Notebookcheck

Краткий обзор ноутбука Acer Aspire E5-553G

Sven Kloevekorn (перевод - Антон Фёдоров), 25/01/2017

Ограниченная конкурентоспособность. Несмотря на то, что Acer использовала неплохой подход к деталям и оснастила тестируемый ноутбук достаточно производительным процессором AMD и твердотельным накопителем, все еще есть моменты, которые не позволяют однозначно рекомендовать его требовательным пользователям, например, низкая эффективность процессора по сравнению с решениями Intel и плохое качество TN-дисплея, который обладает скромными углами обзора и урезанной цветопередачей.

Полную версию этой статьи можно прочитать на английском и немецком языках.

В кратких обзорах отображены ключевые измерения тестируемого устройства, а также его фотографии и характеристики. Они приведены ниже. В конце страницы можно прочитать наши итоговые мысли.

Acer Aspire E15 E5-553G-109A (Aspire E5 Серия)
Процессор
AMD A12-9700P 2.5 GHz
Графический адаптер
AMD Radeon R8 M445DX - 2048 Мбайт, Ядро: 1020 МГц, Память: 2000 МГц, DDR3/DDR4, 16.101.1201.1007, AMD Enduro
Оперативная память
8192 Мбайт 
, DDR4, 1866 MHz, Двухканальная, оба слота заняты
Дисплей
15.6 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 141 точек/дюйм, Chi Mei CMN15C4 / N156HGE-EAB, TN-матрица с LED-подсветкой, глянцевое покрытие: нет
Материнская плата
AMD CZ FCH
Хранение данных
Liteonit CV3-8D128, 128 Гбайт 
, + 1 x Toshiba MQ01ABD100 1 Тб
Звуковая плата
AMD Kabini - High Definition Audio Controller
Интерфейсы
1 USB 2.0, 3 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 VGA, 1 HDMI, 1 слот замка Kensington, Аудиоразъёмы: комбинированный аудиоразъем, картридер: SD/SDHC/SDXC, датчик освещённости
Коммуникации
Realtek RTL8168/8111 Gigabit-LAN (10/100/1000MBit), Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1
Оптический привод
Slimtype DVD A DA8AESH
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 25 x 382 x 256
Аккумулятор
40 Вт⋅ч, 2800 мА⋅ч литий-ион., 4 ячейки
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: 1.3 MP 720p, 30 к/с
Дополнительно
акустическая система: стерео, клавиатура: Островного типа, подсветка клавиатуры: нет, 24 мес. гарантии в Европе
Вес
2.4 Кг, адаптер питания: 207 г
Стоимость
629 EUR
Ссылки
Acer - сайт производителя
Acer (сайт производителя)

 

Acer Aspire E5-553G
Acer Aspire E5-553G
Acer Aspire E5-553G
Acer Aspire E5-553G
Acer Aspire E5-553G
Acer Aspire E5-553G
Acer Aspire E5-553G
Acer Aspire E5-553G
Acer Aspire E5-553G
Acer Aspire E5-553G
Acer Aspire E5-553G
Слева: слот замка Kensington, решетка системы охлаждения, USB Type-C Gen.1, Выдвижной порт Ethernet, VGA, HDMI, 2x USB 3.0
Слева: слот замка Kensington, решетка системы охлаждения, USB Type-C Gen.1, Выдвижной порт Ethernet, VGA, HDMI, 2x USB 3.0
Справа: комбинированный аудиоразъем, USB 2.0, DVD-привод, гнездо зарядного устройства
Справа: комбинированный аудиоразъем, USB 2.0, DVD-привод, гнездо зарядного устройства
SDCardreader Transfer Speed
average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
57.3 MB/s ∼100%
Acer Aspire E5-575G-549D
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
52.6 MB/s ∼92% -8%
Medion Akoya P6670
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
21.8 MB/s ∼38% -62%
Lenovo Ideapad 510-15ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
16.7 MB/s ∼29% -71%
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
83.15 MB/s ∼100%
Acer Aspire E5-575G-549D
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
80.9 MB/s ∼97% -3%
Medion Akoya P6670
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
27.3 MB/s ∼33% -67%
Lenovo Ideapad 510-15ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
26.3 MB/s ∼32% -68%
Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter (RTL GBE)
333 Мбит ∼100%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter (RTL GBE)
346 Мбит ∼100%

