22.9% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 68% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 28% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 52% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 40% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Medion Akoya P6670
(±) | неплохой уровень макс. громкости (74 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 10.8% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 1.3% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (10.4% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 16% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 76% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 3% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
|Выкл.
|0.43 / 0.5 Вт
|Ожидание
| 7.2 / 10.3 / 11.9 Вт
|Нагрузка
|
48.2 / 63 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
A12-9700P, Radeon R8 M445DX, Liteonit CV3-8D128, TN LED, 1920x1080, 15.6
|Lenovo Ideapad 510-15ISK
6200U, GeForce 940MX, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB, IPS, 1920x1080, 15.6
|Acer Aspire E5-575G-549D
7200U, GeForce GTX 950M, Toshiba MQ01ABD100, TN, 1920x1080, 15.6
|Medion Akoya P6670
6200U, GeForce 940MX, Phison S11-128G, IPS, 1920x1080, 15.6
|Энергопотребление
0%
3%
12%
|В простое, мин. *
7.2
7.7
-7%
6
17%
6.7
7%
|В простое, сред. *
10.3
11.7
-14%
8.1
21%
9.2
11%
|В простое, макс. *
11.9
13.6
-14%
9.8
18%
9.7
18%
|Нагрузка, сред. *
48.2
48.3
-0%
52.5
-9%
40.6
16%
|Нагрузка, макс. *
63
41
35%
81.6
-30%
58
8%
* ... меньше = лучше
|Без нагрузки
|5час. 58мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|4час. 17мин.
|Макс. расход энергии
|0час. 55мин.
|Acer Aspire E15 E5-553G-109A
A12-9700P, Radeon R8 M445DX, 40 Вт⋅ч
|Lenovo Ideapad 510-15ISK
6200U, GeForce 940MX, 30 Вт⋅ч
|Acer Aspire E5-575G-549D
7200U, GeForce GTX 950M, 62 Вт⋅ч
|Medion Akoya P6670
6200U, GeForce 940MX, 44 Вт⋅ч
|Время работы
15%
75%
9%
|В простое
358
443
24%
767
114%
|Нагрузка и 100% яркости
55
73
33%
75
36%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
257
225
-12%
451
75%
280
9%
|Воспр. видео H.264
460
За
Против
Удобная клавиатура, отзывчивый тачпад и качественный корпус - лучшее, что можно выделить в новом Acer E5-553G. Четырехъядерный процессор AMD A12-9700P годится в основном для офисной работы, так как редко достигает уровня производительности даже двухъядерного Intel Core i3, более того, при значительной нагрузке он начинает снижать частоты, а его четырех ядер едва хватает для тяжелых приложений и игр. Другим объектом критики является связка видеоускорителей, называемая Radeon R8 M445DX, которая позволяет дискретной видеокарте работать совместно со встроенной в процессор графикой. Это бессмысленная конфигурация, при которой в играх наблюдаются пропуски кадров и общая "дерганность" картинки. Рекомендуется отключить связку и задействовать отдельно R7 M440. По части технологий энергосбережения платформе AMD есть что предложить, не последнюю роль в этом играет установленный в систему твердотельный накопитель.
Acer E5-553G в целом неплох, но ужасное качество дисплея все портит, поэтому рекомендовать его к покупке мы конечно не будем.
А вот выбор дисплея вызвал недоумение. Если очень узкие углы обзора еще можно как-то оправдать непритязательной целевой аудиторией, то наличие грубого перехода цветов в градиенте свидетельствует о сниженной глубине цветности - честно говоря, такого мы давно не встречали.
Нашлось место еще паре достоинств. Набор портов, включающий USB Type-C, радует, даже несмотря на их не очень удобное расположение, а Wi-Fi-модуль, снабженный одной антенной, демонстрирует неплохую для такой конфигурации скорость. И, в довершение всего, Acer сконструировала удобную съемную крышку для облегчения доступа к основным компонентам.
Будем откровенны: мы не рекомендуем приобретать ноутбук Acer E5-553G. Его немногочисленные достоинства меркнут на фоне серьезных недостатков. Лучше выбрать что-нибудь другое, например, Lenovo IdeaPad 510-15ISK.
Acer Aspire E15 E5-553G-109A - 18/01/2017 v6
Sven Kloevekorn