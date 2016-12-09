Альянс противоположностей. Обзор ноутбука Asus Zenbook UX510UW
Игровая видеокарта и целый день автономной работы: мечты или реальность? В Asus, похоже, придерживаются второго мнения - в ZenBook UX510UW уживаются именно эти, казалось бы, взаимоисключающие качества наряду с тонким корпусом и стильным дизайном.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Zenbook UX510UW сочетает в себе лучшие черты ультрабуков и мультимедийно-игровых ноутбуков среднего уровня: металлический корпус скрывает не только низковольтный процессор, но и достаточно мощную видеокарту, а стандартные габариты позволили установить 15.6-дюймовый Full HD IPS дисплей и гораздо больше портов, чем помещается на среднем 13-дюймовом ультрабуке. Интересная концепция, хотя и не новая: ее успешно использовали и в Apple (MacBook Pro 15), и в Dell (XPS 15 9550), и в Acer (конфигурации Aspire V15 Nitro начального уровня). Получится ли это же и у Asus?
1 | Дизайн, особенности и качество изготовления
Спереди UX510UW выглядит, на наш вкус, скучновато. Очень жаль, что дизайнеры Asus решили заменить серебристые, под цвет самого корпуса (как на UX501VW), клавиши на стандартные черные. Ноутбуку и так не хватает индивидуальности, логотип Asus и наличие NumPad - вот и все, что отличает UX510UW от, скажем, старых Apple MBP 15 на первый взгляд. Сзади либо в закрытом состоянии ноутбук выглядит куда интереснее: типичный для ультрабуков Asus мягко блестящий рельеф в виде концентрических кругов завораживает и манит прикоснуться к металлической крышке.
Корпус ноутбука не выказал слабостей вроде легко продавливающихся участков, острых краев или излишне широких зазоров - все сделано на совесть, скруглено и плотно подогнано. Однако скручиванию и изгибу ноутбук сопротивляется не так хорошо, как мы ожидали - к счастью, это применимо только к нижней половинке. Крышка, учитывая ее тонкость, достаточно жесткая. Мы также остались довольны петлями: экран не шатается, но в то же время его можно открыть одной рукой, хотя и не сверхплавно.
Днище ноутбука крепится винтами Torx 5 (шестилучевая звезда), а также несколькими крестовыми винтами, спрятанными за резиновыми ножками. При наличии подходящих отверток и чего-нибудь плоского и тонкого, вроде шпателя, снять его не составит труда. Заменяемые компоненты включают SSD (M.2), SATA-накопитель, Wi-Fi модуль, оперативную память (1 слот) и аккумулятор. Также открыт доступ к системе охлаждения, позволяющий время от времени прочищать вентиляторы и менять термопасту. Процессор, видеокарта и 8 ГБ оперативной памяти распаяны на материнской плате, так что поломка любого из этих компонентов потребует дорогостоящего ремонта - впрочем, сейчас так делают почти все производители, так что особого выбора у покупателей нет.
2 | Порты и коммуникации
UX510UW лишен как малополезных интерфейсов, вроде DVD-привода, так и некоторых довольно важных, а именно Ethernet и mini-DisplayPort, но зато предлагает четыре порта USB (два из них поддерживают стандарт 3.0), один USB 3.1 (Gen1) Type C, полноразмерный HDMI, SD-картридер и 3.5-мм аудиоразъем - для 15.6-дюймового ультрабука очень даже неплохо. Порты равномерно распределены по обеим сторонам корпуса и подключенная к ним периферия не мешает работать, в частности, с комплектной USB-мышью.
Кстати, о SD-картридере: его быстродействие нас весьма разочаровало. Максимальная скорость передачи данных составила всего 27 МБ/с; 250 фотографий в формате JPEG (примерно 5 МБ на файл) скопировались чуть медленнее - 19.1 МБ/с. Для сравнения, картридеры ноутбуков данной ценовой категории обычно развивают 70-85 МБ/с - наша стандартная 64-гигабайтная SD-карта Toshiba Exceria Pro SDXC UHS-II теоретически способна работать даже быстрее, но UX510UW не задействует и треть этого потенциала.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|HP Omen 15-ax007ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
75 MB/s ∼100% +293%
|Asus G501VW-FY081T
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
71 MB/s ∼95% +272%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
19.1 MB/s ∼25%
|Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-592G-79DV
|
12.6 MB/s ∼17% -34%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|HP Omen 15-ax007ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
86 MB/s ∼100% +219%
|Asus G501VW-FY081T
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
82 MB/s ∼95% +204%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27 MB/s ∼31%
|Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-592G-79DV
|
18.8 MB/s ∼22% -30%
Ноутбук не преподнес сюрпризов в плане беспроводных сетей: за них отвечает модуль от Intel (Wireless-AC 7265), поддерживающий сети 802.11 a/b/g/n/ac в диапазонах 2.4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 4.0 и WiDi (Wireless Display). Качество приема сигнала и стабильность соединения с роутером не дали поводов для жалоб.