Maintenance

Доступ к компонентам
Доступ к компонентам
Устройства ввода
Устройства ввода
Структура пикселей (плотность 141 PPI)
Структура пикселей (плотность 141 PPI)
198
cd/m²		228
cd/m²		212
cd/m²
188
cd/m²		224
cd/m²		196
cd/m²
171
cd/m²		205
cd/m²		184
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 228 cd/m² В среднем: 200.7 cd/m² Minimum: 17.6 cd/m²
Равномерность подсветки: 75 %
От батареи: 224 cd/m²
Контрастность: 487:1 (Уровень чёрного: 0.46 cd/m²)
ΔE Color 10.5 | - Ø
ΔE Greyscale 11.23 | - Ø
59% sRGB (Argyll) 38% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.12
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
Chi Mei CMN15C4 / N156HGE-EAB, , 1920x1080, 15.6		Lenovo Ideapad 510-15ISK
LG Philips LGD04A7 / LG Display LP156WF6-SPK2 , , 1920x1080, 15.6		Acer Aspire E5-575G-549D
Chi Mei CMN15C4, , 1920x1080, 15.6		Medion Akoya P6670
LG Philips LP156WF6-SPK3, , 1920x1080, 15.6
Response Times
-20%
-19%
-16%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
45
40
11%
39
13%
42
7%
Response Time Black / White *
16
24
-50%
24
-50%
22
-38%
PWM Frequency
50
50
Параметры экрана
27%
1%
10%
Brightness
201
276
37%
169
-16%
269
34%
Brightness Distribution
75
80
7%
91
21%
74
-1%
Уровень чёрного *
0.46
0.33
28%
0.47
-2%
0.65
-41%
Контрастность
487
861
77%
374
-23%
442
-9%
Colorchecker DeltaE *
10.5
7.21
31%
8.83
16%
5.42
48%
DeltaE для серого *
11.23
6.86
39%
8.97
20%
5.14
54%
Гамма
2.12 113%
2.46 98%
2.43 99%
2.48 97%
CCT
11096 59%
6726 97%
10234 64%
6952 93%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
38
37
-3%
36.8
-3%
36
-5%
Color Space (Percent of sRGB)
59
58
-2%
57.3
-3%
57
-3%
Среднее значение
4% / 18%
-9% / -3%
-3% / 5%

* ... меньше = лучше

CalMAN Grayscales
CalMAN Grayscales
CalMAN ColorChecker
CalMAN ColorChecker
CalMAN Color saturation
CalMAN Color saturation
В сравнении с AdobeRGB
В сравнении с AdobeRGB
В сравнении с sRGB
В сравнении с sRGB
Поведение дисплея на улице
Поведение дисплея на улице
Поведение дисплея на улице
Поведение дисплея на улице

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
16 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 10 ms стадия 1
↘ 6 ms стадия 2
Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 7% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
45 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 24 ms стадия 1
↘ 21 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 64% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 43.2 миллисек.)

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Ура! ШИМ не обнаружено

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 459 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).

