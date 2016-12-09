Альянс противоположностей. Обзор ноутбука Asus Zenbook UX510UW

1 | Дизайн, особенности и качество изготовления

Спереди UX510UW выглядит, на наш вкус, скучновато. Очень жаль, что дизайнеры Asus решили заменить серебристые, под цвет самого корпуса (как на UX501VW), клавиши на стандартные черные. Ноутбуку и так не хватает индивидуальности, логотип Asus и наличие NumPad - вот и все, что отличает UX510UW от, скажем, старых Apple MBP 15 на первый взгляд. Сзади либо в закрытом состоянии ноутбук выглядит куда интереснее: типичный для ультрабуков Asus мягко блестящий рельеф в виде концентрических кругов завораживает и манит прикоснуться к металлической крышке.

Корпус ноутбука не выказал слабостей вроде легко продавливающихся участков, острых краев или излишне широких зазоров - все сделано на совесть, скруглено и плотно подогнано. Однако скручиванию и изгибу ноутбук сопротивляется не так хорошо, как мы ожидали - к счастью, это применимо только к нижней половинке. Крышка, учитывая ее тонкость, достаточно жесткая. Мы также остались довольны петлями: экран не шатается, но в то же время его можно открыть одной рукой, хотя и не сверхплавно.

