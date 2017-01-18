Краткий обзор ноутбука Acer Aspire E5-553G

Удобная клавиатура, отзывчивый тачпад и качественный корпус - лучшее, что можно выделить в новом Acer E5-553G. Четырехъядерный процессор AMD A12-9700P годится в основном для офисной работы, так как редко достигает уровня производительности даже двухъядерного Intel Core i3, более того, при значительной нагрузке он начинает снижать частоты, а его четырех ядер едва хватает для тяжелых приложений и игр. Другим объектом критики является связка видеоускорителей, называемая Radeon R8 M445DX, которая позволяет дискретной видеокарте работать совместно со встроенной в процессор графикой. Это бессмысленная конфигурация, при которой в играх наблюдаются пропуски кадров и общая "дерганность" картинки. Рекомендуется отключить связку и задействовать отдельно R7 M440. По части технологий энергосбережения платформе AMD есть что предложить, не последнюю роль в этом играет установленный в систему твердотельный накопитель.



Acer E5-553G в целом неплох, но ужасное качество дисплея все портит, поэтому рекомендовать его к покупке мы конечно не будем.

А вот выбор дисплея вызвал недоумение. Если очень узкие углы обзора еще можно как-то оправдать непритязательной целевой аудиторией, то наличие грубого перехода цветов в градиенте свидетельствует о сниженной глубине цветности - честно говоря, такого мы давно не встречали.

Нашлось место еще паре достоинств. Набор портов, включающий USB Type-C, радует, даже несмотря на их не очень удобное расположение, а Wi-Fi-модуль, снабженный одной антенной, демонстрирует неплохую для такой конфигурации скорость. И, в довершение всего, Acer сконструировала удобную съемную крышку для облегчения доступа к основным компонентам.



Будем откровенны: мы не рекомендуем приобретать ноутбук Acer E5-553G. Его немногочисленные достоинства меркнут на фоне серьезных недостатков. Лучше выбрать что-нибудь другое, например, Lenovo IdeaPad 510-15ISK.