Углы обзора
Углы обзора
 
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U
129 Points ∼68% +65%
Medion Akoya P6670
Intel Core i5-6200U
117 Points ∼62% +50%
Lenovo Ideapad 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
109 Points ∼57% +40%
Acer TravelMate P249-M-3895
Intel Core i3-6100U
98 Points ∼52% +26%
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
AMD A12-9700P
78 Points ∼41%
CPU Multi 64Bit
Acer Aspire E5-575G-549D
Intel Core i5-7200U
331 Points ∼20% +45%
Lenovo Ideapad 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
293 Points ∼18% +28%
Medion Akoya P6670
Intel Core i5-6200U
291 Points ∼18% +27%
Acer TravelMate P249-M-3895
Intel Core i3-6100U
250 Points ∼15% +9%
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
AMD A12-9700P
229 Points ∼14%
Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
2262
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
5148
Cinebench R11.5 CPU Single 64Bit
0.76 Points
Cinebench R11.5 CPU Multi 64Bit
1.92 Points
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
78 Points
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
229 Points
?
PCMark 8
Work Score Accelerated v2
Acer Aspire E5-575G-549D
GeForce GTX 950M, 7200U, Toshiba MQ01ABD100
4047 Points ∼62% +5%
Lenovo Ideapad 510-15ISK
GeForce 940MX, 6200U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
3907 Points ∼60% +2%
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
Radeon R8 M445DX, A12-9700P, Liteonit CV3-8D128
3844 Points ∼59%
Home Score Accelerated v2
Medion Akoya P6670
GeForce 940MX, 6200U, Phison S11-128G
3396 Points ∼60% +19%
Lenovo Ideapad 510-15ISK
GeForce 940MX, 6200U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
3294 Points ∼58% +16%
Acer Aspire E5-575G-549D
GeForce GTX 950M, 7200U, Toshiba MQ01ABD100
3162 Points ∼56% +11%
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
Radeon R8 M445DX, A12-9700P, Liteonit CV3-8D128
2847 Points ∼50%
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
2847 баллов
PCMark 8 Work Score Accelerated v2
3844 баллов
?
AS SSD
AS SSD
CrystalDiskMark 3.0 SSD
CrystalDiskMark 3.0 SSD
CrystalDiskMark 3.0 HDD
CrystalDiskMark 3.0 HDD
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
Liteonit CV3-8D128		Lenovo Ideapad 510-15ISK
Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB		Acer Aspire E5-575G-549D
Toshiba MQ01ABD100		Medion Akoya P6670
Phison S11-128G
CrystalDiskMark 3.0
-91%
-90%
9%
Write 4k QD32
143.2
0.612
-100%
0.722
-99%
85.68
-40%
Read 4k QD32
171.6
0.602
-100%
0.647
-100%
258
50%
Write 4k
44.94
0.595
-99%
0.726
-98%
59.99
33%
Read 4k
23.76
0.326
-99%
0.366
-98%
31.19
31%
Write 512
185.8
28.08
-85%
25.93
-86%
75.51
-59%
Read 512
295.9
28.87
-90%
29.32
-90%
295.5
0%
Write Seq
311.8
69.91
-78%
85.61
-73%
398
28%
Read Seq
348.6
84.54
-76%
95.33
-73%
441.8
27%
hddimg
Liteonit CV3-8D128
Sequential Read: 348.6 MB/s
Sequential Write: 311.8 MB/s
512K Read: 295.9 MB/s
512K Write: 185.8 MB/s
4K Read: 23.76 MB/s
4K Write: 44.94 MB/s
4K QD32 Read: 171.6 MB/s
4K QD32 Write: 143.2 MB/s
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
4251 Points ∼8% +12%
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
AMD Radeon R8 M445DX, AMD A12-9700P
3811 Points ∼7%
Medion Akoya P6670
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
2516 Points ∼5% -34%
Lenovo Ideapad 510-15ISK
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
2343 Points ∼5% -39%
3DMark