|Networking
|iperf Server (receive) TCP 1 m
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Wireless-AC 7265 (I219-V)
|
612 MBit/s ∼100%
|HP Omen 15-ax007ng
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
|
460 MBit/s ∼75% -25%
|iperf Client (transmit) TCP 1 m
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Wireless-AC 7265 (I219-V)
|
470 MBit/s ∼100%
|HP Omen 15-ax007ng
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
|
463 MBit/s ∼99% -1%
3 | Устройства ввода
Клавиатуру ZenBook UX510UW нельзя назвать плохой - трехуровневая подсветка, хорошо ощутимый момент нажатия и приятное покрытие клавиш производят хорошее впечатление. Однако часто и много печатающие пользователи будут не совсем довольны: ход клавиш коротковат, отдача слабовата, а сама клавиатура слегка проседает в центре при энергичном наборе. Мы считаем, что в дорогом мультимедийном ультрабуке такие недоработки неуместны, пусть и заметят их далеко не все покупатели. Для "домашнего" пользования клавиатура вполне подойдет, но если ваша работа или досуг подразумевают набор длинных текстов, UX510UW - не лучший вариант.
Как и в большинстве современных ноутбуков, кликпад может похвастаться приличной площадью (10.5 на 7.3 см), серьезно уступающей разве что трекпаду новых MacBook Pro. Прибавим гладкую поверхность сенсорной панели, и пальцы сами просятся испробовать все доступные жесты - к счастью, они распознаются без запинок. Механизм кликпада также работает хорошо, нажатие единственной встроенной в панель кнопки отзывается четко ощутимым щелчком с приличным ходом.
4 | Дисплей
Хотя к нам на тестирование попала модель с матрицей Full HD (1920 на 1080 пикселей) IPS, ZenBook UX510UW также может продаваться с Full HD TN и Ultra HD (3840 на 2160 пикселей) IPS. Последняя, скорее всего, не понравится только вашему кошельку, а вот первой следует избегать: технология TN безнадежно устарела и сделанные по ней экраны в современном ультрабуке совершенно ни к чему. Возможно, могут обнаружиться и версии с "HD"-дисплеями, то есть 1366 на 768 пикселей - их четкости для комфортной работы не хватит, всего 100 ppi (768p на 15.6"), что заметно хуже 141 (1080p на тех же 15.6"), так что маленькие шрифты будут расплываться.
Равномерность подсветки экрана оставляет желать лучшего (80%), но средняя максимальная яркость неплохая: 313 Кд/м². Поскольку экран матовый, работать в ярко освещенном помещении или на улице можно, но прямого солнечного света следует избегать.
Дисплей: PWM-тест
|PWM не обнаружено
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 434 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
Установленная матрица не выделяется особенно точной цветопередачей или широким цветовым охватом. Отклонения цветов не слишком далеки от идеальных максимумов, но достаточно велики (особенно "отличились" оттенки оранжевого), чтобы исключить возможность профессиональной работы с графикой, тем более что даже менее требовательный спектр sRGB покрыт всего на 80% (AdobeRGB: 53%). Обычным пользователям этого, конечно, хватит, но, как и в случае с клавиатурой, от ноутбука за такие деньги нельзя не ожидать большего.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|26 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 6 ms стадия 1
|↘ 20 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 42 % экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|40 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 20 ms стадия 1
|↘ 20 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 250 миллисек. » 41 % экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 42.4 миллисек.)
Обзорность экрана чуть хуже, чем у большинства протестированных нами IPS-матриц: с определенных углов изображение немного теряет в яркости, но в обычных условиях заметить это практически невозможно.