1920x1080 Fire Strike Graphics
Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
3574 Points ∼9% +71%
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
AMD Radeon R8 M445DX, AMD A12-9700P
2090 Points ∼5%
Lenovo Ideapad 510-15ISK
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
1580 Points ∼4% -24%
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
Acer Aspire E5-575G-549D
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-7200U
22439 Points ∼14% +85%
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
AMD Radeon R8 M445DX, AMD A12-9700P
12140 Points ∼7%
Lenovo Ideapad 510-15ISK
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
8541 Points ∼5% -30%
3DMark 11 Performance
2992 баллов
3DMark Cloud Gate Standard Score
6270 баллов
3DMark Fire Strike Score
1644 баллов
?
мин. сред. выс. макс.
The Witcher 3 (2015) 24.315.3fps
Rise of the Tomb Raider (2016) 23.914.8fps
Battlefield 1 (2016) 31.27.9fps
Civilization VI (2016) 36.89.7fps
Farming Simulator 17 (2016) 63.821.6fps
Dishonored 2 (2016) 13.8fps
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2032.93332.533.931.632.92530.631.831.832.830.730.63131.53433.63531.831.54030.231.334.832.230.730.25030.72934.330.629.630.76326.928.328.627.327.526.98029.529.827.929.726.529.51003029.42930.825.93012525.725.624.826.124.825.716024.822.623.324.723.724.820023.523.323.623.322.823.525022.622.722.222.122.322.631522.222.521.521.821.122.24002221.820.620.520.42250020.821.120.219.819.720.863020.22119.119.51920.28002423.72323.718.824100022.923.221.422.518.422.9125023.423.518.620.417.523.4160025.425.518.819.517.625.4200023.424.118.719.217.523.4250020.220.318.118.217.720.2315018.918.9181817.918.9400018.618.318.118.31818.6500018.618.318.118.318.318.6630018.618.118.318.318.218.6800018.618.318.418.418.318.61000018.818.318.418.418.318.81250018.718.318.218.318.218.71600019.418.318.318.418.219.4SPL33.733.831.431.930.533.7N1.91.91.61.71.41.9median 22Acer Aspire E15 E5-553G-109Amedian 21.8median 18.8median 19.5median 18.3median 22Delta2.62.11.72.61.92.635.537.436.732.835.534.234.63535.334.237.536.635.232.437.534.134.332.432.134.132.830.832.63332.83331.330.233333028.929.829.63029.231.429.328.629.227.227.526.526.927.230.731.631.325.730.727.126.826.426.427.125.125.525.623.525.125.925.925.823.825.924.52524.32224.523.724.923.121.523.724.225.623.321.424.224.827.323.520.824.824.128.323.319.924.122.627.521.319.222.622.527.421.61922.520.92620.318.720.920.524.120.318.620.519.822.92018.419.819.720.819.718.519.719.519.919.518.319.519.519.519.318.319.519.219.419.218.319.219.219.21918.219.219.619.2191819.619.519.21918.119.53436.933.531.6342.12.62.11.72.1median 22.6Medion Akoya P6670median 25.5median 21.6median 19.2median 22.63.22.532.63.236.338.337.138.136.335.137.438.135.835.134.5343334.834.534.233.731.933.634.232.532.132.632.932.535.436.337.435.235.431.13131.730.731.129.932.530.528.929.927.329.326.927.827.329.630.330.326.529.627.428.128.527.627.4252725.424.92525.326.126.52525.32425.324.523242324.223.722.62323.224.123.121.423.22425.324.421.12425.225.324.620.225.222.322.821.519.922.321.421.820.619.521.420.721.320.619.220.720.120.920.519.620.12020.62019.3202020.219.819.32019.72019.919.319.719.619.619.619.319.619.419.619.419.219.419.119.219.318.919.11919.21918.61919.219.119.218.919.233.834.533.932.433.82.12.32.11.82.1median 22.3Acer TravelMate P249-M-3895median 22.8median 21.5median 19.9median 22.333.43.12.83hearing rangehide median Fan Noise

Уровень шума

Ожидание
31.4 / 31.4 / 31.9 дб
Шум от DVD-привода
36.6 / дб
Нагрузка
33.7 / 33.8 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   Audix TM1, Arta (15 см от источника шума)   фоновый шум: 30.5 dB(A)
Prime95 и FurMark
Prime95 и FurMark
Распределение нагрева во время вычислительной нагрузки, лицевая часть основания
Распределение нагрева во время вычислительной нагрузки, лицевая часть основания
Распределение нагрева во время вычислительной нагрузки, днище
Распределение нагрева во время вычислительной нагрузки, днище
Распределение нагрева во время простоя, лицевая часть основания
Распределение нагрева во время простоя, лицевая часть основания
Распределение нагрева во время простоя системы, днище
Распределение нагрева во время простоя системы, днище
Макс.
 35.7 °C36.7 °C27.2 °C 
 36 °C36.8 °C27.3 °C 
 32.4 °C36.6 °C27.4 °C 
Максимум: 36.8 °C
В среднем: 32.9 °C
24.5 °C31.4 °C56.5 °C
24.8 °C40 °C50.1 °C
26.2 °C34.5 °C34.2 °C
Максимум: 56.5 °C
В среднем: 35.8 °C
Блок питания (макс)  55.3 °C | Темп. воздуха 21.4 °C | FIRT 550-Pocket
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2032.731.632.72531.730.731.7313531.8354029.930.729.95029.629.629.66328.827.528.88029.526.529.510030.725.930.712528.624.828.616030.623.730.620036.322.836.325048.422.348.431553.621.153.640059.820.459.850058.719.758.763066.91966.980073.618.873.6100068.418.468.4125060.517.560.5160057.117.657.1200062.817.562.8250065.317.765.3315066.917.966.9400072.61872.6500071.318.371.3630067.518.267.580007118.3711000075.918.375.91250076.218.276.21600060.618.260.6SPL81.630.581.6N49.31.449.3median 62.8Acer Aspire E15 E5-553G-109Amedian 18.3median 62.8Delta9.41.99.429.53133.630.334.338.730.631.332.430.628.928.828.427.626.427.626.529.424.534.324.43823.146.822.656.721.261.220.460.719.666.619.464.81962.118.562.518.261.418.666.818.568.218.667.318.867.318.870.718.867.718.965.318.863.518.762.518.657.831.278.41.642.3median 18.9Lenovo Ideapad 510-15ISKmedian 62.51.48.633.634.634.736.434.335.233.834.834.132.633.635.53436.736.934.537.237.131.634.431.347.630.157.930.259.830.559.229.163.128.266.43074.73172.731.568.132.464.232.166.128.963.126.767.42567.424.667.524.165.823.76323.559.823.361.723.154.641.279.83.946.4median 30Acer Aspire E5-575G-549Dmedian 63.12.66.143.532.843.544.435.344.443.632.443.643.432.143.445.53345.548.13348.147.329.647.348.828.648.849.926.949.951.725.751.755.526.455.56023.56064.623.864.665.12265.169.321.569.374.621.474.674.420.874.469.919.969.96519.26567.21967.267.718.767.766.418.666.465.918.465.966.718.566.767.618.367.662.818.362.864.318.364.367.318.267.370.31870.362.318.162.380.531.680.551.31.751.3median 65.9Medion Akoya P6670median 19.2median 65.93.62.63.6hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Acer Aspire E15 E5-553G-109A

(±) | неплохой уровень макс. громкости (76 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 24.7% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.4% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (24.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 72% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 20% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 61% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 9% примерно так же, 30% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo Ideapad 510-15ISK

(-) | невысокий уровень макс. громкости (70 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 23.7% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 1.9% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (19.4% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 56% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 40% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 35% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 59% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Acer Aspire E5-575G-549D

(±) | неплохой уровень макс. громкости (80.2 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 17.8% меньше медианы)
(-) | он недостаточно сбалансирован (есть провалы и "горбы")
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (22.9% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 68% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 28% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 52% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 40% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Medion Akoya P6670

(±) | неплохой уровень макс. громкости (74 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 10.8% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 1.3% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (10.4% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 16% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 76% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 3% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.43 / 0.5 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 7.2 / 10.3 / 11.9 Вт
Нагрузка midlight 48.2 / 63 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
A12-9700P, Radeon R8 M445DX, Liteonit CV3-8D128, TN LED, 1920x1080, 15.6		Lenovo Ideapad 510-15ISK
6200U, GeForce 940MX, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB, IPS, 1920x1080, 15.6		Acer Aspire E5-575G-549D
7200U, GeForce GTX 950M, Toshiba MQ01ABD100, TN, 1920x1080, 15.6		Medion Akoya P6670
6200U, GeForce 940MX, Phison S11-128G, IPS, 1920x1080, 15.6
Энергопотребление
0%
3%
12%
В простое, мин. *
7.2
7.7
-7%
6
17%
6.7
7%
В простое, сред. *
10.3
11.7
-14%
8.1
21%
9.2
11%
В простое, макс. *
11.9
13.6
-14%
9.8
18%
9.7
18%
Нагрузка, сред. *
48.2
48.3
-0%
52.5
-9%
40.6
16%
Нагрузка, макс. *
63
41
35%
81.6
-30%
58
8%