5 | Производительность
UX510UW оснащается низковольтными процессорами Intel Core 6-го поколения (Skylake): Core i5-6200U либо i7-6500U. Объем оперативной памяти может достигать 16 ГБ, но гарантированный минимум составляет 8 ГБ - эта часть ОЗУ распаяна на материнской плате, а еще 4 либо 8 можно добавить в виде обычной планки SO-DIMM (имейте в виду, что используется DDR4). Наличие слота M.2 и SATA-отсека позволяет сосуществовать SSD и жесткому диску (конкретные емкости зависят от конфигурации), а еще ноутбук имеет дискретную видеокарту: Nvidia GeForce GTX 960M, с 2 либо 4 ГБ видеопамяти GDDR5.
Наша тестовая модель сконфигурирована по максимуму в плане ЦП (Core i7), накопителей (256 ГБ SSD и 1 ТБ HDD) и видеокарты (4 ГБ видеопамяти), но оперативная память ограничивается встроенными 8 ГБ. Не беда - если этого будет мало, всегда можно докупить и установить еще 8 ГБ.
Процессор
Двухъядерный Core i7-6500U - отличный процессор для мощного ультрабука. Оба ядра работают на частоте 2.5 ГГц, но при необходимости разгоняются до 3 ГГц (3.1 ГГц при лишь одном активном ядре). Turbo-режим задействуется при работе как от сети, так и от аккумулятора: теплопакет (TDP) всего в 15 Вт это вполне позволяет.
Большинство прямых конкурентов UX510UW используют гораздо более мощные (и менее экономичные) четырехъядерные процессоры, легко расправляющиеся с ним во всех бенчмарках, задействующих все ядра/потоки. Небольшое преимущество у них имеется и при работе с одним ядром за счет банального превосходства в максимальной частоте. Не следует, правда, забывать, что низковольтные процессоры в 15.6-дюймовых ноутбуках стоимостью свыше 1000 долларов (или евро) используются не так уж и часто, поэтому сравнение не совсем честно - если нашему Zenbook противопоставить, скажем, конфигурацию Acer Aspire VN7-572G (он же Aspire V 15 Nitro) начального уровня с таким же процессором (и, к слову, видеокартой сравнимого уровня - чем не альтернатива?), разница минимальна.
Различия между 15-ваттными Core i5 и i7 не так велики, как между 45-ваттными. В частности, немаловажная технология Hyper-Threading, обеспечивающая два логических потока на каждое физическое ядро, имеется в обоих процессорах. Единственные заметные преимущества Core i7 заключаются в немного повышенной тактовой частоте (базовой и Turbo) и 4 МБ кэша L3 вместо 3. Так что не бойтесь покупать модель с Core i5-6200U, если бюджет поджимает: никакого отставания в быстродействии вы, скорее всего, не заметите.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Asus G501VW-FY081T
Intel Core i7-6700HQ
|
149 Points ∼81% +15%
|HP Omen 15-ax007ng
Intel Core i7-6700HQ
|
147 Points ∼79% +13%
|Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05
Intel Core i7-4870HQ (Windows 8.1)
|
144 Points ∼78% +11%
|Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05
Intel Core i7-4870HQ (OS X)
|
143 Points ∼77% +10%
|Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-592G-79DV
Intel Core i7-6700HQ
|
134 Points ∼72% +3%
|Acer Aspire VN7-572G-72L0
Intel Core i7-6500U
|
132 Points ∼71% +2%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Core i7-6500U
|
130 Points ∼70%
|Dell XPS 15 2016 9550
Intel Core i5-6300HQ
|
118 Points ∼64% -9%
|Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T
Intel Core i7-6700HQ
|
113 Points ∼61% -13%
|CPU Multi 64Bit
|HP Omen 15-ax007ng
Intel Core i7-6700HQ
|
678 Points ∼41% +108%
|Asus G501VW-FY081T
Intel Core i7-6700HQ
|
674 Points ∼41% +107%
|Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-592G-79DV
Intel Core i7-6700HQ
|
672 Points ∼41% +106%
|Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T
Intel Core i7-6700HQ
|
656 Points ∼40% +101%
|Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05
Intel Core i7-4870HQ (Windows 8.1)
|
594 Points ∼36% +82%
|Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05
Intel Core i7-4870HQ (OS X)
|
589 Points ∼36% +81%
|Dell XPS 15 2016 9550
Intel Core i5-6300HQ
|
461 Points ∼28% +41%