* ... меньше = лучше

Автономная работа
Без нагрузки
5час. 58мин.
Интернет через WiFi v1.3
4час. 17мин.
Макс. расход энергии
0час. 55мин.
Acer Aspire E15 E5-553G-109A
A12-9700P, Radeon R8 M445DX, 40 Вт⋅ч		Lenovo Ideapad 510-15ISK
6200U, GeForce 940MX, 30 Вт⋅ч		Acer Aspire E5-575G-549D
7200U, GeForce GTX 950M, 62 Вт⋅ч		Medion Akoya P6670
6200U, GeForce 940MX, 44 Вт⋅ч
Время работы
15%
75%
9%
В простое
358
443
24%
767
114%
Нагрузка и 100% яркости
55
73
33%
75
36%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
257
225
-12%
451
75%
280
9%
Воспр. видео H.264
460

За

+ Добротно собранный прочный корпус
+ Легкий доступ к компонентам
+ Отличный тачпад
+ SSD + 1 Тб HDD
+ Разнообразный перечень портов
+ Дисплей без ШИМ
+ Не сильно греется

Против

- Проблемы с производительностью
- Неэффективный crossfire из встроенной в процессор и дискретной видеокарт с пропуском кадров
- Троттлит при вычислительной нагрузке
- Плохо годится для игр
- Шумный кулер
- Дисплей с плохой контрастностью, скромными углами обзора и скудными и неточными цветами

Удобная клавиатура, отзывчивый тачпад и качественный корпус - лучшее, что можно выделить в новом Acer E5-553G. Четырехъядерный процессор AMD A12-9700P годится в основном для офисной работы, так как редко достигает уровня производительности даже двухъядерного Intel Core i3, более того, при значительной нагрузке он начинает снижать частоты, а его четырех ядер едва хватает для тяжелых приложений и игр. Другим объектом критики является связка видеоускорителей, называемая Radeon R8 M445DX, которая позволяет дискретной видеокарте работать совместно со встроенной в процессор графикой. Это бессмысленная конфигурация, при которой в играх наблюдаются пропуски кадров и общая "дерганность" картинки. Рекомендуется отключить связку и задействовать отдельно R7 M440. По части технологий энергосбережения платформе AMD есть что предложить, не последнюю роль в этом играет установленный в систему твердотельный накопитель.

Acer E5-553G в целом неплох, но ужасное качество дисплея все портит, поэтому рекомендовать его к покупке мы конечно не будем.

А вот выбор дисплея вызвал недоумение. Если очень узкие углы обзора еще можно как-то оправдать непритязательной целевой аудиторией, то наличие грубого перехода цветов в градиенте свидетельствует о сниженной глубине цветности - честно говоря, такого мы давно не встречали.

Нашлось место еще паре достоинств. Набор портов, включающий USB Type-C, радует, даже несмотря на их не очень удобное расположение, а Wi-Fi-модуль, снабженный одной антенной, демонстрирует неплохую для такой конфигурации скорость. И, в довершение всего, Acer сконструировала удобную съемную крышку для облегчения доступа к основным компонентам.

Будем откровенны: мы не рекомендуем приобретать ноутбук Acer E5-553G. Его немногочисленные достоинства меркнут на фоне серьезных недостатков. Лучше выбрать что-нибудь другое, например, Lenovo IdeaPad 510-15ISK.

Сегодня в обзоре: Acer Aspire E5-553G. Благодарим cyberport.de за тестовый образец.
Сегодня в обзоре: Acer Aspire E5-553G. Благодарим cyberport.de за тестовый образец.

Acer Aspire E15 E5-553G-109A - 18/01/2017 v6
Sven Kloevekorn

Внешний вид
78 / 98 → 79%
Клавиатура
76%
Сенсорная панель
91%
Интерфейсы
44 / 81 → 54%
Портативность
60 / 67 → 86%
Автономность
77%
Дисплей
74%
Игры и 3D
60 / 85 → 70%
Процессор
70 / 92 → 76%
Охлаждение
90%
Бесшумность
84 / 95 → 89%
Аудиосистема
63%
Камера
49 / 85 → 58%
Средний балл
70%
76%
Multimedia - Итоговый рейтинг
> Главная > Каталог обзоров > Краткий обзор ноутбука Acer Aspire E5-553G
Sven Kloevekorn, 2017-01-25 (Update: 2017-02- 9)

 