|Acer Aspire VN7-572G-72L0
Intel Core i7-6500U
|
329 Points ∼20% +1%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Core i7-6500U
|
326 Points ∼20%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T
Intel Core i7-6700HQ
|
5462 Points ∼74% +11%
|Asus G501VW-FY081T
Intel Core i7-6700HQ
|
5391 Points ∼73% +10%
|Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05
Intel Core i7-4870HQ
|
5358 Points ∼73% +9%
|Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-592G-79DV
Intel Core i7-6700HQ
|
5244 Points ∼71% +7%
|Acer Aspire VN7-572G-72L0
Intel Core i7-6500U
|
4924 Points ∼67% 0%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Core i7-6500U
|
4917 Points ∼67%
|Dell XPS 15 2016 9550
Intel Core i5-6300HQ
|
4759 Points ∼65% -3%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T
Intel Core i7-6700HQ
|
20326 Points ∼58% +84%
|Asus G501VW-FY081T
Intel Core i7-6700HQ
|
20097 Points ∼58% +82%
|Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-592G-79DV
Intel Core i7-6700HQ
|
19949 Points ∼57% +81%
|Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05
Intel Core i7-4870HQ
|
17747 Points ∼51% +61%
|Dell XPS 15 2016 9550
Intel Core i5-6300HQ
|
16161 Points ∼46% +47%
|Acer Aspire VN7-572G-72L0
Intel Core i7-6500U
|
11050 Points ∼32% 0%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Core i7-6500U
|
11024 Points ∼32%
|Geekbench 3
|32 Bit Multi-Core Score
|Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-592G-79DV
Intel Core i7-6700HQ
|
12971 Points ∼48% +107%
|Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05
Intel Core i7-4870HQ
|
12624 Points ∼47% +102%
|Asus G501VW-FY081T
Intel Core i7-6700HQ
|
12062 Points ∼45% +93%
|Acer Aspire VN7-572G-72L0
Intel Core i7-6500U
|
6785 Points ∼25% +8%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Core i7-6500U
|
6255 Points ∼23%
|32 Bit Single-Core Score
|Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05
Intel Core i7-4870HQ
|
3422 Points ∼73% +18%
|Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-592G-79DV
Intel Core i7-6700HQ
|
3385 Points ∼73% +17%
|Acer Aspire VN7-572G-72L0
Intel Core i7-6500U
|
3278 Points ∼70% +13%
|Asus G501VW-FY081T
Intel Core i7-6700HQ
|
3182 Points ∼68% +10%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Core i7-6500U
|
2889 Points ∼62%
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Core i7-6500U
|
6721 Points ∼32%
|64 Bit Single-Core Score
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Core i7-6500U
|
3350 Points ∼66%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|Asus G501VW-FY081T
Intel Core i7-6700HQ (Edge 25.10586.0.0)
|
246.27 Points ∼1% +17%
|Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-592G-79DV
Intel Core i7-6700HQ ( Edge 25.10586.0.0)
|
241.34 Points ∼1% +15%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Core i7-6500U (Edge 38)
|
210.1 Points ∼1%
Оперативная память
8 ГБ оперативной памяти - уже хорошо, а то, что она принадлежит к стандарту DDR4, так вообще отлично. Некоторые недобросовестные производители до сих пор отгружают новые модели, оснащенные стремительно устаревающей памятью DDR3, так что решение Asus идти в ногу со временем не может не радовать. DDR4 не только экономичнее DDR3 и DDR3L за счет пониженного рабочего напряжения (1.2 В против 1.5 В и 1.35 В, соответственно), но и способна развивать куда более высокие частоты безо всякого там разгона, повышенного напряжения и прочей экзотики - так, в UX510UW ее фактическая частота составляет 2133 МГц. Повышенная частота увеличивает пропускную способность памяти, а поскольку встроенная в процессор графика использует ее в качестве видеопамяти, это, в свою очередь, повышает графическое быстродействие.
Следует отметить, что распаянные на материнской плате 8 ГБ сами по себе работают в одноканальном режиме. Для активации двухканального потребуется добавить планку SO-DIMM, желательно - того же объема, и совершенно точно - совместимую с режимом DDR4-2133.
Накопители
Хотя в ноутбуке и имеется слот M.2, работает он только в режиме SATA, так что тратиться на более дорогой SSD с поддержкой PCIe 3.0/NVMe бессмысленно. (Если вам нужен именно такой SSD, обратите внимание на уже упомянутый нами ZenBook UX501VW.) Установленный SSD - 256-гигабайтный SanDisk - реально отличается от обычного 2.5-дюймового лишь размером. Кстати, отсек для 2.5-дюймовых SATA-накопителей здесь тоже есть: в нашей модели он занят 5400-оборотным жестким диском от HGST на 1 ТБ. Оба накопителя продемонстрировали типичные для своих категорий скорости, не заслуживающие отдельного обсуждения - на результаты бенчмарков можно посмотреть ниже.
В менее дорогих конфигурациях SSD может ограничиваться 128 ГБ либо вообще отсутствовать, а вместо терабайтного жесткого диска может использоваться 500-гигабайтный. Возможны и другие комбинации - например, только SSD (на 128 либо 256 ГБ), 128 ГБ SSD и 1 ТБ HDD или 256 ГБ SSD и 500 ГБ HDD. Как повезет. Ясно одно: систему хранения UX510UW легче модифицировать под свои нужды, чем в большинстве других мультимедийных ноутбуков. Например, установить в SATA-отсек второй SSD любой угодной вам емкости, или же заменить жесткий диск на 2-терабайтный.
Видеокарта
Несмотря на оглушительный успех видеокарт Nvidia новейшего на данный момент поколения Pascal (серия GeForce GTX 1000), уравнявшего быстродействие "настольных" и "мобильных" версий, большинство неигровых ноутбуков Asus до сих пор оснащаются видеокартами предыдущего поколения, Maxwell. Возможно, в Asus знают что-то, неизвестное нам?
Так или иначе, GeForce GTX 960M уже не является самой лучшей мобильной видеокартой среднего уровня - эту корону у нее отняли GTX 1050 и GTX 1060. Тем не менее, на родном для экрана UX510UW разрешении 1080p производительность неплохая - даже на максимальных настройках во многих достаточно новых играх можно получить 30 кадров в секунду, а если понизить некоторые самые прожорливые настройки, то наверняка и 40-60. Такая ситуация наблюдается в новом Doom, а также играх на отлично зарекомендовашем себя движке Frostbite 3 - Battlefield 1 и Star Wars Battlefront. Однако это - предел; недостаточная оптимизация No Man's Sky, Deus Ex: Mankind Divided и Mafia 3 и ограничение возможностей видеокарты двухъядерным процессором не дадут нормально поиграть даже на 768p и средних настройках. Возможно, вышедшие на момент публикации обзора патчи для этих игр несколько улучшат ситуацию, но факт остается фактом: для геймеров UX510UW не годится. Вряд ли помогла бы даже видеокарта поновее. Наоборот, мы рекомендуем на ней сэкономить, выбрав UX510UX - полностью идентичный герою данного обзора ноутбук, но с GTX 950M вместо 960M.
Помимо дискретной графики, UX510UW также способен использовать встроенную в процессор - HD Graphics 520. Благодаря энергосберегающей технологии Nvidia Optimus, вне игр отвечать за графические задачи будет именно она. А возможности у нее не такие уж и скромные: например, полная поддержка аппаратного декодирования стремительно набирающего популярность сверхэффективного видеокодека нового поколения H.265/HEVC. Для сравнения: на процессорах Haswell, не имеющих такой функции, просмотр 1080p видео с таким кодеком потребляет ок. 10% ресурсов (в случае с Core i7-4700HQ), значительно увеличивая нагрев и энергопотребление - а вот на ноутбуках с графикой, встроенной в процессоры Skylake, нагрузки на процессор не должно быть вообще.
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|Tomb Raider (2013)
|232.6
|153.6
|110.2
|50.1
|fps
|BioShock Infinite (2013)
|143.6
|103.5
|92.3
|39.4
|fps
|Battlefield 4 (2013)
|110.7
|93.5
|70.9
|33
|fps
|Batman: Arkham Knight (2015)
|64
|57
|31
|18
|fps
|Star Wars Battlefront (2015)
|104.8
|69.7
|35
|30.2
|fps
|Far Cry Primal (2016)
|61
|29
|26
|19
|fps
|Ashes of the Singularity (2016)
|31.2
|23.1
|20.5
|fps
|Doom (2016)
|73.9
|60.4
|35.1
|34.7
|fps
|Mirror's Edge Catalyst (2016)
|64.8
|49
|26.2
|23.3
|fps
|No Man's Sky (2016)
|46.2
|39.7
|24.3
|10.9
|fps
|Deus Ex Mankind Divided (2016)
|38.1
|30.2
|17.1
|9.8
|fps
|FIFA 17 (2016)
|147.6
|132.7
|83
|81.5
|fps
|Mafia 3 (2016)
|34.2
|24.2
|11
|fps
6 | Температурные и шумовые показатели
При бездействии вентиляторы UX510UW работают настолько медленно, что их практически не слышно за шумом жесткого диска, но при нагрузке ощутимо ускоряются - мы измерили уровень шума около 44.8 дБ(А) во время стресс-теста. Это достаточно громко для работы в тихом помещении, но не громче большинства других ноутбуков со сравнимыми характеристиками.
Уровень шума
|Ожидание
|
31.6 / 31.6 / 33.4 дб
|Нагрузка
|
|41.7 / 44.8 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 31.6 dB(A)
Температура корпуса остается весьма умеренной даже при высокой нагрузке - всего 37 °C. При бездействии ноутбук не нагревается выше 24-25 °C.
Стресс-тест
Несмотря на низкие температуры корпуса, процессор в стресс-тесте нагревается довольно значительно, вплоть до 91 °C. Неудивительно, что даже при работе от сети его частота сползает с заявленных 3 ГГц в Turbo-режиме до 2.3-2.4 ГГц, то есть даже ниже базовых 2.5 ГГц. При работе от аккумулятора частота варьировалась от 400 МГц (!) до 2.7-3 ГГц. Видеокарта в обоих случаях работала на максимальной (1189 МГц) или близкой к ней частоте.
Возможно, Asus следует пересмотреть систему охлаждения - низковольтные процессоры обычно так сильно не греются.
7 | Автономная работа
Ноутбук расходует до 11.8 Вт при бездействии, что является нормальным значением при его характеристиках. При максимальной нагрузке (стресс-тест) это значение вырастает до 95 Вт - заметно меньше, чем у любого конкурента с четырехъядерным ЦП. Как говорится, тише едешь - дальше будешь.
|Выкл.
|0.34 / 0.58 Вт
|Ожидание
| 5 / 8.9 / 11.8 Вт
|Нагрузка
|
55 / 93 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
7 часов работы по Wi-Fi на средней яркости либо просмотра 1080p-видео при относительно скромной емкости аккумулятора (48 Вт⋅ч) заслуживают похвалы. Ради этого стоит мириться с ограниченной производительностью низковольтного процессора - заряда хватит почти на весь рабочий или учебный день.
|Без нагрузки
|13час. 36мин.
|Интернет через WiFi v1.3 (Edge 38)
|7час. 10мин.
|1080p-видео
|7час. 08мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 35мин.
За
Против
Вердикт
Нельзя отрицать, что идея Asus не лишена привлекательности: качественная модель, сочетающая время работы ультрабука и преимущества обычного мультимедийного ноутбука (относительно большой экран, множество портов, улучшенное охлаждение), просто обязана снискать расположение покупателей. Однако тайваньская компания совершила несколько досадных ошибок: во-первых, ноутбук стоит слишком дорого для своих характеристик, во-вторых, клавиатуру следовало бы выбрать получше, в-третьих, игровая видеокарта тут смотрится совсем неуместно. Двухъядерный процессор ограничивает ее потенциал, да и с охлаждением все не слишком гладко.
Конечно, не следует зацикливаться исключительно на плохом: ноутбук может похвастаться хорошим корпусом с простым доступом к компонентам, неплохим IPS-экраном, двумя накопителями и продуманным набором интерфейсов. Но с другой стороны, за такие деньги это скорее вполне обоснованные ожидания, а не выдающиеся достижения.
Главный козырь Zenbook UX510UW - это долгая автономная работа. Над всеми остальными аспектами Asus придется как следует поработать.
Asus Zenbook UX510UW-CN044T - 09/12/2016 v6
Sascha Mölck